Comisia de Disciplină, sancțiuni pentru Dinamo, U Cluj și Csikszereda

Antena Sport, 3 septembrie 2025 19:00
Echipele Dinamo, Universitatea Cluj şi FK Csikszereda au fost sancţionate, miercuri, de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, pentru incidentele înregistrate la meciurile din Superliga României, a anunţat Liga Profesionistă de Fotbal. Formaţia bucureşteană Dinamo a fost sancţionată cu penalitate sportivă de 11.250 de lei, iar adversara sa din etapa a 7-a a […]
Acum 30 minute
19:00
Echipele Dinamo, Universitatea Cluj şi FK Csikszereda au fost sancţionate, miercuri, de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, pentru incidentele înregistrate la meciurile din Superliga României, a anunţat Liga Profesionistă de Fotbal. Formaţia bucureşteană Dinamo a fost sancţionată cu penalitate sportivă de 11.250 de lei, iar adversara sa din etapa a 7-a a […]
19:00
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: “E posibil!” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a oferit suma de 1 milion de euro pentru transferul unui fundaș din Bundesliga. Patronul campioanei a confirmat interesul pentru jucătorul respectv. FCSB încearcă să dea o lovitură în finalul perioadei de mercato. Concret, pe „radarul" roș-albaștrilor se află Hrvoje Smolcic, legitimat în prezent la Eintracht […]
19:00
Legenda lui Real Madrid, pe lista celor de la Leverkusen pentru înlocuirea lui Erik ten Hag # Antena Sport
Erik ten Hag a rezistat doar trei meciuri pe banca celor de la Bayer Leverkusen, iar acum formația din Bundesliga este în căutarea unui nou antrenor. Unul dintre favoriții clubului este un fost jucător legendar al celor de la Real Madrid. Marele avantaj în acest caz ar fi că antrenorul nu are în prezent niciun […]
Acum o oră
18:30
Gică Hagi, alături de Ianis la prezentarea oficială? „Regele”, surprins de o legendă a Turciei # Antena Sport
Transferul lui Ianis Hagi este tot mai aproape de realizare, după ce internaționalul român ar fi ajuns de la un acord cu o grupare din Turcia. Mijlocașul a avut mai multe oferte după despărțirea de Glasgow Rangers, dar a ales să evolueze la echipa unde va mai fi coleg cu un alt fotbalist român. Miercuri […]
Acum 2 ore
18:10
VIDEO „Vine retrogradarea” – Fanii lui Manchester United, comentarii virale după noul transfer făcut de „diavoli” # Antena Sport
Manchester United nu are cel mai bun start de sezon în Anglia, iar transferurile efectuate de gruparea de pe Old Trafford au fost ironizate de suporteri. Ultimul jucător adus sub comanda lui Ruben Amorim a stârnit reacții amuzante din partea fanilor. Disperată să aducă un portar pentru a-l înlocui pe Onana, United l-a transferat pe […]
18:10
Câte etape a fost suspendat Aly Abeid, după ce l-a lovit în față pe Adrian Șut, în CFR Cluj – FCSB 2-2 # Antena Sport
Aly Abeid și-a aflat pedeapsa, după cartonașul roșu încasat în CFR Cluj – FCSB 2-2. Comisia de Disciplină a FRF a hotărât câte etape va fi suspendat jucătorul ardelenilor. Abeid a fost eliminat în minutul 90+3 al duelului din Gruia. Atunci, înainte de Florin Tănase să execute o lovitură de la colțul terenului, fundașul l-a […]
17:40
Selecționerul reprezentativei de tineret, Costin Curelea, a primit o lovitură! Jucătorul echipei Oţelul Galaţi, Ştefan Bană, a părăsit cantonamentul naţionalei U21, din cauza unei probleme medicale. "Din cauza unor probleme medicale, Ştefan Bană, jucătorul celor de la Oţelul Galaţi, a părăsit cantonamentul naţionalei de tineret. Momentan, selecţionerul Costin Curelea nu a convocat un alt jucător […]
