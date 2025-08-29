India, pedepsită de SUA pentru că achiziționează petrol rusesc: Suprataxa vamală de 50% a intrat în vigoare

07:00

Aflat într-o vizită la Kiev, în data de 24 august 2025, Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării din România, s-a întâlnit cu Denis Șmîhal, ministrul Apărării din Ucraina. Cu acest prilej Denis Șmîhal a mulțumit României pentru ajutorul oferit de la începutul invaziei militare ruse, precum și pentru cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar ce va fi transferat în curând Ucrainei: „Sunt sincer recunoscător pentru sprijinul neclintit al României în domenii cheie. România a oferit deja Ucrainei 22 de pachete de asistență militară, iar în curând războinicii noștri îl vor primi pe cel de-al 23-lea”.