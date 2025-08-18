Gheorghiță, reinventat la U Cluj! Assist la debut și o "săgeată" către FCSB: "Aici pot să driblez, să pierd mingea"
Sport.ro, 19 august 2025 00:30
Trimis sub formă de împrumut la Universitatea Cluj după ce nu a mai intrat în grațiile lui Gigi Becali, Andrei Gheorghiță a avut un debut de vis pentru "șepcile roșii".
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 30 minute
00:30
Ce a avut de zis Ianis Zicu după ce Farul a pierdut meciul împotriva lui ”U” cu un om în plus # Sport.ro
Farul Constanța - ”U” Cluj s-a încheiat 0-1.
00:30
Gheorghiță, reinventat la U Cluj! Assist la debut și o "săgeată" către FCSB: "Aici pot să driblez, să pierd mingea" # Sport.ro
Trimis sub formă de împrumut la Universitatea Cluj după ce nu a mai intrat în grațiile lui Gigi Becali, Andrei Gheorghiță a avut un debut de vis pentru "șepcile roșii".
00:20
Remarcații lui Ilie Dumitrescu după victoria eroică obținută de U Cluj în fața Farului Constanța # Sport.ro
Universitatea Cluj a produs surpriza etapei a șasea, învingând Farul Constanța la Ovidiu cu 1-0, deși a jucat în inferioritate numerică din minutul 10.
00:20
Ioan Ovidiu Sabău își scoate pălăria după Farul - U Cluj: "Tot respectul și aprecierea mea!" # Sport.ro
Universitatea Cluj a câștigat pe terenul celor de la Farul Constanța, scor 1-0, în runda a șasea din Superliga.
Acum o oră
23:50
Costel Pantilimon: ”În cantonamente dormeam cu gleznele în afara patului”. Raț a intervenit imediat: ”Treceam pe lângă pat și...” # Sport.ro
Costel Pantilimon și Răzvan Raț au fost prezenți la ”Fața la Joc” în direct la Pro TV.
23:50
Raț și Pantilimon, show la ”Fața la Joc”! Foștii internaționali români au executat penalty-uri în platoul emisiunii # Sport.ro
”Fața la Joc” a fost transmisă în direct la Pro TV luni seară.
23:50
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, a avut o seară de coșmar în derby-ul cu Rapid, încheiat la egalitate, 2-2, după ce campioana a condus cu 2-0.
Acum 2 ore
23:40
Gigi Becali i-a uluit! Ce a scris presa britanică despre "atacul incredibil" înaintea duelului cu Aberdeen # Sport.ro
Presa din Scoția a dezbătut pe larg ieșirea pe care Gigi Becali a avut-o la adresa căpitanului Darius Olaru.
23:40
Costel Pantilimon: ”În cantonamente dormeam cu gleznele în afara patrului”. Raț a intervenit imediat: ”Treceam pe lângă pat și...” # Sport.ro
Costel Pantilimon și Răzvan Raț au fost prezenți la ”Fața la Joc” în direct la Pro TV.
22:50
Jucătorul dorit de Gigi Becali a dispărut! Antrenorul confirmă: "De vineri nu a mai venit la echipă" # Sport.ro
Situație fără precedent la Universitatea Cluj.
Acum 4 ore
22:40
Rapid - FCSB s-a încheiat 2-2.
22:40
Dumitru Dragomir știe cine e ”de departe cel mai bun jucător” de la Rapid: ”Nu are concurent” # Sport.ro
Rapid a remizat duminică seară cu FCSB pe Arena Națională, în derby-ul din etapa cu numărul șase din sezonul regulat al SuperLigii României.
22:20
Laszlo Balint, antrenorul Oțelului Galați, nu și-a mai putut ascunde frustrarea după eșecul suferit luni seara, 0-2 pe terenul celor de la FC Argeș.
22:10
FCSB, fără Alibec la Aberdeen! Alți doi jucători sunt incerți pentru play-off-ul Europa League # Sport.ro
FCSB nu se va baza pe Denis Alibec la meciul tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, care va fi transmis de VOYO, joi, de la ora 21:45.