17:30
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 3 septembrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi toate detaliile legate de transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor. Internaţionalul român şi-a găsit echipă, după ce a rămas liber de contract la finalul stagiunii trecute. AntenaSport Update 3 septembrie 1. Ianis Hagi, la Alanyaspor "Telenovela" […]
17:30
Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă # Antena Sport
Dinamo are ambiții mari în acest sezon, iar startul lansat de campionat le dă încredere oficialilor clubului din Ștefan cel Mare. Zeljko Kopic a primit întăriri în această perioadă de mercato, însă sunt și anumiți jucători care au șanse mari să plece în zilele următoare. Antonio Bordușanu este unul dintre numele care ar putea să […]
Acum 4 ore
17:20
Victor Angelescu a venit cu detalii despre un jucător dorit de Rapid. Acționarul minoritar al formației din Giulești a dezvăluit că acesta este un mijlocaș dorit de Costel Gâlcă. Angelescu nu a dezvăluit însă numele jucătorului. Acesta a transmis că giuleștenii se află în negocieri cu acesta și că fotbalistul ar fi singurul care ar […]
17:10
Gigi Becali pregătește o lovitură în mercato! Vrea să aducă la FCSB un fundaș din Bundesliga! # Antena Sport
Gigi Becali pregătește o adevărată lovitură în mercato. Patronul de la FCSB a „pus ochii" pe un fundaș din Bundesliga, pe care vrea să îl aducă în lotul lui Elias Charalambous. Este vorba despre Hrvoje Smolcic, un fundaș central de 25 de ani, legitimat în prezent la Eintracht Frankfurt. Croatul este cotat la 2 milioane […]
16:40
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” # Antena Sport
Ianis Hagi și-a ales viitoarea destinație, la câteva luni după despărțirea de scoțienii de la Glasgow Rangers. Fotbalistul român în vârstă de 26 de ani va juca în Superliga Turciei, fiind convins de oferta celor de la Alanyaspor. Presa din „țara semilunii" a analizat mutarea fiului lui Gică Hagi. Ianis Hagi va fi prezentat oficial […]
16:30
McLaren a „pus ochii” pe Mick Schumacher! Se pregătește o lovitură în World Endurance Championship # Antena Sport
McLaren vrea să dea o lovitură în World Endurance Championship. Concret, reprezentanții echipei sunt în discuții cu Mick Schumacher, care este legitimat, în prezent, la Alpine. McLaren se pregătește de revenirea în World Endurance Championship, în 2027. Constructorul britanic vrea să înceapă noul drum alături de Mick Schumacher, fiul legendarului Michael Schumacher. McLaren îl vrea […]
Acum 6 ore
15:20
Daniel Bîrligea a ajuns în Serbia, unde este tratat de celebra Marijana Kovacevic, după leziunea musculară suferită în meciul cu CFR Cluj, 2-2, în care atacantul de 25 de ani a rezistat doar 10 minute. Problema musculară l-a făcut pe vârful de la FCSB să rateze dubla cu Canada şi Cipru, pentru care fusese deja […]
15:10
Ferrari, “schimbare” spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei. Omagiu pentru Niki Lauda la Monza # Antena Sport
Ferrari şi-a schimbat spectaculos monopostul pentru Marele Premiu al Italiei. Cursa de la Monza va fi duminică, de la 15:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Italienii au schimbat culorile de pe monoposturile pe care Charles Leclerc şi Lewis Hamilton le vor pilota pe circuitul legendar de la Monza. Ferrari, "schimbare" spectaculoasă […]
14:40
Bogdan Racoviţan, mesaj de luptă înaintea meciurilor naţionalei: “Vom face totul pentru calificare” # Antena Sport
