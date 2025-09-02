"Complet rătăcit" pe teren! Olandezii continuă tirul la adresa lui Dennis Man după umilința istorică a lui PSV
Sport.ro, 2 septembrie 2025 23:50
Olandezii, nemiloși cu Dennis Man (27 de ani).
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
00:00
Ianis Hagi a ratat naționala, dar și un transfer în Spania: ”Ce oportunitate, extraordinar! Chiar se potrivea acolo” # Sport.ro
Fiul lui Gheorghe Hagi este liber de contract de la sfârșitul stagiunii precedente.
Acum 30 minute
23:50
"Complet rătăcit" pe teren! Olandezii continuă tirul la adresa lui Dennis Man după umilința istorică a lui PSV # Sport.ro
Olandezii, nemiloși cu Dennis Man (27 de ani).
Acum o oră
23:40
Adrian Rus, mesaj în italiană după ce s-a despărțit de Pisa: ”O să vă port mereu în inima mea” # Sport.ro
Adrian Rus (29 de ani) a revenit în România și a semnat cu Universitatea Craiova.
Acum 2 ore
23:10
Arbitrajul contestat de la CFR Cluj - FCSB, apărat de un fost conducător de club: "Acesta e cel mai bun argument pro-Colțescu" # Sport.ro
Oficialii de la CFR Cluj și FCSB au acuzat maniera și greșelile brigăzii conduse de Sebastian Colțescu.
23:10
Kurt Zouma (30 de ani), fundaș central cu aproape 250 de meciuri în Premier League, ar fi aproape de un transfer la CFR Cluj.
23:00
Liverpool a plătit o avere pentru Isak și l-a urcat în top 5 all-time, lângă Neymar și Mbappe. Cum arată top 10 # Sport.ro
Piața transferurilor a fost aruncată în aer în vara lui 2025 de Liverpool.
22:50
Atacantul nigerian Monday Etim (26 de ani) este ultima achiziție a Universității Craiova.
22:40
Războiul din Ucraina s-a mutat în vestiarul lui PSG! Un fotbalist a recunoscut public: "Nu vorbesc cu rusul" # Sport.ro
Deși PSG pare o mașinărie perfectă de fotbal în acest start de sezon, cu Supercupa Europei câștigată și victorii pe linie în Ligue 1, atmosfera din vestiar este departe de a fi ideală.
22:30
Inter a făcut anunțul! Lista lui Chivu pentru Champions League: Akanji inclus imediat, un singur absent # Sport.ro
Cristi Chivu a oficializat lista jucătorilor pe care se va baza în noul format al Ligii Campionilor.
22:30
A plecat de la Liverpool și a rostit cu tărie: ”E visul tuturor să joace aici, abia aștept să încep” # Sport.ro
Harvey Elliot (22 de ani) a fost trimis sub formă de împrumut de la Liverpool la Aston Villa, tot în Premier League, eșalonul de elită al Angliei care se vede doar pe VOYO în România.
22:20
Edi Iordănescu dezvăluie răspunsul primit de la Ianis Hagi, după ce i-a propus să semneze cu Legia Varșovia # Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a fost dorit în această vară de Edi Iordănescu la Legia Varșovia, însă mijlocașul a refuzat propunerea.
Acum 4 ore
22:10
A ajuns în Liga 2 din România, însă a fost convocat la națională. Îl așteaptă un duel de foc în preliminariile Mondialului # Sport.ro
Joonas Tamm (33 de ani), fundașul central al echipei Sepsi OSK din eșalonul secund, a fost convocat la prima reprezentativă a Estoniei.
21:50
Chindia a închis etapa din Liga a 2-a cu o victorie în fața lui CSC Dumbrăvița! Cum arată clasamentul # Sport.ro
S-a încheiat a cincea etapă din eșalonul secund al României.
21:30
Alexi Pitu a spart gheața! Primul gol marcat după aproape doi ani într-un meci spectaculos din Cupa Danemarcei # Sport.ro
Alexi Pitu (23 de ani) este legitimat la Vejle BK în Danemarca din august 2025.
21:30
Universitatea Craiova a oficializat două transferuri în cursul zilei de marți.
