Actrița Natalie Dormer se alătură distribuției serialului Netflix 'Extraction'
Stiripesurse.ro, 19 august 2025 00:20
Actrița Natalie Dormer („Game of Thrones”, „The Hunger Games”) va juca în noul serial Netflix Extraction, serie bazată pe franciza de lungmetraj cu același nume. Citește mai departe...
Acum 10 minute
00:50
Pasta de dinți de origine animală: Este creată din lână și promite repararea smalțului # Stiripesurse.ro
Oamenii de știință de la King’s College London au descoperit că o pastă de dinți fabricată din păr ar putea repara în mod natural smalțul dentar. Citește mai departe...
Acum 15 minute
00:30
Ministrul Mediului acuză: 'Romsilva este acaparată şi este tratată ca o moşie de către un pumn de oameni' / Ce spre despre reorganizare și grila de salarizare # Stiripesurse.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a clarificat, miercuri seară, la Antena 3 CNN, că proiectul de reorganizare a Romsilva nu presupune concedierea a 500 de angajați, ci redistribuirea acestora în ocoalele silvice și în noile direcții regionale ce vor fi înființate. Citește mai departe...
00:30
CPI acuză SUA că subminează ordinea internațională: 'Un atac flagrant contra independenţei unei instituţii judiciare imparţiale' # Stiripesurse.ro
Curtea Penală Internaţională (CPI) a reacţionat miercuri după noile sancţiuni anunţate de Statele Unite, afirmând că măsura luată de Washington reprezintă ''un atac flagrant contra independenţei unei instituţii judiciare imparţiale'', transmite Reuters, citat de Agerpres. Citește mai departe...
Acum o oră
00:10
Ministrul Educației, de partea sindicatelor: 'Educaţia a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim' # Stiripesurse.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a subliniat, miercuri seară, că este de aceeaşi parte a bariadei cu sindicatele din învăţământ în problema cumulării pensiei cu salariul, explicând că pentru Educaţie este fundamental ca dascălii pensionari să-şi continue munca la catedră. Citește mai departe...
00:00
VIDEO A murit cel mai iubit judecător din lume! Frank Caprio, cunoscut pentru cazurile celebre rezolvate 'la tv', a pierdut lupta cu cancerul # Stiripesurse.ro
Frank Caprio, cunoscut drept „cel mai amabil și mai îngăduitor judecător din lume” pentru compasiunea și umorul pe care le-a arătat în fața instanței, a încetat din viață, la vârsta de 88 de ani, în urma unei recidive a cancerului pancreatic. Citește mai departe...
00:00
Materialele pentru adăposturi nu au fost încă livrate în Gaza (organizațiile umanitare) # Stiripesurse.ro
La aproape o lună după ce Israelul a anunțat că va permite intrarea materialelor pentru adăposturi în Gaza, organizațiile umanitare spun că nu au reușit încă să le livreze, din cauza blocajelor birocratice, în timp ce peste 1,3 milioane de palestinieni rămân fără un acoperiș, Citește mai departe...
20 august 2025
23:50
CNA reacționează la 'Bomba momentului' - Realitatea Plus, sancționată după dezvăluirile despre 'raportul SUA și anularea alegerilor' # Stiripesurse.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis, în şedinţa de miercuri, sancţionarea postului Realitatea Plus pentru o serie de emisiuni şi dezbateri în care nu au fost respectate reglementări în vigoare. Citește mai departe...
Acum 2 ore
23:40
Cimitirul care își deschide restaurant. Se va numi 'Viața' și le promite vizitatorilor o experiență nemuritoare # Stiripesurse.ro
Între zidurile unui cimitir vechi de peste un secol, acolo unde liniștea și amintirea domină fiecare colț, se pregătește să prindă viață un loc neașteptat. Un restaurant promite să unească memoria celor plecați cu forfota prezentului, relatează La Stampa. Citește mai departe...
23:40
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff a anunţat miercuri despărţirea de antrenorul său, Matt Daly, cu doar câteva zile înainte de startul ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open. Citește mai departe...