Fundaşul Bogdan Racoviţan, revenit la echipa naţională de fotbal a României, după o accidentare suferită în luna august a anului trecut, a declarat într-un interviu, difuzat pe pagina de YouTube a Federaţiei Române de Fotbal, că selecţionata pregătită de Mircea Lucescu mai are şanse de calificare la Cupa Mondială din 2026, în ciuda startului mai […]
13:50
Nemţii, şocaţi de sumele uriaşe cheltuite în perioada de mercato. Uli Hoeness: “Am rămas fără cuvinte” # Antena Sport
Preşedintele de onoare ale clubului german de fotbal Bayern Munchen, Uli Hoeness, s-a arătat şocat de recentele transferuri din mercato de vară şi a apreciat ca nebuneşti sumele record cheltuite, transmite DPA. "Am rămas fără cuvinte văzând ce s-a întâmplat în ultimele 6-8 săptămâni în fotbalul internaţional", a declarat fostul internaţional, în vârstă de 73 […]
13:40
Adrian Porumboiu a dat cărţile pe faţă după ce Gigi Becali l-a scos pe Chiricheş din lot: “Dictatură avansată” # Antena Sport
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi l-a scos pe Vlad Chiricheş de pe listele de UEFA şi Liga 1, iar Adrian Porumboiu susţine că la FCSB e "o dictatură avansată" şi că toată lumea suportă stilul patronului, care chiar şi aşa a reuşit să câştige două titluri consecutive în Liga 1. "Oricum, FCSB nu […]
Acum 8 ore
13:20
Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” # Antena Sport
Ianis Hagi a ajuns la un acord total cu noua echipă, Alanyaspor. Daniel Pancu a dezvăluit faptul că transferul internaţionalului român în Turcia e ca şi făcut. Ianis Hagi va fi coechipier cu internaţionalul român U21, Umit Akdag. Fundaşul care are şi cetăţenie turcă s-a transferat în această vară la formaţia turcă. Ianis Hagi, acord […]
13:00
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” # Antena Sport
"Prinţişorul Craiovei" a făcut o nouă aroganţă de mii de euro. Adrian Mititelu Jr s-a afişat îmbrăcat în haine de mii de euro, pe conturile oficiale de socializare. Adrian Mititelu Jr a revenit din vacanţa pe care şi-a făcut-o în New York, cu ocazia zilei sale de naştere. El a sărbătorit împlinirea vârstei de 29 […]
12:40
Lamine Yamal şi-a numit favoriţii la cucerirea Balonului de Aur. Ce a spus despre şansele lui # Antena Sport
Lamine Yamal (18 ani) nu ascunde ambiţia sa de a câştiga Balonul de Aur, pentru care în acest an este unul dintre marii favoriţi, alături de Ousmane Dembélé. Dar i l-ar da lui Neymar sau lui Lionel Messi dacă nu ar câştiga trofeul anul acesta. Într-un interviu acordat postului de televiziune spaniol RTVE, vedeta de […]
12:30
Campioana en titre Aryna Sabalenka a ajuns în semifinalele US Open fără să joace, marţi seara, adversara sa din sferturile de finală, Marketa Vondrousova, retrăgându-se din cauza unei accidentări la genunchi, relatează AP. „Am încercat din răsputeri să intru pe teren astăzi, dar în timpul încălzirii am simţit din nou durerea la genunchi şi, după […]
12:00
Ce antrenor e favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. FCSB ar putea înfrunta un nume uriaş # Antena Sport
A fost dezvăluit numele antrenorului favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. "The Special One" a fost demis de turci, după ratarea calificării în grupa de Champions League. Fenerbahce a ajuns astfel în grupa de Europa League, acolo unde o va înfrunta pe FCSB. Meciul este programat să se desfăşoare în ultima etapă, […]
11:30
“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze # Antena Sport
