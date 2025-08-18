Ianis Zicu acuză jocuri de culise: „A fost penalty! I-a ajutat să ajungă în prelungiri”

14:50

Nu lăsa adevărul să strice o poveste bună. Primul gol marcat de Koljic aseară împotriva celor de la FCSB este o capodoperă care, pe cei mai în vârstă, ne-a dus cu gândul la reușita clasică a lui Madjer din finala Cupei Campionilor din ‘87. El va avea de acum locul său special în istoria derby-urilor dintre Rapid și FCSB. Doar că golul a fost acordat incorect. Călcâiul madjerian este precedat de un fault la Ngezana. Aceea nu este o protejare a balonului. ...