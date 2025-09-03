Victor Angelescu, detalii despre un jucător dorit de Rapid: “Suntem în negocieri”

20:30

Cristina Neagu a avut un mesaj pentru tricolorii lui Mircea Lucescu, ce visează să meargă la un Campionat Mondial după o pauză de 28 de ani. Cristina Neagu le-a transmis jucătorilor naţionalei de fotbal a României că le ţine pumnii să îşi îndeplinească visul de a merge la un Mondial. Neagu, care a fost la […] The post Mesajul Cristinei Neagu pentru jucătorii naţionalei de fotbal a României, ce visează să meargă la Mondial! appeared first on Antena Sport.