"Telenovela" transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. Turcii au anunţat că internaţionalul român şi-a găsit echipă, urmând să semneze cu Alanyaspor. Ianis Hagi ar fi ajuns deja în oraş, în Alanya, pentru a pune la punct ultimele detalii din contractul pe care îl va avea. Internaţionalul român era liber de contract de la […]
Acum 12 ore
11:10
Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul # Antena Sport
Gigi Becali a aflat ce sumă trebuie să plătească pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul lui Leo Bolgado, fundaşul central de 27 de ani aflat pe lista de transferuri a celor de la FCSB. Gigi Becali a confirmat faptul că Leo Bolgdao este pe "radarul" său, după ce varianta […]
11:00
Sfat important pentru Cristi Chivu, după primele critici primite la Inter: “E singurul lucru pe care i l-aş recomanda” # Antena Sport
Cristi Chivu a primit un sfat important din partea lui Arrigo Sacchi, după primele critici primite la Inter. Antrenorul legendar italian a transmis că românul încă nu şi-a pus amprenta asupra formaţiei de pe Giuseppe Meazza. Sacchi i-a recomandat lui Chivu să intre în minţile jucătorilor pentru a-i convinge pe aceştia să-i urmeze filozofia de […]
10:20
Cu ce echipă negociază George Puşcaş, după plecarea de la Bodrumspor. S-ar putea întoarce în Italia # Antena Sport
George Puşcaş negociază cu o echipă din Italia, după ce s-a despărţit de Bodrumspor, în această vară. Atacantul român ajuns la 29 de ani s-ar putea întoarce în fotbalul din Peninsulă, după un sezon. Sampdoria este echipa la care a fost propus George Puşcaş. Vârful a evoluat în Italia la echipe precum Inter, Bari, Pisa […]
09:50
“Să nu ne îmbătăm cu apă rece”. Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu # Antena Sport
Marius Şumudică a transmis un mesaj ferm despre Universitatea Craiova. După startul excelent de sezon al ol
09:30
Întăriri pentru Costel Gâlcă la Rapid. Victor Angelescu a confirmat un nou transfer: “Am discutat cu Dan Şucu” # Antena Sport
Costel Gâlcă va primi întăriri la Rapid, în această pauză datorată meciurilor echipelor naţionale. Victor Angelescu a anunţat că se poartă negocieri avansate pentru un nou transfer la formaţia giuleşteană. Preşedintele celor de la Rapid a anunţat că până la finalul acestei săptămâni, Rapid va avea un nou jucător în lot. El a oferit declaraţii […] The post Întăriri pentru Costel Gâlcă la Rapid. Victor Angelescu a confirmat un nou transfer: “Am discutat cu Dan Şucu” appeared first on Antena Sport.
09:00
Încă un jucător al FCSB-ului s-a accidentat şi ratează convocarea la echipa naţională, după Daniel Bîrligea # Antena Sport
Încă un jucător al FCSB-ului s-a accidentat şi va rata convocarea la echipa naţională. Risto Radunovic nu va putea face parte din lotul celor din Muntenegru pentru partidele din startul acestei luni. Daniel Bîrligea a fost primul titular al campioanei care s-a confruntat cu probleme medicale şi nu a mai putut onora convocarea la naţională. […] The post Încă un jucător al FCSB-ului s-a accidentat şi ratează convocarea la echipa naţională, după Daniel Bîrligea appeared first on Antena Sport.
09:00
Carlos Alcaraz şi Novak Djokovic vor fi adversari în semifinalele turneului de la US Open 2025, ultimul de Grand Slam al anului, după victoriile obţinute în sferturile de finală, marţi, la New York. Novak Djokovic (38 ani), al şaptelea favorit, a câştigat în patru seturi în faţa americanului Taylor Fritz, finalistul de anul trecut, cu […] The post Novak Djokovic – Carlos Alcaraz, semifinală de vis la US Open 2025 appeared first on Antena Sport.
