De câte ori a spus Zelenski „mulţumesc” în Biroul Oval?
News.ro, 19 august 2025 00:30
„Aţi spus «mulţumesc» măcar o dată?”, l-a întrebat vicepreşedintele SUA, JD Vance, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în februarie, reproşându-i că nu a arătat suficientă recunoştinţă pentru sprijinul primit din partea Washingtonului. Luni, Zelenskiy a făcut-o. De opt ori, pentru început, relatează Reuters.
• • •
Acum 5 minute
00:50
Zidul de frontieră dintre Statele Unite şi Mexic va fi vopsit în negru, ca să se încingă şi să-i împiedice pe imigranţi să-l escaladeze - FOTO # News.ro
Secretarul american al Securităţii Interne, Kristi Noem, a anunţat marţi că întregul zid de-a lungul frontierei dintre Statele Unite şi Mexic va fi vopsit în negru pentru a-l face să fie mai fierbinte de la soare, cu scopul de a descuraja încercările de escaladare. În timpul unei vizite de-a lungul unei porţiuni a zidului din New Mexico, oficialul a precizat că această idee a venit direct de la preşedintele Donald Trump, relatează Le Figaro.
Acum o oră
00:10
The Times: Europenii îi cer lui Trump să trimită avioane F-35 în România pentru a proteja Ucraina # News.ro
Ţările europene doresc ca preşedintele Trump să desfăşoare avioane de vânătoare americane în România, ca parte a garanţiilor de securitate oferite de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit informaţiilor obţinute de cotidianul britanic „The Times”. Astfel, şefii militari din Europa discută despre desfăşurarea avioanelor F-35 în România, unde NATO construieşte cea mai mare bază aeriană de pe continent, pentru a descuraja Rusia să invadeze din nou Ucraina, scrie publicaţia de la Londra.
00:10
Echipa portugheză Benfica Lisabona a încheiat la egalitate miercuri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia turcă Fenerbahce Istanbul, în prima manşă a play-off-ului din Liga Campionilor. La Glasgow, Celtic a făcut 0-0 cu kazahii de la Kairat, în timp ce Bodo/Glimt a surclasat pe Sturm Graz cu 5-0.
00:00
Ministrul Diana Buzoianu susţine că Apele Române, care achită o chirie de 54.000 de euro lunar, s-ar putea muta într-o clădire deţinută de Romsilva: Ar fi bani câştigaţi de către Apele Române pentru că vor plăti o chirie decentă # News.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat că Administraţia Naţională ”Apele Române”, care plăteşte chirie de 54.000 de euro pe lună, ar putea funcţiona într-o clădire Romsilva, care are birouri disponibile, conducerile celor două instituţii având deja o discuţie în această săptămână.
Acum 2 ore
23:30
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff a anunţat miercuri despărţirea de antrenorul său, Matt Daly, cu doar câteva zile înainte de startul ultimului turneu de Mare Şlem al anului, US Open.
23:30
Diana Buzoianu: Astăzi Romsilva este acaparată şi este tratată ca o moşie de către un pumn de oameni, care îi folosesc pe oamenii din subordine ca pe nişte cifre # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că Romsilva este ”acaparată” şi tratată ca o moşie de către ”un pumn de oameni”, care îi folosesc pe angajaţi şi îi aduc la proteste pentru a-şi proteja beneficiile.
23:20
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, despre Romsilva: Nu vor fi concediaţi 500 de oameni, poate să nu fie niciunul. Se vor putea duce, fie în ocoalele silvice, fie în direcţiile regionale care vor fi create / Ne dorim să nu mai existe 90 de directori # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că nu vor fi concediaţi 500 de oameni din cadrul Romsilva, ci aceştia se pot duce, fie în ocoalele silvice care au nevoie de personal, fie vor putea lucra în direcţiile regionale care vor fi înfiinţate.
