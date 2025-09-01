Elena Lasconi îl critică dur pe premierul Ilie Bolojan: „Până la dictatură mai e doar un pas”
Aktual24, 1 septembrie 2025 07:50
Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a lansat un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan, criticând dur măsurile de austeritate care blochează investițiile publice. Într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, Lasconi avertizează că ordonanțele guvernamentale care opresc proiectele locale riscă să submineze încrederea cetățenilor și să conducă, în final, la o deriva […]
• • •
Acum 5 minute
08:10
Summit crucial la Paris, pe 4 septembrie: Trump, Zelenski, Macron și alți lideri occidentali vor discuta viitorul Ucrainei # Aktual24
Pe 4 septembrie, Parisul va găzdui un summit crucial la care vor participa președintele american Donald Trump, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni de rang înalt. Potrivit unei dezvăluiri recente publicate de Financial Times, întâlnirea are loc la invitația președintelui francez Emmanuel Macron și va avea ca temă centrală sprijinul internațional acordat […]
Acum 30 minute
07:50
Elena Lasconi îl critică dur pe premierul Ilie Bolojan: „Până la dictatură mai e doar un pas” # Aktual24
Primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, a lansat un atac direct la adresa premierului Ilie Bolojan, criticând dur măsurile de austeritate care blochează investițiile publice. Într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook, Lasconi avertizează că ordonanțele guvernamentale care opresc proiectele locale riscă să submineze încrederea cetățenilor și să conducă, în final, la o deriva […]
Acum o oră
07:40
Fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, rănit într-un accident rutier de o șoferiță neatentă – el are o fractură la nivelul coloanei # Aktual24
Fostul primar al orașului New York, Rudy Giuliani, în vârstă de 81 de ani, a fost rănit sâmbătă seara într-un accident de circulație produs în orașul Manchester, statul american New Hampshire. Potrivit poliției locale, citate de Washington Post, Giuliani era pasager într-un SUV Ford Bronco care a fost lovit din spate de un alt vehicul. […]
07:20
Incident la consulatul rus de la Sydney: un bărbat a fost arestat după ce a forțat poarta cu un SUV # Aktual24
Un incident neobișnuit a avut loc luni dimineață la consulatul Federației Ruse din Sydney, Australia. Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost arestat de poliția locală după ce a forțat poarta consulatului cu un SUV, potrivit agenției Associated Press. Poliția a fost alertată în jurul orei locale 08:00, după ce un vehicul […]
Acum 2 ore
07:10
Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei, ca ripostă la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări # Aktual24
Israelul ia în considerare anexarea Cisiordaniei ocupate ca posibil răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Franța și alte țări, au indicat trei oficiali israelieni, în timp un al patrulea a spus că ideea urma să fie discutată duminică, la reuniunea cabinetului de securitate. Potrivit agenției Reuters, extinderea suveranității Israelului asupra Cisiordaniei – anexare […]
Acum 12 ore
23:10
SUA: Tulsi Gabbard a deconspirat un agent CIA sub acoperire, cresc tensiunile între directorul serviciilor secrete naționale și conducerea CIA # Aktual24
Directorul serviciilor secrete naționale americane, Tulsi Gabbard, a dezvăluit numele unui agent CIA sub acoperire, provocând îngrijorare și tensiune în rândul conducerii CIA. Acesta a fost un alt episod în conflictul dintre Gabbard și directorul CIA, John Ratcliffe. În Statele Unite, directoarea serviciilor secrete naționale, Tulsi Gabbard, a surprins săptămâna trecută conducerea CIA dezvăluind numele […]
22:40
”Proiectul Manhattan pentru pământuri rare”. Administrația Trump investește masiv pentru a rupe controlul Chinei # Aktual24
Producția americană de componente cruciale pentru vehicule electrice, smartphone-uri și avioane de vânătoare este pregătită să se extindă rapid în următorii ani, pe măsură ce administrația Trump își intensifică eforturile de a dezvolta industria mineralelor critice din Statele Unite, pentru a rupe controlul pe care China îl are asupra lanțului de aprovizionare global. Guvernul federal […]
