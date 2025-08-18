FOTO Camil Perian intră pe piața locuințelor premium într-o zonă fierbinte a Bucureștiului CONFIRMARE
Camil Perian, care deține Skin Media, unul dintre cei mai mari distribuitori de echipamente IT din România, prezintă primele detalii ale proiectului imobiliar pe care îl pregătește pe un teren amplasat lângă autobaza STB Nordului, o zonă în care sunt în diferite etape de dezvoltare o serie de locuințe premium, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
ULTIMA ORĂ România lucrează deja în plin la infrastructura feroviară și portuară pentru reconstrucția Ucrainei # Profit.ro
Este posibil ca Ucraina să se apropie de o etapă de reconstrucție majoră, iar lucrările de infrastructură din România care ar putea ajuta logistic la această reconstrucție sunt în plină derulare, în special pe relația trenuri - porturi.
Sancțiuni UE anti-Kremlin: Cum a fost blocat un ″traseu″ românesc prin care urma să fie vândut minereu de fier extras în Rusia unui combinat siderurgic din Serbia al Chinei # Profit.ro
O companie de trading de metale și minereuri din România, controlată indirect de fostul proprietar rus al combinatelor metalurgice locale deținute anterior de conaționalii de la Mechel, a pierdut, cu posibilitate de recurs, un proces intentat OTP Bank - preluată pe parcurs de Banca Transilvania - în care a reclamat că, din cauza instituției de credit, a pierdut un deal de intermediere a unor livrări de minereu de fier extras și prelucrat în Rusia, care urmau să tranziteze România în drum către clientul final, un grup siderurgic din Serbia controlat de statul chinez.
Compania bulgară Euroizol, specializată în distribuția de materiale pentru construcții private, comerciale și industriale, a intrat pe piața din România, relevă date analizate de Profit.ro.
VIDEO Trump a agreat propunerea lui Putin de a cere Ucrainei să renunțe la o parte din teritoriu. Zelenski și europenii au părut de acord, cu garanții de securitate # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, a agreat propunerea președintelui rus, Vladimir Putin, de a cere Ucrainei să renunțe la o parte din teritoriu.
Președintele american, Donald Trump, a întrerupt discuțiile cu liderii europeni pentru a-l suna pe președintele rus, Vladimir Putin.
Casa Albă a publicat o fotografie în care Volodimir Zelenski și Donald Trump discută singuri în Biroul Oval. În imaginea publicată de un consilier al președintelui american, în spatele celor doi apare o hartă mare a Ucrainei.
VIDEO Trump vorbește cu liderii europeni la Casa Albă, după ce l-a primit pe Zelenski în Biroul Oval # Profit.ro
Trump vorbește acum cu liderii europeni la Casa Albă, după ce l-a primit pe Zelenski în Biroul Oval
Un procent cuprins între 8 și 10% dintre americani iau în prezent un medicament din clasa GLP-1 — de la Ozempic la Wegovy, Victoza sau Saxenda.
VIDEO Întâlnire mult mai amicală în Biroul Oval pentru Zelenski. După ce JD Vance l-a acuzat de nerecunoștință, a spus „Mulțumesc” de 4 ori în 10 secunde # Profit.ro
Atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de astăzi cu președintele Trump a fost mult mai amicală decât cea explozivă din februarie, când președintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeași încăpere cu președintele Donald Trump, notează CNN.
Piața globală a petrolului arată ”supraîncărcată”, pe fondul cererii slabe din marile economii # Profit.ro
Agenția Internațională a Energiei (IEA) avertizează că oferta de petrol va crește mult mai rapid decât cererea în 2025 și 2026, pe măsură ce OPEC+ își relaxează reducerile de producție și livrările din afara cartelului vor fi tot mai mari, relatează CNN.
După avansul furibund pe noi maxime, indicele principal al bursei românești se retrage pentru a 2-a sesiune consecutiv, de data aceasta impulsul fiind de peste un procent.
Uzina Ford Otosan din Craiova - nou record de producție, al doilea cel mai mare volum de mașini fabricate. Dar rămâne afectată de amânarea Rabla # Profit.ro
Liniile de asamblare ale uzinei Ford Otosan din România au reușit să atingă în luna august un nou record de producție pentru 2025, fiind totodată al doilea cel mai mare volum de mașini fabricate, după cel din octombrie 2024, relevă datele analizate de Profit.ro.
VIDEO Zelenski, așteptat personal de Trump în fața Casei Albe. "Lumea a obosit de acest război. Noi toți vrem să-l încheiem." # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, l-a așteptat personal pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la intrarea în Casa Albă.
VIDEO Ministrul Finanțelor, mesaj dur: E momentul să distrugem acest paravan al firmelor-fantomă. Vor fi obligate fie să-și declare din nou activitatea, fie vor fi dizolvate, lichidate și radiate! # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, transmite că ”nu putem construi o economie corectă cât timp firmele-fantomǎ blochează piața”.
