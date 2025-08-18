Gheorghiță, reinventat la U Cluj! Assist la debut și o "săgeată" către FCSB: "Aici pot să driblez, să pierd mingea"

Sport.ro, 19 august 2025 00:30

Trimis sub formă de împrumut la Universitatea Cluj după ce nu a mai intrat în grațiile lui Gigi Becali, Andrei Gheorghiță a avut un debut de vis pentru "șepcile roșii".

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
00:30
Ce a avut de zis Ianis Zicu după ce Farul a pierdut meciul împotriva lui ”U” cu un om în plus Sport.ro
Farul Constanța - ”U” Cluj s-a încheiat 0-1.
00:30
Gheorghiță, reinventat la U Cluj! Assist la debut și o "săgeată" către FCSB: "Aici pot să driblez, să pierd mingea" Sport.ro
Trimis sub formă de împrumut la Universitatea Cluj după ce nu a mai intrat în grațiile lui Gigi Becali, Andrei Gheorghiță a avut un debut de vis pentru "șepcile roșii".
00:20
Remarcații lui Ilie Dumitrescu după victoria eroică obținută de U Cluj în fața Farului Constanța Sport.ro
Universitatea Cluj a produs surpriza etapei a șasea, învingând Farul Constanța la Ovidiu cu 1-0, deși a jucat în inferioritate numerică din minutul 10.
00:20
Ioan Ovidiu Sabău își scoate pălăria după Farul - U Cluj: "Tot respectul și aprecierea mea!" Sport.ro
Universitatea Cluj a câștigat pe terenul celor de la Farul Constanța, scor 1-0, în runda a șasea din Superliga.
Acum o oră
23:50
Costel Pantilimon: ”În cantonamente dormeam cu gleznele în afara patului”. Raț a intervenit imediat: ”Treceam pe lângă pat și...” Sport.ro
Costel Pantilimon și Răzvan Raț au fost prezenți la ”Fața la Joc” în direct la Pro TV.
23:50
Raț și Pantilimon, show la ”Fața la Joc”! Foștii internaționali români au executat penalty-uri în platoul emisiunii Sport.ro
”Fața la Joc” a fost transmisă în direct la Pro TV luni seară.
23:50
FCSB a luat decizia în cazul lui Ngezana, după dezastrul din derby-ul cu Rapid Sport.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul lui FCSB, a avut o seară de coșmar în derby-ul cu Rapid, încheiat la egalitate, 2-2, după ce campioana a condus cu 2-0.
Acum 2 ore
23:40
Gigi Becali i-a uluit! Ce a scris presa britanică despre "atacul incredibil" înaintea duelului cu Aberdeen Sport.ro
Presa din Scoția a dezbătut pe larg ieșirea pe care Gigi Becali a avut-o la adresa căpitanului Darius Olaru.
23:40
Costel Pantilimon: ”În cantonamente dormeam cu gleznele în afara patrului”. Raț a intervenit imediat: ”Treceam pe lângă pat și...” Sport.ro
Costel Pantilimon și Răzvan Raț au fost prezenți la ”Fața la Joc” în direct la Pro TV.
22:50
Jucătorul dorit de Gigi Becali a dispărut! Antrenorul confirmă: "De vineri nu a mai venit la echipă" Sport.ro
Situație fără precedent la Universitatea Cluj.
Acum 4 ore
22:40
Costel Gâlcă a spus care este marea problemă de la Rapid: ”Foarte, foarte proaste!” Sport.ro
Rapid - FCSB s-a încheiat 2-2.
22:40
Dumitru Dragomir știe cine e ”de departe cel mai bun jucător” de la Rapid: ”Nu are concurent” Sport.ro
Rapid a remizat duminică seară cu FCSB pe Arena Națională, în derby-ul din etapa cu numărul șase din sezonul regulat al SuperLigii României.
22:20
Jucătorul din Superliga pe care Laszlo Balint îl așteaptă la Galați: "Eu îl vreau!" Sport.ro
Laszlo Balint, antrenorul Oțelului Galați, nu și-a mai putut ascunde frustrarea după eșecul suferit luni seara, 0-2 pe terenul celor de la FC Argeș.
22:10
FCSB, fără Alibec la Aberdeen! Alți doi jucători sunt incerți pentru play-off-ul Europa League Sport.ro
FCSB nu se va baza pe Denis Alibec la meciul tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, care va fi transmis de VOYO, joi, de la ora 21:45.
22:00
Marian Iancu o ia peste picior pe FCSB: ”Dacă ajunge în UEL va fi o Csikszereda a competiției”. Ce a spus despre Tănase, Olaru și Șut Sport.ro
FCSB a remizat duminică seară cu Rapid, scor 2-2, în etapa #6 din sezonul regulat al SuperLigii României.
