Ianis Zicu acuză jocuri de culise: „A fost penalty! I-a ajutat să ajungă în prelungiri”
Gazeta Sporturilor, 19 august 2025 00:30
După Farul - U Cluj 0-1, Ianis Zicu, tehnicianul dobrogenilor, a întocmit o analiză în detaliu a eșecului din această seară, al doilea consecutiv în Superligă.Acesta a spus că, în ciuda faptului că echipa sa a avut superioritate numerică încă din minutul 10, deciziile greșite ale jucătorilor și circulația prea lentă a mingii au împiedicat egalarea. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 15 minute
00:30
Ianis Zicu acuză jocuri de culise: „A fost penalty! I-a ajutat să ajungă în prelungiri” # Gazeta Sporturilor
După Farul - U Cluj 0-1, Ianis Zicu, tehnicianul dobrogenilor, a întocmit o analiză în detaliu a eșecului din această seară, al doilea consecutiv în Superligă.Acesta a spus că, în ciuda faptului că echipa sa a avut superioritate numerică încă din minutul 10, deciziile greșite ale jucătorilor și circulația prea lentă a mingii au împiedicat egalarea. ...
Acum 30 minute
00:20
Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre Issouf Macalou (aripă dreapta), care nu a fost în lotul celor de la U Cluj în victoria cu Farul, scor 1-0. Macalou a fost lăsat în afara lotului pentru meciul de la Ovidiu. Acesta a avut câteva oferte și nu mai era concentrat, iar staff-ul a decis să îl lase în afara echipei. Sabău a spus că vrea să se bazeze în continuare pe Macalou, însă important este ce își dorește fotbalistul. ...
00:20
6 lucruri care nu s-au văzut la TV în Farul - U Cluj 0-1 » Nervi pe teren și în tribune! # Gazeta Sporturilor
Deciziile de arbitraj și duelurile de pe gazon au încins atmosfera, iar căpitanul clujenilor, Alexadru Chipciu, a fost ținta fanilor Farului.Cu un gol și o eliminare trecute în dreptul oaspeților în primele 10 minute, meciul dintre Farul Constanța și U Cluj s-a transformat într-o încleștare tensionată. Decizii contestate ale centralului Florin Andrei, mulți nervi în tribune și pe teren, trageri de timp și agitație pe cele două bănci tehnice. ...
Acum o oră
00:00
Scandal cât casa la FCU Craiova! Fotbaliștii au refuzat să se antreneze, Adrian Mititelu i-a luat la înjurături și a dat afară 3 jucători # Gazeta Sporturilor
Scandal cât casa la antrenamentul celor de la FCU Craiova. GSP.ro a aflat că, din cauza problemelor financiare, fotbaliștii nu au vrut să se pregătească la antrenamentul de luni după-amiază, iar patronul Adrian Mititelu (57 de ani) s-a deplasat la bază pentru a le cere socoteală jucătorilor.Problemele financiare ale celor de la FCU Craiova sunt de notorietate. Adrian Mititelu nu a plătit salariile fotbaliștilor de peste 4 luni, iar aceștia au decis să protesteze. ...
Acum 2 ore
23:40
Finală retezată la Cincinnati: Carlos Alcaraz e campion, Jannik Sinner a abandonat la 0-5 » Cuvinte superbe schimbate de cei doi # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 ATP) este noul campion în turneul Masters 1000 de la Cincinnati, după o finală extrem de scurtă. Adversarul său, Jannik Sinner (24 de ani, liderul ATP) a abandonat la 0-5 în setul întâi.Finala atât de așteptată dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, primii doi jucători ai lumii, a avut un scenariu abrupt și dureros pentru unul dintre protagoniști. ...
23:10
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a spus care este situația jucătorilor cu probleme medicale de la echipa campioană. Mihai Stoica a spus că Denis Alibec are șanse foarte mici să facă deplasarea în Scoția pentru meciul de joi cu Aberdeen. În schimb, sunt șanse să cu Argeș și la retur. ...