22:00
Marian Iancu o ia peste picior pe FCSB: ”Dacă ajunge în UEL va fi o Csikszereda a competiției”. Ce a spus despre Tănase, Olaru și Șut # Sport.ro
FCSB a remizat duminică seară cu Rapid, scor 2-2, în etapa #6 din sezonul regulat al SuperLigii României.
21:40
Rapidistul ironizat de Mihai Stoica după derby: "L-a desființat Pantea! Cred că se lasă după meciul ăsta" # Sport.ro
Rapid și FCSB au remizat, scor 2-2, în runda a șasea din Superliga. Mihai Stoica a evidențiat patru jucători ai campioanei României, care s-a văzut egalată după ce a condus cu 2-0.
21:40
Alesul lui Cristi Chivu! Inter forțează transferul unui fundaș de forță din Serie A. Discuții avansate # Sport.ro
Inter Milano turează motoarele pe finalul perioadei de transferuri și este decisă să-și betoneze defensiva.
21:40
Rapid - FCSB s-a terminat 2-2.
21:30
Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: "Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat" # Sport.ro
Mihai Stoica a comentat evenimentele din derby-ul Rapid - FCSB 2-2, în care campioana a condus cu 2-0, dar a fost egalată după dubla lui Elvir Koljic din final.
21:00
"Nu poţi să zici că există blaturi!" Tun de cinci milioane de euro anunțat de Gigi Becali: "Acum, în august" # Sport.ro
Gigi Becali, convins că va încasa o sumă uriașă până la finalul lunii august.
21:00
21:00
”Câinii” se află pe locul șapte în clasament.
Acum 6 ore
20:40
FCSB și Aberdeen au anunțat loturile pentru dubla din play-off-ul Europa League! (joi, 21:45, VOYO) # Sport.ro
Aberdeen - FCSB, prima manșă din play-off-ul Europa League, se joacă joi, de la ora 21:45, pe Pittodrie Stadium, în direct pe VOYO.
20:20
Premier League se vede pe VOYO!
20:10
Giovanni Becali îl desființează pe Louis Munteanu: "Nu mai dă în carieră 20 de goluri! Îl țin ca pe un bibelou" # Sport.ro
Giovanni Becali a lansat un atac tăios la adresa lui Louis Munteanu, starul de la CFR Cluj.
20:10
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat insultele rasiste „inacceptabile” la două meciuri din 32-imile Cupei Germaniei şi a cerut organizatorilor competiţiei şi autorităţilor judiciare să ia măsuri.
19:50
MasterChef România, sezonul 10 – mai intens, mai imprevizibil și mai spectaculos ca niciodată! Din 8 septembrie, cei mai iubiți chefi revin într-un sezon încărcat de emoție, provocări și noutăți spectaculoase.
19:50
Patrick Vieira s-a lămurit în cazul lui Nicolae Stanciu! Ce urmează în primul sezon de Serie A, la Genoa # Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) are un start bun de sezon la Genoa, echipă cu care a semnat în această vară.
19:40
Răzvan Lucescu, singur împotriva tuturor! PAOK nu va avea suporteri cu Rijeka în play-off-ul Europa League # Sport.ro
Răzvan Lucescu și echipa sa, PAOK Salonic, au primit o veste proastă înaintea deplasării cruciale din Croația.
19:40
Botoșănenii, jos pălăria în fața unui jucător după thrillerul nebun cu CFR Cluj: ”Înger păzitor! A prins o zi incredibilă” # Sport.ro
CFR Cluj - FC Botoșani s-a încheiat 3-3.
19:00
Și-a călcat cuvântul! Gigi Becali a "rupt" înțelegerea cu Denis Alibec: "Am dat o grămadă de bani!" # Sport.ro
Răbdarea lui Gigi Becali pentru Denis Alibec a ajuns la final.
18:50
Rapidiștii fac praf conducerea după remiza cu FCSB: ”O glumă proastă care ne face să ne smulgem părul din cap. Cât să mai tolerăm incompetența asta?” # Sport.ro
Suporterii echipei din Grant, mesaj tăios pentru conducere.
