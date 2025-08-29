Reforma pensiilor de serviciu aruncă în aer justiția: judecătorii și procurorii își SUSPENDĂ activitatea!
Gândul, 27 august 2025 10:20
Judecătorii instanțelor din țară au decis să suspende, începând de miercuri, 27 august, soluționarea cauzelor, cu unele excepții, cerând retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților. În acest demers li se alătură și procurorii, care au anunțat că își suspendă activitatea, cu unele excepții care vizează măsuri preventive […]
10:50
Marco Rubio efectuează vizite oficiale în Mexic și Ecuador/ SUA încearcă să contracareze influența CHINEI în America Latină # Gândul
Secretarul american de Stat, Marco Rubio, va călători săptămâna viitoare în Mexic și în Ecuador, în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a insistat asupra o cooperări mai eficiente în domeniul imigrației și al traficului de droguri. Rubio va solicita „acțiuni rapide și decisive pentru a desființa cartelurile, a pune capăt traficului de fentanil, […]
10:40
Clătitele pufoase cu caiese sunt un adevărat răsfăț de vară. Ele sunt perfecte atât pentru micul dejun, cât și pentru un desert rapid. Gustul dulce-acrișor al caiselor se îmbină perfect cu textura moale și aerată a aluatului, rezultâd un preparat ce poate fi adaptat cu ușurință, în funcție de preferințe. Ele pot fi servite simple […]
10:40
Ambasada Republicii Bangladesh mulțumește polițistului român care a sărit în ajutorul livratorului: „Sincere aprecieri” # Gândul
Ambasada Republicii Bangladesh la București a transmis vineri, 29 august, un comunicat în care transmite „sincere aprecieri” polițistului Andrei Jianu pentru intervenția sa „rapidă și decisivă” în cazul agresiunii asupra livratorului asiatic în seara de 26 august. Ambasada Republicii Bangladesh a reacționat vineri, în urma atacului asupra livratorului asiatic, incident care a avut loc la […]
10:40
Cât câștigă Oana Monea, de la INSULA IUBIRII, de fapt. Ce afacere prosperă îi aduce bani. Cât câștigă Oana Monea, de la INSULA IUBIRII, de fapt Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii, sezonul 9, face bani dintr-o afacere personală, scrie a1.ro. Oana Monea păstrează legătura strânsă cu fanii ei de pe TikTok. Comunitatea din […]
10:40
Cele patru ZODII care au intrat sub protecția divină, pe 29 august. Nativii au mult noroc și diverse oportunități, dar și unele surprize # Gândul
Astrologii anunță că patru zodii beneficiază de protecție divină, începând cu data de 29 august, iar pentru nativii respectivi urmează o perioadă cu adevărat fabuloasă. Astfel, ei se vor bucura de o mulțime de oportunități și surprize, fiind indicat să învețe însă să profite din plin de această perioadă. Potrivit Fanatik, cele patru zodii sunt: […]
10:20
Ce PENSIE primește Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al cuplului Ceaușescu. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de sumă # Gândul
Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu, trăiește, în prezent, departe de lumina refectoarelor. El este singurul dintre cei trei copii ai familiei Ceaușescu care mai este în viață, după ce sora sa, Zoe, și fratele său, Nicu, au murit în anii de după căderea comunismului. Spre deosebire de […]
10:10
Motivul pentru care bărbatul acuzat de HĂRȚUIREA Andrei și a familiei Măruță nu s-a prezentat la proces: „Nu am realizat ce se întâmplă” # Gândul
Bărbatul împotriva căruia Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție, explică în exclusivitate pentru CANCAN.RO de ce nu a fost prezent la proces. Acesta susține că a fost o neînțelegere legată de data audierii și că totul i-ar fi fost o înscenare. Marian V., bărbatul acuzat de hărțuirea Andrei și a familiei acesteia, […]
10:00
Lumea transporturilor din România este în DOLIU. A murit Titi Irimia, fost director general adjunct al CFR Călători # Gândul
