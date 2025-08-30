Interdicția cumulului pensiei cu salariul nu intră în pachetul 2. Va fi adoptată separat – surse
PSNews.ro, 26 august 2025 12:30
Coaliţia va avea marți şedinţa finală pentru Pachetul 2 de măsuri fiscale. Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că interdicția cumulului pensiei cu salariul nu va fi inclusă în Pachetul 2 și ar urma să fie adoptată separat. Este încă o modificare la Pachetul 2 de măsuri fiscale. Guvernul pregătește interzicerea cumulului pensiei cu
• • •
Acum 10 minute

12:50
12:50
METEO Caniculă în mai multe judeţe ale ţării. De sâmbătă seară încep ploile. În unele zone, cod galben de furtună # PSNews.ro
Meteorologii anunţă cod galben de caniculă, sâmbătă, în mai multe judeţe ale ţării, dar şi instabilitate atmosferică în mai multe regiuni începând de la ora 23.00. Pentru duminică a fost emisă avertizare cod galben de furtuni pentru 17 judeţe. Potrivit ANM, sâmbătă, în jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei şi a Dobrogei continentale, vor fi
Acum 30 minute

12:40
12:40
Factura la gaze nu va crește la iarnă. Bogdan Ivan: Plafonarea prețului gazelor, până la 31 martie 2026 # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că schema de plafonare pentru preţul la gazele naturale rămâne în vigoare până la finalul sezonului rece 2025-2026, în pofida riscului ca autorităţile de la Bruxelles să declanşeze procedura de infringement. Ministrul a explicat şi de ce preţul plafonat poate fi, în unele cazuri, mai mare decât cel de pe
12:30
Impactul pachetului fiscal adoptat vineri este de 3,7 miliarde de lei, iar al celorlalte pachete de 6, 9 miliarde lei # PSNews.ro
Impactul bugetar al pachetului fiscal adoptat de Guvern este de 3,7 miliarde de lei, iar impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde de lei, a declarat, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui briefing de presă după aprobarea în şedinţa extraordinară a Guvernului a cinci proiecte legislative dintre
Acum o oră
12:20
Explozie, crater de zeci de metri și avertizări RO-Alert în Amara. Incendiul a fost lichidat # PSNews.ro
Pompierii au reuşit să stingă incendiul din localitatea Amara şi anunţă că erupţia nu mai este vizibilă la gura puţului. Echipajele rămân în zonă şi a fost convicat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă pentru a stabili următorii paşi. UPDATE: ISU Ialomiţa anunţă că pompierii rămân în dispozitiv pentru supravegherea zonei, iar autospeciala CBRN va continua
12:10
Guvernul îşi asumă luni răspunderea pe noul pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului # PSNews.ro
Guvernul îşi va asuma, luni, de la ora 19.00, răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri pregătite pentru reducerea deficitului bugetar. Măsurile privind administraţia publică sunt încă neadoptate, premierul Ilie Bolojan anunţând că ar urma să fie discutate în cursul zilei de duminică. Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru angajarea răspunderii Guvernului
Acum 24 ore
20:00
Analist, despre lupta Nicuşor Dan – Coaliţie pe SRI şi SIE: E o mare problemă cu aceste Servicii # PSNews.ro
Numirea unor noi directori pentru serviciile secrete împarte apele la vârful Puterii. Preşedintele Nicuşor Dan ar vrea să impună persoane fără carnet de partid la şefia SIE şi SRI. Doar că liderii PSD şi PNL încearcă să păstreze tradiţia din ultimele decenii, iar cele două partide să-şi împartă serviciile de spionaj. PSD a anunţat că
20:00
Grindeanu anunță ce amendamente va depune PSD la Pachetul 2 de măsuri: „E imoral și nu susținem astfel de lucruri” # PSNews.ro
Grindeanu: Miniştrii PSD şi-au făcut pe deplin treaba în ceea ce priveşte reformele din Pachetul 2 / Nu suntem de acord ca mamele şi pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaţionalele câştigă peste 1.2 miliarde de lei prin scutirea de impozit Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă vineri că miniştrii PSD şi-au făcut
