UPDATE - Bild: Trump a întrerupt discuţiile cu liderii europeni pentru a-l suna pe Putin / De ce europenii consideră că este un lucru bun

19:50

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat luni, după discuţiile cu premierul Bolojan: O solicitare nerezolvată este că se va raporta totul la recensământ, care din punctul nostru de vedere nu este corect deloc, pentru că ştim cum s-a făcut recensământul, în pandemie, ea precizând că sunt municipii care vor avea pierderi şi de 100, 200 de persoane. Vasilescu a mai spus că au încercat să meargă pe varianta datelor de la INS, care sunt actualizate din an în an, sau pe varianta de la Direcţiile de Evidenţă a Populaţiei, dar nu s-a acceptat.