23:30
S-au încins spiritele după ce s-a anunțat reforma în sănătate! Fostul șef ANI: Pacienții sunt lăsați fără protecție juridică, o măsură profund neconstituțională # Stiripesurse.ro
Fostul șef ANI avertizează: „Statul restrânge accesul pacienților la justiție prin modificările din sănătate” Ministerul Sănătății a pus miercuri în transparență decizională un proiect de ordonanță privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul Citește mai departe...
23:30
Miriam Bulgaru, Bianca Bărbulescu şi Eva Ionescu s-au calificat în optimi la Bistriţa # Stiripesurse.ro
Trei jucătoare române de tenis, Miriam Bulgaru, Bianca Bărbulescu şi Eva Ionescu, s-au calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului ITF de la Bistriţa (W50), dotat cu premii totale de 40.000 de dolari, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
23:20
Școala ar putea să nu înceapă la timp anul acesta. Ministrul Educaţiei, Daniel David: Foarte greu să vă spun # Stiripesurse.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, miercuri seară, că este foarte greu să spună dacă va începe sau nu şcoala în 8 septembrie, având în vedere nemulţumirile salariaţilor din sistem şi faptul că aceştia anunţă proteste în continuare, scrie news.ro. Citește mai departe...
23:20
Tablete nerestituite în programul 'Școala de acasă'. Prejudiciu de peste 16.000 de lei # Stiripesurse.ro
Polițiștii au efectuat, miercuri, 16 percheziții domiciliare în comuna Band din județul Mureș, într-un dosar pentru pentru 'abuz de încredere', la persoane care au refuzat să restituie tabletele și dispozitivele primite în programul 'Școala de acasă'.'La data de 20 august a.c. Citește mai departe...
23:10
Transferuri oficiale: Mamadou Thiam ajunge la FCSB, iar Gheorghiță rămâne la Universitatea Cluj # Stiripesurse.ro
FC Universitatea Cluj şi FCSB au ajuns la un acord privind transferul defintiv al fotbalistului Andrei Gheorghiţă (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul clujean. Citește mai departe...
23:10
Se ieftinește curentul? Ministrul Bogdan Ivan vine cu soluții pentru facturi mai mici: 'Vor avea efecte vizibile' # Stiripesurse.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că, împreună cu actorii principali din domeniu, a găsit mai multe soluții care vor duce la scăderea prețurilor facturilor de energie în România. Sunt opt soluții cu impact pe termen scurt și mediu, a spus Ivan. Citește mai departe...
23:00
Răsturnare de situație în dosarul crimei de la Padina: Unul dintre frații Fabian se întoarce după gratii / Motivul: a 'fabricat' un denunț # Stiripesurse.ro
Tribunalul Dâmboviţa a dispus, miercuri, arestarea preventivă a lui Marin Laurenţiu, unul dintre autorii crimei de la Padina, după ce procurorii au descoperit că bărbatul a "fabricat" un denunţ pentru a primi o pedeapsă mai mică, informează AGERPRES. Citește mai departe...
23:00
Federația Norvegiană donează profiturile din meciul cu Israel pentru ajutor umanitar în Gaza # Stiripesurse.ro
Federaţia Norvegiană de Fotbal (NFF) a anunţat miercuri că „nu poate rămâne indiferentă” faţă de problemele umanitare din Gaza şi va dona toate profiturile obţinute din meciul cu Israel, din calificările la Cupa Mondială 2026, pentru a sprijini activităţile umanitare din Citește mai departe...
22:50
Rusia avertizează Occidentul în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina: 'Nu va funcționa' # Stiripesurse.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat miercuri că orice încercare a Occidentului de a stabili garanții de securitate pentru Ucraina fără participarea Moscovei este sortită eșecului, criticând rolul liderilor europeni în negocierile recente de la Washington, informează Citește mai departe...