19:40
Victor Ponta face praf partidele din coaliție: ‘Pachetul doi este un jaf, este inutil și nu este ultimul’ # PSNews.ro
Victor Ponta pune tunurile pe partidele din coaliție, înainte ca Guvernul să se reunească pentru adoptarea Pachetului doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului. „Săptămâna viitoare vine pachetul 2. Care este tot un jaf, este tot inutil, și nu este ultimul. Să nu îl înjurăm doar pe Bolojan, că vine săptămâna viitoare la Parlament, unde PSD care ar
19:40
Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu clarificări după ce în spațiul public au apărut informații că pacienții ar urma să plătească cu 500-600 lei mai mult pe lună pentru medicamentele compensate. După apariția unor informații potrivit cărora pacienții ar urma să suporte creșteri semnificative ale contribuției personale pentru medicamentele compensate, de ordinul a
19:30
CNAIR – De la 1 septembrie se modifică valoarea rovinietei doar pentru autoturisme. Noile tarife # PSNews.ro
Preţul rovinietei se modifică de la 1 septembrie pentru autoturisme, creşterile de preţ fiind cuprinse între un euro şi 22 de euro. De asemenea, cresc şi amenzile pentru lipsa rovinietei în cazul autoturismelor. CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că începând de luni, 1 septembrie 2025, preţul rovinietei se modifică
19:30
Parlamentar AUR: „O treime din firmele românești ar da faliment dacă muncitorii străini ar pleca” # PSNews.ro
Deputatul AUR Mohammad Murad, om de afaceri de origine libaneză cu investiții în turism și industria alimentară, a declarat că o treime dintre firmele din România ar intra în faliment dacă cei 200.000 de muncitori străini care activează în țară ar pleca, transmite Profit. Murad se poziționează astfel împotriva colegului său de partid Dan Tanasă,
19:20
VIDEO Maia Sandu, mesaj la începutul campaniei electorale: „Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei” # PSNews.ro
Preşedinta Maia Sandu i-a îndemnat pe toţi cetăţenii din Republica Moldova să „nu se lase atraşi în scheme murdare" de corupţie electorală şi să se „informeze corect" din surse oficiale, într-un mesaj pe care l-a transmis vineri, când a început oficial campania electorală pentru alegerile legislative cruciale din 28 septembrie. „Să sesizaţi Poliţia când sunteţi
19:20
Consiliul legislativ (CL) a dat aviz negativ pe reforma pensiilor speciale din Pachetul II al Guvernului Bolojan. Premierul a introdus actul normativ, în ședința de vineri seară. Consiliul critică decizia de angajare a răspunderii Guvernului pe reforma pensiei speciale. Consiliul Legislativ a dat aviz negativ pe lege. Printre motive se află și modul în care
19:10
Ministrul Muncii anunță primele fuziuni de instituții publice: „Nu reducem resursele sau personalul” # PSNews.ro
La două zile după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat la Antena 3 CNN că vor urma fuziuni de instituții centrale pentru a reduce risipa guvernamentală, ministrul Muncii anunță care sunt primele două instituții care vor fi comasate. Petre-Florin Manole a scris, pe Facebook, că Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse (ANES) și Agenţia Naţională
19:10
Lider sindical: Nu există niciunde precizarea că, dacă vor fi daţi 40.000 de oameni de afară, nu vor fi angajaţi alţii # PSNews.ro
Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), Bogdan Şchiop, susține că ceea ce face Guvernul prin Pachetul 2 de măsuri fiscale înseamnă închiderea şi cea mai mare politizare a administraţiei. Bogdan Șchiop a declarat după şedinţa CES, că măsurile luate de Executiv în Pachetul 2 înseamnă "închiderea şi, practic, cea mai mare politizare a
19:00
Cât ar costa un produs de pe Temu dacă ar respecta toate normele UE. „Prețurile lor sunt scăzute forțat” # PSNews.ro