23:20
Reuters: Marina SUA construieşte o flotă de drone pentru a face faţă Chinei, dar lucrurile nu merg prea bine # News.ro
Luna trecută, în timpul unui test naval american în largul coastei Californiei, menit să prezinte cele mai performante drone marine autonome ale Pentagonului, o dronă s-a oprit în mod neaşteptat. În timp ce oficialii se străduiau să remedieze o eroare de software, o altă dronă marină s-a izbit de partea dreaptă a dronei înţepenite, a sărit peste ea şi s-a prăbuşit înapoi în apă – un incident surprins în videoclipuri obţinute de Reuters. Episodul, despre care nu s-a ştiut până acum şi în care au fost implicate două drone construite de rivalii americani din domeniul tehnologiei de apărare, Saronic şi BlackSea Technologies, face parte dintr-o serie de eşecuri recente în eforturile Pentagonului de a construi o flotă de nave autonome, potrivit mai multor persoane familiarizate cu programul.
23:00
FC Universitatea Cluj şi FCSB au ajuns la un acord privind transferul defintiv al fotbalistului Andrei Gheorghiţă (23 de ani), care a semnat un contract pe trei ani cu clubul clujean. Tranzacţia are o componentă financiară şi include trecerea lui Mamadou Thiam (30 de ani) la formaţia bucureşteană.
23:00
Ministrul Educaţiei, despre cumulul pensie-salariu: Aici sunt pe aceeaşi parte a baricadei cu sindicatele / Am început discuţia cu premierul Bolojan / Educaţia a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a subliniat, miercuri seară, că este de aceeaşi parte a bariadei cu sindicatele din învăţământ în problema cumulării pensiei cu salariul, explicând că pentru Educaţie este fundamental ca dascălii pensionari să-şi continue munca la catedră. El a precizat că a început discuţia cu premierul Ilie Bolojan pentru a-i explica necesitatea păstrăzii acestor pensionari, mai ales că ei nu primesc salariu pentru 12 luni. ”Educaţia a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim”, a transmis ministrul Educaţiei.
Acum 4 ore
22:50
Cupa Mondială 2026: Federaţia Norvegiană de Fotbal a declarat că profiturile meciului cu Israel vor fi donate pentru activităţi umanitare în Gaza # News.ro
Federaţia Norvegiană de Fotbal (NFF) a anunţat miercuri că „nu poate rămâne indiferentă” faţă de problemele umanitare din Gaza şi va dona toate profiturile obţinute din meciul cu Israel, din calificările la Cupa Mondială 2026, pentru a sprijini activităţile umanitare din zonă.
22:40
Daniel David, întrebat dacă va începe sau nu şcoala la timp: Foarte greu să vă spun / Mesaj către oamenii din sistem: Hai să începem şcoala, hai să construim pe această supărare nişte proiecţii raţionale pe termen mediu şi lung # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, miercuri seară, că este foarte greu să spună dacă va începe sau nu şcoala ăn 8 septembrie, având în vedere nemulţumirile salariaţilor din sistem şi faptul că aceştia anunţă proteste în continuare.
22:40
Bloomberg: Meloni propune un plan de ajutor pentru Ucraina, în cazul în care Rusia reia războiul # News.ro
Liderii europeni discută o garanţie de securitate pentru Ucraina care ar obliga aliaţii Kievului să decidă în termen de 24 de ore dacă vor acorda sprijin militar ţării în cazul unui nou atac al Rusiei. Este o propunere ce echivalează cu o clauză de apărare colectivă similară celei din Tratatul NATO, dar care nu prevede aderarea efectivă la alianţă, şi este promovată de premierul italian Giorgia Meloni. Aceasta se numără printre o serie de opţiuni care sunt elaborate în contextul în care liderii europeni profită de impulsul creat după ce preşedintele Donald Trump a acceptat să susţină garanţiile de securitate pentru ţara devastată de război, scrie Bloomberg.