23:10
Programarea meciurilor dintre FCSB și Csikszereda din campionatul regular va suferi o modificare.La solicitarea echipei bucureștene, ordinea confruntărilor a fost inversată, întrucât Arena Națională nu poate fi folosită în weekendul în care este programată runda #9, fiind rezervată pentru un alt eveniment. ...
Acum 4 ore
22:40
Scandal monstru în vestiarul lui Marseille » Doi titulari au fost excluși din lot de antrenorul Roberto De Zerbi! # Gazeta Sporturilor
Startul cu stângul înregistrat vineri seară de Marseille în noua ediție de Ligue 1, 0-1 la Rennes, a pus vestiarul lui Roberto De Zerbi pe un butoi cu pulbere. Mai mulți jucători ai lui OM s-au certat rău după meci și puțin a lipsit să se ajungă la o altercație fizică. Antrenorul italian a luat măsura suspendării pentru Adrien Rabiot și Jonathan Rowe. ...
22:20
După victoria cu Oțelul, Bogdan Andone i-a pus gând rău și FCSB-ului: „Mergem la București să scoatem puncte!” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, tehnicianul celor de la FC Argeș, a „disecat” succesul piteștenilor cu Oțelul Galați, scor 2-0.Acesta a subliniat că atitudinea echipei a fost decisivă în victoria contra gălățenilor. A apreciat spiritul jucătorilor, efortul depus de Caio și Bettaieb și faptul că echipa a pus în practică planul de joc. Totodată, avertizează că meciul cu FCSB va fi dificil, dar echipa merge la București cu obiectivul de a obține puncte. ...
22:20
Alexandru Buligan, noul antrenor cu portarii de la Rapid: „Nu vreau să mint pe nimeni, este foarte mult de muncă!” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Buligan, 65 de ani, consideră că în handbalul românesc este foarte mult de muncă, iar pentru reușită este nevoie de răbdare și strategii duse până la capăt.Fostul mare portar al României medaliat cu bronz la JO 1984 și la CM 1990, a ajuns la 65 de ani și din acest sezon este antrenor cu portarii la Rapid. ...
21:40
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a criticat modul în care stoperul Siyabonga Ngezana a tratat faza la care campioana a fost egalată de Rapid, scor 2-2. Mihai Stoica a spus ca greșeala lui Ngezana, care a pierdut mingea în apropierea careului, iar FCSB a fost egalată, este una impardonabilă. Acesta este convins că apărătorul nu va mai face o astfel de greșeală. ...
21:40
Campania de transferuri nu s-a oprit pentru Petrolul. Trupa de pe „Ilie Oană” se pregătește de oficializarea mutării lui Rafinha, jucător care vine de la Inter Club d'Escaldes, fosta adversară a celor de la FCSB din primul tur preliminar de Liga Campionilor. Mai mult, spaniolul chiar a punctat la partida tur din Ghencea.Conform informațiilor GSP, acesta își va pune semnătura pe un contract valabil pe următorii doi ani, urmând a avea o remunerație lunară de 7000 de euro. ...
21:10
Adil Rami îl distruge pe Lamine Yamal! » „Are apucături de pușcăriaș. Așteaptă întâi să faci ceva, fiu de c***ă!” # Gazeta Sporturilor
Adil Rami, ex-campion mondial francez din 2018, a povestit pentru L'Equipe alte episoade mai puțin știute din cariera de jucător în Serie A, Ligue 1 și La Liga. Fostul stoper a lansat un atac dur la adresa lui Lamine Yamal: „Mai așteaptă un pic după ce abia ai luat numărul 10, înainte să apari cu bijuteriile cu diamante mari”, spune fostul iubit al Pamelei Anderson. ...
20:50
Clauza neștiută pe care a avut-o Șumudică la Rapid » Trebuie să o respecte 2 ani: „Am semnat contractul cu ochii închiși” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică a explicat că, la semnarea contractului cu Rapid, nu a verificat clauzele, fiind extrem de dornic să ajungă la club. Ulterior, a descoperit că acordul include o clauză de confidențialitate prin care nu are voie să vorbească despre club timp de doi ani și prevede o amendă consistentă, în caz contrar. ...