Impactul anunțului făcut de ministrul Finanțelor la jumătatea lunii august, privind Introducerea unei taxe de 25 de lei pe fiecare colet extracomunitar de sub 150 de euro, este încă prematur de estimat, conform informațiilor din piață, însă operatorii români continuă să solicite și să spere ca legea să se aplice unitar tuturor comercianților care au
18:50
Guvernul a adoptat, vineri, după discuțiile și scandalurile din ultimele săptămâni, reforma Legii pensiilor magistraților. Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. I – Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1102 din
18:40
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat, vineri, pe Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, la sediul instituţiei, pentru a i se comunica protestul ferm al părţii române în legătură cu atacurile masive executate de forţele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina. "Din dispoziţia ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat vineri, 29 august,
18:30
Cu cât se vând smochinele de Buzău. Povestea lui Mihai Badea, fermierul care și-a transformat pasiunea în afacere # PSNews.ro
Un fermier din Buzău a înființat o livadă cu smochini și vinde fructele la 30 de lei/kg. Vezi care este povestea lui de succes Valentin Badea este un fermier din Buzău care a reușit imposibilul: dintr-un singur băț de smochin, a reușit să înmulțească, să crească și să îngrijească o adevărată livadă cu peste 600
18:30
Salariu de merit pentru polițistul care a intervenit în cazul livratorului asiatic. Câți bani va primi # PSNews.ro
Polițistul Andrei Jianu, de la Secția 7, a fost premiat de ministrul de Interne Cătălin Predoiu cu o majorare salarială, după ce a intervenit, în afara orelor de program, în cazul de agresiune asupra unui livrator asiatic, au transmis surse din Poliție pentru Mediafax. O majorare salarială au primit și jandarmii care au intervenit pentru imobilizarea
18:10
Sindicaliștii din Poliție amenință: ‘Ne pregătim de proteste mai dure decât cele din ianuarie 2025’ # PSNews.ro
Bătaia de joc la adresa pensiilor militare și a salariilor noastre trebuie să înceteze, transmite Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), care amenință cu proteste mai dure ca în ianuarie 2025. „În contextul măsurilor anunțate, luna aceasta, de Executiv, referitoare la reformarea regimului juridic al unor pensii de serviciu din sistemul de Justiție, măsuri care fac valuri
18:00
„Bă, merităm! Hai să nu mai comentăm.” Încă un primar care s-a dus la mare pe banii contribuabililor # PSNews.ro
Primarul din Huedin acuzat că s-a distrat la mare, alături de soție, la un hotel de 5 stele, pe banii cetățenilor! Pretextul: Un „curs de perfecționare" Scandal la Huedin după ce platforma de jurnalism cetățenesc De Veghe a relatat că primarul Mircea Moroșan ar fi folosit bani publici pentru a-și face vacanța la mare Potrivit jurnaliștilor de
17:50
Fără precedent: un șef de Consiliu Județean amenință să scoată copiii și bolnavii în stradă, ‘cu tigăile goale’ # PSNews.ro
Criză socială de proporții, la DGASPC Hunedoara: 1.300 de copii, bătrâni și bolnavi riscă să rămână fără mâncare și medicamente, de la 1 septembrie. Președintele CJ Hunedoara amenință cu greva Județul Hunedoara se află în pragul unei crize sociale de proporții. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a anunțat astăzi că, începând cu 1 septembrie,
17:50
Mihai Tudose, vehiculat pentru șefia SIE – Fostul premier, varianta-surpriză pentru conducerea serviciului secret # PSNews.ro
Numele fostului premier Mihai Tudose apare între variantele luate în calcul pentru șefia Serviciului Român de Informații Externe, au precizat surse politice pentru „Adevărul". Mihai Tudose ar fi una dintre variantele luate în calcul pentru conducerea Serviciului Român de Informații Externe (SIE), potrivit unor surse politice. Numele său a fost vehiculat după ce ultimele două
