UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1! Adi Mihalcea, egalat în prelungiri la meciul cu fosta echipă

10:10

CFR Cluj a suferit joi seara una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria recentă a clubului, după ce a fost învinsă cu 7-2 de Hacken în turul play-off-ului Conference League. După meci, Dan Petrescu a anunțat că își dă demisia de la echipa din Gruia, iar Ioan Varga s-ar fi reorientat repede pentru un […] The post Ioan Varga are patru variante pentru înlocuitorul lui Dan Petrescu. Cine stă momentan pe banca CFR-ului appeared first on Antena Sport.