Acum 6 ore
20:30
Inter, echipa lui Cristi Chivu, și Bologna sunt aproape de a ajunge la un acord pentru transferul mijlocașului Kristjan Asllani (23 de ani).Internaționalul albanez în vârstă de 23 de ani va face pasul la Bologna în schimbul unei sume de aproximativ 10 milioane de euro. Inter va păstra și un procent considerabil dintr-un viitor transfer, de aproape 40%, conform sportal.bg. ...
20:20
Sorana Cîrstea, în mare formă! S-a calificat în turul 2 al turneului WTA 250 de la Cleveland, Gabriela Ruse a fost eliminată # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 WTA) s-a impus cu 6-4, 6-1 în fața japonezei Moyuka Uchijima (24 de ani, numărul 89 mondial) în turul 1 al turneului WTA 250 de la Cleveland. Gabriela Ruse (27 de ani, locul 66 mondial) a fost învinsă de favorita 8, Hailey Baptiste din SUA (23 de ani, numărul 51 WTA), 6-2, 7-6 (2).Sorana Cîrstea se simte bine la Cleveland, acolo unde participă pentru a doua oară în carieră, după turul 2 atins în 2022. ...
20:00
Cine transmite la TV Hacken - CFR Cluj, din turul 3 preliminar al Conference League # Gazeta Sporturilor
Hacken - CFR Cluj, din play-off-ul Conference League, va fi transmis la TV de Prima Sport și Digi Sport.CFR Cluj va lupta pentru un loc în grupa unică din Conference League împotriva suedezilor de la Hacken. Meciul tur se va disputa joi, 21 august, de la 20:00. Returul din Gruia se va disputa pe 28 august, de la 20:30. ...
20:00
„După 10 etape, se întrebau dacă a venit Zidane!” » Fosta vedetă a naționalei, despre impactul fabulos avut în străinătate: „Vine unu' din Romania și le ia fața tuturor!” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu, legenda rapidistă care a împlinit recent 48 de ani, a rememorat, într-un amplu interviu acordat Gazetei Sporturilor, câteva anecdote de culoare din perioada petrecută la Beșiktaș. „Pantera din Kadikoy” a evoluat la Istanbul între 2002 și 2006, devenind într-un timp scurt un veritabil idol în rândul „vulturilor”. După Gică Hagi, idolatrizat și astăzi de fanii lui Galatasaray, a mai existat un român care a cucerit pentru totdeauna inimile turcilor. ...
19:50
Surpriză! Conduce în topul eficienței din Superliga: contribuție la fiecare 37 de minute » Cum arată podiumul # Gazeta Sporturilor
Când nimeni nu se mai aștepta, Elvir Koljic (30 ani) a deblocat Rapidul în ultimul sfert de oră al derby-ului de duminică seară, cu FCSB, devenind și MVP-ul meciului.Mai întâi cu o execuție personală, un călcâi inventat dintr-o poziție grea, cu spatele la poartă, după care a marcat și pentru 2-2, ca un striker veritabil, aducând un punct nesperat giuleștenilor, în derby-ul cu FCSB. ...
19:40
Nemaipomenit în istorie! » Record mondial stabilit în Ligue 1 de echipa finanțată de patronul lui Chelsea # Gazeta Sporturilor
Strasbourg a intrat direct în istoria fotbalului în meciul pe care l-a câștigat sâmbătă (1-0 la Metz) în prima etapă a noii stagiuni de Ligue 1. Toți titularii trimiși în teren de Liam Rosenior s-au născut în acest mileniu, media de vârstă a formației de start fiind de 20,36 ani! Antrenorul englez al echipei al cărei proprietar este Todd Boehly are 41. ...
19:00
Aberdeen a transferat de la AC Milan înainte de turul cu FCSB: „Mi-a plăcut pasiunea lor” # Gazeta Sporturilor
Marko Lazetic este noul atacant al celor de la Aberdeen, adversara celor de la FCSB din play-off-ul Europa League. Fotbalistul a fost adus de la AC Milan.FCSB și Aberdeen se vor întâlni joi, în Scoția, în manșa tur a play-off-ului Europa League. Returul se va juca pe 28 august, pe Arena Națională. Până atunci, Aberdeen l-a transferat pe Lazetic, sârbul văzut drept un transfer important de către scoțieni. Sârbul a jucat doar două partide în tricoul celor de la AC Milan. ...