22:50
Uganda nu a ajuns la niciun acord cu Donald Trump pentru a primi deportați din SUA # Stiripesurse.ro
Uganda a anunțat că nu a ajuns la niciun acord cu Statele Unite pentru a primi imigranți fără acte, contrazicând relatările conform cărora ar fi încheiat o înțelegere cu administrația Trump în acest sens, scrie The Guardian, conform News.ro. Citește mai departe...
Acum 4 ore
22:40
VIDEO Artista ENELI, mărturisire de credință: 'Credința mea ortodoxă este foarte importantă pentru mine' # Stiripesurse.ro
Cunoscuta artistă ENELI, vocea românească cel mai des auzită pe scenele internaționale după INNA, a vorbit deschis despre viața ei personală, despre maturizare, planuri de viitor și, mai ales, despre rolul credinței ortodoxe în drumul ei artistic și uman. Citește mai departe...
22:40
Statul 'umblă' la coteț - Câte găini mai poți crește legal dacă nu ai apă curentă / Reguli noi pentru gospodării # Stiripesurse.ro
Gospodăriile din mediul rural care nu sunt racordate la apă curentă sau canalizare pot crește un număr limitat de animale și păsări, potrivit normelor de igienă și sănătate publică. Citește mai departe...
22:40
Jannik Sinner se află pe lista scurtă pentru a fi ultimul purtător al torţei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, potrivit Corriere della Sera. Citește mai departe...
22:30
Operațiune Europol de mare amploare: Poliţiştii români au fost felicitați pentru recuperarea a 600.000 de dolari falși într-un singur raid # Stiripesurse.ro
Investigaţii europene de amploare, desfăşurate între octombrie 2024 şi martie 2025 în 18 ţări, au permis identificarea câtorva reţele care falsificau bani, majoritatea operând din Asia, America de Sud şi Orientul Mijlociu, iar poliţiştii români au fost felicitaţi pentru o Citește mai departe...
22:20
Haos total pe cumulul pensiei cu salariul! Toni Neacșu îl contrazice pe Tanczos Barna: 'Isterizează lumea degeaba' / Ce arată Articolul VII # Stiripesurse.ro
Avocatul Toni Neacșu a reacționat public la declarațiile vicepremierului Tanczos Barna, acuzându-l pe acesta că „isterizează lumea degeaba”. Citește mai departe...
22:10
Suedia este pregătită să ajute la securizarea păcii în Ucraina prin monitorizarea spaţiului aerian şi prin operaţiuni maritime, a declarat miercuri premierul suedez Ulf Kristersson pentru postul de radio naţional, transmite DPA, conform Agerpres. Citește mai departe...
22:10
'Guvernul dă cu barda': Drulă susține tăierea a 40.000 de posturi pentru salvarea bugetului # Stiripesurse.ro
Președintele USR, Cătălin Drulă, a comentat reforma administrației locale, care prevede reducerea a 40.000 de posturi, subliniind că măsura este necesară pentru echilibrarea bugetului, chiar dacă poate părea o decizie dură. Citește mai departe...
22:10
România și-a aflat adversarele în preliminariile FIBA World Cup 2027: Grecia, Muntenegru și Portugalia # Stiripesurse.ro
Naţionala României a încheiat pe locul 1 grupa E a precalificărilor FIBA World Cup 2027, după ce Ungaria a fost învinsă, miercuri seară, de reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 82-75 (45-32). Citește mai departe...
22:00
Plătești cât conduci! Rovinieta se schimbă radical din 2027: Noul calcul se va face doar în funcție de distanța parcursă # Stiripesurse.ro
Rovinieta din viitor se va plăti în funcție de drum și distanță parcursă. Dispare sistemul actual de abonament. Sistemul actual de calcul și emitere a rovinietei va fi înlocuit începând cu 1 ianuarie 2027, anunță Ministerul Transporturilor. Citește mai departe...
21:50
Antrenorul echipei scoţiene Aberdeen, Jimmy Thelin, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că obiectivul formaţiei pe care o pregăteşte este victoria în meciul cu FCSB, de joi, din prima manşă a play-off-ului Europa League, scrie site-ul oficial al grupării scoţiene. Citește mai departe...
