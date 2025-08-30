Dacă nu merge atacul, te ajută adversarii! S-a întâmplat pentru prima dată în istorie în Premier League

11:40

Telenovela Antony la Betis a ajuns la episodul ei final. Dar nu cu happy-end pentru clubul din Sevilla. Ieri, Manchester United a acceptat oferta spaniolilor pentru transferul definitiv al extremei braziliene, după care los verdiblancos și-au retras surprinzător propunerea!Motivul pentru care Betis a oprit negocierile este că nu își poate permite nici suma de transfer pentru Antony, nici să satisfacă pretențiile financiare ale jucătorului. ...