17:40
Ciucu îi dă replica lui Daniel Băluță: „Crin Antonescu a fost propunerea PSD la alegerile prezidențiale” # PSNews.ro
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședintele PNL, a reacționat la afirmațiile lui Daniel Băluță, favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, care a spus că PSD a susținut un candidat comun la alegerile prezidențiale și a dat de înțeles „că este rândul" liberalilor să susțină un candidat social-democrat. Ciprian Ciucu i-a dat replica primarului PSD al sectorului 4, Daniel
17:30
Primar din Vâlcea, supărat pe Bolojan: Mințiți fără sa clipiți, toți partenerii sociali sau din coaliție ați mințit! # PSNews.ro
Primăriile din toată țara au anunțat că intră începând de astăzi în grevă pe termen nelimitat, după ce toate rundele de negocieri purtate timp de șapte săptămâni cu premierul Bolojan au eșuat. "Bolojan vrea să distrugă și primăriile, comunele mici", spun cei care lucrează acolo. Primarii sunt nemulțumiți de toate măsurile de austeritate luate de
17:30
Proprietarii de autovehicule vor primi plăcuțele cu numerele de înmatriculare prin curier, la orice adresă din România. Măsura face parte dintr-un program de modernizare a serviciilor de înmatriculare auto. Cuprins: Cum vor fi
17:20
Senatul și Camera Deputaților – convocate în a doua sesiune a anului. Ce program au aleșii în prima zi de muncă # PSNews.ro
Senatul și Camera Deputaților au fost convocate, pentru luni, 1 septembrie, în cea de a doua sesiune ordinară a anului 2025. Potrivit deciziilor publicate vineri în Monitorul Oficial, cele două Camere au fost convocate de președintele Senatului, respectiv președintele Camerei Deputaților ‘în temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (1) și (3) din Constituția României, republicată’, precum […] Articolul Senatul și Camera Deputaților – convocate în a doua sesiune a anului. Ce program au aleșii în prima zi de muncă apare prima dată în PS News.
17:20
Confederația Patronală Concordia transmite un mesaj, în ajunul adopătrii Pachetului 2 de măsuri fiscale de către guvern # PSNews.ro
Confederația Patronală Concordia transmite un mesaj, în ajunul adopătrii Pachetului 2 de măsuri fiscale de Guvernul Bolojan. Confederația Patronală Concordia apreciază deschiderea la dialog între autorități și mediul de afaceri și subliniază importanța analizei impactului măsurilor fiscale avute în vedere, pentru a evita distorsiuni majore în economie și presiuni suplimentare asupra companiilor. De asemenea, ne așteptăm […] Articolul Confederația Patronală Concordia transmite un mesaj, în ajunul adopătrii Pachetului 2 de măsuri fiscale de către guvern apare prima dată în PS News.
17:00
Risc pentru turiștii români care au sejururi în Spania, Grecia și Cipru. Un touroperator acuzat că nu a făcut plățile # PSNews.ro
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) vine cu precizări referitor la situaţia semnalată de agenţiile de turism partenere ale agenţiei Cocktail Holidays, precizând că au fost solicitate informaţii privind toate pachetele de servicii de călătorie aflate în derulare. Potrivit declaraţiilor lunare depuse la minister de Cocktail Holidays, pachetele de servicii de călătorie aflate în […] Articolul Risc pentru turiștii români care au sejururi în Spania, Grecia și Cipru. Un touroperator acuzat că nu a făcut plățile apare prima dată în PS News.
16:50
Președintele Consiliului Județean Ialomița, Marian Pavel, anunță că au fost finalizate lucrările de modernizare a drumului de acces către Motorpark. Va fi primul circuit de viteză auto-moto din România. Amplasamentul va fi comuna Adâncata. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.148.462,22 lei (fără TVA), iar Consiliul Județean a contribuit cu 1.000.000 lei, aproximativ 87% […] Articolul FOTO Primul circuit de viteză auto-moto din România apare prima dată în PS News.
