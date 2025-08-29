India, pedepsită de SUA pentru că achiziționează petrol rusesc: Suprataxa vamală de 50% a intrat în vigoare
Profit.ro, 27 august 2025 10:20
Suprataxa aplicată de Statele Unite asupra produselor indiene importate, stabilită la 25% de la începutul lunii, a crescut la 50%, o modalitate prin care Donald Trump sancționează achizițiile de petrol rusesc de către India, relatează AFP.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
10:30
Revoluția electrică din China a schimbat rapid echilibrul pieței auto mondiale, surprinzând rivalii tradiționali din SUA, Europa și Japonia. Dacă în urmă cu un deceniu Tesla și alți producători occidentali priveau cu scepticism companii precum BYD, astăzi producătorul chinez a depășit Tesla la venituri și conduce ofensiva globală a vehiculelor electrice, relatează CNBC.
Acum o oră
10:10
Tesla a înregistrat o scădere de 40% a vânzărilor în Europa în luna iulie, marcând a șaptea lună consecutivă de declin, potrivit datelor publicate joi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). În contrast, rivalul chinez BYD a raportat 13.503 înmatriculări noi, o creștere de 225% față de anul trecut, transmite CNBC.
Acum 2 ore
09:50
Să ai o casă stilată și amenajată cu un cost cât mai mic este visul oricărui pasionat de design interior. Lucrul cu un specialist scurtează durata amenajării, dar uneori locuința dorită este rezultatul unui proces îndelungat, parcurs pe cont propriu.
09:40
Fabricantul de utilaje Comelf și-a redus în primele 6 luni cu 17,56% câștigul pretaxare EBITDA, la 8,78 milioane lei, de la 10,65 milioane lei în perioada similară a anului trecut.
09:30
Scădere drastică a profitului net semestrial pentru producătorul de elicoptere IAR Brașov # Profit.ro
IAR Brașov a realizat în primele 6 luni o cifră de afaceri netă de 193,86 milioane lei, cu 13,59% mai mică decât cea de 224,35 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
09:30
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina # Profit.ro
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potențială vânzare către Ucraina de rachete de croazieră lansate din aer și echipamente conexe, în valoare estimată la 825 de milioane de dolari, a anunțat Pentagonul, potrivit Reuters.
09:20
Companie care și-a continuat achizițiile și la începutul acestui an, MedLife a realizat un câștig pretaxare EBITDA ajustat de 226,15 milioane lei.
09:20
Atunci când îți amenajezi sau renovezi casa, una dintre întrebările care apar rapid este: să pun mochetă sau parchet?
09:10
Vinul zilei: un spumant de la una dintre cele mai vechi și mai mari crame din Burgundia. Un vin savuros, cu perlaj fin și arome de fructe galbene, mere, pepene, aluat, pâine și brioșe # Profit.ro
Recomandarea zilei, Crémant de Bourgogne Patriarche Brut, este un spumant elegant, realizat prin metoda tradițională, cu arome rafinate și perlaj fin.
09:10
Compania care operează în România restaurantele KFC și-a redus în primele 6 luni câștigul pretaxare EBITDA cu 33,05%, la 52,83 milioane lei, de la 78,91 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
Acum 4 ore
08:50
Într-o lume în care ritmul vieții devine tot mai rapid și solicitant, este firesc să treci prin momente de tensiune sau să te simți copleșit de emoții.
08:30
Economia SUA a crescut peste estimările inițiale. Cererile pentru ajutoare de șomaj au scăzut # Profit.ro
Economia americană a crescut mai rapid decât estimările inițiale în trimestrul al doilea, impulsionată de investițiile companiilor în proprietate intelectuală, inclusiv inteligență artificială, dar perspectivele rămân afectate de tarifele comerciale impuse importurilor, transmite Reuters.
08:30
Urban.ro - 5 exerciții pentru mobilitatea articulațiilor pe care le puteți face acasă în 10 minute # Profit.ro
Fiecare dintre noi știm că astăzi stăm prea mult la calculator, avem o poziție greșită a capului și a gâtului, iar mușchii umerilor și a gâtului își pierd din putere.
08:20
Când vorbim despre minciună, ne gândim imediat la oameni.
08:00
Patru concurenți se bat pe contractul de 60 milioane de lei prin care Romatsa își asigură controlorii de trafic împotriva riscului de pierdere a brevetului # Profit.ro
Allianz - Țiriac Asigurări, Jurkowitsch GmbH (Austria), Asirom VIG și asociererea Eurolife FFH Asigurări de Viaă (lider) și Trust Brokers - Broker de Asigurare au depus oferte la ROMATSA pentru furnizarea serviciilor de asigurare a salariaților instituției în cazul în care aceștia vor pierde brevetul de controlor de trafic din motive medicale, inclusiv deces.