Președintele Nicușor Dan afirmă că, în procesul demarat la nivel internațional pentru încetarea războiului din Ucraina, speră să existe discuții între președinții Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.
Închirierea unei locuințe de lux în România necesită un venit lunar de minim 31.500 de lei și depășește 44.000 de lei pentru proprietățile din București, în cazul în care chiriașul alocă 30% din venit pentru plata chiriei.
Președintele Nicușor Dan spune că nu vede posibilă exploatarea aurului de la Roșia Montană, dacă aceasta se face folosind tehnologiile existente în prezent.
FOTO Bolojan promite primarilor marilor orașe că proiectele tăiate din PNRR vor fi susținute prin alte programe # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan i-a asigurat pe primarii de municipii că proiectele pentru care nu va fi asigurată finanțare din PNRR și care nu vor putea fi finalizate până la data de 31 august 2026 vor fi preluate pentru a fi susținute prin alte programe financiare fie europene, fie din fonduri naționale.
Un startup din Berlin, denumit n8n, a ajuns să valoreze 2,3 miliarde dolari.
Soho House redevine companie privată, într-o tranzacție de 2,7 miliarde dolari cu un renumit lanț hotelier # Profit.ro
Soho House se va delista de la bursă și va deveni o companie privată, într-o tranzacție ce evaluează renumitul proprietar de cluburi și restaurante la aproximativ 2,7 miliarde de dolari.
Compania care operează magazinul Bucur Obor – scădere cu 30% a profitului net semestrial # Profit.ro
Compania Bucur Obor afișează pentru primele 6 luni ale anului venituri din cifra de afaceri de 16,28 milioane lei, cu 10,60% mai mici cele de 18,21 milioane lei din exercițiul financiar precedent.
ULTIMA ORĂ Mega Image vinde către Annabella aproape 90 de magazine, pentru a putea prelua Profi # Profit.ro
Rețeaua românească de magazine Annabella preia cele 87 de magazine pe care Mega Image este obligată să le cedeze pentru a primi acordul Consiliului Concurenței în preluarea magazinelor Profi.
Minexfor Deva, companie producătoare de apă minerală și de prospecțiuni geologice, a intrat în insolvență.
Compania de stat Transgaz, operatorul sistemului național de conducte de transport al gazelor naturale, aproape și-a triplat profitul net consolidat în prima jumătate a anului, față de perioada similară din 2024, acesta crescând de la 183,8 la 518,9 milioane lei.
Lanțul de fast-food McDonald’s a anulat în Japonia o campanie de vânzare a meniurilor Happy Meal.
PPC Energie anunță clienții că facturile vor include un cod de bare suplimentar, pentru efectuarea plății la oficiile poștale de către cei aflați în situația de sărăcie energetică, conform prevederilor legislative actuale. VEZI MAI JOS ȘI VIDEO
VIDEO&FOTO Moment major pentru metroul spre Aeroportul Otopeni: "Sfânta Maria" a ajuns la Aeroportul Băneasa # Profit.ro
Scutul de forare "Sfânta Maria" a ajuns la Aeroport Băneasa, parte a lucrăriii de realizare a liniei de metrou spre eroportul Otopeni, anunță Metrorex
Pentru prima dată în istorie, companiile chineze din industria automobilelor electrice au investit, în 2024, sume mai mari în străinătate decât acasă.
Lamborghini a prezentat noul Fenomeno.
Președintele Nicușor Dan a mers în vizită, alături de familie, la Roșia Montană.
Dr. Ardeleanu se extinde: clinică nouă de stomatologie la Târgoviște, cu servicii digitale integrate # Profit.ro
Rețeaua de clinici stomatologice DR. ARDELEANU își continuă planul de dezvoltare și deschide o nouă clinică în Târgoviște, aducând pacienților din zonă acces la tratamente moderne, sigure și „excelență la prețuri accesibile”.
Elbit Systems va furniza armatei sârbe o gamă largă de arme și sisteme pentru a-i îmbunătăți capacitățile, în cadrul unui acord de peste 1,6 miliarde de dolari, potrivit presei israeliene.
Electromagnetica, societate care a înstrăinat anul trecut centrale hidroelectrice de mică putere, lansează o licitație competitivă deschisă cu strigare pentru vânzarea unor stații de încărcare mașini electrice, la prețul minim de pornire de 188.595 lei pentru Lotul I și 18.859 pentru Lotul II, stabilit conform Caiet de Sarcini, la care se aplică T.V.A..
Impactul sancțiunilor asupra exporturilor energetice rusești de la începutul războiului din Ucraina # Profit.ro
De la începutul războiului din Ucraina, sancțiunile occidentale au transformat radical exporturile energetice ale Rusiei: livrările de gaze spre Europa s-au prăbușit, petrolul a fost redirecționat către Asia sub plafon de preț, iar cărbunele a dispărut complet din piața europeană.
