UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1! Adi Mihalcea, egalat în prelungiri la meciul cu fosta echipă
Antena Sport, 22 august 2025 21:10
Echipa UTA Arad a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a şaptea a Ligii 1. La Arad, ialomiţenii au încercat marea cu degetul în atac, prin Ibrian (min. 27) şi Afalna (min. 31), dar cei care au deschis scorul au fost gazdele. Ibrian
• • •
Acum 30 minute
21:20
Dan Petrescu se confruntă cu mari probleme de sănătate. Cristi Balaj a dezvăluit totul, după ce antrenorul a demisionat de la CFR Cluj. Petrescu a plecat de pe banca clujenilor, după umilinţa cu Hacken. Suedezii i-au învins pe cei de la CFR Cluj cu scorul de 7-2, în manşa tur a confruntării din play-off-ul Conference
21:10
UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1! Adi Mihalcea, egalat în prelungiri la meciul cu fosta echipă
Echipa UTA Arad a încheiat la egalitate vineri, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a şaptea a Ligii 1. La Arad, ialomiţenii au încercat marea cu degetul în atac, prin Ibrian (min. 27) şi Afalna (min. 31), dar cei care au deschis scorul au fost gazdele. Ibrian
Acum o oră
20:50
Gigi Becali, patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu FC Argeş. Ce a spus despre Thiam
Gigi Becali a anunţat că va efectua patru schimbări în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul de campionat cu FC Argeş. Partida se va disputa duminică, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Patronul campioanei a dezvăluit că Mamadou Thiam, atacantul transferat recent de la U Cluj, va
20:40
Jurnal Antena Sport | Tot turcul plătește
20:40
Jurnal Antena Sport | Neagu a ieșit la joacă
20:40
Jurnal Antena Sport | Vinovații fără vină
20:40
Jurnal Antena Sport | Sunt în largul lor la mare
Acum 2 ore
20:20
"E timpul să dau ceva înapoi clubului". Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter, înainte de startul sezonului
Cristi Chivu şi-a stabilit marile obiective la Inter, înainte de startul sezonului. Nerazzurrii vor debuta în noua stagiune de Serie A luni, de la ora 21:45, atunci când o vor înfrunta pe Torino. Cristi Chivu a transmis că îşi doreşte ca jucătorii săi să obţină 38 de victorii, din tot atâtea etape pe care Inter
20:10
Galatasaray, transfer de top de la Manchester City! Turcii s-au înțeles deja cu echipa lui Pep Guardiola
Galatasaray forțează un nou transfer de top în această perioadă de mercato. Oficialii clubului din Istanbul au pus ochii pe un jucător de la Manchester City și s-au înțeles deja cu echipa lui Pep Guardiola! Manuel Akanji este jucătorul de pe radarul lui Galatasaray. Fundașul elvețian a adunat 136 de meciuri în tricoul lui Manchester
19:40
ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a obţinut prima sa victorie din acest sezon al Ligii a II-a de fotbal, 2-0 cu CSC 1599 Şelimbăr, vineri, în deplasare, la Cisnădie, într-un meci din etapa a 4-a. Sepsi OSK, aflată la al treilea meci în deplasare în acest debut de campionat, s-a impus prin golurile marcate de
Acum 4 ore
19:30
Dinamo a câştigat Supercupa României. "Dulăii", victorie clară în finala cu Minaur Baia Mare
Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat, vineri, al 8-lea trofeu Supercupa României din palmares, după finala cu Minaur Baia Mare, la turneul de la Bistriţa. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Potaissa Turda. Într-o reeditare a finalei din 2024, Dinamo Bucureşti s-a impus în faţa Minaur Baia Mare cu scorul de 32-24 (16-14). Dinamo a câştigat
19:10
"Suntem superiori!" Mircea Lucescu, verdict după Aberdeen – FCSB 2-2! Mesaj pentru Daniel Bîrligea: "Mă bucur"
Mircea Lucescu a vorbit despre meciul dintre Aberdeen și FCSB, încheiat cu scorul de 2-2. Selecționerul echipei naționale a venit și cu un verdict despre șansele de calificare. FCSB pleacă cu prima șansă la calificarea în grupa principală de Europa League, având în vedere că returul cu Aberdeen se va juca la București. Partida este
19:10
Daniel Bîrligea poate prinde un transfer istoric. Suma pe care o va încasa Gigi Becali: "E atacant de rasă"
Daniel Bîrligea poate prinde un transfer istoric, în sezonul viitor. Giovanni Becali a dezvăluit faptul că Gigi Becali ar putea încasa o sumă uriaşă în schimbul atacantul său de la FCSB. Daniel Bîrligea a avut o evoluţie solidă în manşa tur a confruntării dintre FCSB şi Aberdeen, încheiată cu scorul de 2-2. Atacantul a marcat
18:30
"Am făcut un şpriţ frumos". Gabi Tamaş, reacţie savuroasă înainte de debutul în Liga a 4-a
Gabi Tamaş a oferit o reacţie savuroasă, înainte de debutul în Liga a 4-a. Fostul fundaş al naţionalei a acceptat să evolueze pentru formaţia Roberto Ziduri, din judeţul Dâmboviţa. Tamaş se pregăteşte să debuteze pentru noua echipă, mărturisind că a acceptat să joace în Liga a 4-a fără niciun ban, doar pentru a face "mişcare".
