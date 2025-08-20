ULTIMA ORĂ România lucrează deja în plin la infrastructura feroviară și portuară pentru reconstrucția Ucrainei

22:40

Pragul de la care o companie devine plătitoare de TVA va crește de la 300.000 de lei (88.500 euro calculat la curs BNR de la momentul aderării la UE) la 395.000 de lei, prevede un proiect de ordonanță care transpune reglementări europene, analizat de Profit.ro. Proiectul, așteptat de mediul de afaceri, a fost pus și în luna martie în dezbatere pe site-ul Ministerului Finanțelor, a obținut toate avizele necesare pentru a fi adoptat de către Guvern, dar adoptarea nu a mai avut loc, în contextul crizei guvernamentale din luna mai.