22:10
Schimbările climatice au făcut ca incendiile mortale din Turcia, Grecia și Cipru să fie mai intense, arată un studiu # Aktual24
Schimbările climatice, care au provocat temperaturi toride și scăderea precipitațiilor, au făcut ca incendiile masive din Turcia, Grecia și Cipru din această vară să ardă mult mai intens, arată un nou studiu. Cercetarea realizată de World Weather Attribution a arătat că incendiile care au ucis 20 de persoane, au forțat evacuarea a 80.000 de persoane […]
21:40
Bolojan s-a săturat de blocajele PSD. Surse: În ședința coaliției a amenințat că demisionează # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că în timpul ședinței coaliției, de duminică, Ilie Bolojan a amenințat că demisionează. Ședința a fost extrem de tensionată din cauza pachetului de reforme privind administrația publică. În ședință, Bolojan a cerut apăsat ca 45% dintre angajații din administrația publică locală să fie disponibilizați. PSD și UDMR s-au opus, […]
21:30
Soluție contra Budapestei. Zece țări UE iau în considerare modificarea procesului decizional pentru a ocoli veto-urile permanente ale Ungariei # Aktual24
Uniunea Europeană analizează opțiuni pentru accelerarea procesului decizional în domeniul politicii externe, pentru a evita blocajele. Ungaria blochează o serie de inițiative în sprijinul Ucrainei și împotriva Rusiei. Uniunea Europeană discută opțiuni pentru o luare mai rapidă a deciziilor în politica externă, unde majoritatea deciziilor necesită încă unanimitate. Acest lucru este cauzat de faptul că […]
21:10
Amenințări din străinătate. Rusia și-a schimbat tacticile de spionaj, serviciile secrete germane se pregătesc iau măsuri # Aktual24
Spionaj, atacuri cibernetice și sabotaj – Rusia își extinde atacurile asupra Germaniei. Oficiul Federal pentru Apărarea Constituției răspunde acum și planifică măsuri defensive. Marina este, de asemenea, alarmată de activitățile Moscovei. Având în vedere amenințările tot mai mari din străinătate, contrainformațiile germane intenționează să se reorienteze și să se concentreze asupra activităților rusești. Apărarea împotriva […]
21:10
MApN a anuțat, duminică seară, că a fost găsită o mină pe plaja Vadu. Aceasta a fost distrusă o oră mai târziu. ”Printr-un apel la Serviciul unic 112, a fost semnalată, duminică, 31 august, prezența unui corp metalic suspect, de formă sferică, pe plaja de la Vadu. Conform procedurilor pentru astfel de situații, angajații Ministerului […]
21:10
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, exclude „noi poveri fiscale”, chiar dacă deficitul bugetar crește # Aktual24
Cancelarul Friedrich Merz a exclus, duminică, orice eventuale majorări de impozite, în pofida unui deficit bugetar în creştere şi a apelurilor partenerului de coaliţie social-democrat (SPD) pentru suplimentarea veniturilor fiscale. „Avem un contract de coaliţie, în care am convenit că impozitele nu vor fi majorate”, a spus cancelarul creştin-democrat (CDU) într-un interviu la postul public […]
20:40
Israelul l-a eliminat și pe purtătorul de cuvânt al brigăzii armate a Hamas. „S-a dus lângă ceilalţi eliminaţi ai axei răului în fundul iadului” # Aktual24
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a afirmat duminică, într-un mesaj postat online, că purtătorul de cuvânt al aripei armate a mişcării palestiniene Hamas a fost eliminat în Gaza în urma unei lovituri a armatei israeliene, conform Reuters și AFP. „Purtătorul de cuvânt terorist al Hamas, Abu Obaida, a fost eliminat în Gaza şi s-a […]
19:20
Ursula von der Leyen, mesaj din Polonia la adresa lui Putin: “Este un prădător, nu s-a schimbat și nici nu se va schimba” # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj categoric la adresa lui Vladimir Putin, în timpul unei vizite efectuate duminică la granița Poloniei cu Belarus. „Este un prădător. Știm din experiență că poate fi ținut sub control doar printr-o descurajare puternică”, a declarat von der Leyen. „Trebuie să menținem sentimentul de urgență, […]
Acum 24 ore
18:50
Primarul din Chicago îi opune poliția „armatei” lui Trump. „Nu vrem să vedem vehicule blindate pe străzile noastre” # Aktual24