08:00
Ministerul Justiției vrea doteze toate instanțele cu sisteme de înregistrare a ședințelor de judecată, care vor include și o aplicație de transcriere audio în text. Bugetul se apropie de 40 milioane lei # Profit.ro
Ministerul Justiției a inițiat o licitație estimată la 38,3 milioane de lei, fără TVA, pentru achiziționarea de sisteme de înregistrare a ședințelor de judecată și integrarea cu o aplicație de transcriere audio în text (speech2text) la nivel național. Contractul se va derula pe o durată de 8 luni de la data atribuirii.
07:50
Piața imobiliară din Bulgaria nu dă semne de încetinire. Cerere în creștere, “uneori irațională” # Profit.ro
Piața imobiliară din Bulgaria nu dă semne de încetinire, în pofida prețurilor în urcare. Ratele favorabile ale dobânzilor bancare, creșterea puternică a veniturilor nominale și oferta limitată creează o cerere anticipată, “uneori irațională”, care este așteptată să împingă prețurile și mai sus, potrivit consultanților imobiliari.
07:40
Casa de Pensii cumpără infrastructură IT pentru asigurarea continuității serviciilor critice în caz de dezastru # Profit.ro
Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a inițiat o licitație pentru achiziționarea unei soluții integrate care va permite instituției asigurarea continuității serviciilor critice în caz de dezastru, bugetul proiectului fiind estimat la 34,1 milioane de lei, fără TVA.
07:30
Bulgaria a cerut turiștilor germani prețuri cu 44% mai mari pe litoral, față de o creștere de 14% pentru turiștii interni. Prețurile scad în toamnă # Profit.ro
Pe măsură ce sezonul estival se apropie de final, prețurile pentru vacanțele pe litoralul bulgăresc, la Marea Neagră, arată o tendință de scădere. Între altele, a fost un sezon scump pentru turiștii germani, care au plătit prețuri cu 44% mai mari față de o creștere de doar 14% pentru bulgari.
07:30
DOCUMENT Trei oferte pentru sistemele de identificare în trafic a vehiculelor de transport marfă care depășesc greutatea maximă admisă. Bugetul se apropie de 65 milioane lei # Profit.ro
Integrated Engineering Systems și asocierile formate din Altimate (lider) și Elektra Invest, respectiv Technohub (lider) și Flash Lighting Services au depus oferte la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru furnizarea de sisteme integrate de inspecție rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, a inspecției siguranței traficului și cântăririi vehiculelor destinate transportului de mărfuri.
07:20
Hidroelectrica caută asigurător pentru răspunderea profesională a managerilor. Bugetul poliței depășește 10 milioane de lei # Profit.ro
Hidroelectrica a inițiat o licitație pentru servicii de asigurare de răspundere civilă a administratorilor și directorilor (membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, inclusiv președinții), poliță de tip D&O (Directors & Officers Liability), pe o perioadă de 12 luni. Procedura a fost estimată la 10,25 milioane de lei.
07:10
Vechile centrale convenționale europene ar putea fi salvate, surprinzător, de inteligența artificială. Și invers # Profit.ro
Vechile centrale electrice convenționale din Europa, care funcționează pe gaz sau cărbune, ar putea avea, surprinzător, dată fiind politica ecologică a Bruxelles-ului, un viitor strălucitor, ca urmare a faptului că marii jucători din IT, precum Microsoft și Amazon, încearcă să le transforme în centre de date, pentru a se folosi de infrastructura deja existentă, în special accesul la rețeaua de energie electrică și la cea de apă.
07:00
Opinii: De ce trebuie să ne dezbine secretomania autorităților române legată de ajutorul militar pentru Ucraina? # Profit.ro
Aflat într-o vizită la Kiev, în data de 24 august 2025, Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării din România, s-a întâlnit cu Denis Șmîhal, ministrul Apărării din Ucraina. Cu acest prilej Denis Șmîhal a mulțumit României pentru ajutorul oferit de la începutul invaziei militare ruse, precum și pentru cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar ce va fi transferat în curând Ucrainei: „Sunt sincer recunoscător pentru sprijinul neclintit al României în domenii cheie. România a oferit deja Ucrainei 22 de pachete de asistență militară, iar în curând războinicii noștri îl vor primi pe cel de-al 23-lea”.
