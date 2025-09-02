S-a lansat volumul de benzi desenate „Generația de Suflet”. Răzvan Burleanu: „Ne propunem să publicăm cărți care să inspire și să formeze”

16:50

Galatasaray a ajuns la un acord pentru transferul lui Ilkay Gundogan (34 de ani), mijlocașul lui Manchester City. Acesta va ajunge în Turcia în curând și va semna cu trupa „Cim Bom”.Jucătorul de 34 de ani a fost lăsat liber de Manchester City, deși mai avea un an de contract cu „cetățenii”. Gundogan va semna pe doi ani cu Galatasaray. El nu a jucat deloc în primele 3 etape de Premier League din actuala stagiune. ...