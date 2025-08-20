ULTIMA ORĂ România lucrează deja în plin la infrastructura feroviară și portuară pentru reconstrucția Ucrainei
Profit.ro, 19 august 2025 00:30
Este posibil ca Ucraina să se apropie de o etapă de reconstrucție majoră, iar lucrările de infrastructură din România care ar putea ajuta logistic la această reconstrucție sunt în plină derulare, în special pe relația trenuri - porturi.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
00:20
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Ministerul Finanțelor amână pentru 2027 impozitarea la valoarea de piață a locuințelor persoanelor fizice și va apela un an la un mecanism tranzitoriu. Impozitele vor crește, însă, semnificativ # Profit.ro
Ministerul Finanțelor a renunțat la impozitarea din 2026 la valoarea de piață a proprietăților imobiliare deținute de persoane fizice, întrucât nu are timp suficient pentru a pune la punct sistemele informatice și mecanismele de evaluare, potrivit informațiilor Profit.ro.
00:20
ULTIMA ORĂ Bolojan vrea limită la orele de muncă pentru cei cu mai multe contracte de muncă la stat, dar și la privat # Profit.ro
Guvernul susține proiectul legislativ, anunțat anterior de Profit.ro, care prevede o limită de 12 ore/zi la toate contractele încheiate de un salariat cu instituții sau autorități publice, dar Executivul vrea ca măsura să se aplice tuturor contractelor de muncă, inclusiv din mediul privat.
00:20
EXCLUSIV First Property, cu un milionar suedez, își vinde ultima proprietate deținută direct în România # Profit.ro
Investitorul imobiliar First Property Group, listat pe Bursa de la Londra și al cărui principal acționar este un milionar suedez, se află în proces de vânzare a singurei sale clădiri de birouri pe care o mai deține direct pe piața românească, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:20
FOTO Secretul lui Renault 5: componente de la Duster, Captur și Clio, care se vor regăsi și pe Sandero electric # Profit.ro
Dacia a pus umărul la succesul lui Renault 5, oferind modelului electric al francezilor o parte dintre componentele platformei AmpR Small. Inginerii francezi au electrificat platforma CMF-B cu componente din banca proprie de piese pentru a ține costurile reduse.
Acum 2 ore
23:30
Compania națională de transport aerian TAROM pune în vânzare, în perioada 20-24 august, bilete de avion pentru diferite curse externe la prețuri reduse.
23:20
Statele europene solicită ca președintele american, Donald Trump, să trimită avioane de vânătoare americane în România.
23:00
Noi reguli privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor cu afaceri de peste 750 milioane de euro - proiect care transpune norme OCDE # Profit.ro
Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de ordonanță care aduce modificări, în linie cu normele OCDE, regulilor privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni. Companiile vizate sunt cele naționale sau multinaționale care înregistrează o cifra de afaceri consolidată (la nivelul întregului grup) de minim 750 milioane euro, în cel puțin doi ani din cei patru anteriori anului de referință.
Acum 4 ore
22:40
ULTIMA ORĂ Pragul de TVA de la care firmele devin plătitoare de TVA crește. Măsura a fost tergiversată din martie și a atras și un avertisment de la Comisia Europeană # Profit.ro
Pragul de la care o companie devine plătitoare de TVA va crește de la 300.000 de lei (88.500 euro calculat la curs BNR de la momentul aderării la UE) la 395.000 de lei, prevede un proiect de ordonanță care transpune reglementări europene, analizat de Profit.ro. Proiectul, așteptat de mediul de afaceri, a fost pus și în luna martie în dezbatere pe site-ul Ministerului Finanțelor, a obținut toate avizele necesare pentru a fi adoptat de către Guvern, dar adoptarea nu a mai avut loc, în contextul crizei guvernamentale din luna mai.
22:10
Inedit – Acțiunile Transelectrica pe locul 1 în clasamentul tranzacțiilor BVB. Vânzări agresive pe Palantir. Lichiditate relevantă pentru 2 simboluri de pe piața AeRO # Profit.ro
Bursa românească a reluat creșterea, însă pe volume susținute de emitenți neobișnuiți în clasamentul tranzacțiilor.
21:30
Irakul a semnat un acord de principiu cu compania americană Chevron pentru proiectul Nassiriya, care include patru blocuri de explorare, precum și dezvoltarea altor câmpuri petroliere deja productive, a anunțat prim-ministrul Mohammed Shia al-Sudani, citat de Reuters.