Acum 8 ore
18:40
Prezent într-un top 100 stelar, Ianis Hagi refuză ofertele. Turcii fac o ultimă încercare și vin la Constanța # Sport.ro
La aproape trei luni de la despărțirea de Rangers, Ianis Hagi (26 de ani) se află într-o situație paradoxală.
18:40
Cristian Romero (27 de ani), fundașul central al lui Tottenham, a decis să semneze un nou contract cu formația londoneză.
18:40
Continuă parcursul european al campioanei României.
18:10
Nicola Zalewski (23 de ani) se desparte de Inter după doar șase luni și semnează cu Atalanta, iar presa din Polonia a aflat motivul din spatele mutării.
18:10
Jucătorul avertizat de Gigi Becali înainte de Aberdeen - FCSB: "Te schimb și gata! N-am eu timp de tine" # Sport.ro
Gigi Becali a criticat mai mulți jucători după Rapid - FCSB 2-2, meci în care campioana României a condus cu 2-0 până spre finalul jocului.
18:10
Napoli a transferat un nou jucător trecut pe la Real Madrid! Fundașul este deocamdată accidentat # Sport.ro
Acesta este campion olimpic cu Spania, la JO 2024.
18:10
”Cetățenii” l-au adus la începutul lui iui iunie pe Tijjani Reijnders (27 de ani) de la AC Milan.
17:40
Dumitru Dragomir a analizat în stilul caracteristic derby-ul dintre Rapid și FCSB, încheiat 2-2, și nu i-a menajat deloc pe giuleșteni, în ciuda revenirii spectaculoase de la 0-2.
17:40
Rapid a remizat 2-2 cu FCSB în etapa #6 din sezonul regulat al SuperLigii României, pe Arena Națională.
17:20
Aberdeen a anunțat transferul de la AC Milan înaintea dublei cu FCSB: "Abia aștept să marchez și să sărbătoresc alături de fani" # Sport.ro
Aberdeen a anunțat un transfer cu trei zile înaintea meciului tur cu FCSB, din play-off-ul Europa League.
17:20
Rapid e slabă. Cum poate crește? Caramavrov consideră că giuleștenii au o singură șansă ca să se bată la titlu anul acesta # Sport.ro
Rapid a arătat aseară, catalogând-o cu indulgență, ca o echipă de mijlocul clasamentului, fără aspirații înalte și fără pic de forță globală, cuminte, dezorientată, temătoare. „Bara” lui Ngezana, inspirația lui Koljic și marea greșeală a sud-africanului de la golul 2 al bosniacului au întors un meci care trebuia să fie câștigat clar de fecesebiști.
17:10
Englezii au dezvăluit când poate reveni Radu Drăgușin, operat la genunchi în februarie: ”Participă la discuțiile tactice cu Frank” # Sport.ro
Următoarele trei sezoane din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
17:00
Italienii au reacționat categoric după ce Răzvan Raț a declarat la ”Play On Sport” pe VOYO că Genoa nu-l vrea pe Ianis Hagi # Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) nu are echipă de la sfârșitul stagiunii precedente, când și-a încheiat înțelegerea contractuală cu Rangers Glasgow.
16:50
David Ankeye (23 de ani), atacantul nigerian care a fost legitimat în a doua parte a sezonului trecut la Rapid, s-a întors la Genoa în această vară.
16:50
Când va avea loc tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României? Șanse mari ca Steaua să dea peste o echipă din Liga 1 # Sport.ro
Suspansul se apropie de final pentru cele 32 de echipe rămase în cursa pentru trofeul Cupei României Betano.
Acum 12 ore
16:40
Rapid - FCSB s-a încheiat 2-2.
16:30
A ieșit el și s-a prăbușit FCSB! Becali, fascinat de noul său favorit: "O dulceață de fotbalist!" # Sport.ro
FCSB a plecat cu un singur punct de pe Arena Națională, după ce a fost egalată de Rapid în prelungiri, scor 2-2, deși a condus cu 2-0.
16:20
Fanii lui FCSB i-au anunțat pe scoțieni ce pregătesc la Aberdeen pentru duelul din Europa League # Sport.ro
Aberdeen - FCSB, prima manșă din play-off-ul Europa League, se joacă în Scoția, joi, de la ora 21:45.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.