09:00
Antrenorul lui Tottenham i-a anunţat revenirea lui Radu Drăguşin. Veste importantă despre fundaşul român # Antena Sport
Antrenorul lui Tottenham i-a anunţat revenirea pe teren lui Radu Drăguşin. Thomas Frank a dat o veste uriaşă despre fundaşul român, care este accidentat încă din luna ianuarie. Radu Drăguşin a suferit o ruptură de ligamente şi a avut nevoie de operaţie. El a ratat şi startul de sezon de Premier League, însă revenirea sa […] The post Antrenorul lui Tottenham i-a anunţat revenirea lui Radu Drăguşin. Veste importantă despre fundaşul român appeared first on Antena Sport.
08:50
Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă # Antena Sport
Vladislav Blănuţă a semnat cu Dinamo Kiev un contract valabil pe 5 sezoane, iar Adrian Mititelu a dat o adevărată lovitură după transferul atacantului de 23 de ani cotat la 1.8 milioane de euro. Blănuţă va ajunge din Liga 3 în Conference League, iar mutarea a fost una care s-a făcut chiar în ultima secundă, […] The post Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă appeared first on Antena Sport.
08:40
Dayro Moreno revine la naționala Columbiei după 9 ani! Atacantul va împlini 40 de ani peste două săptămâni # Antena Sport
Dayro Moreno, care este cel mai bun marcator din istoria fotbalului columbian, depășindu-l pe Radamel Falcao în acest an, a fost selecționat pentru ultimele două meciuri din preliminariile Mondialului, cu Bolivia și Venezuela. Ultimul lui meci pentru Columbia a fost în iunie 2016, când a jucat cu Peru, în sferturile Copa America. Dayro Moreno revine […] The post Dayro Moreno revine la naționala Columbiei după 9 ani! Atacantul va împlini 40 de ani peste două săptămâni appeared first on Antena Sport.
08:30
Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: “Se potrivea acolo” # Antena Sport
Ianis Hagi a ratat un transfer într-unul dintre cele mai bine cotate campionate ale Europei. Internaţionalul român, care în continuare e liber de contract, a fost dorit de Elche, echipă din La Liga. Ianis Hagi s-a despărţit de Rangers la sfârşitul stagiunii trecute şi încă nu şi-a găsit echipă. Au existat zvonuri, în presa din […] The post Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: “Se potrivea acolo” appeared first on Antena Sport.
08:20
Vladislav Blănuţă, atacantul de 23 de ani de la FCU Craiova, a fost transferat la Dinamo Kiev. Anunţul oficial a fost făcut de ucraineni chiar la miezul nopţii. Mutare vine la doar câteva zile după ce internaţionalul U21 jucase în Liga 3, în 0-0 cu Academica Balş. Încă nu este cunoscută suma pe care Dinamo […] The post Vladislav Blănuţă, transfer la Dinamo Kiev! Anunţul făcut la miezul nopţii appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:30
Niciun șut, niciun gol! Vârful pe care Lucescu îl voia la națională are probleme în Spania # Antena Sport
Împrumutat de Oviedo la Cultural Leonesa, românul Daniel Paraschiv nu reușește să impresioneze nici măcar în Segunda División. Atacantul venit în Spania de la Hermannstadt are deja probleme la noua sa echipă. Titular în primele trei meciuri ale sezonului, Paraschiv nu a marcat, nu a oferit nicio pasă de gol, iar Cultural Leonesa a pierdut […] The post Niciun șut, niciun gol! Vârful pe care Lucescu îl voia la națională are probleme în Spania appeared first on Antena Sport.
00:20
Mijlocaşul german Ilkay Gündogan, în vârstă de 34 de ani, s-a transferat marţi la Galatasaray de la Manchester City, club cu care a câştigat Liga Campionilor în calitate de căpitan în 2023. „A fost semnat un contract cu jucătorul, valabil până la sfârşitul sezonului 2026/2027”, a anunţat Galatasaray într-un comunicat. Ilkay Gundogan a semnat cu […] The post Ilkay Gundogan a fost prezentat oficial de Galatasaray appeared first on Antena Sport.
