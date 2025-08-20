De câte ori a spus Zelenski „mulţumesc” în Biroul Oval?

19:10

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, miercuri, că obiectivul primordial al Guvernului este să se reducă privilegiile, să construiască o societate care se bazează pe muncă, el menţionând că este elementul cel mai important al acestor reforme, astfel încât cheltuielile statului cu nemunca să scadă cât mai mult. El a mai spus că trecerea la noul sistem de pensii ale magistraţilor o să se facă în cinci ani, comparativ cu actuala lege care permite trecerea la nou sistem de pensionare în treizeci de ani, însă mai există discuţii şi vor vedea care a fi varianta finală.