Titi Irimia, fost director genral adjunct și lider respectat în lumea feroviară, a decedat. Colegii săi îl descriu ca un adevărat vizionar. Lumea transporturilor din România este în doliu, după moartea lui Titi Irimia de la CFR Călători, unul dintre cei mai apreciați profesioniști în domeniu. Fost director general adjunct și, pentru o perioadă, director […]
10:00
Pudra proteică trebuie consumată cu măsură şi doar în anumite condiţii. Ce RISCĂ persoanele care apelează la acest supliment alimentar # Gândul
Sportivi care vor să îşi crească masa musculară, dar – mai nou – și mămicile, au început să consume din ce în ce mai des pudră proteică, un supliment alimentar uşor de folosit şi de integrat în preparate. A devenit un adevărat trend, iar pe reţelele de socializare este o adevărată vedetă, dar nutriţioniştii sunt […]
09:50
Alexandru Rogobete: „Condamn discursul rasist, xenofob și șovin. Știu foarte bine despre ce vorbesc” # Gândul
Ministrul Sănătății este unul dintre copiii români care au crescut alături de părinții nevoiți să plece la muncă în străinătate. Episodul violent în care un tânăr livrator nepalez a fost agresat în urma instigării deputatul AUR, Dan Tanasă nu l-a lăsat indiferent pe Alexandru Rogobete, care a reacționat printr-o postare. Ministrul Rogobete a reacționat în […]
09:30
Ședință CGMB: consolidare seismică, monitorizare zgomot ambiental și sterilizarea gratuită a pisicilor, pe agenda discuțiilor # Gândul
Consiliul General al Municipiului București discută vineri proiecte pentru consolidarea seismică a clădirilor, monitorizarea nivelului de zgomot ambiental și un program de sterilizare gratuită a pisicilor. Pe ordinea de zi se află și inițiative de regenerare urbană, achiziții de autoturisme electrice și proiecte medicale inovatoare bazate pe inteligență artificială. În ședința de vineri a CGMB […]
09:30
Ion Cristoiu: „Deși ajutorul pentru UCRAINA este din impozitele și taxele noastre, ei nu ne dau socoteală nouă” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa de transparență a liderilor politici din România, punând la îndoială autenticitatea democrației din țara noastră. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Democrația autentică este cea în care demnitarul se află în slujba cetățeanului” Cristoiu susține […]
09:20
Scandal între Marian Godină și Robert Turcescu, din cauza livratorului asiatic: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât” # Gândul
Joi, 28 august, a fost scandal pe Facebook între polițistul influencer, Marian Godină, și jurnalistul Robert Turcescu, după ce acesta din urmă s-a întrebat dacă imaginile video cu agresarea livratorului din Bangladesh nu cumva au fost truncate și i-au fost date lui Marian Godină, care le-a propagat pe rețelele sociale. „Scandalul livratorului bătut: un fake […]
09:10
Ion Cristoiu: „Am scris în jur de 10 editoriale împotriva asumării. Tot ce a ieșit din asumare a fost un DEZASTRU” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre problemele asumării unui pachet legislativ. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Marea problemă la aceste legi nu e faptul că ne aduc austeritatea” Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a […]
09:10
Credincioșii prăznuiesc Tăierea capului Sfântului Ioan BOTEZĂTORUL. O zi de mare importanță spirituală și de post aspru. Ce nu trebuie să mănânci # Gândul
Biserica Ortodoxă prăznuiește pe 29 august Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, o zi de mare importanță spirituală și de post aspru pentru credincioși. Ioan Botezătorul, considerat „Înger în trup” pentru viața sa aspră și pentru asceza neclintită, este pomenit ca cel care a vestit venirea lui Hristos și a mustrat fărădelegile timpului său. Părintele Nicolae […]
09:10
Iranul este dispus să reia negocieri „corecte” cu OCCIDENTUL/ Parlamentul elaborează un plan de retragere din Tratatul de Neproliferare Nucleară # Gândul