18:20
Scoțienii au reacționat după ce Daniel Bîrligea a cerut ca arbitrul de la Aberdeen – FCSB să fie anchetat de UEFA
Presa din Scoția a venit cu o reacție după ce Daniel Bîrligea l-a făcut praf pe centralul Serdar Gozubuyuk, după Aberdeen – FCSB 2-2. La finalul partidei, atacantul campioanei a spus că UEFA ar trebui să îl ancheteze pe arbitru, fiind de părere că acesta a „ținut" cu adversara roș-albaștrilor. „(n.r. despre eliminarea lui Cisotti)
18:00
Nacional – Sporting LIVE VIDEO (sâmbătă, 20:00). Programul etapei a 3-a din Liga Portugal
Spectacolul din Liga Portugal continuă LIVE în AntenaPLAY cu meciurile din etapa a 3-a! Partide precum Nacional – Sporting vor putea fi urmărite în format LIVE VIDEO. Etapa a 3-a va fi deschisă de duelul Moreirense – Guimaraes, programat sâmbătă, de la ora 18:00. Mai apoi, campioana Sporting se deplasează pe terenul celor de la
18:00
Turcii au anunţat transferul lui Ianis Hagi. Internaţionalul român, rămas liber de contract după despărţirea de Rangers, e foarte aproape să fie transferat de Fatih Karagumruk. Ianis Hagi a fost pe "radarul" unor formaţii din Top 5 campioante ale Europei, în această vară. Borussia Monchengladbah sau Genoa s-ar fi arătat interesate de semnătura internaţionalului român,
17:50
Decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir. Program infernal pentru olteni
S-a aflat decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir, scor 2-1, din manşa tur a confruntării din play-off-ul Conference League. Tehnicianul le-a pregătit un program infernal jucătorilor săi. Universitatea Craiova e la un pas de o calificare istorică în grupa principală de Conference League. Returul cu Başakşehir se va disputa
Acum 6 ore
17:20
Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj: "După zece etape…"
Gigi Becali a anunţat o variantă surprinzătoare, după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj. Patronul de la FCSB s-a declarat convins de faptul că "Bursucul" va reveni pe banca clujenilor, în acest sezon. Dan Petrescu a decis să plece de la CFR Cluj, după umilinţa cu Hacken, din play-off-ul Conference League. Suedezii
17:20
"A început să funcționeze!" Adrian Ilie, dat pe spate de Rapid! Ce a spus despre contribuția lui Costel Gâlcă
Adrian Ilie a venit cu laude pentru Rapid. În opinia fostului internațional, echipa din Giulești prestează un joc bun, sub comanda lui Costel Gâlcă. Costel Gâlcă a ajuns la Rapid în vară, fiind înlocuitorul lui Marius Șumudică. De la startul noului sezon, formația a adunat 12 puncte în 6 partide disputate și se află, în
17:10
Zeljko Kopic a anunţat două reveniri la Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Cum l-a descris pe Dan Nistor
Zeljko Kopic a anunţat două reveniri la Dinamo, înaintea partidei cu U Cluj, din etapa a şaptea a Ligii 1. Duelul se va disputa sâmbătă, de la ora 21:30, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Pentru partida din Ardeal, Zeljko Kopic se va putea baza pe Maxime Sivis şi pe Antonio Borduşanu.