21:00
Estée Lauder preconizează un profit sub așteptările Wall Street și avertizează că tarifele vor tăia 100 milioane dolari din câștig # Profit.ro
Estée Lauder a raportat vânzări mai slabe și pierderi mai mari decât estimările analiștilor în trimestrul fiscal încheiat la 30 iunie și a avertizat că tarifele impuse de SUA vor tăia 100 de milioane de dolari din câștigul pe 2026, trimițând acțiunile în picaj cu 8% în tranzacțiile premarket miercuri.
Acum 6 ore
20:40
Dezvoltatorul cartierelor Greenfield și Luxuria din București și-a majorat de peste 6 ori câștigul pretaxare EBITDA în primele 6 luni, la 14,10 milioane euro, un indicator negativ de 2,57 milioane euro.
20:30
Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Finanțelor, transmite, legat de creșterea impozitelor locale de anul viitor, că momentan este estimată o majorare între 60 și 70%.
20:20
Grupul elvețian Nestle testează o metodă care permite creșterea părții din fiecare păstaie de cacao, fruct utilizate la producția de ciocolată, fără ca gustul să aibă de suferit, conform AFP.
20:00
FOTO Campanie agresivă de angajări la Ministerul Economiei: România are nevoie de lideri adevărați, integri, competenți. E timpul să schimbăm jocul în companiile de stat! # Profit.ro
E timpul să schimbăm jocul în companiile de stat!, spune o campanie de recrutare pentru conducerile companiilor de stat tocmai pornită de Ministerul Economiei
19:50
Fosta SIF Oltenia, care recent și-a mutat sediul social la București, de la Craiova, a finalizat operațiunea de buy-back, cu un indice de alocare de 0,8645562895.
19:30
Poluarea fonică din New York a ajuns la un nivel record, studiile arătând că nouă din zece newyorkezi sunt expuși riscului de pierdere a auzului din cauza expunerii constante la niveluri ridicate de zgomot, transmite AFP.
19:20
Google a lansat a 10-a generație a telefoanelor Pixel: Pixel 10, Pixel 10 Pro și Pixel 10 Pro XL.
19:00
ULTIMA ORĂ Guvernul discută din nou, după controverse, sistemul pensiilor private anunțat de Profit.ro. Două variante pe masă - surse # Profit.ro
Guvernul va discuta din nou proiectul Pilonului II de pensii, anunțat în premieră de Profit.ro, după ce varianta inițială a generat controverse printre cei peste 8 milioane de români care au bani în fondurile private de pensii.
19:00
ANAF cere, la nivel național, date despre nunți, botezuri, evenimente corporate DOCUMENT # Profit.ro
ANAF derulează o campanie națională prin care solicită firmelor care au activitate în domeniul organizării de evenimente să îi trimită date despre contractele încheiate pentru perioada următoare, până la finalul anului. Solicitările de acest tip nu sunt o noutate, ele fiind trimise firmelor și în anii trecuți, potrivit informațiilor Profit.ro.
Acum 8 ore
18:50
Guvernul discută din nou, după controverse, sistemul pensiilor private anunțat de Profit.ro. Două variante pe masă - surse # Profit.ro
Guvernul va discuta din nou proiectul Pilonului II de pensii, anunțat în premieră de Profit.ro, după ce varianta inițială a generat controverse printre cei peste 8 milioane de români care au bani în fondurile private de pensii.
18:40
Constructorul din Russelsheim a publicat primele imagini oficiale și informații despre noul concept Corsa GSE Vision Gran Turismo. Debutul este programat pentru Salonul Auto de la Munchen, iar din toamna acestui an va putea fi condus în jocul Gran Turismo 7.
18:20
În intervalul ianuarie-august 2025, constructorul american de automobile a inițiat 104 rechemări în service, cel mai mult dintre toți producătorii. Ele au afectat peste două milioane de vehicule.
18:00
Nissan a semnat primul contract pentru componentele bateriilor în stare solidă. Producția pilot a început în Japonia # Profit.ro
Nissan Motor a semnat un acord pentru producția de electrozi necesari bateriilor în stare solidă, făcând un pas important în procesul de dezvoltare a noii generații de baterii, mai performante.