18:50
Santos, cu Neymar în primul unsprezece, a fost învinsă de Vasco da Gama cu 6-0 în campionatul Braziliei.Neymar a încasat o bătaie dură tocmai de la unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, Philippe Coutinho. Fostul jucător al lui Inter, Liverpool, Bayern și Barcelona a făcut o demonstrație de forță cu Vasco și s-a impus în fața lui FC Santos cu incredibilul scor de 6-0. ...
18:50
După mai bine de două decenii în care a fost unul dintre reperele gamei Volkswagen, Touareg se pregătește să iasă din producție. Potrivit celor de la autocar, SUV-ul premium al mărcii germane va fi retras în 2026, fără să primească un succesor direct.Lansat în 2002, Touareg a marcat un moment definitoriu pentru Volkswagen. ...
Acum 8 ore
18:40
Buget obținut pe ultima sută de metri pentru Campionatele Mondiale de înot ale juniorilor de la Otopeni » Camelia Potec: „Săptămâna trecută nu aveam” # Gazeta Sporturilor
Campionatele Mondiale de juniori încep mâine, 19 august, în bazinul de la Otopeni, 18 înotători tricolori urmând să ia startul la întreceri. Camelia Potec, președinta FR Natație și Pentatlon Modern, a dezvăluit că bugetul pentru organizarea competiției a fost completat în urmă cu câteva zile.Viitoarele staruri ale înotului mondial pot fi urmărite în bazinul de la Otopeni începând cu 19 august și până pe 25 august. ...
18:30
Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a plecat din Europa » Ana Maria l-a lăsat acasă și pe jucătorul dorit de Dinamo # Gazeta Sporturilor
Ana Maria Markovic (25 de ani, atacant) s-a transferat în Statele Unite ale Americii, la Brooklyn. Aceasta a jucat ultima dată în Portugalia, la Braga și Damaiense.Ana Maria a încercat în sezonul trecut o experiență în Portugalia, la Braga. Aventura a fost facilitată de faptul că partenerul ei, Tomas Ribeiro, este lusitan. Acesta este fundașul celor de la Farense, iar Dinamo l-a dorit insistent în această vară. ...
18:20
Perpetuum mobile la 39 de ani! » Câte meciuri mai are James Milner pentru a intra în istoria Premier League # Gazeta Sporturilor
La 39 de ani și 7 luni, James Milner a bifat cel de-al 24 sezon consecutiv jucat în Premier League. Mijlocașul englez a bifat recordul sâmbătă, în remiza pe care Brighton a făcut-o pe teren propriu cu Fulham (1-1), în runda inaugurală a sezonului 2025-2026. ...
18:10
Primele impresii de la Cluj ale lui Jeffery Taylor, baschetbalist cu 7 sezoane la Real Madrid, și ale lui Daron Russell, spectaculosul fundaș american # Gazeta Sporturilor
Jeffery Taylor (36 de ani) și Daron Russell (27 de ani), doi dintre cei mai renumiți jucători pe care U-BT Cluj-Napoca i-a adus în această vară în România, și-au spus primele impresii despre oraș și despre echipă și au dezvăluit așteptările pe care le au pentru sezonul 2025-2026. ...
17:50
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a pus presiune pe Denis Alibec (34), atacantul pe care l-a adus la echipă în această vară. Gigi Becali își pusese baza în Denis Alibec, însă accidentările au făcut ca atacantul să poată juca doar 85 de minute până în acest moment, fără să își treacă în cont vreo reușită. Între Becali și Alibec există o înțelegere ca patronul să nu îl critice public pe fotbalist. ...