Primarul din Chicago, Brandon Johnson, respinge desfăşurarea Gărzii Naţionale în oraş de către guvernul federal al SUA, semnând sâmbătă un ordin executiv pentru a contracara o iminentă reprimare a imigraţiei. Referindu-se la desfăşurarea de forţe la Washington de către preşedintele american Donald Trump la începutul lunii, Johnson a declarat: „Nu vrem să vedem familii sfâșiate. […]
18:00
Surse: Scandal major în ședința de azi a coaliției, e posibil ca Pachetul 2 de măsuri să nu mai fie adoptat luni prin asumarea răspunderii în Parlament # Aktual24
Surse guvernamentale au declarat pentru aktual24.ro că ședința de duminică a coaliției de guevrnare este zguduită de un nou scandal major. Partidele nu se înțeleg în privința măsurilor din pachetul privind reforma administrației locale. Neînțelegerile sunt atât de mari încât este posibil ca luni să nu mai abă loc în Parlament asumarea răspunderii pe Pachetul […]
17:40
Ghiță a depus plângere penală împotriva lui Marian Godină ca să-i închidă gura. Reacția polițistului: ”Mă simt nevoit să reacționez la prostiile pe care mintea-i zdruncinată de mii de pumni primiți în căpățână le debitează” # Aktual24
Fostul deputat PSD Daniel Ghiță anunță că a despus plângere penală împotriva lui Marian Godină, pe care îl acuză că a încălcat statutul polițistului prin opiniile sale. Godină a reacționat usturător. ”Azi, împreună cu avocații, am făcut 18 plângeri penale, șase cereri de chemare în judecată pe care le voi depune la instanța de judecată. […]
17:30
Ce va discuta la Constanța președintele Dan cu Ursula von der Leyen: ”Nu e un secret, chestiunea deficitului și a PNRR” # Aktual24
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va afla, luni, în România, pentru a discuta cu autoritățile române în special despre apărarea europeană pe flancul estic, a declarat, duminică, președintele Nicușor Dan. Acesta susține că, de asemenea, discuțiile cu liderul european vor viza ‘chestiunea deficitului și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). ‘După […]
16:30
Patrioți de carton. Olguța Vasilescu, ironizată după o gafă: ”Așa e când ai mers mai rar la școală. Acum copiezi de pe Scribd” # Aktual24
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (prim-vicepreședinte PSD), a postat pe Facebook o poezie pe care în mod eronat i-a atribuit-o lui Mihai Eminescu. De ziua Limbii Române, Vasilescu a postat poezia ”Limba noastră”, susținând că aceasta a fost scrisă de Mihai Eminescu. Însă autorul real este Alexei Mateevici. ”Olguțo, este limba noastră o comoară, dar […]
16:10
Licitație trucată în favoarea lui Ion Cristoiu la cererea lui Adrian Năstase. Dezvăluiri ale fostului deputat PSD Cristian Rizea – VIDEO # Aktual24
Fostul deputat PSD Cristian Rizea a relatat pe TikTok cum a trucat o licitație pentru vânzarea unei tipografii în favoarea lui Ion Cristoiu la solicitarea fostului prim-ministru Adrian Năstase. Cristian Rizea relatează cum Năstase l-a sunat să îl ajute pe Ion Cristoiu să câștige o licitație pentru vânzarea unei tipografii și cum el a schimbat […]
15:40
Cum a intervenit președintele Dan pentru magistrați: ”Ei au muncit anii ăştia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din ţări europene” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, în ultimii ani, magistraţii din România au muncit de două-trei ori mai mult decât magistraţii din ţări europene. Cuantumul pensiilor magistraţilor ar trebui să fie decis de Parlament, a mai spus preşedintele. „Asta e o discuţie şi o să las Parlamentul să o tranşeze. Guvernul propune şi Parlamentul să tranşeze”, […]
15:40
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, duminică după-amiază, că va face propunerea pentru numirea unor noi şefi de servicii secrete din România abia în momentul în care va avea susţinerea Parlamentului. ”Până atunci suntem la nivel de speculaţii”, a precizat şeful statului. ”În momentul în care va exista o înţelegere între mine şi reprezentanţii majorităţii […]
15:20
Kremlinul susține că Europa împiedică eforturile de pace ale lui Trump în Ucraina. “Aşadar, vom continua operaţiunea militară specială” # Aktual24