Iranul este pregătit să reia negocieri „corecte” privind programul său nuclear, dacă Occidentul dă dovadă de seriozitate, a declarat ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi. „Araghchi a reafirmat disponibilitatea Iranului de a relua negocieri diplomatice corecte și egale, cu condiția ca celelalte părți să arate seriozitate și bunăvoință și să evite acțiunile care afectează șansele […]
09:00
SUA se implică în războiul informațional. Pentagonul ia în calcul folosirea AI pentru propagandă externă: „Nu vizăm publicul american” # Gândul
Statele Unite iau în calcul utilizarea inteligenței artificiale pentru a crea și distribui propagandă în afara granițelor, cu scopul de a influența opinia publică străină și de a suprima vocile disidente. Dezvăluirea vine dintr-un document al Comandamentului pentru Operațiuni Speciale (SOCOM), analizat de site-ul de investigații The Intercept. Potrivit sursei, documentul reprezintă o „listă de […]
09:00
Un livrator a fost surprins lângă o ghenă de gunoi din Cluj, cu geanta de mâncare printre gunoaie: „Fie a abandonat-o, fie a uitat-o!” # Gândul
Un livrator a fost surprins lângă o ghenă de gunoi, dintr-un cartier din Cluj. Geanta de livrator era abandonată printre gunoaie. Potrivit Știri de Cluj, scena s-a întâmplat, joi, 28 august, în jurul orei 16:00, în cartierul Zorilor din Cluj-Napoca. Acolo, un bărbat care părea să fie curier, a fost fotografiat lângă o ghenă de […]
09:00
Louis Munteanu la FCSB? Gigi Becali a anunțat, după calificarea în grupele Europa League, că a mărit oferta pentru superatacantul de la CFR Cluj # Gândul
FCSB a făcut spectacol pe Arena Națională în partida cu Aberdeen, victorie cu 3-0, și s-a calificat în grupele Europa League pentru al doilea sezon consecutiv. La finalul meciului, patronul Gigi Becali (67 de ani) a fost în culmea fericirii. Dincolo de succesul echipei sale și performanța sportivă, latifundiarul din Pipera și-a frecat mâinile de […]
08:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum influențează social media. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Și rușii de acum vor viola nepoatele străbunicilor” Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre influența social media […]
08:40
STARTUL campaniei electorale pentru alegerile PARLAMENTARE din Republica Moldova. Arhitectura politică a scrutinului din 28 septembrie # Gândul
A început oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie. În total, 21 de partide, blocuri politice și candidați independenți au intrat în cursa electorală, scrutin considerat un test crucial pentru direcția europeană a țării. Fosta republică sovietică trece printr-un moment decisiv, în plin război în Ucraina […]
08:40
Doru Pelivan, eduKiwi: M-am întors la visul din copilărie și am creat cea mai mare platformă educațională din țară # Gândul
De la un blog, creat în urmă cu 14 ani, la cea mai mare platformă educațională din România – acesta este parcursul antreprenorului Doru Pelivan în online. Pandemia i-a fost de real ajutor, iar împreună cu adaptabilitatea au transformat agenția sa de marketing online în platformă educațională. Practic, i-a împlinit visul din copilărie. “Aventura mea […]
08:40
FCSB își află adversarele din Europa League. Care este varianta accesibilă și în ce grupă de coșmar poate nimeri trupa lui Gigi Becali # Gândul
FCSB a făcut, din nou, istorie cu încă o calificare în grupele cupelor europene. După spectacolul cu Aberdeen, 3-0 pe Arena Națională, trupa pregătită de Elias Charalambous merge pentru al doilea sezon consecutiv în grupele Europa League. Singura reprezentantă a României în competiția secundă a continentului așteaptă să vadă peste cine dă în grupe. Urnele […]
08:30
Reacții la Iași, după pumnul în față primit de livratorul asiatic. Ce a declarat mediul academic # Gândul