Acum 12 ore
00:40
Dificultăți în a-și asigura producția. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
00:30
Digi, pe val în Spania - pune presiune pe rivali, în special pe Vodafone. Strategie agresivă și provocări TV # Profit.ro
Digi continuă să crească în Spania și prognozează o creștere cu până la la 30 de milioane de euro a profitului operațional pe această piață în a doua jumătate a anului, punând presiune suplimentară pe competitori, în special pe Vodafone, cu care concurează direct pentru locul trei în rândul operatorilor telecom, relevă datele analizate de Profit.ro.
00:30
Grupul spaniol Hercesa este interesat de un teren amplasat în zona corporațiilor din Pipera, pe care, înainte de criza imobiliară, din 2008, a fost planificat un proiect rezidențial gigant, cu 6.800 de apartamente, sub denumirea de Manhattanul Bucureștean, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
Furnizor sârb de produse utilizate în toate industriile explică de ce a ales România, premieră în UE - CONFIRMARE # Profit.ro
Compania industrială sârbă MS Promcom, furnizor de produse utilizate în aproape toate industriile și cu prezență pe patru piețe din Balcani, confirmă și detaliază, pentru Profit.ro, planurile pentru România.
00:30
Compania de motoare Horse Powertrain, care are propriul centru de cercetare și producție în complexul Dacia din Mioveni, Argeș, a dezvoltat cel mai nou motor mild hybrid care va echipa modelele din gamele Dacia și Renault, începând din acest an.
00:20
SURPRIZĂ Miliardarul Sokratis Kokkalis își pregătește intrarea în asigurările din România # Profit.ro
Europe Holdings, furnizor de servicii de real estate management și asigurări, parte a conglomeratului grec Intracom, deținut de omul de afaceri Sokratis Kokkalis, își pregătește intrarea în sectorul asigurărilor în România, vizând o cooperare cu Vista Bank, dar și potențiale achiziții, relevă datele analizate de Profit.ro.
28 august 2025
23:20
VIDEO Un avion de tip F-16 se prăbușește în centrul Poloniei, la o repetiție. Pilotul a decedat după ce a încercat să redreseze avionul până în ultimul moment # Profit.ro
Un avion de tip F-16 s-a prăbușit în Polonia, la o repetiție.
22:20
Retailerul român „La Cocoș”, care urmează să fie preluat de grupul german Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, își continuă expansiunea și pregătește deschiderea unui nou magazin, în centrul comercial Supernova din Pitești.
22:10
Revista presei din Republica Moldova - Lovitură pentru Gazprom. Moldova preia controlul furnizării gazelor pe propriul teritoriu # Profit.ro
Președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și premierul Poloniei Donald Tusk au fost oaspeți de onoare la Chișinău de Ziua Independenței Republicii Moldova.
22:00
Patronatul Medicilor Specialiști cu Practică Independentă (PMSPI) și Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) și-au exprimat indignarea față de intenția Guvernului de a nu respecta angajamentele asumate privind creșterea valorii punctului per serviciu medical în ambulatoriul clinic de specialitate și susțin că iau în calcul măsuri de protest, inclusiv suspendarea parțială sau totală a activității.
Acum 24 ore
21:50
Ministru constată după ce a condus 3 ministere: Avem o categorie specială de frânari. Nu fac nimic altceva decât să aștepte să fie rugați să-și facă treaba. 50 de ani rămân acolo # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, constată, după ce a condus 3 ministere, inclusiv pe cel al Economiei, că în structurile administrației publice există oameni care sunt buni profesioniști, dar și angajați pe care îi cataloghează ”frânari”.
21:50
ULTIMA ORĂ Inspectorii Antifraudă vor purta bodycam și vor fi evaluați psihologic. La fel funcționarii Vămii și inspectoril Oficiului pentru Jocuri de Noroc # Profit.ro
Angajații ANAF și cei ai Vămii și ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) vor susține testări psihologice și de integritate și vor fi obligați să poarte camere bodycam la controalele fiscale și vamale.
21:40
Grecia rămâne destinația de vară preferată de cetățenii bulgari, Turcia ocupând locul al doilea, iar România – locul trei.
21:30
ULTIMA ORĂ ANUNȚ Primăriile se închid începând de vineri. "S-a umplut paharul! O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!!” # Profit.ro
Primăriile se închid începând de vineri, 29 august, anunță Sindicatul Național al Comunelor și Orașelor din România.