17:50
Dan Petrescu face prima victimă la CFR Cluj: „Cu ăsta n-am ce juca, aduceți-mi altul!” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj nu se va mai baza pe serviciile portarului Alessandro Micai (32 de ani), transferat în urmă cu o lună în Gruia. Goalkeeper-ul a avut o prestație sub așteptări în partida cu FC Botoșani, scor 3-3, iar Dan Petrescu nu este dispus să-i mai ofere o nouă șansă.Italianul a greșit grav la primul gol, marcat de ucraineanul Mykola Kovtalyuk (30 de ani). Micai a degajat direct în atacantul oaspeților, iar balonul a ricoșat în propria poartă. ...
17:40
Andrea Stella a transformat-o pe McLaren în campioană la scurt timp de la venire: „Interacțiunea dintre oameni dă înțeles reușitelor noastre” # Gazeta Sporturilor
Andrea Stella (54 de ani), directorul de echipă al McLaren, a fost numit în funcție de gruparea britanică la finalul anului 2022. Doi ani mai târziu, McLaren a luat titlul la constructori. Astăzi, înaintea revenirii piloților și mecanicilor din vacanță, se situează pe prima poziție la constructori.Echipa britanică a strâns de două ori mai multe puncte decât următoarea clasată, Ferrari. ...
17:40
După remiza FCSB-ului cu Rapid, scoțienii au prins curaj: „Au rămas înmărmuriți!” # Gazeta Sporturilor
Aberdeen se pregătește de un duel aprig cu FCSB în play-off-ul Europa League, iar presa scoțiană tratează confruntarea ca pe una echilibrată, deși notează faptul că forma slabă din campionat și egalul dramatic cu Rapid ridică semne de întrebare. Declarațiile lui Elias Charalambous, care avertizează că meciul va fi „foarte dificil”, au fost interpretate ca dovadă că FCSB nu-și permite să trateze superficial această dublă manșă. ...
17:10
Lassana Diarra solicită despăgubiri imense: „O fac pentru toți fotbaliștii ce nu-și permit să înfrunte FIFA” # Gazeta Sporturilor
Lassana Diarra (39 de ani), fost mijlocaș francez în vârstă de 40 de ani, reușise după o foarte lungă bătălie în instanță să i se facă dreptate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Acum, jucătorul a cerut despăgubiri în valoare de 65 de milioane de euro de la FIFA și Federația Belgiană de Fotbal. ...
17:00
Omul etapei! I-a scos peri albi lui Dan Petrescu cu o prestație rar văzută în Superligă # Gazeta Sporturilor
Etapa a 6-a din Superliga a oferit duminică unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului. Pe tabela din „Gruia” s-au adunat șase goluri, însă adevăratul erou al serii a fost Giannis Anestis, portarul moldovenilor, care a făcut probabil cel mai bun meci al carierei în CFR Cluj – FC Botoșani 3-3. ...
17:00
Pilotul implicat în accidentul grav de la Campionatul Național de Rally Cross a murit # Gazeta Sporturilor
Dan Bodea, pilotul implicat în accidentul grav de la Campionatul Național de Rally Cross, a murit la vârsta de 50 de ani. Evenimentul s-a desfășurat în județul Argeș, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins din bolidul acestuia, lovind spectatorii.Federația Română de Automobilism Sportiv a anunțat decesul lui Dan Bodea, potrivit replicaonline.ro. ...
17:00
Au luat în batjocură licitația caritabilă?! Oferte-fantomă pentru tricoul lui Armstrong: cum s-a terminat, de fapt, licitația organizată de Dinamo # Gazeta Sporturilor
La aproape două săptămâni de când Dinamo a scos la licitație tricoul purtat de Danny Armstrong în derby-ul cu FCSB, câștigat de „câini” cu 4-3, clubul a anunțat, luni, deznodământul licitației caritabile. Câștigătorul anonim și-a adjudecat tricoul scoțianului pentru suma de 5.100 RON, o sumă mult mai mică decât cele care figurau inițial pe lista așa-zișilor participanți la licitație. ...