Kremlinul a transmis că Rusia îşi va continua operaţiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace, deoarece puterile europene împiedică eforturile preşedintelui american Donald Trump de a obţine pacea în Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei oficiale ruse că „partida europeană a […]
14:40
Azi, 31 august, a început în orașul chinezesc Tianjin reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), găzduită de China la Tianjin până pe 1 septembrie. Participă liderii Chinei și Rusiei, dar și ai altor state membre (India, Iran, Kazahstan, Pakistan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kârgâzstan, Belarus), plus delegații din țări observatoare și „partenere de dialog”. În […]
14:00
Atacul rusesc cu drone, de noaptea trecută, a lăsat fără curent zeci de mii de locuinţe în zona Odesa # Aktual24
Un atac rusesc cu drone a avariat în cursul nopţii patru centrale electrice din apropierea oraşului Odesa din sudul Ucrainei, lăsând peste 29.000 de consumatori fără electricitate duminică dimineaţă, au anunţat guvernatorul regiunii şi compania de energie electrică DTEK. Cel mai grav afectat a fost oraşul portuar Cernomorsk, din apropiere de Odesa, unde au fost […]
13:30
”Vizită fără precedent”. Planurile lui Putin în China, războiul din Ucraina este cap de listă # Aktual24
Liderul rus Vladimir Putin a sosit în China pentru o vizită neobișnuit de lungă. Analiștii cred că, în timpul întâlnirilor sale cu liderul chinez Xi Jinping, se vor conveni pozițiile privind războiul din Ucraina. Vizita lungă a lui Putin la Kremlin a fost numită „cu adevărat fără precedent”. Programul include participarea la summitul Organizației de […]
13:30
Trump anunță modificări ale sistemului de votare în SUA: ”Voi emite un ordin executiv în acest sens!” # Aktual24
De ani de zile, Trump cere eliminarea mașinilor de vot electronice, pledând pentru utilizarea buletinelor de vot pe hârtie și numărarea manuală. Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că va emite un ordin executiv care impune identificarea fiecărui alegător. „Identitatea alegătorului trebuie să fie pe fiecare buletin de vot. FĂRĂ EXCEPȚII! Voi emite un […]
13:20
Surse: Bolojan vrea să disponibilizeze 45% dintre angajații din administrația locală. Reacția PSD # Aktual24
Surse guvernamentale au declarat pentru aktual24.ro că premierul Ilie Bolojan ar intenționa să taie 45% dintre posturile din administrația locală. O ședință de guvern este programată pentru duminică pentru adoptarea pachetului privind reforma în administrația locală. Conform surselor, PSD și UDMR se opun, invocând faptul că 70.000 de bugetari și-ar pierde locurile de muncă. Primăriile […]
13:20
Ministerul Finanțelor a planificat împrumuturi de peste șase miliarde de lei, pentru septembrie. Cu 385 milioane de lei mai mult faţă de luna august # Aktual24
Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, pentru luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive. Suma totală, de 6,995 miliarde lei, este cu 385 milioane de lei mai mare faţă de cea […]
13:10
Dacă urmărești cu atenție activitatea Guvernului, observi că doar 2 tabere apără cu tărie măsurile Guvernului. Una este formată din premierul Ilie Bolojan și oamenii din apropierea lui. Cealaltă este formată din USR. Este destul de evident că lipsește ceva. PNL, partidul lui Bolojan. Liderii săi, chiar și miniștrii, cu excepția notabilă a titularului de […]
12:00
Sondaj București: Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL), favoriți în cursa pentru Primăria Capitalei # Aktual24
Sondajul, realizat în august 2025 arată că actualul primar al Sectorului 4, Daniel Băluţă (PSD), şi primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), se află la egalitate pe primul loc în intenţiile de vot pentru Primăria Generală a Bucureştiului, fiecare cu 25%. De asemenea, USR ar fi pe primul loc la alegerile parlamentare, dacă acestea ar […]
11:30
Nicuşor Dan, la Chișinău: ”Limba română este, dincolo de a fi o identitate, o responsabilitate pentru fiecare dintre noi” # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, duminică, la Chişinău, unde participă la evenimentul ”Marea Dictare Naţională”, că poate acesta ar trebui ”copiat” şi în România. ”Aţi dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care aţi dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă şi această identitate”, a arătat Nicuşor Dan, la […]