22:10
Primăria şi Consiliul Judeţean Braşov, acord de parteneriat pentru implementarea proiectului Tren Metropolitan / A fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate / Ce au declarat Adrian Veştea şi Gheorghe Scripcaru # News.ro
Primăria şi Consiliul Judeţean Braşov au semnat, miercuri, un acord de parteneriat pentru realizarea Trenului Metropolitan, proiect în care se regăsesc mai multe primării din judeţele Braşov şi Covasna. Tpt miercuri a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate. Trenmul Metropolitan Braşov este un proect estimat la peste 238 de milioane de euro.
22:00
Un judecător federal american a blocat o lege din Texas care impunea afişarea celor Zece Porunci în şcoli # News.ro
Un judecător federal american a blocat miercuri o lege a statului Texas care impunea afişarea Celor Zece Porunci în fiecare sală de clasă din şcolile publice. Judecătorul Fred Biery a emis o ordonanţă preliminară care interzice aplicarea legii, care urma să intre în vigoare de la 1 septembrie şi care a fost contestată de familiile elevilor de diferite confesiuni, relatează AFP.
22:00
Baschet masculin: România va juca în grupa B a preliminariilor FIBA World Cup 2027, cu Grecia, Muntenegru şi Portugalia # News.ro
Naţionala României a încheiat pe locul 1 grupa E a precalificărilor FIBA World Cup 2027, după ce Ungaria a fost învinsă, miercuri seară, de reprezentativa Macedoniei de Nord, scor 82-75 (45-32).
21:50
Vicepreşedinte PSD, după ce ministrul Educaţiei a îndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: Şi fără reforma lui David, existau deja mulţi studenţi obligaţi să lucreze / Vom obţine o economie bugetară, dar vom pierde mii de tineri # News.ro
Senatoarea PSD Victoria Stoiciu, vicepreşedinte al formaţiunii, afirmă, miercuri, că studenţi care sunt obligaţi să muncească ar trebui să fie excepţia, nu regula. Din păcate, foarte mulţi trebuie să muncească pe durata studiilor, deşi astfel nu se vor putea pregăti corespunzător. În plus, afirmă parlamentarul, ”dacă vii din afara marilor centre universitare şi nu ai o familie care să te susţină financiar, nu te poţi descurca doar cu bursa”.
21:40
Jannik Sinner se află pe lista scurtă pentru a fi ultimul purtător al torţei la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, potrivit Corriere della Sera.
21:20
Aproape 66 de milioane de euro în bancnote şi monede false au fost depistate în Europa. Poliţiştii români au fost felicitaţi pentru o operaţiune care a permis recuperarea a 600.000 de dolari falşi într-un singur raid # News.ro
Investigaţii europene de amploare, desfăşurate între octombrie 2024 şi martie 2025 în 18 ţări, au permis identificarea câtorva reţele care falsificau bani, majoritatea operând din Asia, America de Sud şi Orientul Mijlociu, iar poliţiştii români au fost felicitaţi pentru o operaţiune care a permis recuperarea a 600.000 de dolari falşi într-un singur raid, arată un comunicat al Europol, agenţia europeană de poliţie.
21:10
Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat, miercuri, că a obţinut serviciile fotbaliştilor Robert Sălceanu şi Rafael Baldres Hermann “Rafinha”.
Acum 6 ore
20:50
Handbal feminin: SCM Râmnicu Vâlcea, victorie în meci amical cu Mosonmagyaróvár KC, la Debrecen # News.ro
Echipa SCM Râmnicu Vâlcea a învins, miercuri seară, la Debrecen, formaţia ungară Mosonmagyaróvár KC, scor 34-28 (16-13). De vineri, echipa vâlceană participă la ”II Kermann IT Cup”, turneu amical găzduit de DVSC Debrecen.
20:50
Tenis: US Open i-a oferit cadou lui Terence Atmane un cartonaş pokemon personalizat, după ce acesta şi-a anunţat retragerea de la turneu # News.ro
Organizatorii turneului US Open au anunţat miercuri că i-au oferit jucătorului francez de tenis Terence Atmane un cartonaş pokemon personalizat cu imaginea lui, după ce tenismanul şi-a anunţat retragerea de la turneu.