17:00
De la „La Masia” în Liga 2 din România: transfer spectaculos pentru „Barca de România” # Gazeta Sporturilor
Chindia Târgoviște continuă achizițiile în mercato. Clubul din eșalonul secund s-ar fi înțeles cu Pol Munoz (21 de ani), un produs al academiei celor de la Barcelona.Pol Munoz evoluează pe postul de fundaș dreapta și vine de la Nardo, echipă din Serie D, Liga 4 a Italiei.Fundașul lateral crescut de Barcelona vine la Chindia Târgoviște: contract pe doi aniPol Munoz ar fi semnat un contract valabil pe 2 ani cu cei de la Chindia Târgoviște, conform digisport.ro. ...
16:50
Decizie necruțătoare pentru fanul arestat! » Ce măsuri ia poliția după atacul rasist asupra lui Antoine Semenyo # Gazeta Sporturilor
Suporterul în cărucior de pe Anfield, care l-a insultat pe Antoine Semeny în timpul meciului Liverpool - Bournemouth 4-2, a fost interzis pe orice stadion din Anglia! Acesta a fost arestat de poliție, după ce atacul său rasist asupra atacantului ghanez la oaspeților l-a forțat pe arbitru să întrerupă meciul de debut din noua ediție de Premier League. ...
Acum 12 ore
16:20
Deși o să mă boscorodească destui, mai ales suporterii giuleșteni, tot scriu că rezultatele de egalitate obținute duminică de Botoșani și de Rapid au fost realizate cu multă șansă. În ideea că adversarele, CFR și FCSB, au controlat partidele și ar fi meritat să termine învingătoare. Ambele au scăpat însă victoria printre degete. Numai că, reversul medaliei, nu-i poți reproșa nimănui că are noroc, chiar dacă nu totdeauna norocul e cum și-l face omul. ...
16:10
Gol pe teren, show în tribune » Antonia, iubita lui Daniel Bîrligea a furat privirile la derby # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani) a deschis scorul în derby-ul cu Rapid, reușind primul gol al sezonului de Superligă. Atacantul a dus FCSB la 2-0, însă giuleștenii au revenit spectaculos în prelungiri, iar confruntarea de pe Arena Națională s-a încheiat 2-2. Printre miile de suporteri s-a aflat și Antonia Salanță, iubita fotbalistului, care a surprins pe Instagram bucuria acestuia după reușită. ...
16:00
Entuziasm, emoții și glume nesărate înaintea unui nou început pentru U-BT Cluj-Napoca » Ce au declarat oamenii-cheie ai campioanei României # Gazeta Sporturilor
Echipa de baschet masculin U-BT Cluj-Napoca s-a reunit luni, 18 august, la BTarena, în vederea sezonului 2025-2026. Reunirea oficială a fost urmată de o conferință de presă la care au participat Branko Cuic, directorul executiv al clubului, Mihai Silvășan, antrenorul principal, și Patrick Richard, căpitanul alb-negrilor. ...
15:50
E deja legendă! Ce au pregătit organizatorii de la Marele Premiu al Australiei pentru Oscar Piastri # Gazeta Sporturilor
Oscar Piastri, actualul lider în clasamentul general din Formula 1, va avea propria sa tribună pe circuitul „Albert Park” din Melbourne, cu ocazia Marelui Premiu al Australiei, care va deschide sezonul 2026 între 6 și 8 martie.Tribuna va fi amplasată pe linia de start-sosire, chiar lângă linia de start și vizavi de garajele pe care Piastri și echipa McLaren le vor ocupa. ...
15:40
„Bunica locuiește în Donețk, în zona ocupată” » Sportiva din Ucraina stabilită în România, despre cum funcționează propaganda Rusiei: „Când vorbim, ne spune...” # Gazeta Sporturilor
Donețk, regiunea pe care Vladimir Putin insistă s-o controleze în schimbul unui pretins acord de pace, Rusia exercitând presiuni ca Ucraina să-și retragă trupele inclusiv din zonele necucerite pe câmpul de luptă, are o importanță crucială în economia războiului. Kremlinul își dorește cu orice preț să pună mâna pe întreaga regiune, agresată începând cu 2014 și anexată ilegal în 2022. ...