16:40
Incendiu major în Glina – Ilfov pe 5 hectare de teren cu deșeuri. Trafic oprit pe Centura Capitalei # PSNews.ro
Un nou incendiu a izbucnit lângă București, este vorba de unul de vegetație la groapa Glina, lângă Centura Capitalei. Centrul Info Trafic a anunțat că circulația mașinilor este restricționată pe Centura Capitalei, în apropierea acestei localități. Incendiu de vegetație la Glina, lângă Centura Capitalei În urmă cu puțin timp, s-a iscat un nou incendiu de […] Articolul Incendiu major în Glina – Ilfov pe 5 hectare de teren cu deșeuri. Trafic oprit pe Centura Capitalei apare prima dată în PS News.
16:40
Ce se modifică în noul an școlar. Ministrul Educației prezintă toate schimbările pentru elevi și profesori # PSNews.ro
Noul an școlar 2025–2026 va începe cu o serie de modificări importante care vizează atât profesorii, cât și elevii, potrivit mesajului transmis de ministrul Educației, Daniel David. Printre modificări se numără creșterea normei didactice și reorganizarea rețelei școlare. Anul școlar 2025 – 2026 va începe cu un total de aproximativ 214.700 de posturi (față de 229.110 […] Articolul Ce se modifică în noul an școlar. Ministrul Educației prezintă toate schimbările pentru elevi și profesori apare prima dată în PS News.
16:30
„Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta”. Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina # PSNews.ro
Un clip video cu un livrator asiatic oprit pentru a i se transmite că individul care l-a atacat pe colegul său nu este reprezentativ pentru România a stârnit valuri de reacții de susținere pe rețeaua socială. „Rehan, te filmăm. Ai auzit despre tipul care a fost lovit în față?”, așa începe videoclipul distribuit pe Facebook. „Da, […] Articolul „Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta”. Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina apare prima dată în PS News.
16:20
Ministrul Transporturilor cere controale la firmele care manipulează bagaje în aeroporturi. „Toleranţă zero” # PSNews.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, cere Autorităţii Aeronautice Civile şi Poliţiei Transporturi să intensifice inspecţiile la companiile de handling, anunţând toleranţă zero faţă de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi, după ce a primit în ultima perioadă mai multe plângeri de la pasageri care i-au povestit că, odată ajunşi la destinaţie, şi-au găsit bagajele deteriorate sau […] Articolul Ministrul Transporturilor cere controale la firmele care manipulează bagaje în aeroporturi. „Toleranţă zero” apare prima dată în PS News.
16:10
Peste 10 milioane de pacienți riscă să plătească mai mult pentru tratamentele lor, după ce Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări vor să reducă nivelul de compensare pentru un număr mare de medicamente. Pe listă găsim pastile vitale pentru bolnavii de inimă, pentru diabetici, dar şi pentru cei care au nevoie de antibiotice. Toate ar […] Articolul Schimbări la compensarea medicamentelor. Cele gratuite ar putea ajunge şi sute de lei apare prima dată în PS News.
16:10
Un lider sindical acuză „cea mai mare politizare a administraţiei publice” și spune că „Guvernul e surd” # PSNews.ro
Preşedintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), Bogdan Şchiop, a declarat vineri, la Palatul Victoria, că ceea ce face Guvernul prin Pachetul II de măsuri fiscale înseamnă închiderea şi cea mai mare politizare a administraţiei publice, el acuzând Guvernul că e surd şi precizând că nu există niciunde precizarea, în aceste proiecte, că, dacă […] Articolul Un lider sindical acuză „cea mai mare politizare a administraţiei publice” și spune că „Guvernul e surd” apare prima dată în PS News.