Atacul asupra cetățeanului asiatic readuce în prim-plan tensiunile sociale generate de imigrația forței de muncă. Un cadru universitar din Iași avertizează că România nu-și permite să respingă soluțiile ce îi susțin dezvoltarea și explică acest lucru în cifre, potrivit Ziarul de Iași. Amintim că, un livrator asiatic a fost agresat marți seara, în Sectorul 2 […]
08:20
Cimitirile din Iași, afectate de prețuri mari și de inflație. Cel mai scump loc de veci a ajuns să coste 25.000 euro # Gândul
La Iași, eternitatea se negociază. În mediul online, locurile de veci se vând aproape ca apartamentelele: „cu poziționare foarte bună”, „în apropiere de biserică”, „la intrare” sau „pe aleea principală”. Însă, spre deosebire de piața imobiliară, aici nu contează numai metrul pătrat, ci și simbolistica zonei, scrie Ziarul de Iași. Mai exact, locurile pentru odihnă […]
08:20
Programul „Anghel Saligny” are un minus de 1.000.000.000 de lei. Ministrul Cseke Attila: Avem facturi facturi depuse puţin peste 4.000.000.000 de lei # Gândul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că din bugetul alocat programului „Anghel Saligny” pentru acest an mai sunt disponibili 3 miliarde de lei, în timp ce facturile depuse depășesc deja 4 miliarde. Ministrul a explicat că doar proiectele aflate într-o fază avansată de execuție vor continua să fie finanțate. „Anul acesta, în buget, mai avem […]
08:10
De la 5 la 6 proiecte de lege. Pachetul II al lui Bolojan ar putea intra vineri în ședința de Guvern / CES se reunește pentru avizare # Gândul
Guvernul condus de Ilie Bolojan „intenționează” ca Pachetul II de reformă, spart în șase proiecte de lege distincte, să fie adoptat într-o ședință de Guvern programată vineri după-amiază, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Palatului Victoria, Ioana Dogioiu. Până în prezent, însă, nu a fost transmis oficial convocatorul pentru ședința de Guvern. De la […]
08:10
Ion Cristoiu: „Guvernul va cumpăra două vehicule special pentru a transporta documente secrete NATO” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat achiziția făcută de Ilie Bolojan, care ar fi cumpărat două mașini de peste 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor NATO. Invitatul a spus că i se pare o prostie și a povestit cum realitatea de azi îi amintește de propriile sale […]
08:00
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?! Veste fabuloasă pentru pensionarii români PSD demarează inițiativa pentru eliminarea CASS la pensie! De asemenea, mamele ar putea fi scutite de plata asigurărilor, scrie newsweek.ro. Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, demarează demersurile pentru creșterea plafonului de la care se aplică CASS la pensie. […]
08:00
Cum a reacționat acest chelner după ce a primit doar 10 lei bacșiș, la o notă de plată de 699 lei: „Măi fraților, ați ieșit și voi” # Gândul
Un chelner a fost aproape șocat de bacșișul primit, la o notă de plată de aproape 700 de lei. A filmat reacția sa și apoi a postat totul pe Facebook. El a primit 10 lei, la o notă de plată de 699 lei, fiind de părere că mai bine nu mai lași tips decât să […]
07:40
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Ce GARANȚII de securitate poate oferi Europa Ucrainei /Liderii europeni vor avea de luat decizii dificile # Gândul
Administrația Donald Trump a specificat angajamentele pe care este pregătită să le asume pentru garantarea securității Ucrainei, dar liderii europeni vor avea de luat decizii dificile pentru sprijinirea procesului de pace, comentează publicația Frankfurter Allgemeine Zeitung, notând că Washingtonul percepe actualul conflict militar diferit de Europa și că nu vor putea fi furnizate clauze similare […]
07:40
Bancul de vineri este despre un turist care caută locul perfect pentru oduhnă și relaxare, dar și o ofertă pe măsură, astfel că dă un telefon… – Alo, agenția de turism? – Da! – Vreau să mă odihnesc! – Câți bani aveți? – 1.000 de lei… – Atunci, odihniți-vă acasă! Să râdem în continuare: BANCUL […]