Electromagnetica, societate care a înstrăinat anul trecut centrale hidroelectrice de mică putere, lansează o licitație competitivă deschisă cu strigare pentru vânzarea unor stațiil de încărcare mașini electrice, la prețul minim de pornire de 188.595 lei pentru Lotul I și 18.859 pentru Lotul II, stabilit conform Caiet de Sarcini, la care se aplică T.V.A..
Bolojan schimbă, după controverse, sistemul pensiilor private anunțat de Profit.ro - Primă tranșă de 30%, restul retras eșalonat 8 ani # Profit.ro
Guvernul Bolojan schimbă proiectul Pilonului II de pensii, anunțat în premieră de Profit.ro, după ce varianta inițială a generat controverse printre cei peste 8 milioane de români care au bani în fondurile private de pensii.
Compania de contabilitate SC Elite Conta SRL a fost amendată în baza Regulamentului GDPR, în urma unui atac cibernetic care a dus la compromiterea datelor personale ale mai multor persoane.
Angajații companiei românești UMB, constructorul de pe Autostrada A7 (tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani), au revenit la muncă după ce în urmă cu aproape 10 zile fost anunțați de o prelungire a săptămânii libere, din cauza unui blocaj financiar.
Trocul este din nou la modă în Rusia, pentru prima dată după haosul din anii 1990, în condițiile în care problemele cu decontarea tranzacțiilor, create de conflictul din Ucraina, au forțat cel puțin o companie chineză să accepte aliaje de aluminiu în schimbul motoarelor, transmite agenția de știri Reuters.
Accident grav pe o autostradă din Grecia.
Moldovagaz va livra gaze naturale regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 # Profit.ro
Compania „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la 31 martie 2026, a decis luni Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), transmite Moldpres.
Aproximativ 200 de activiști ecologiști de la Extinction Rebellion și Greta Thunberg blochează principala rafinărie din Norvegia # Profit.ro
Aproximativ 200 de activiști ecologiști, inclusiv suedeza Greta Thunberg, au blocat cea mai importantă rafinărie din Norvegia, căreia-i cer să își pună capăt industriilor petrolului și gazelor naturale, anunță organizatorii, Extinction Rebellion, și poliția, relatează AFP.
VIDEO Accident grav pe o autostradă din Grecia. Două mașini au loc foc după ce a intrat un camion în ele, trei persoane au murit # Profit.ro
Accidentul rutier a avut loc pe autostrada Egnatia din nordul Greciei. Trei persoane și-au pierdut viața și alte două au fost grav rănite, potrivit publicației elene Kathimerini.
TikTok pentru desktop include un panou Analytics aproape identic cu versiunea mobilă, însă avantajul real al variantei Windows este opțiunea de export în format .csv. După două-trei ajustări rapide în Excel, poți vedea evoluția zilnică a vizualizărilor, rata de retenție și sursa de trafic într-un singur grafic.
Grindeanu: Este absolut necesar pentru țara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar # Profit.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este absolut necesar pentru țara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar și social-democrații lucrează la el și îl vor prezenta public, el anunțând că Radu Oprea, împreună cu alți colegi, a făcut un prim draft, pe care îl va prezenta premierului Bolojan.
România, Bulgaria și Turcia trebuie să extindă activitatea grupului de combatere a minelor din Marea Neagră și să includă în acesta patrule care să protejeze instalațiile energetice și rutele comerciale de un posibil atac rusesc, a declarat ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, într-un interviu acordat agenției de știri Reuters, citate de BTA, informație preluată de Rador Radio România.
FOTO Bolojan, discuții cu magistrații despre pensiile speciale: Reforma ține cont de echitate, normalitate și eficiență, precum și de realitățile bugetare # Profit.ro
Majorarea vârstei de pensionare pentru magistrați este o măsură care va genera atât creșterea calității serviciului public, cât și sustenabilitatea sistemului de justiție, ținând cont, totodată, atât de aspecte de echitate socială, normalitate și eficiență, precum și de realitățile bugetare, a transmis premierul Ilie Bolojan la o întâlnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor de magistrați pe tema reformei pensiilor din sistem.
UniCredit Bank S.A. anunță încheierea cu succes a fuziunii cu Alpha Bank România S.A.. Banca rezultată după fuziune consolidează poziția pe piață a Grupului UniCredit în România, atât pe segmentul corporativ, cât și pe cel de retail.
Investitorii în baterii și sisteme de stocare își extind cu mare viteză portofoliul investițional în România # Profit.ro
În contextul unui val accelerat de investiții, companii din România combină sistemele de stocare a energiei în baterii (Battery Energy Storage Systems – BESS) cu energia fotovoltaică, hidroelectrică sau eoliană sau construiesc instalații autonome de stocare