21:40
Rapidistul ironizat de Mihai Stoica după derby: "L-a desființat Pantea! Cred că se lasă după meciul ăsta" Sport.ro
Rapid și FCSB au remizat, scor 2-2, în runda a șasea din Superliga. Mihai Stoica a evidențiat patru jucători ai campioanei României, care s-a văzut egalată după ce a condus cu 2-0.
21:40
Alesul lui Cristi Chivu! Inter forțează transferul unui fundaș de forță din Serie A. Discuții avansate Sport.ro
Inter Milano turează motoarele pe finalul perioadei de transferuri și este decisă să-și betoneze defensiva.
21:40
Cele mai tari imagini din Rapid - FCSB Sport.ro
Rapid - FCSB s-a terminat 2-2.
21:30
Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: "Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat" Sport.ro
Mihai Stoica a comentat evenimentele din derby-ul Rapid - FCSB 2-2, în care campioana a condus cu 2-0, dar a fost egalată după dubla lui Elvir Koljic din final.
21:00
"Nu poţi să zici că există blaturi!" Tun de cinci milioane de euro anunțat de Gigi Becali: "Acum, în august" Sport.ro
Gigi Becali, convins că va încasa o sumă uriașă până la finalul lunii august.
21:00
Sorana Cîrstea, calificată în optimi la Cleveland. Gabriela Ruse, eliminată în primul tur Sport.ro
21:00
Gestul făcut de Dinamo: ”Fondurile obținute vor fi donate către o cauză nobilă” Sport.ro
”Câinii” se află pe locul șapte în clasament.
Acum 6 ore
20:40
FCSB și Aberdeen au anunțat loturile pentru dubla din play-off-ul Europa League! (joi, 21:45, VOYO) Sport.ro
Aberdeen - FCSB, prima manșă din play-off-ul Europa League, se joacă joi, de la ora 21:45, pe Pittodrie Stadium, în direct pe VOYO.
20:20
Tottenham a pus pe masă 50.000.000 de € pentru starul lui Chivu de la Inter Milano Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO!
20:10
Giovanni Becali îl desființează pe Louis Munteanu: "Nu mai dă în carieră 20 de goluri! Îl țin ca pe un bibelou" Sport.ro
Giovanni Becali a lansat un atac tăios la adresa lui Louis Munteanu, starul de la CFR Cluj.
20:10
Preşedintele FIFA denunţă insultele rasiste de la meciurile din Cupa Germaniei Sport.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat insultele rasiste „inacceptabile” la două meciuri din 32-imile Cupei Germaniei şi a cerut organizatorilor competiţiei şi autorităţilor judiciare să ia măsuri.
19:50
Sezonul 10 MasterChef România începe luni, 8 septembrie! Sport.ro
MasterChef România, sezonul 10 – mai intens, mai imprevizibil și mai spectaculos ca niciodată! Din 8 septembrie, cei mai iubiți chefi revin într-un sezon încărcat de emoție, provocări și noutăți spectaculoase. 
19:50
Patrick Vieira s-a lămurit în cazul lui Nicolae Stanciu! Ce urmează în primul sezon de Serie A, la Genoa Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) are un start bun de sezon la Genoa, echipă cu care a semnat în această vară.
19:40
Răzvan Lucescu, singur împotriva tuturor! PAOK nu va avea suporteri cu Rijeka în play-off-ul Europa League Sport.ro
Răzvan Lucescu și echipa sa, PAOK Salonic, au primit o veste proastă înaintea deplasării cruciale din Croația.
19:40
Botoșănenii, jos pălăria în fața unui jucător după thrillerul nebun cu CFR Cluj: ”Înger păzitor! A prins o zi incredibilă” Sport.ro
CFR Cluj - FC Botoșani s-a încheiat 3-3.
19:00
Și-a călcat cuvântul! Gigi Becali a "rupt" înțelegerea cu Denis Alibec: "Am dat o grămadă de bani!" Sport.ro
Răbdarea lui Gigi Becali pentru Denis Alibec a ajuns la final.
18:50
Rapidiștii fac praf conducerea după remiza cu FCSB: ”O glumă proastă care ne face să ne smulgem părul din cap. Cât să mai tolerăm incompetența asta?” Sport.ro
Suporterii echipei din Grant, mesaj tăios pentru conducere.
Acum 8 ore
18:40
Prezent într-un top 100 stelar, Ianis Hagi refuză ofertele. Turcii fac o ultimă încercare și vin la Constanța Sport.ro
La aproape trei luni de la despărțirea de Rangers, Ianis Hagi (26 de ani) se află într-o situație paradoxală.