21:20
Man și Mihăilă i-au umflat conturile americanului de la Parma! Profit uriaș făcut de Krause în perioada de mercato # Sport.ro
Parma a încheiat perioada de transferuri cu un profit impresionant, iar internaționalii români Dennis Man și Valentin Mihăilă au fost actorii principali în strategia financiară a clubului.
21:00
”Generaţia de Suflet”, o bandă desenată care reconstituie povestea naşterii Generaţiei de Suflet, a fost lansată de FRF şi Cărtureşti # Sport.ro
Federaţia Română de Fotbal, în parteneriat cu Cărtureşti, a anunţat lansarea Editurii FRF şi a primului volum din portofoliu – „Generaţia de Suflet”, o bandă desenată realizată de autorul Mihai Ionuţ Grăjdeanu.
21:00
Bologna, deținătoarea Cupei Italiei, va fi una dintre cele opt adversare ale lui FCSB în faza principală din Europa League.
20:40
A deschis cutia Pandorei?! Italienii scriu despre ieșirea lui Chivu care poate arunca în aer vestiarul lui Inter # Sport.ro
Înfrângerea cu Udinese, scor 1-2, a spulberat rapid entuziasmul instalat la Inter după victoria din prima etapă cu Torino și l-a determinat pe Cristi Chivu să aibă o reacție dură, care a stârnit ecouri puternice în presa din Italia.
20:30
Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul care a avut un sezon foarte bun în Superliga, la U Cluj, traversează acum o situație ingrată la FC U Craiova.
Acum 6 ore
20:10
Becali a refuzat transferul, acum jucătorul face spectacol în Liga 1! "Voia bani pe el și l-a dat gratis" # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut o nouă dezvăluire despre jucătorul care a făcut spectacol în Superliga.
20:10
Basarab Panduru a făcut echipa ideală din Superliga! Cei 11 magnifici și surpriza din atac: "Mi-a plăcut mult de tot!" # Sport.ro
Fostul internațional Basarab Panduru, membru al "Generației de Aur", a analizat startul de sezon și a conturat primul "11" ideal după primele opt etape disputate în Superliga.
19:50
Dominik Szoboszlai, sprinturi extraordinare în Liverpool - Arsenal! Cum a fost surprins starul ”cormoranilor” # Sport.ro
Liverpool - Arsenal s-a încheiat 1-0.
19:30
Transfer-bombă pentru Edi Iordănescu: "Surpriză uriașă! Revelația de la EURO 2024 a semnat" # Sport.ro
Legia Varșovia, echipa lui Edi Iordănescu, se întărește serios pe finalul perioadei de mercato.
19:30
Siyabonga Ngezana, călătorie de lux spre Africa de Sud! Cum a fost surprins înaintea meciurilor decisive cu naționala # Sport.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a zburat spre Africa de Sud, pentru a se alătura naționalei "Bafana Bafana".
19:10
Alexander Isak a explicat motivul pentru care a tânjit atât de mult după transferul la Liverpool: ”Cea mai mare motivație!” # Sport.ro
După o vară extrem de lungă, Alexander Isak (25 de ani) a ajuns în cele in urmă la Liverpool.
19:00
Inter Milano, echipa condusă de Cristi Chivu, a reușit un transfer important în ultima zi de mercato, luni.
18:50
Raul Rusescu, uluit de mutarea pregătită de CFR Cluj: "O adevărată bombă! Nu vezi așa ceva în România" # Sport.ro
Raul Rusescu a rămas impresionat de transferul pe care CFR Cluj este pe cale să îl oficializeze.
18:50
Etapa a opta din Superliga | Craiova pierde timpul la Botoșani, iar Rapid face un pas dublu și se apropie de primul loc # Sport.ro
S-a încheiat etapa #8 din sezonul regulat al Superligii României.
18:50
Cu cine se va bate Universitatea Craiova pentru titlul de campioană?
18:40
Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Adrian Rus (29 de ani) la echipă marți.
18:20
Adversara lui FCSB a bătut recordul all-time: 15 milioane de euro pentru puștiul de 18 ani! # Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad, viitoarea adversară a lui FCSB din Europa League, a ratat calificarea în faza principală din UCL, dar și-a consolidat bugetul prin vânzările din această vară.