21:50
Prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri internaționale din Duma de Stat a Rusiei, adjunctul preşedintelui facțiunii Rusia Justă - Pentru Adevăr, Aleksei Cepa, a declarat că aderarea Kievului la NATO ar crea riscurile unui război nuclear. Citește mai departe...
21:50
PNL tună în coaliție. Andronache: 'Există un curent anti-reformist care blochează țara!' # Stiripesurse.ro
PNL forțează accelerarea reformelor și cere Guvernului să își asume răspunderea în Parlament pentru Pachetul 2 încă de săptămâna viitoare. Citește mai departe...
21:40
Lula și Macron au discutat prin telefon despre tarifele americane și acordul Mercosur-UE # Stiripesurse.ro
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a purtat miercuri o discuţie prin telefon cu omologul său francez Emmanuel Macron, prilej cu care au fost abordate tarifele impuse de SUA şi acordul comercial Mercosur-UE, a informat guvernul brazilian într-un comunicat, transmite Reuters, Citește mai departe...
21:40
Victoria Stoiciu (PSD), mesaj acid către ministrul Educației, 'extra-condimentat' de Ciprian Ciucu (PNL): 'Existau deja mulți studenți obligați să lucreze # Stiripesurse.ro
Tăierea burselor studențești și declarațiile ministrului Educației, Daniel David, privind angajarea part-time ca alternativă au stârnit un val de reacții. Citește mai departe...
21:30
Zeci de mii de bugetari, în pericol! Cine sunt cei vizați de tăierile masive anunțate de Guvern și cine scapă pentru moment # Stiripesurse.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a confirmat, miercuri, la Digi24, că reforma administrației locale și centrale va duce la reducerea a aproximativ 40.000 de posturi ocupate. Citește mai departe...
21:20
Jucăria-fenomen Labubu aduce 34,7% din veniturile Pop Mart și împinge profitul la cote record. Cu ce vrea producătorul 'să spargă' piața în următoarele zile # Stiripesurse.ro
Pop Mart își multiplică de cinci ori profitul, mizând pe succesul global al jucăriei Labubu. Vrea să se extindă cu magazine în toată lumea și să mai deschidă alte 40 doar în SUA. Citește mai departe...
21:20
Cătălin Drulă își dorește să candideze la alegerile pentru Primăria Capitalei: Am susținerea lui Nicușor Dan # Stiripesurse.ro
Cătălin Drulă a anunțat că vrea să candideze la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei. Reprezentantul USR a dezvăluit că are susținerea lui Nicușor Dan. Alegerile ar putea avea loc la toamnă, conform Mediafax.Declarațiile au fost făcute miercuri seara, la Digi 24. Citește mai departe...
21:20
Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile fotbaliştilor Robert Sălceanu şi Rafael Baldres Hermann “Rafinha”.Spaniolul Rafael Baldres Hermann a semnat un contract pe două sezoane, cu drept de prelungire pentru încă un an, conform news.ro. Citește mai departe...
21:10
Patru tineri din Brăila au fost arestați preventiv pentru tâlhărie și furt. Ei sunt cercetați în dosare privitoare la un furt dintr-o mașină și a unui atac cu cuțitul într-un parc din oraș. Citește mai departe...
21:10
Norocul l-a părăsit de tot pe Stelian Ogică: 'Spaima Loteriei' vrea să divorțeze de iubita cu 33 de ani mai mică decât el # Stiripesurse.ro
Stelian Ogică supranumit 'Spaima Loteriei' nu mai are noroc nici în dragoste. Bărbatul devenit vedetă peste noapte se află la un pas de divorț de Alexandra, iubita cu 33 de ani mai mică. El a fost căsărorit de cinci ori și tot atâtea divorțuri are la activ. Citește mai departe...