07:20
BANCUL ZILEI | Nevasta a venit cu mașina de la service. Următorul banc vă va aduce, garantat, zâmbetul pe buze, în dimineața zilei de vineri. Nevastă-mea a venit cu mașina de la service și mi-a zis: – Când m-am dus acolo, mi-a fost frică să nu mă jecmănească, dar până la urmă a fost ok. […]
07:20
29 AUGUST, calendarul zilei: Michael Jackson ar fi împlinit 67 de ani/ Moare Ingrid Bergman, în ziua când împlinea 67 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 29 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Michael Jackson, supranumit “Regele muzicii pop”, a fost unul dintre cei mai influenți și cunoscuți artiști ai secolului XX. Născut pe 29 august 1958 în Gary, Indiana (SUA), și-a început cariera alături […]
07:20
Pugilistul Florin Ioniță ar putea fi asistat de un nume greu din BOX. Antrenorul Dorel Simion a dezvăluit: „Ar putea veni să-l ajute la antrenamente” # Gândul
Florin Ioniță și Arun Tudoroiu sunt cei doi pugiliști de perspectivă de a căror pregătire se ocupă Dorel Simion, multiplu medaliat european și mondial la box. În perioada imediat următoare Dorel Simion și-a propus să mute cantonamentul de pregătire, pentru două luni, în Marea Britanie. Ce surpriză îl așteaptă pe Florin Ioniță „Vin «europenele» iar […]
07:10
Ion Cristoiu: „La asumarea răspunderii, legile nu mai trec prin comisii, nu mai sunt VERIFICATE” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre ce înseamnă asumarea unui pachet legislativ. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „O lege trece prin diverse comisii de specialitate. ” Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre […]
07:10
Record absolut pentru cel mai mare ESCROC român al momentului. A făcut prăpăd pe piața închirierilor auto din țară # Gândul
Un bărbat din București este acuzat că, în numai trei luni, ar fi reușit să vândă unei societăți specializate în dezmembrări auto aproximativ 60 de autoturisme Dacia Logan noi, închiriate de la diferite persoane fizice. Polițiștii au dus o adevărată bătălie atunci când au mers să recupereze câteva mașini care nu fuseseră încă făcute bucăți. […]
00:40
Ministerul Sănătății din Franța îndeamnă spitalele să se pregătească să trateze mii de soldați răniți în cazul unui „război european generalizat” # Gândul
Printr-o scrisoare trimisă agențiilor de sănătate pe 18 iulie 2025, Ministerul Sănătății solicită ca toate spitalele din Franța să fie pregătite să primească mii de soldați răniți în cazul unui conflict armat generalizat în Europa. Toate unitățile medicale trebuie să respecte acest angajament militar până în martie 2026. Documentul a fost dezvăluit de publicația satirică […]
00:10
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre prioritățile societății în raport cu indivizii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „La noi, nu individul e în mijloc, ci statul” Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre […]
00:10
În ediția din 28 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a lansat un atac dur la adresa sistemului politic european, afirmând că democrația contemporană este iluzorie și că minoritatea aflată la putere controlează totul, chiar și rezultatele alegerilor. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a subliniat că, în Europa, […]
00:10
Mesajul EMOȚIONANT al Laviniei, pacienta de la Floreasca, după ce a aflat că ministerul Sănătății îi va plăti costurile tratamentului # Gândul
Lavinia, pacienta cu arsuri grave care a contractat o ciupercă extrem de periculoasă în timp ce era internată la Centrul de Arși de la „Floreasca”, se află în continuare într-un spital din Belgia, iar sora ei, Alina, a dezvăluit joi seară că Ministerul Sănătății „va prelua costurile aferente tratamentului” și i-a mulțumit ministrului Alexandru Rogobete. […]