Acum 8 ore
18:10
Andrei Rațiu, "aur" pentru Villarreal! Clubul din La Liga a încasat milioane de pe urma românului # Sport.ro
Villarreal a făcut mutări spectaculoase pe piața transferurilor, în această vară.
18:00
Jamie Carragher știe ce de ce Manchester United nu îl demite pe Amorim: ”E foarte, foarte bun la asta” # Sport.ro
”Diavolii roșii” au avut un sezon precedent dezastruos, iar forma modestă continuă și în noua stagiune.
18:00
Șeful FRF, mesaj direct pentru Ianis Hagi după ce a semnat în Turcia: "Nu a avut o misiune ușoară!" # Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) și-a găsit echipă!
17:30
FCSB dă din nou mulți jucători la echipele naționale, însă câțiva nu pot onora convocările pentru meciurile din această lună.
17:20
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box # Sport.ro
Pugilista taiwaneză Lin Yu-ting, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, nu va participa la Campionatele Mondiale care încep joi în Marea Britanie, a anunţat, marţi, Federaţia Taiwană de Box, deşi a efectuat testul genetic obligatoriu, potrivit antrenorului său.
17:10
I s-a interzis transferul la Liverpool în ultima clipă, iar acum e gata de o măsură radicală! # Sport.ro
Marc Guéhi (25 de ani), căpitanul lui Crystal Palace, a fost foarte aproape de un transfer la Liverpool în ultima zi de mercato, însă mutarea a picat.
17:00
Marius Șumudică face anunțul: ”Am o ofertă clară pe care pot să o semnez în următoarele minute” # Sport.ro
Antrenorul este liber de contract de la sfârșitul lui mai 2025.
17:00
Decizia luată de FRF în privința arbitrilor Kovacs, Feșnic, Petrescu și Barbu, în plin scandal în Superliga # Sport.ro
În timp ce Superliga este zguduită de un nou scandal de arbitraj, iscat după derby-ul încins dintre CFR Cluj și FCSB, patru dintre cei mai importanți "centrali" români se află departe de controversele interne.
16:50
Ștefan Baiaram e sincer: ”Nu mă așteptam să fiu convocat, m-a luat și pe mine prin surprindere domnul selecționer” # Sport.ro
Ștefan Baiaram (22 de ani) traversează o formă excelentă în momentul de față.
16:30
Standard Liege a venit cu explicații după ce l-a dat afară pe Mircea Rednic: ”Îmi asum! Alegerea mi-a aparținut” # Sport.ro
Doar cinci meciuri a rezistat antrenorul român pe banca tehnică a belgienilor.
16:30
Grimsby a folosit un fotbalist fără drept de joc în șocul cu Manchester United! Decizia clubului de pe Old Trafford # Sport.ro
Manchester United a suferit un eșec istoric în Cupa Ligii Angliei, fiind eliminată săptămâna trecută de Grimsby Town, o formație din liga a patra, scor 2-2 (11-12 d.l.d.).
16:30
Gigi Becali a pus ochii pe un titular de la CFR Cluj: "Măcar atât!" De ce insistă pentru transfer # Sport.ro
Gigi Becali, finanțatorul FCSB, își conturează strategia pentru consolidarea apărării în vederea parcursului european și a identificat o țintă surprinzătoare în curtea rivalei CFR Cluj.
Acum 12 ore
15:30
Ederson a plecat de la Manchester City după opt ani.
15:30
Gruparea din Sfântu Gheorghe își dorește revenirea imediată în Superligă.
15:30
La începutul lunii august, veteranul de 35 de ani era prezentat de patronul echipei drept un jucător „indispensabil“. Astăzi, la o lună distanță, el e aruncat ca pe o „măsea stricată“.
15:20
Adrian Rus (29 de ani) va reveni în Superliga României, după șase ani petrecuți în străinătate.
15:10
Golgheterul român cu meciuri în Italia, Arabia Saudită, Vietnam, Hong Kong, Malaysia sau San Marino s-a întors acasă! # Sport.ro
Petrișor Voinea a jucat puțin și în prima ligă din România.
15:00
Cândva, Robinho făcea magie pe teren, la Santos, Real Madrid, Manchester City și AC Milan. Astăzi, la 41 de ani, își petrece timpul alături de colegii săi de celulă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.