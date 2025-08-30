Interdicția cumulului pensiei cu salariul nu intră în pachetul 2. Va fi adoptată separat – surse

19:40

Victor Ponta pune tunurile pe partidele din coaliție, înainte ca Guvernul să se reunească pentru adoptarea Pachetului doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului. „Săptămâna viitoare vine pachetul 2. Care este tot un jaf, este tot inutil, și nu este ultimul. Să nu îl înjurăm doar pe Bolojan, că vine săptămâna viitoare la Parlament, unde PSD care ar […] Articolul Victor Ponta face praf partidele din coaliție: ‘Pachetul doi este un jaf, este inutil și nu este ultimul’ apare prima dată în PS News.