17:30
FOTO Timișoara va avea prima parcare publică multietajată. Va costa aproape 28 de milioane de lei fără TVA și va avea 184 de locuri # Profit.ro
Primăria Municipiului Timișoara anunță demararea primului proiect de parcare publică multietajată din oraș, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.
17:00
Europa a înregistrat în acest an un număr record de cazuri de boli transmise de țânțari, cum ar fi chikungunya și virusul West Nile, o „nouă normalitate” creată de schimbările climatice, a anunțat Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), transmite agenția de știri AFP.
17:00
Prețurile de cazare în Viena au explodat în doar câteva ore după ce a fost anunțat că Eurovision revine în oraș # Profit.ro
Prețurile la hoteluri și alte unități de cazare, precum cele închiriate prin intermediul platformei Airbnb, au explodat la Viena, în doar câteva ore după ce a fost anunțat că Eurovision revine în oraș.
Acum 12 ore
16:40
FOTO&VIDEO Fraudă de tip ''investiții rapide'' în care este folosită imaginea președintelui României, circulă în prezent pe internet # Profit.ro
O fraudă de tip ''investiții rapide'', în care este utilizată fraudulos imaginea președintelui României, circulă la ora actuală în mediul online, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).
16:30
Fraudă de tip ''investiții rapide'' în care este folosită imaginea președintelui României, circulă în prezent pe internet # Profit.ro
O fraudă de tip ''investiții rapide'', în care este utilizată fraudulos imaginea președintelui României, circulă la ora actuală în mediul online, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).
16:30
Miliardarul Elon Musk pune discret frână planurilor de a-și lansa noul partid politic, spunându-le aliaților că vrea să se concentreze pe conducerea companiilor sale, a relatat The Wall Street Journal, citat de Reuters.
16:20
O minge de foc a străbătut cerul, în vestul Japoniei.
16:10
Producția de hidrocarburi a Norvegiei, cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei după declanșarea războiului ruso-ucrainean, a depășit în luna iulie prognozele oficiale cu 3,9%.
16:00
FOTO Nicușor Dan, la Roșia Montană: Am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri, am mâncat slănină, șorici, toate făcute în casă, lapte muls direct de la vacă. Putem aduce 2 milioane turiști # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan se află în continuare la Roșia Montană.
15:50
FOTO Nicușor Dan, la Roșia Montană: Am mâncat compoturi, am băut diverse sucuri, slănină, șorici, toate făcute în casă, lapte muls direct de la vacă. Putem aduce 2 milioane turiști # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan se află în continuare la Roșia Montană.
15:40
Circulația tramvaielor pe linia 41 va fi reluată din 23 august, în urma finalizării lucrărilor de infrastructură din intersecția Bulevardul Ghencea cu strada Constantin Titel Petrescu, a anunțat Societatea de Transport București (STB).
15:20
Termoenergetica a finalizat lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală veche de 40 de ani, dar procesul complet pentru reumplerea treptată a rețelei poate dura chiar și 12 ore # Profit.ro
Echipele Termoenergetica au finalizat, în 19 august, lucrările de remediere a avariei la conducta magistrală cu diametrul de un metru și o vechime de aproape 40 de ani, însă procesul complet pentru reumplerea treptată a rețelei, așa încât să se evite o noi fisuri sau spărturi, poate dura chiar și 12 ore. În aceste condiții, o parte a bucureștenilor nu au încă apă caldă.
15:20
Cel mai mare câștig din istoria EuroMillions pe teritoriul francez. Noul milionar intră în clasamentul celor mai bogați 500 de oameni din țară # Profit.ro
Un mega jackpot, de 250 de milioane de euro, a fost câștigat în Franța.
15:10
Nicușor Dan afirmă că cel mai probabil la începutul anului viitor va face o vizită în SUA # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă că cel mai probabil la începutul anului viitor va face o vizită în Statele Unite ale Americii. Acesta arată că este important ca, înaintea vizitei, România să pregătească subiectele concrete de discuție și să prezinte „chestiuni concrete” nu doar în ceea ce privește securitatea, ci și în privința cooperării pe plan economic.