17:00
Metaloglobus – Rapid LIVE TEXT (21:30). Giuleștenii speră la victorie după două etape. Echipele probabile
Meciul Metaloglobus – Rapid va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:30. Partida contează pentru etapa cu numărul 7 a sezonului de Liga 1. Înainte de acest duel, Metaloglobus se află pe locul 15 în campionat, cu un singur punct obținut după 6 etape disputate. De cealaltă parte, Rapid este pe
17:00
Regretul care îl macină pe Ion Ţiriac, la 86 de ani: "Te baţi cu morile de vânt, nu e bine"
Ion Ţiriac a dezvăluit care este regretul care îl macină, ajuns la 86 de ani. Miliardarul român a dezvăluit faptul că nu s-a putut bucura pe deplin de micile bucurii ale vieţii. Ion Ţiriac are o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari, conform Forbes. Fostul sportiv a strâns sume uriaşe din afacerile pe care
16:40
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 august, de pe as.ro. 1. Ianis Hagi, la Rapid? Mircea Lucescu a dezvăluit cum poate Ianis Hagi să ajungă la Rapid: "Domnul Şucu l-a chemat, a discutat cu el", a spus selecţionerul, care a avut şi un avertisment pentru Ianis: "Nu pot convoca un jucător
16:40
Un fost golgheter din Liga 1 poate ajunge în Premier League! Englezii au făcut anunțul
Fotbalistul nigerian Philip Otele, golgheter al sezonului 2023/2024 al Ligii 1, când evolua la CFR Cluj, este în vizorul echipei engleze Fulham, informează BBC. Se crede că Philip Otele este disponibil pentru aproximativ 15 milioane de lire sterline şi este o opţiune mai ieftină decât alte ţinte precum Reiss Nelson de la Arsenal Londra şi […] The post Un fost golgheter din Liga 1 poate ajunge în Premier League! Englezii au făcut anunțul appeared first on Antena Sport.
16:30
Ce lovitură a încercat Neluţu Varga la CFR Cluj, după plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul dorit înaintea lui Andrea Mandorlini # Antena Sport
Neluţu Varga a încercat să dea o lovitură la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia. Patronul clujenilor a ajuns la o înţelegere cu Andrea Mandorlini, însă primul tehnician de pe lista sa a fost Cosmin Contra. Dan Petrescu a decis să plece de pe banca celor de la CFR Cluj, după umilinţa […] The post Ce lovitură a încercat Neluţu Varga la CFR Cluj, după plecarea lui Dan Petrescu. Antrenorul dorit înaintea lui Andrea Mandorlini appeared first on Antena Sport.
15:40
Gigi Becali nu e interesat dacă FCSB va juca în Europa sau Conference League: “La mine nu există” # Antena Sport
FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. În inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Cisotti, campioana nu a rezistat până la final și a încasat două goluri pe terenul scoțienilor. La o zi după meci, Gigi Becali, […] The post Gigi Becali nu e interesat dacă FCSB va juca în Europa sau Conference League: “La mine nu există” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
15:10
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, a vorbit despre viitorul lui Ianis Hagi. Internaţionalul român traversează o perioadă complicată, fiind în continuare fără contract, după ce s-a despărţit de Rangers, la finalul sezonului trecut. “Il Luce” l-a avertizat pe băiatul lui Gică Hagi că nu poate să îl convoace pentru meciurile naţionalei din luna septembrie, atâta […] The post Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” appeared first on Antena Sport.
14:50
Hamilton, comparat cu Vettel de un fost mecanic de la Ferrari: “N-aș fi surprins dacă l-ar suna” # Antena Sport
Lewis Hamilton nu a avut parte de startul dorit la Ferrari, unde nu a reușit până acum să obțină niciun podium în 14 curse de Grand Prix. În ultima perioadă, britanicul a devenit extrem de critic cu el, iar subiectul formei sale a început să fie dezbătut de multe persoane trecute prin “Marele Circ”. Un […] The post Hamilton, comparat cu Vettel de un fost mecanic de la Ferrari: “N-aș fi surprins dacă l-ar suna” appeared first on Antena Sport.