20:50
Andronache (PNL): Soluţia corectă şi rapidă pentru pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament săptămâna viitoare / Scopul acestei guvernări este să promoveze reforme reale, nu să se prefacă şi să mimeze reformele # News.ro
Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, afirmă, miercuri seară, că soluţia corectă şi rapidă pentru Pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament săptămâna viitoare. Liberalii au decis susţinerea acestui pachet şi cer acelaşi lucru partidelor din coaliţie.
20:40
Alexandru Rogobete: O reformă absolut necesară pusă în transparenţă decizională / Se modifică condiţiile pentru şefii de secţie şi manageri / Apar spitale strategice / Ce mai cuprinde documentul # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, miercuri seară, punerea în dezbatere publică a documentului care aduce reforma în sistemul sanitar, modificând condiţiile pentru ocuparea funcţiei de şef secţie, dar şi a celei de manager. De asemenea, creşte punctul pe serviciul medical în ambulator şi se accesibilizează cabinetele medicilor de familie pentru pacienţi, întârind totodată rolul medicilor de familie.
20:40
În cadrul unui nou eveniment Made by Google, gigantul american a lansat noua serie de smartphone-uri Pixel 10.
20:30
Fâşia Gaza: Armata israeliană lansează primele faze ale ofensivei sale după un atac Hamas de o amploare fără precedent împotriva trupelor sale # News.ro
Israelul a lansat primele etape ale atacului planificat împotriva Fâşiei Gaza, iar forţele israeliene se află deja la periferia oraşului Gaza, miercuri, după confruntări cu Hamas de o amploare fără precedent, potrivit presei israeliane, relatează AFP.
20:00
Bărbatul care a tras, miercuri, cu un pistol către o terară din Centrul Vechi al Capitalei a fost reţinut de către procurori. El este cetăţean turc.
19:40
Sorana Cîrstea, locul 112 WTA, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland.
19:40
Tanczos Barna, despre creşterea impozitelor locale, de anul viitor: Momentan vorbim de un procent între 60% şi 70%, nu e varianta finală. E o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor, pentru ca aceste primării să devină independente financiar # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, despre creşterea impozitelor locale, de anul viitor, că momentan vorbim de un procent între 60% şi 70% însă nu este varianta finală. El a precizat că este vorba de o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât aceste primării să devină independente financiar şi să nu se mai bazeze pe banii de la centru.
19:40
Înotătorul Robert Badea a terminat miercuri, la Otopeni, în cadrul CM de înot U18 de la Otopeni, pe locul şapte în cursa masculină de 200 metri mixt.
19:30
Performanţă pentru România la CM de Înot pentru Juniori: Daria Silişteanu, vicecampioană mondială la 100 m spate # News.ro
Înotătoarea română Daria Silişteanu a cucerit miercuri, la Otopeni, în cadrul Campionatelor Mondiale pentru Juniori, medalia de argint în proba feminină de 100 m spate.
19:30
Tanczos Barna spune că estimarea privind reforma din administraţia locală este de minus 40.000 de posturi ocupate / viceprimarul rămâne în funcţie, până la sfârşitul mandatului actual, la fel şi numărul de consilieri # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna spune că estimarea privind reforma din administraţia locală este de minus 40.000 de posturi ocupate, el precizând că s-a deci că viceprimarul rămâne în funcţie, până la sfârşitul mandatului actual, la fel şi numărul de consilieri.
19:30
Papa Leon le cere catolicilor, dar şi credincioşilor altor religii să ţină vineri, 22 august, o zi de post şi rugăciune pentru pace în Orientul Mijlociu, Ucraina şi alte zone ale lumii afectate de război, relatează Reuters.
