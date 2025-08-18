FOTO Camil Perian intră pe piața locuințelor premium într-o zonă fierbinte a Bucureștiului CONFIRMARE

00:30

O companie de trading de metale și minereuri din România, controlată indirect de fostul proprietar rus al combinatelor metalurgice locale deținute anterior de conaționalii de la Mechel, a pierdut, cu posibilitate de recurs, un proces intentat OTP Bank - preluată pe parcurs de Banca Transilvania - în care a reclamat că, din cauza instituției de credit, a pierdut un deal de intermediere a unor livrări de minereu de fier extras și prelucrat în Rusia, care urmau să tranziteze România în drum către clientul final, un grup siderurgic din Serbia controlat de statul chinez.