14:50
INTERVIU Attila Beer, ALUKÖNIGSTAHL: Renovarea unui imobil este o investiție, nu o cheltuială, iar românii încep să înțeleagă tot mai bine acest lucru # Profit.ro
Autoritățile și beneficiarii privați încep să înțeleagă tot mai bine că renovarea unui imobil nu este o cheltuială, ci o investiție. Avântul acestui sector este însă frânat de incertitudinea care planează asupra accesării fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, precum și de instabilitatea deciziilor guvernamentale.
14:50
Elveția și Austria se declară pregătite să-l primească pe președintele rus Vladimir Putin, în pofida unui mandat de arestare emis de către Curtea Penală Internațional (CPI) pe numele acestuia, la un eventual summit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
14:40
Zeci de amenzi date de polițiști în urma unor verificări privind transportul în regim de taxi sau alternativ, în aeroporturile civile din România # Profit.ro
Polițiștii de la Transporturi au dat zeci de amenzi în urma unor verificări privind legalitatea transportului în regim de taxi sau a celui alternativ, în zona aeroporturilor civile din România. Acțiunea a avut ca scop, printre altele, eliminarea pirateriei, verificarea activității taximetriștilor autorizați, diminuarea concurenței neloiale și verificarea funcționării corecte a aparatelor de taxat.
14:00
Creveți vânduți în Statele Unite, retrași de pe piață din cauză că ar putea fi radioactivi # Profit.ro
Creveți vânduți în Statele Unite sunt retrași de pe piață din cauză că ar putea fi radioactivi, anunță autoritățile americane, după ce autoritățile vamale au descoperit cesiu 137 (C-137), un radioizotop radioactiv, într-o încărcătură de creveți congelați importați de către o întreprindere indoneziană, relatează AFP.
13:50
FOTO Bolojan îl asigură pe ministrul turc al Transporturilor că toți constructorii vor fi tratați corect, indiferent din ce țară provin. Emitere mai rapidă a vizelor pentru angajații și turiștii din Turcia # Profit.ro
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit, la Palatul Victoria, pe ministrul Transporturilor și Infrastructurii din Republica Turcia, Abdulkadir Uraloğlu, ocazie cu care a arătat că că Guvernul va acționa pentru accelerarea și eficientizarea procesului de emitere a vizelor, atât pentru angajații companiilor turcești, cât și pentru turism. Bolojan a dat asigurări și că toate companiile din infrastructură vor fi tratate corect, indiferent din ce țară provin.
13:40
Trump spune că SUA ar putea oferi sprijin aerian pentru a susține un acord de pace în Ucraina # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, a declarat că a exclus desfășurarea de trupe americane pe teren în Ucraina, dar a spus că Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian ca parte a unui acord pentru a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina, informează agenția de știri Reuters
13:40
În micul magazin alimentar unde lucrează, în sectorul 6 din Budapesta, Laszlo Jonasz nu se poate opri din vorbit. Bărbatul în vârstă de 54 de ani își întâmpină clienții unul câte unul, în timp ce își descarcă ofurile despre ravagiile inflației.
13:30
ANUNȚ De astăzi - Bani acordați lunar pentru plata facturilor la curent electric. Cine și cum îi poate primi # Profit.ro
Românii cu venituri mici se pot înscrie începând de astăzi pentru a primi ajutoare de 50 de lei lunar, pentru plata facturilor de curent electric.
13:20
Giganții tech transformă startupurile AI din Silicon Valley în ”companii-zombie”, pentru a evita reglementările antitrust # Profit.ro
Marile companii tehnologice precum Google, Meta, Microsoft și Amazon folosesc o nouă strategie de expansiune în domeniul inteligenței artificiale: preiau fondatorii și echipele-cheie ale startup-urilor promițătoare, oferind sume mari pentru licențierea tehnologiei, dar fără a cumpăra efectiv compania, relatează CNBC.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0611 lei, față de 5,0573 lei înregistrat marți.
13:10
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut în iulie până la 2,4%, de la un nivel de 2,3% în luna precedentă, în timp ce România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 6,6%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
13:00
FOTO UniCredit devine broker la BVB. Vrea să ajungă pentru bursă un jucător cel puțin la fel de reprezentativ cât este pentru sistemul bancar CONFIRMARE # Profit.ro
În cadrul unei tranzacției de preluare a Alpha Bank, UniCredit Bank a preluat și activitatea de brokeraj și a devenit participant la piață în sistemul BVB, mișcare anunțată anterior de Profit.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.