16:00
Cea mai mare flotilă umanitară de până acum pleacă duminică spre Gaza. Printre activişti se numără şi Greta Thunberg # PSNews.ro
Activiștii propalestinieni care se pregătesc să pornească duminică din Spania cu destinația Fâșia Gaza la bordul a zeci de ambarcațiuni încărcate cu ajutor umanitar au făcut un apel la creșterea presiunii asupra Israelului pentru a permite flotilei lor, cea mai mare de până acum, să depășească blocada navală, relatează vineri Reuters. Activista suedeză Greta Thunberg […] Articolul Cea mai mare flotilă umanitară de până acum pleacă duminică spre Gaza. Printre activişti se numără şi Greta Thunberg apare prima dată în PS News.
15:50
Datele personale a 1.000 de utilizatori ai comparatorul ANRE, expuse din cauza unei vulnerabilități # PSNews.ro
O vulnerabilitate informatică descoperită la platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale la nivel național (POSF) gestionată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a dus la vulnerabilizarea datelor persoanele introduse de aproximativ o mie de utilizatori, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Mediafax. Autoritatea Națională de […] Articolul Datele personale a 1.000 de utilizatori ai comparatorul ANRE, expuse din cauza unei vulnerabilități apare prima dată în PS News.
15:50
Consilierii generali ai Capitalei au aprobat, vineri, proiectul ‘Smile-2’, prin care 1.000 de elevi bucureșteni vor putea beneficia de sprijin financiar pentru aparate ortodontice. Proiectul se va desfășura în perioada septembrie 2025 – decembrie 2026, iar sprijinul financiar maxim acordat unui beneficiar va fi de 5.000 de lei. Suma va fi decontată către unitățile specializate […] Articolul Elevii care vor beneficia de un ajutor de 5.000 lei pentru aparate ortodontice apare prima dată în PS News.
15:40
CALCULE. Magistrații refuză pensiile speciale de 18.000 lei net propuse de Bolojan. Pensia „normală” e 2.700 lei # PSNews.ro
Magsitrații sunt în grevă în toată țara. Ei au refuzat o pensie specială medie de 18.000 lei oferită de Bolojan. Ceilalți 4.900.000 de pensionari au o pensie contributivă medie de 2.700 de lei. Pensiile speciale ar trebui tăiate în această toamnă. Bolojan a propus o scădere a acestora, în medie cu 25%. Formula de calcul […] Articolul CALCULE. Magistrații refuză pensiile speciale de 18.000 lei net propuse de Bolojan. Pensia „normală” e 2.700 lei apare prima dată în PS News.
15:30
FCSB și-a aflat vineri adversarii din faza principală a Europa League, după tragerea la sorți desfășurată la Monte Carlo. Campioana României a avut noroc, evitând adversari cu cotă mare. FCSB va întâlni opt adversari în Europa League în perioada septembrie – ianuarie, meciurile jucându-se într-o singură manșă, acasă sau în deplasare, după cum urmează: FCSB […] Articolul FCSB și-a aflat adversarii din Europa League: Fenerbahce și Feyenoord vin la București apare prima dată în PS News.
15:30
Ministrul turc de externe: Rusia şi-a schimbat poziţia privind cererile teritoriale în Ucraina # PSNews.ro
Rusia continuă să ceară Ucrainei cedarea Donbassului (est), pe care nu îl controlează integral, dar este dispusă să îngheţe conflictul în sudul ţării, de-a lungul liniilor de front actuale, a afirmat joi seara ministrul de externe al Turciei, potrivit Le Figaro. Armata rusă ocupă aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean, iar Moscova revendică anexarea a […] Articolul Ministrul turc de externe: Rusia şi-a schimbat poziţia privind cererile teritoriale în Ucraina apare prima dată în PS News.
15:20
Patronatele, după şedinţa CES: Suntem relativ mulțumiți de faptul că se luptă în mod serios cu evaziunea fiscală # PSNews.ro
Președintele confederației patronale Concordia, Dan Șucu, a declarat, vineri, după şedinţa Consiliului Economic şi Social, care trebuie să dea aviz pe pachetul doi de măsuri fiscale, că este relativ mulțumit de faptul că Guvernul se luptă în mod serios cu evaziunea fiscală. „Am avut o discuție destul de clarificatoare cu Guvernul, dânșii au propus extrem […] Articolul Patronatele, după şedinţa CES: Suntem relativ mulțumiți de faptul că se luptă în mod serios cu evaziunea fiscală apare prima dată în PS News.