11:00
Rușii de la Rosneft se plâng de o scădere de 68% a profitului și acuză OPEC pentru prețurile scăzute la petrol # Aktual24
Gigantul petrolier rus Rosneft a anunțat că profitul net s-a prăbușit cu peste 68% în prima jumătate a anului, ajungând la 245 miliarde de ruble (aproximativ 3 miliarde de dolari), pe fondul prețurilor reduse ale țițeiului, determinate de majorarea producției de către Arabia Saudită și alte state OPEC, transmite Reuters, preluată de news.ro. Directorul general […]
09:20
Cod galben de furtuni în 17 judeţe, astăzi, de la ora 10.00 până la 23.00. Sunt aşteptate vijelii şi grindină # Aktual24
Specialiștii ANM au anunţat cod galben de furtuni în 17 judeţe din mai multe regiuni ale ţării, urmând a se înregistra precipitaţii însemnate cantitativ, dar şi vijelii şi grindină. ANM a transmis avertizarea de cod galben de furtuni, pentru duminică, în intervalul 10.00 – 23.00. În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei şi al Munteniei vor […]
09:00
Președintele Nicuşor Dan, vizită în Republica Moldova, de Ziua Limbii Române. Va participă la „Marea Dictare Naţională” # Aktual24
Președintele Nicuşor Dan efectuează, astăzi, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Şeful statului va fi primit de către președinta Republicii Moldova Maia Sandu la Reşedinţa de Stat şi va participa la evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, potrivit Administrației Prezidențiale. La ora 08:40, preşedintele este primit […]
Ieri
07:50
Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, discuție cu Zelenski. „India își oferă susținerea deplină pentru restabilirea păcii” # Aktual24
Prim-ministrul Narendra Modi a declarat sâmbătă că a discutat telefonic cu președintele Volodimir Zelenski despre “restabilirea păcii și stabilității” în Ucraina, înainte de summitul din China la care urmează să participe președintele rus Vladimir Putin. Modi, care a ajuns sâmbătă în orașul portuar chinez Tianjin pentru summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, a adăugat […]
07:30
Donald Trump vrea să preia controlul asupra Băncii Centrale a SUA: ”Asistăm la cel mai grav pericol la adresa independenţei Fed din istoria republicii” # Aktual24
Preşedintele Donald Trump a declanşat o confruntare fără precedent cu Rezerva Federală (Fed), după ce a încercat să o demită pe guvernatoarea Lisa Cook, un gest care ar marca o ruptură istorică în independenţa băncii centrale, relatează CNBC, potrivit news.ro. În ultimele luni, Trump a atacat în repetate rânduri Fed – banca centrală a Statelor […]
30 august 2025
23:10
Sălbăticie la Vălenii de Munte. Un individ a abuzat o minoră cu handicap psihic, polițiștii au reușit să-l prindă # Aktual24
Bărbatul acuzat că a agresat sexual o minoră cu handicap psihic într-un parc din oraşul prahovean Vălenii de Munte a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit portalului instanţelor de judecată, Judecătoria Vălenii de Munte a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. O […]
22:40
Germania vrea să falimenteze Rusia: ”Să ne asigurăm că Rusia, cel puţin din motive economice, nu mai poate continua acest război” # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că se aşteaptă ca Rusia să oprească războiul împotriva Ucrainei atunci când nu va mai putea să-l poarte din motive economice şi militare, având în vedere că eforturile diplomatice au eşuat în ultimele săptămâni, relatează Reuters, citată de Agerpres. „Toate eforturile din ultimele săptămâni au primit drept răspuns […]
22:00
Provocare pentru SUA. China și Rusia organizează duminică un summit în Tianjin la care vin toate statele nemulțumite de politicile globale ale SUA # Aktual24
Autocrați, populiști, prieteni și dușmani, un om puternic care poartă un război în Europa și liderul celei mai mari democrații din lume vor fi găzduiți de liderul chinez Xi Jinping în acest weekend la un summit menit să prezinte Beijingul ca un lider global capabil să ofere o contrapondere instituțiilor occidentale, anunță CNN. Șefi de […]
21:10
Ședințe de Coaliție și de Guvern, duminică, înaintea angajării răspunderii. Cel mai delicat subiect, “pachetul” de reforme privind administrația locală # Aktual24