19:10
Tanczos Barna: Obiectivul nostru primordial este să reducem privilegiile, să construim o societate care se bazează pe muncă / Trecerea la noul sistem de pensii ale magistraţilor o să se facă în cinci ani. Să vedem care o să fie varianta finală # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, că obiectivul primordial al Guvernului este să se reducă privilegiile, să construiască o societate care se bazează pe muncă, el menţionând că este elementul cel mai important al acestor reforme, astfel încât cheltuielile statului cu nemunca să scadă cât mai mult. El a mai spus că trecerea la noul sistem de pensii ale magistraţilor o să se facă în cinci ani, comparativ cu actuala lege care permite trecerea la nou sistem de pensionare în treizeci de ani, însă mai există discuţii şi vor vedea care a fi varianta finală.
19:10
Meciul Başakşehir-Univ Craiova: Mirel Rădoi - E cea mai importantă dublă a sezonului. Orice mică greşeală poate fi fatală şi decisivă pentru calificare # News.ro
Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, crede în jucătorii săi, înaintea meciului tur cu Başakşehir Istanbul, din play-off-ul Conference League.
19:10
Tanczos Barna, despre pachetul doi de măsuri: Există această propunere de a nu cumula pensia cu salariul, care se va referi şi la militari şi la foşti poliţişti / Vor trebui să opteze # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, despre pachetul doi de măsuri fiscale pregătit de Executiv că nu va cuprinde o reformă a pensionării în cazul militarilor şi poliţiştilor însă există această propunere de a nu cumula pensia cu salariul, care se va referi şi la militari şi la foşti poliţişti, iar aceştia vor trebui să opteze.
19:10
Primele imagini din sezonul 5 al serialului „Emily in Paris”, cu Lily Collins în rolul principal, precum şi o nouă locaţie de filmare, au fost dezvăluite de Netflix. Toate episoadele din Emily in Paris: Sezonul 5 vor fi lansate în 18 decembrie.
19:00
Statele Unite impun noi sancţiuni împotriva magistraţilor Curţii Penale Internaţionale, instanţă care a emis mandate de arestare împotriva lui Netanyahu şi Putin # News.ro
Statele Unite au anunţat miercuri că vor impune noi sancţiuni împotriva a doi judecători, francez şi canadian, precum şi a doi procurori ai Curţii Penale Internaţionale (CPI), o instanţă care a devenit oaia neagră a administraţiei Trump, după ce a emis mandate internaţionale de arestare împotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu, dar şi împotriva liderului rus Vladimir Putin pentru crimele comise în timpul războaielor pe care le duc în Gaza, respectiv în Ucraina.
19:00
Tanczos Barna: Obiectivul nostru primordial este să reducem privilegiile, să construim o societate care se bazează pe muncă. Este elementul cel mai important al acestor reforme, astfel încât cheltuielile statului cu nemunca să scadă cât mai mult # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, că obiectivul primordial al Guvernului este să se reducă privilegiile, să construiască o societate care se bazează pe muncă, el menţionând că este elementul cel mai important al acestor reforme, astfel încât cheltuielile statului cu nemunca să scadă cât mai mult.
Acum 8 ore
18:50
Prima naştere naturală din istoria Unităţii de Primire Urgenţe a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol Davila” – O pacientă de 29 de ani cu patru naşteri în antecedente s-a prezentat la camera de gardă în plin proces de expulzie # News.ro
O femeie de 29 de ani cu patru naşteri în antecedente a ajuns cu ambulanţa la Unitatea de Primire Urgenţe a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol Davila” în plin proces de expulzie. Ea a născut în scrut timp, fiind prima naştere naturală din istoria unităţii medicale.
18:50
Răzvan Burleanu: Dinamo poate să depună dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional / Câte cluburi sunt în insolvenţă în primele două eşaloane # News.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Dinamo poate să depună dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon, având în vedere faptul că a ieşit din insolvenţă înainte de sfârşitul lunii iunie.
18:30
Lucian Judele, city-managerul Capitalei: Încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău # News.ro
Lucian Judele, city-managerul Capitalei, anunţă miercuri că încep lucrările pentru punerea în siguranţă a malurilor din Parcul Herăstrău, joi, de la ora 10.00, urmând să demareze consolidarea aleilor din parc.