21:00
Echipa de fotbal FC Botoşani a surclasat formaţia de liga a treia Bucovina Rădăuţi cu scorul de 6-0 (1-0), miercuri, într-un meci amical desfăşurat pe Stadionul "Municipal" din Botoşani.Golurile au fost marcate de Andrei Dan Dumitru (min. Citește mai departe...
21:00
SUA lovesc puternic: Sancțiuni împotriva a patru oficiali ai CPI, instanță care a emis mandate de arestare împotriva lui Netanyahu şi Putin # Stiripesurse.ro
Statele Unite ale Americii au anunţat miercuri că vor impune noi sancţiuni împotriva a doi judecători, francez şi canadian, precum şi a doi procurori ai Curţii Penale Internaţionale (CPI), o instanţă care a devenit oaia neagră a administraţiei Trump, după ce a emis mandate Citește mai departe...
21:00
Andreea Piștea țintește un record mondial: Românca participă la o provocare uriașă în SUA # Stiripesurse.ro
Andreea Piștea face parte din echipa internațională care încearcă în această săptămână să stabilească cea mai mare formație în cădere liberă din statul Illinois, SUA, un record care nu a mai fost atins de aproape două decenii. Citește mai departe...
20:50
World Boxing a anunţat obligativitatea efectuării testelor de gen pentru bărbaţi şi femei la competiţiile sale # Stiripesurse.ro
World Boxing a anunţat obligativitatea efectuării testelor de gen pentru bărbaţii şi femeile care doresc să participe la evenimentele organizate de noul for mondial al boxului, scrie agenţia DPA. Citește mai departe...
20:50
Reorganizarea propusă pentru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) presupune integrarea domeniului într-un cadru instituţional unitar cu menţinerea expertizei, atribuţiilor şi personalului specializat, informează un comunicat al Ministerului Culturii transmis miercuri AGERPRES. Citește mai departe...
20:50
Reformele Bolojan încing spiritele în coaliție! Cirprian Ciucu (PNL) presează PSD să treacă la acțiune: 'E puțin ca în bancul cu rușii' # Stiripesurse.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6, a transmis miercuri că speră ca PSD să susțină în mod real pachetul 2 de reforme fiscale pregătit de Guvernul condus de Ilie Bolojan, și nu doar să facă declarații publice fără acoperire. Citește mai departe...
Acum 6 ore
20:40
Echipajul masculin de canoe-4 al României, compus din Georgel Bărăgău, Ioan Mihai Rotundu, Andrei Roşioru, Braulio Flores-Mateescu, s-a calificat în semifinale, miercuri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia), potrivit Agerpres. Citește mai departe...
20:40
Surpriză pe bursele mondiale după summit-ul de la Washington - Investitorii au dat semnalul # Stiripesurse.ro
Mișcări pe bursele mondiale după summit-ul de la Washington. Investitorii au dat un semnal important legat de investițiile în domenii cheie după negocierile privind pacea din Ucraina. Citește mai departe...
20:30
Val uriaș de concedieri: peste 800.000 de locuri de muncă pierdute în primele șapte luni ale lui 2025; niveluri apropiate de cele din pandemie # Stiripesurse.ro
Peste 800.000 de angajați din Statele Unite au rămas fără loc de muncă în primele șapte luni ale acestui an, cel mai mare număr înregistrat din 2020 încoace, potrivit unui raport recent al companiei de reconversie profesională și coaching executiv Challenger, Gray & Citește mai departe...
20:30
Guvernul deschide în ședința de joi Cutia Pandorei: proiectul de lege privind plata pensiilor private - pe agendă # Stiripesurse.ro
Guvernul se întruneşte în şedinţă joi, de la ora 11:00, iar pe ordinea de zi se află proiectul de lege privind plata pensiilor private. Citește mai departe...
20:20
Israelul a început prima etapă a asaltului său planificat asupra oraşului Gaza şi a preluat deja controlul asupra unei suburbii, a anunţat miercuri seară purtătorul de cuvânt militar israelian Effie Defrin, potrivit Reuters, informează Agerpres. Citește mai departe...