18:40
Cristian Romero, rivalul pe post al lui Drăgușin, s-a decis și a semnat până în 2029! Sport.ro
Cristian Romero (27 de ani), fundașul central al lui Tottenham, a decis să semneze un nou contract cu formația londoneză.
18:40
Aberdeen - FCSB va fi exclusiv pe VOYO, joi seară, de la ora 21:45 Sport.ro
Continuă parcursul european al campioanei României.
18:10
Chivu i-a arătat ușa! Polonezii dezvăluie de ce pleacă Zalewski de la Inter Sport.ro
Nicola Zalewski (23 de ani) se desparte de Inter după doar șase luni și semnează cu Atalanta, iar presa din Polonia a aflat motivul din spatele mutării.
18:10
Jucătorul avertizat de Gigi Becali înainte de Aberdeen - FCSB: "Te schimb și gata! N-am eu timp de tine" Sport.ro
Gigi Becali a criticat mai mulți jucători după Rapid - FCSB 2-2, meci în care campioana României a condus cu 2-0 până spre finalul jocului.
18:10
Napoli a transferat un nou jucător trecut pe la Real Madrid! Fundașul este deocamdată accidentat Sport.ro
Acesta este campion olimpic cu Spania, la JO 2024.
18:10
Manchester City a dat lovitura în fereastra de transferuri! Sport.ro
”Cetățenii” l-au adus la începutul lui iui iunie pe Tijjani Reijnders (27 de ani) de la AC Milan.
17:40
Dumitru Dragomir, necruțător cu Rapid după egalul smuls cu FCSB: "Au fost sub Slobozia!" Sport.ro
Dumitru Dragomir a analizat în stilul caracteristic derby-ul dintre Rapid și FCSB, încheiat 2-2, și nu i-a menajat deloc pe giuleșteni, în ciuda revenirii spectaculoase de la 0-2.
17:40
Adrian Mutu, verdict crunt pentru Rapid după derby-ul cu FCSB Sport.ro
Rapid a remizat 2-2 cu FCSB în etapa #6 din sezonul regulat al SuperLigii României, pe Arena Națională.
17:20
Aberdeen a anunțat transferul de la AC Milan înaintea dublei cu FCSB: "Abia aștept să marchez și să sărbătoresc alături de fani" Sport.ro
Aberdeen a anunțat un transfer cu trei zile înaintea meciului tur cu FCSB, din play-off-ul Europa League.
17:20
Rapid e slabă. Cum poate crește? Caramavrov consideră că giuleștenii au o singură șansă ca să se bată la titlu anul acesta Sport.ro
Rapid a arătat aseară, catalogând-o cu indulgență, ca o echipă de mijlocul clasamentului, fără aspirații înalte și fără pic de forță globală, cuminte, dezorientată, temătoare. „Bara” lui Ngezana, inspirația lui Koljic și marea greșeală a sud-africanului de la golul 2 al bosniacului au întors un meci care trebuia să fie câștigat clar de fecesebiști.
17:10
Englezii au dezvăluit când poate reveni Radu Drăgușin, operat la genunchi în februarie: ”Participă la discuțiile tactice cu Frank” Sport.ro
Următoarele trei sezoane din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
17:00
Italienii au reacționat categoric după ce Răzvan Raț a declarat la ”Play On Sport” pe VOYO că Genoa nu-l vrea pe Ianis Hagi Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) nu are echipă de la sfârșitul stagiunii precedente, când și-a încheiat înțelegerea contractuală cu Rangers Glasgow.
16:50
A fost ofertat de FCSB, a plecat de la Rapid, iar acum și-a găsit o nouă echipă Sport.ro
David Ankeye (23 de ani), atacantul nigerian care a fost legitimat în a doua parte a sezonului trecut la Rapid, s-a întors la Genoa în această vară.
16:50
Când va avea loc tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României? Șanse mari ca Steaua să dea peste o echipă din Liga 1 Sport.ro
Suspansul se apropie de final pentru cele 32 de echipe rămase în cursa pentru trofeul Cupei României Betano.
Acum 12 ore
16:40
FCSB a descris într-un singur cuvânt revenirea lui Rapid de pe Arena Națională Sport.ro
Rapid - FCSB s-a încheiat 2-2.
16:30
A ieșit el și s-a prăbușit FCSB! Becali, fascinat de noul său favorit: "O dulceață de fotbalist!" Sport.ro
FCSB a plecat cu un singur punct de pe Arena Națională, după ce a fost egalată de Rapid în prelungiri, scor 2-2, deși a condus cu 2-0.
16:20
Fanii lui FCSB i-au anunțat pe scoțieni ce pregătesc la Aberdeen pentru duelul din Europa League Sport.ro
Aberdeen - FCSB, prima manșă din play-off-ul Europa League, se joacă în Scoția, joi, de la ora 21:45.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.