18:30
Gheorghe Hagi a devenit bunic: Ianis şi soţia sa Elena sunt de miercuri părinţi de băieţel / Mesajul preşedintelui FRF # News.ro
Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, a devenit tată, miercuri, soţia sa Elena dând naştere unui băieţel.
18:30
Emmanuel Macron a afirmat miercuri că „ofensiva militară pregătită de Israel”, cu mobilizarea a 60.000 de rezervişti pentru cucerirea oraşului Gaza, „nu poate duce decât la un adevărat dezastru pentru cele două popoare”, palestinian şi israelian, relatează AFP.
18:30
O fată de 13 ani din judeţul Covasna, dispărută de acasă, găsită în casa unui bărbat de 36 de ani / Fata îl cunoscuse online / Bărbatul, arestat pentru viol # News.ro
O fată de 13 ani din judeţul Covasna care a dispărut de acasă în 16 august a fost găsită de poliţişti în casa unui bărbat de 36 de ani din acelaşi judeţ. Fata l-a cunoscut online şi a fugit de acasă pentru a se întâlni cu el. Bărbatul a fost arestat pentru viol.
18:20
România acordă sprijin internaţional pentru combaterea incendiilor de pădure cu care se confruntă Spania / Un modul de intervenţie specializat în stingerea incendiilor de pădure, format din 51 de pompieri din cadrul IGSU, trimis în zonă # News.ro
Guvernul anunţă miercuri că, urmare a solicitării transmise de autorităţile din Regatul Spaniei, în data de 17 august 2025, prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, România acordă sprijin internaţional pentru combaterea incendiilor de pădure cu care se confruntă această ţară.
18:20
Marius Lulea, prim-vicepreşedinte AUR: Afacerea microbuzelor electrice – jaf pe bani europeni, girat de PNL şi de Bolojan # News.ro
Marius Lulea, prim-vicepreşedinte AUR, afirmă că afacerea microbuzelor electrice reprezintă un jaf pe bani europeni, girat de PNL şi de Bolojan, el arătând că sub pretextul modernizării transportului şcolar, baronii locali ai PNL şi complicii lor din coaliţia de guvernare toacă sute de milioane de euro, cumpărând microbuze la preţuri de două şi chiar trei ori mai mari decât valoarea reală.
18:10
România trimite un modul de intervenţie specializat în stingerea incendiilor de pădure, format din 51 de pompieri, să ajute pompierii din Spania / Ţara se confruntă cu incendii devastatoare, în timp ce bilanţul morţilor a ajuns la patru # News.ro
Autorităţile din România au răspuns solicitării de ajutor venite din Spania şi trimit un modul de intervenţie specializat în stingerea incendiilor de pădure, format din 51 de pompieri, să ajute pompierii din ţara respectivă. Spania se confruntă cu incendii devastatoare, în timp ce bilanţul morţilor a ajuns la patru.
18:10
Studiu Lego - Mamele şi fiicele lor îşi subevaluează abilităţile de a construi, inova şi crea în comparaţie cu taţii şi băieţii/ 3 din 4 părinţi atribuie descoperiri ale inventatorilor femei unor inventatori bărbaţi # News.ro
Societatea încă perpetuează stereotipuri de gen cu privire la abilităţile de a construi, a inventa şi a inova, ceea ce face ca fetiţele să dezvolte, din anii formatori, neîncredere în propriile abilităţi tehnice şi creative. Gradul de reprezentare în media este, pentru părinţi, unul dintre factorii care alimentează stereotipurile de gen, indică cel mai recent studiu al Grupului Lego.
18:00
Burleanu despre tragerea la sorţi controversată a play-off-ului Cupei României: Am luat în calcul să dispunem repetarea tragerii la sorţi # News.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, miercuri, că a luat în calcul repetarea tragerii la sorţi a play-off-ului Cupei României, după ce au apărut speculaţii că ar fi existat un aranjament.