14:50
Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: “M-am gândit că e cel mai potrivit” # Antena Sport
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirma faptul că Andrea Mandorlini revine la formaţia din Gruia. Clujenii au rămas fără antrenor după ce Dan Petrescu şi-a dat demisia la finalul meciului cu Hacken, turul play-off-ului Conference League. Suedezii s-au impus cu un neverosimil 7-2, iar Dan Petrescu nu a mai rezistat şi […] The post Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj: “M-am gândit că e cel mai potrivit” appeared first on Antena Sport.
14:00
Lovitură pentru Ianis Hagi! Anunţul lui Mircea Lucescu: “Imposibil! Nu pot să convoc un jucător fără echipă” # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a venit cu o veste proastă pentru Ianis Hagi. Internaţionalul român, în continuare liber de contract, după despărţirea de Rangers, riscă să nu fie convocat la echipa naţională, pentru meciurile din luna septembrie cu Canada şi Cipru. Situaţia în care se află Ianis Hagi îi dă mari bătăi de cap şi […] The post Lovitură pentru Ianis Hagi! Anunţul lui Mircea Lucescu: “Imposibil! Nu pot să convoc un jucător fără echipă” appeared first on Antena Sport.
14:00
Scandalul de la tragerea la sorți din Cupă a ajuns în Spania. Marca: “E «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?” # Antena Sport
Tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României a fost marcat de un moment ieșit din comun care a atras supărarea unui număr mare de suporteri. Imaginile bizare au fost oferite de Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, care a mimat amestecarea mai multor bile, deși el a ales-o în cele din urmă pe cea […] The post Scandalul de la tragerea la sorți din Cupă a ajuns în Spania. Marca: “E «mâna inocentă» cu adevărat inocentă?” appeared first on Antena Sport.
13:40
Mamadou Thiam este noul jucător al celor de la FCSB. Fostul atacant de la U Cluj, în vârstă de 30 de ani, a fost prezentat în cursul zilei de vineri, a doua zi după remiza FCSB-ului din manşa tur a play-off-ului Europa League. La FCSB, Mamadiz Thiam va purta numărul 93. El a efectuat deja […] The post OFICIAL | Mamadou Thiam a fost prezentat la FCSB! Va purta numărul 93 appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:30
Nu Gică Hagi! Nicolae Stanciu le-a dezvăluit celor de la Gazzetta dello Sport cine e modelul său din fotbal # Antena Sport
Nicolae Stanciu a avut parte de un debut de vis la Genoa, marcând un gol superb în meciul din Cupa Italiei contra celor de la L.R. Vicenza. Mijlcoașul a atras și atenția presei din “cizmă”, iar cei de la Gazzetta dello Sport au realizat un interviu alături de el, pe care au decis să îl […] The post Nu Gică Hagi! Nicolae Stanciu le-a dezvăluit celor de la Gazzetta dello Sport cine e modelul său din fotbal appeared first on Antena Sport.
13:20
Situaţie incredibilă în Conference League! Singurul suporter al echipei lui Raţiu s-a tăiat şi a plecat la spital # Antena Sport
Formaţia Rayo Vallecano, care s-a impus joi împotriva echipei belaruse Neman Grodno (1-0) în turul play-off-ului Conference League, a fost susţinută joi în Ungaria de un singur fan: un suporter englez care a căzut şi s-a rănit după 20 de minute, relatează Cope, potrivit L’Equipe. Cartierul Vallecas din Madrid, unde are baza Rayo Vallecano, şi […] The post Situaţie incredibilă în Conference League! Singurul suporter al echipei lui Raţiu s-a tăiat şi a plecat la spital appeared first on Antena Sport.
13:00
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat # Antena Sport
FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. Înainte de partida de pe Pittodrie, roș-albaștrii au fost măcinați de problema legată de vizele celor trei jucători extracomunitari din echipă, respectiv Radunovic, Ngezana și Alhassan, care nu au avut drept de […] The post UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
12:50
Agentul FIFA, Mohammed Kharrazi, confirmă interesul celor de la Al Jazira pentru Edi Iordănescu! “E dorit de multe cluburi” # Antena Sport
Sub contract cu Legia Varșovia, Edi Iordănescu este dorit cu insistență de echipe din Zona Golfului. Al Jazira eate ultima echipa care și-a exprimat interesul de a-l aduce pe român pe banca tehnică. Așa cum AS.ro a anunțat, clubul din Emirate este dispus să-i plătească clauza de reziliere lui Iordănescu, dar si un salariu astronomic, […] The post Agentul FIFA, Mohammed Kharrazi, confirmă interesul celor de la Al Jazira pentru Edi Iordănescu! “E dorit de multe cluburi” appeared first on Antena Sport.