28 august 2025
23:50
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul în care sunt prezentate știrile în ultima perioadă. Acesta spune că emisiunile difuzate dau impresia că România este o țară fără probleme. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. România, o țară „fără probleme” Ion Cristoiu a descris o emisiune […]
23:50
Ministrul Dezvoltării spune că este gata documentul care lasă șoferii fără permis dacă nu își plătesc amenzile # Gândul
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că a colaborat cu Ministerul de Interne pentru implementarea măsurii prin care șoferii care nu plătesc amenzile în 90 de zile rămân fără permis de conducere. Cseke Attila a răspuns, la Digi 24, că soluția constă în consultări intensive cu instituția parteneră, scrie Mediafax. Ministrul a explicat că au […]
23:40
Pantera neagră revine! Autoritățile din Bulgaria sunt în stare de alertă după ce i-ar fi fost semnalată prezența în apropiere de granița României # Gândul
Pantera neagră se întoarce! Autoritățile din Bulgaria sunt iar în stare de alertă după ce a fost semnalată prezența felinei sălbatice în apropiere de granița cu țara noastră. Potrivit unui localnic, pantera neagră ar fi fost văzută în Tutrakan. Autoritățile au început o ședință de criză luni după-amiază, iar guvernatorul regional Ilivan Velikov a spus […]
23:20
Pepenii „moldovenești” de Probota sunt la fel de gustoși ca pepenii de Dăbuleni, dar mai ieftini # Gândul
Deși toamna bate la ușă, gustul verii nu se duce. Verzi, dungați sau galbeni, pepenii de Probota se regăsesc în piețe, gustoși și ieftini. Sezonul pepenilor este unul lung și ieftin. În medie, au între 12 și 18 kg. Anual, în „Dăbuleniul de Moldova”, la 30 de km de Iași, în Probota, se cultivă 250 […]
23:10
Cristian Diaconescu face precizări cu privire la scenariul în care țara noastră ar putea deveni teatru de război. Consilierul prezidențial anunță că: „Nu va fi război în România. Și dau acest răspuns pentru faptul că, așa din câte cunosc și așa cum România, astăzi, prin reprezentanții săi, este implicată în politica de securitate și în […]
23:00
Diaconescu vorbește despre linii roșii, adică compromisuri, pe care țara noastră nu le va putea face # Gândul
Cristian Diaconescu, consilier al președintelui Nicușor Dan, declară într-o intervenția la Antena 3 CNN, că nu va fi război în România și a avertizat că țara vor exista „linii roșii” în orice negociere. „Nu va fi război în România”, a declarat Diaconescu la Antena 3 CNN, Diplomatul mai spune că atunci când se negociază […]
23:00
Mega-racheta Starship, lansată cu succes. Elon Musk a făcut anunțul: Primele zboruri spre Marte – din 2026! # Gândul
Mega-racheta Starship a lui Elon Musk s-a lansat cu succes ieri, fiind al 10-lea zbor de testare realizat. După 38 de minute, racheta care este menită să transporte astronauți pe Lună și pe Marte a realizat o mișcare de rotire. Racheta, cu 120 de metri înălțime, a lansat opt sateliți Starlink în spațiu și și-a […]
22:50
Este un lux să fii șofer în România anului 2025. Cresc taxele pentru rovinietă, RCA, CASCO și amenzile # Gândul
Nota de plată pentru șofer crește de la o lună la alta, de la rovinieta care se scumpește cu 50% de luna viitoare la amenzi și treceri de pod. Cheltuielile pentru șoferi nu se opresc aici. Primesc tarife tot mai mari pentru RCA și CASCO, fără să mai includem prețul crescut al benzinei și al […]
22:40
Studenții își caută locuințe înainte de începerea anului universitar, deși chiriile au crescut cu 5% față de anul trecut # Gândul
Până când vor începe cursurile de la 1 octombrie 2025, studenții își caută spații de cazare. Din păcate, chiriile din marile orașe au crescut cu 5% față de anul trecut, motiv pentru care mulți se mută la periferie. Alții își caută cazare în căminele studențești, dar nu sunt locuri pentru toți doritorii. Anul trecut erau […]