15:10
Universitatea Craiova a pus în vânzare pachete la returul cu Bașakșehir, din Conference League, și la meciul din campionat cu Petrolul.Rezultatele îi atrag pe suporteri la stadion, iar Universitatea Craiova chiar are argumente. E prima în clasamentul Superligii, la 4 puncte de următoarea clasată, Rapid, și se pregătește să dea piept cu Bașakșehir în play-off-ul Conference League. ...
15:00
FIFA analizează posibilitatea ca, începând cu 2029, Campionatul Mondial al Cluburilor să se desfășoare din doi în doi ani. Informația a fost dezvăluită de publicația engleză The Guardian, citată de sportal.bg.Vara aceasta a adus o premieră istorică pentru competiție: prima ediție în format extins, cu 32 de echipe la start. În prezent, regulamentul prevede ca turneul să fie organizat o dată la patru ani, următoarea ediție fiind deja stabilită pentru 2029. ...
14:50
Fundașul central român de la AC Milan, Andrei Coubiș (21 de ani), a debutat în această vară pentru prima echipă a italienilor, sub comanda lui Max Allegri, însă ar urma să nu fie păstrat în lot. Între timp a apărut prima echipă interesată de serviciile lui.Potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira, Andrei Coubiș se află pe lista celor de la Mirandes, locul 4 în sezonul trecut în Segunda Division. ...
14:50
Nu lăsa adevărul să strice o poveste bună. Primul gol marcat de Koljic aseară împotriva celor de la FCSB este o capodoperă care, pe cei mai în vârstă, ne-a dus cu gândul la reușita clasică a lui Madjer din finala Cupei Campionilor din ‘87. El va avea de acum locul său special în istoria derby-urilor dintre Rapid și FCSB. Doar că golul a fost acordat incorect. Călcâiul madjerian este precedat de un fault la Ngezana. Aceea nu este o protejare a balonului. ...
14:20
Cristi Balaj a anunțat „curățenia” după egalul cu Botoșani: „Nu am vorbit cu Neluțu Varga, dar noi știm ce trebuie să facem” # Gazeta Sporturilor
Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat o „curățenie” în compartimentul defensiv al echipei din Gruia, după remiza cu Botoșani, scor 3-3.Președintele celor de la CFR Cluj a evidențiat faptul că moldovenii au marcat 3 goluri din 3 șuturi pe poartă și este gata să ia măsuri pentru a rezolva „găurile” din defensivă.CFR Cluj ia măsuri după egalul cu Botoșani! Anunțul lui Cristi Balaj: „Dacă pleacă jucători, va veni altcineva. ...
14:20
În urma remizei cu Rapid din etapa cu numărul 6 a Superligii, scor 2-2, Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, l-a lăudat pe Mihai Toma (18 ani).Tânărul jucător a început titular în extrema dreapta și a bifat 89 de minute, până când a ieșit accidentat, fiind înlocuit cu Alexandru Stoian (17 ani).Gigi Becali l-a lăudat pe Mihai Toma pentru prestația din meciul cu Rapid: „E o dulceață de fotbalist”„Toma e jucător de jucător. ...
14:00
Napoli, în criză! Campioan Italiei caută de urgență un atacant după accidentarea lui Lukaku # Gazeta Sporturilor
Napoli va încerca să aducă un nou atacant până la finalul perioadei de transferuri. Unul dintre motive este accidentarea lui Romelu Lukaku. Belgianul a suferit o leziune musculară la coapsă în timpul meciului amical împotriva lui Olympiakos, disputat acum câteva zile. Potrivit „Corriere dello Sport”, el va fi indisponibil pentru câteva săptămâni. ...
14:00
Raul Rusescu a rămas șocat de erorile lui Ngezana din derby-ul cu Rapid: „Nu știu ce a gândit, e foarte ușor evitabil” # Gazeta Sporturilor
Prezent în studioul GSP Live, fostul atacant de la FCSB, Raul Rusescu, a analizat greșelile lui Siyabonga Ngezana din derby-ul cu Rapid, încheiat cu scorul de 2-2.Fundașul sud-african a fost dat la o parte cu ușurință de către Elvir Koljic, care a redus din diferență în minutul 83, ducând scorul la 1-2. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.