12:10
Cătălin Chirilă s-a calificat în finala probei de canoe simplu 1000 de metri, la Campionatele Mondiale # Antena Sport
Sportivul român Cătălin Chirilă s-a calificat, vineri, în finala probei de canoe simplu 1.000 de metri la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano, după ce s-a clasat pe locul al doilea în prima semifinală. Cel mai rapid a fost maghiarul Balazs Adolf, în 3 min 56 sec 16/100, urmat de Chirilă, campionul mondial din […] The post Cătălin Chirilă s-a calificat în finala probei de canoe simplu 1000 de metri, la Campionatele Mondiale appeared first on Antena Sport.
12:10
Gigi Becali l-a atacat din nou pe Mihai Rotaru: “Cu mine nu poate, e prea mic”. Ce a spus după seara europeană # Antena Sport
Gigi Becali nu a ezitat să îl “înțepe” din nou pe Mihai Rotaru, de această dată vorbind despre lupta la titlu dintre FCSB și Universitatea Craiova. Patronul de la FCSB a fost întrebat ce părere a avut despre reacția pe care a oferit-o presei finanțatorul din Bănie joi seara, când acesta fost chestionat ce părere […] The post Gigi Becali l-a atacat din nou pe Mihai Rotaru: “Cu mine nu poate, e prea mic”. Ce a spus după seara europeană appeared first on Antena Sport.
12:00
CFR Cluj a rămas fără antrenor după umilinţa suferită în Suedia. Hacken a câştigat cu un incredibil 7-2 meciul tur din play-off-ul Conference League. Imediat după această înfrângere, Dan Petrescu şi-a anunţat demisia. Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a acceptat imediat demisia “Bursucului”. Extrem de supărat după meciul din Suedia, Varga a […] The post CFR Cluj a bătut palma cu noul antrenor! Cine e înlocuitorul lui Dan Petrescu appeared first on Antena Sport.
11:40
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” # Antena Sport
Universitatea Craiova a obținut o victorie extrem de importantă în manșa tur a play-off-ului Conference League și a învins-o în deplasare pe Bașakșehir, scor 2-1. După meciul de la Istanbul, antrenorul gazdelor, Cagdas Atan, a recunoscut jocul mai slab făcut de echipa sa, însă a rămas optimist cu privire la returul din Bănie. Oltenii s-au […] The post Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” appeared first on Antena Sport.
11:40
“Parcă vine din Divizia B” Gigi Becali a pus la zid o vedetă după Aberdeen – FCSB 2-2: “Nu îmi vine să cred” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost mulţumit de rezultatul de egalitate obţinut de campioana României în Scoţia. În manşa tur a play-off-ului Europa League, FCSB a remizat pe terenul celor de la Aberdeen, scor 2-2. Chiar dacă a condus cu 2-0, graţie golurilor marcate de Bîrligea şi Olaru, campioana României nu a […] The post “Parcă vine din Divizia B” Gigi Becali a pus la zid o vedetă după Aberdeen – FCSB 2-2: “Nu îmi vine să cred” appeared first on Antena Sport.
11:10
Jules Kounde şi-a prelungit contractul cu Barcelona! Francezul a semnat până în 2030: “Sunt foarte fericit” # Antena Sport
Fundaşul francez Jules Kounde va continua alături de clubul de fotbal FC Barcelona până în iunie 2030, după ce a semnat o prelungire a contractului său, scrie DPA. Kounde, 26 ani, care a ajuns la clubul catalan în vara lui 2022 de la Sevilla FC, a semnat acum pentru încă trei ani, dar acordul fusese […] The post Jules Kounde şi-a prelungit contractul cu Barcelona! Francezul a semnat până în 2030: “Sunt foarte fericit” appeared first on Antena Sport.