15:10
Bolojan, după discuţiile cu sindicatele: Momentan, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, vineri, după discuţiile cu sindicatele, în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social pe tema celui de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul îşi va angaja răspunderea în Parlament, că în momentul de faţă, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară şi nu este uşor pentru […] Articolul Bolojan, după discuţiile cu sindicatele: Momentan, sunt prea puţini umeri în economia reală pe care stă această ţară apare prima dată în PS News.
15:00
Noi imagini cu momentul atacului rusesc din Delta Dunării asupra navei ucrainene „Simferopol” # PSNews.ro
Noi imagini publicate de Moscova arată momentul atacului în care o ambarcațiune fără pilot a Rusiei lovește o navă ucraineană de recunoaștere în Delta Dunării, aproape de granița cu România. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) notează că purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, căpitanul de rangul trei Dmytro Pletenchuk, a declarat pe 28 august că forțele […] Articolul Noi imagini cu momentul atacului rusesc din Delta Dunării asupra navei ucrainene „Simferopol” apare prima dată în PS News.
15:00
O nouă controversă generată de Dan Tanasă, după ce a reclamat că a primit amenințări online # PSNews.ro
Deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Dan Tanasă, a generat o nouă controversă în spațiul public, după ce a postat în seara zilei de joi, 28 august, o amenințare pe care a primit-o pe adresa lui personală de e-mail. Adresa de mail care a trimis amenințarea este „tanasa.dan@proton.me”, însă deputatul susține că nu s-a amenințat […] Articolul O nouă controversă generată de Dan Tanasă, după ce a reclamat că a primit amenințări online apare prima dată în PS News.
14:50
Motivul pentru care viceprimarul unei comune din Buzău acordă audiențe pe o bancă în curte # PSNews.ro
Viceprimarul comunei buzoiene Lopătari, Florin Dragomir (AUR), a ales să acorde audiențe în curtea primăriei, pe o bancă, după ce primarul i-a repartizat un birou în afara clădirii administrative, într-o fostă sală a căminului cultural. Edilul a semnalizat locul cu o scândură pe care scrie „Viceprimar. Audiențe-zilnic”. În biroul viceprimarului din clădirea Primăriei Lopătari îşi desfăşoară activitatea […] Articolul Motivul pentru care viceprimarul unei comune din Buzău acordă audiențe pe o bancă în curte apare prima dată în PS News.
14:50
Victoria, primul oraș românesc ridicat în comunism, pregătit pentru fabrica secolului. Anunțul ministrului Economiei # PSNews.ro
La poalele Munților Făgăraș, Victoria, primul oraș ridicat în comunism, va găzdui o investiție strategică de 535 de milioane de euro, după cum a anunțat ministrul Economiei, Radu Miruță: o fabrică de pulberi pentru muniție, construită de la zero de gigantul german Rheinmetall, menită să asigure independența României în industria de apărare și să creeze peste 700 […] Articolul Victoria, primul oraș românesc ridicat în comunism, pregătit pentru fabrica secolului. Anunțul ministrului Economiei apare prima dată în PS News.
14:30
Cursul valutar Euro își continuă creșterea: Incertitudinea generată de Guvern generează panică în piețe # PSNews.ro
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0722 lei, de la 5,0672 lei, înregistrat joi. Dolarul a ajuns la 4,3443 lei, de la un curs de 4,3495 lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 5,8500 lei, față de 5,8730 lei. Francul elvețian este cotat la 5,4228 lei, de la un curs […] Articolul Cursul valutar Euro își continuă creșterea: Incertitudinea generată de Guvern generează panică în piețe apare prima dată în PS News.