Cele cinci “pachete ale austerității” validate în ședința de guvern au ajuns la Parlament, urmând ca aleșii să depună amendamente până luni, la ora 09.00. Ședința pentru angajarea răspunderii va avea loc tot luni, la ora 19.00. Înaintea acestui moment, aprobarea „celui de-al șaselea pachet”, care privește disponibilizarea a 40.000 de angajați, dintr-un total de […]
20:10
Volodimir Zelenski, după asasinarea lui Andrii Parubîi: “Crima fost planificată cu atenție” # Aktual24
Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a făcut precizări cu privire la moartea lui Andrii Parubîi, fostul președinte al Radei ucrainene. Președintele Volodimir Zelenski a vorbit despre asasinarea lui Andrii Parubîi, fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, precizând că uciderea sa a fost „atent planificată”, dar și că în anchetă sunt angrenate […]
19:00
Militanții houthi confirmă că premierul guvernului rebel din Yemen a fost ucis într-un atac aerian israelian # Aktual24
Ahmed al-Rahawi, prim-ministrul administrației controlate de rebelii houthi în Yemen, a fost ucis joi într-un raid israelian asupra capitalei Sanaa, au anunțat sâmbătă rebelii sprijiniți de Iran. Armata israeliană a transmis la rândul ei că „a lovit cu precizie o țintă militară a regimului terorist Houthi în zona Sanaa din Yemen”. Ahmed al-Rahawi a fost […]
19:00
Principalul propagandist AUR/Georgescu de pe online, oficial trompetă a Rusiei: ”Generalul Gherasimov a prezentat actualizarea de pe linia frontului” # Aktual24
BobbyD, al carui nume real este Bogdan Dumitru, principalul propagandist al AUR și al lui Călin Georgescu pe rețelele de socializare, își asumă de acum fățis și rolul de propagandist al regimului de la Moscova. Sâmbătă, Bogdan Dumitru a prezentat pe contul lui de X, într-un mod laudativ, victoriile armatei Ruse în Ucraina, el susținând, […]
18:30
Un tribunal din Brazilia vrea ca Volkswagen să plătească despăgubiri de 30 de milioane de dolari, pentru fapte de sclavie petrecute între 1974 şi 1986 # Aktual24
Un tribunal al muncii din Brazilia a obligat compania Volkswagen să plătească despăgubiri record de 30 de milioane de dolari, după ce sute de muncitori au fost supuşi la condiţii de sclavie pe o fermă deţinută de companie în Amazon, în anii 1970 şi 1980. Potrivit ABC News, un tribunal al muncii din São Paulo […]
17:20
Incendiul de lângă “Palatul lui Putin,” greu de stins. Vladimir Putin şi-a schimbat obiceiurile de frica atacurilor ucrainene # Aktual24
Pompierii ruşi continuă să lupte sâmbătă împotriva unui incendiu, cauzat de fragmente de dronă ucraineană, în cursul acestei săptămâni, în apropierea ”palatului” lui Vladimir Putin la Marea Neagră, relatează AFP, conform news.ro. Autorităţile din Krasnodar, în sudul Rusiei, au anunţat joi că, în urma căderii unei drone, a izbucnit un incendiu într-o ”zonă forestieră”, în […]
17:20
În momentul în care am solicitat viza pentru India, am primit imediat un mail în care am fost întrebată de către un operator al Ministerului de Externe care ar fi scopul și durata vizitei mele – căci orice fel de activitate de natură jurnalistică și caritativă este absolut interzisă în țara lui Narendra Modi. Eu […]
17:10
Ministrul Justiției susține că judecătorii trebuie să aibă pensii mari ca să nu ”tentați” de corupție # Aktual24
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este de părere că este important să existe o proporţie cât mai apropiată între salariul şi pensia magistraţilor, astfel încît pe parcursul carierei ”să fie o persoană cât mai incoruptibilă cu putinţă”. ”Ministerul Justiţiei susţine existarea unor coordonate între indemnizaţia în plată şi respectiv pensie. (…) Pentru ca magistratul să fie […]
17:00
Dan Tănasă îl atacă pe polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului: ”Papușelul ăsta este milițianul ‘erou'” # Aktual24
Deputatul extremist Dan Tănasă l-a atacat și pe polițistul Andrei Jianu, cel care l-a capturat pe agresorul suvernist al livratorului din Capitală. După ce s-a plâns că este amenințat de pe o adresă de email care conține chiar numele săi, Tănasă a redistribuit o postare de pe un cont de propagandă suveranistă pro-rusă ăn care […]