21:10
ULTIMA ORĂ Atenție la venituri din Airbnb și Booking - Nou regim fiscal pentru venituri din activități independente de servicii de cazare. Se introduce o cotă forfetară de 30% CONFIRMARE # Profit.ro
Sistemul veniturilor din activități independente obținute ca urmare a prestării de servicii de cazare, precum și din închirierea pe termen scurt a unui număr de 1-7 camere situate în locuințe proprietate personală, va fi modificat. Astfel, va fi eliminată posibilitatea utilizării sistemului real sau a celui de normă de venit (pentru stabilirea obligațiilor fiscale) și se introduce un sistem de determinare a venitului net prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea unei cote forfetare de 30% asupra venitului brut anual, prevede un proiect de lege pregătit de Guvern și analizat de Profit.ro.
21:00
ULTIMA ORĂ România a început executarea garanției de bună execuție a constructorului spaniol Duro Felguera # Profit.ro
Au început procedurile de executare a garanției de bună execuție a constructorului spaniol Duro Felguera, antreprenorul general al proiectului mult-întârziatei centrale noi de producție de energie electrică pe gaze naturale de 430 MW de la Iernut a companiei de stat Romgaz, ridicată în proporție de 98%, care ar fi trebuit să fie gata încă din urmă cu 5 ani și în privința căreia există posibilitatea să nu fie finalizată decât anul viitor, a declarat Bogdan Ivan, șeful Ministerului Energiei, care controlează Romgaz.
20:50
Compania Chimcomplex, care a preluat activele Oltchim, a înregistrat în primele 6 luni ale anului 2025 o cifră de afaceri de 612,00 milioane lei, cu 23,78% mai mică decât cea de 802,92 milioane lei din exercițiul financiar precedent.
20:30
Toamna 2025 la Prima TV: o emisiune-concurs cu șanse „ca-n viață”, filme de acțune și meciurile echipei naționale de fotbal # Profit.ro
Toamna lui 2025 aduce la Prima TV o ofertă de programe diversă și inedită, care promite să transforme fiecare seară într-o experiență memorabilă. Postul de televiziune din portofoliul Clever Group lansează o emisiune-concurs, un format internațional de succes și le oferă telespectatorilor producții de top din cinematografia mondială și națională, alături de meciurile echipei naționale de fotbal.
20:30
Gazele nu se scumpesc iar la energie electrică se lucrează pentru scăderea prețului la consumatorul final, prin mecanisme prin care se reglează atât piața, cât și creșterea capacităților de producție, transmite ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
20:10
Ambasada Bangladeshului - Mesaj după ce un livrator străin a fost bătut în România pe stradă # Profit.ro
Ambasada Bangladeshului mulțumește autorităților și românilor pentru reacția rapidă în cazul livratorului lovit pe stradă în capitală și amintește că muncitorii din Bangladesh aduc o contribuție valoroasă societății și economiei românești.
20:00
Autonom Services, care a plasat obligațiuni de 30 milioane euro, și-a majorat afacerile la S1, dar și-a redus drastic profitabilitatea.
20:00
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că toate parchetele din țară își suspendă activitatea, cu excepția cauzelor urgente, ca formă de protest față de măsurile legislative de reformă în justiție.
19:50
ULTIMA ORĂ Fondul de contragarantare va fi dizolvat, cum a anunțat Profit.ro. Reacție dură a unui director # Profit.ro
Fondul Român de Contragarantare va fi dizolvat, urmând ca Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii să se substituie în drepturi și obligații pentru toate garanțiile emise de către Fond în cadrul programelor guvernamentale, prevede un proiect de lege publicat acum de către Ministerul Finanțelor. Profit.ro a anunțat anterior dizolvarea Fondului de contragarantare. Planul de dizolvare a Fondului a fost criticat dur de către unul dintre dirctorii instituției, Andreia Surcel.
19:50
Operatorul portuar Socep a realizat în primele 6 luni o cifră de afaceri de 99,02 milioane lei, în creștere cu 5,90% față de cea de 93,50 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
19:40
Compania Turbomecanica a frânat puternic la T2.
19:40
ULTIMA ORĂ Guvernul schimbă amenzile pentru firmele care folosesc muncă la negru. Sancțiunea poate ajunge până la 1 milion de lei # Profit.ro
Amenda maximă pentru muncă la negru - primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă - va fi de 1 milion de lei, potrivit unui proiect de lege pregătit acum de către Guvern și analizat de Profit.ro.
19:40
ULTIMA ORĂ Deficit bugetar de 76,44 miliarde lei, 4,04% din PIB, pentru primele șapte luni, la fel ca anul trecut, când România a avut cel mai ridicat deficit din UE # Profit.ro
Bugetul statului a înregistrat în primele șapte luni ale anului 2025 un deficit de 76,44 miliarde lei, respectiv 4,04% din PIB, față de deficitul de 71,04 miliarde lei, respectiv de 4,04% din PIB aferent celor șapte luni ale anului 2024.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.