10:40
Căpitanul lui Hacken a râs de Dan Petrescu, după demisia antrenorului de la CFR Cluj: “E mişto aşa, cu acţiune” # Antena Sport
Dan Petrescu a suferit o adevărată umilinţă în Suedia, acolo unde CFR Cluj a fost învinsă de Hacken, în manşa tur a play-off-ului Conference League. Formaţia suedeză s-a impus cu un incredibi 7-2, fiind la un pas de calificarea în faza principală a Conference League. Cele şapte goluri încasate de CFR Cluj l-au făcut pe […] The post Căpitanul lui Hacken a râs de Dan Petrescu, după demisia antrenorului de la CFR Cluj: “E mişto aşa, cu acţiune” appeared first on Antena Sport.
10:40
Ce șanse au echipele românești din Europa să își elimine adversarele după manșa tur? Calculele specialiștilor # Antena Sport
Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, cu FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în prim-plan. În play-off-ul Europa League, campioana României a remizat cu Aberdeen, în timp ce în Conference League, Universitatea Craiova s-a impus pe terenul celor de la Bașakșehir, iar CFR Cluj a suferit un eșec rușinos cu Hacken. […] The post Ce șanse au echipele românești din Europa să își elimine adversarele după manșa tur? Calculele specialiștilor appeared first on Antena Sport.
10:10
Ioan Varga are patru variante pentru înlocuitorul lui Dan Petrescu. Cine stă momentan pe banca CFR-ului # Antena Sport
CFR Cluj a suferit joi seara una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria recentă a clubului, după ce a fost învinsă cu 7-2 de Hacken în turul play-off-ului Conference League. După meci, Dan Petrescu a anunțat că își dă demisia de la echipa din Gruia, iar Ioan Varga s-ar fi reorientat repede pentru un […] The post Ioan Varga are patru variante pentru înlocuitorul lui Dan Petrescu. Cine stă momentan pe banca CFR-ului appeared first on Antena Sport.
09:50
Daniel Bîrligea, reacţie surprinzătoare despre umilinţa celor de la CFR Cluj: “Dacă luptă, cred că pot întoarce rezultatul” # Antena Sport
Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre rezultatul înregistrat joi seară de fosta sa echipă. CFR Cluj a fost umilită în manşa tur a play-off-ului Conference League de suedezii de la Hacken, care s-au impus cu 7-2. Rezultatul înregistrat joi seară în Suedia l-a făcut pe Dan Petrescu să îşi dea demisia. […] The post Daniel Bîrligea, reacţie surprinzătoare despre umilinţa celor de la CFR Cluj: “Dacă luptă, cred că pot întoarce rezultatul” appeared first on Antena Sport.
09:50
Edi Iordănescu, victorie cu Legia în turul play-off-ului Conference League. Răzvan Lucescu, învins cu PAOK în UEL # Antena Sport
Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, trei echipe din Liga 1 fiind angrenate în play-off-ul competițiilor europene. Pe lângă CFR, FCSB și Universitatea Craiova, țara noastră a fost reprezentată și de stranieri și de cei doi antrenori care evoluează acum în Europa. Legia Varşovia, echipă antrenată de Edward Iordănescu, a învins-o […] The post Edi Iordănescu, victorie cu Legia în turul play-off-ului Conference League. Răzvan Lucescu, învins cu PAOK în UEL appeared first on Antena Sport.
09:30
Elias Charalambous e sigur de un lucru după Aberdeen – FCSB 2-2. Ce a spus dspre eliminarea lui Cisotti # Antena Sport
FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. În inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Cisotti, campioana nu a rezistat până la final și a încasat două goluri pe terenul scoțienilor. După meci, Elias Charalambous, antrenorul roș-albaștrilor, s-a […] The post Elias Charalambous e sigur de un lucru după Aberdeen – FCSB 2-2. Ce a spus dspre eliminarea lui Cisotti appeared first on Antena Sport.
09:10
Nici scoțienii nu au fost convinși! Reacția britanicilor după eliminarea lui Cisotti: “A fost ghinionist” # Antena Sport
FCSB a remizat în manșa tur cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au condus cu 2-0. În inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Cisotti, campioana nu a rezistat până la final și a încasat două goluri pe terenul scoțienilor. Meciul a fost marcat și de eliminarea […] The post Nici scoțienii nu au fost convinși! Reacția britanicilor după eliminarea lui Cisotti: “A fost ghinionist” appeared first on Antena Sport.