2 septembrie 2025
23:10
Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open! Spaniolul, fără set pierdut la Grand Slam-ul american # Antena Sport
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat, marţi, în semifinale la US Open, ultimul Grand Slam al anului. El este în semifinale la Flushing Meadows pentru a treia oară, iar în cele cinci meciuri disputate până acum nu a pierdut niciun set. Alcaraz l-a învins în sferturi pe cehul Jiri Lehecka, […] The post Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la US Open! Spaniolul, fără set pierdut la Grand Slam-ul american appeared first on Antena Sport.
23:00
Edi Iordănescu a dezvăluit discuţiile pe care le-a purtat cu Ianis Hagi pentru transferul românului la Legia! # Antena Sport
Antrenorul Legiei Varşovia, Edi Iordănescu (47 de ani), a avut mai multe discuţii cu Ianis Hagi pentru a-l convinge pe internaţionalul român să semneze cu Legia Varşovia. Edi Iordănescu a precizat că transferul nu s-a realizat pentru că Ianis Hagi a avut pretenţii salariale mult mai mari decât posibilităţile clubului Legia Varşovia. Edi Iordănescu a […] The post Edi Iordănescu a dezvăluit discuţiile pe care le-a purtat cu Ianis Hagi pentru transferul românului la Legia! appeared first on Antena Sport.
22:50
Florin Prunea a vorbit despre meciurile FCSB-ului din grupa principală de Europa League. Fostul internațional a venit cu un verdict și a spus câte puncte poate obține campioana. Cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare) se vor duela elevii […] The post Florin Prunea știe câte puncte poate face FCSB în Europa League appeared first on Antena Sport.
22:30
Un jucător de la națională, pe lista lui Edi Iordănescu la Legia! “Ținta” românului, după refuzul lui Ianis Hagi # Antena Sport
Antrenorul Legiei Varşovia, Edi Iordănescu (47 de ani), a dezvăluit că a mai încercat să transfere un jucător de la naţionala României, după ce varianta Ianis Hagi a picat. Este vorba despre Denis Drăguş, care evoluează la Eyupspor. Edi Iordănescu a încercat să transfere şi un fotbalist de la o echipă de top din România, […] The post Un jucător de la națională, pe lista lui Edi Iordănescu la Legia! “Ținta” românului, după refuzul lui Ianis Hagi appeared first on Antena Sport.
22:20
Jose Mourinho, ironie fabuloasă la adresa lui Kurt Zouma, noul jucător de la CFR Cluj # Antena Sport
Jose Mourinho a oferit un interviu în care l-a ironizat pe Kurt Zouma, jucător care a semnat cu CFR Cluj. „The Special One” a uimit pe toată lumea, cu replica sa. Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj în decursul zilei de 2 septembrie, potrivit fanatik.ro.. Jucătorul cotat la suma de 10 milioane de euro […] The post Jose Mourinho, ironie fabuloasă la adresa lui Kurt Zouma, noul jucător de la CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
22:00
Fostul internaţional român de tineret Alexi Pitu a marcat primul său gol pentru Vejle BK, învingătoare cu scorul de 6-0 în faţa echipei FC Skanderborg, marţi, în deplasare, în Cupa Danemarcei la fotbal. Pitu (23 ani) a deschis scorul în min. 14, a primit un cartonaş galben şi a fost schimbat la pauză. Alexi Pitu […] The post Alexi Pitu a „spart gheața” la Vejle! Românul, la primul gol după aproape 2 ani! appeared first on Antena Sport.
21:30
Puştii din naţionala sub 16 ani au grijă mereu să fie fresh. Ei mănâncă sănătos ca să pună în teren toată energia pentru România! La 16 ani, puştii din naţională au tot timpul grijă la ce pun în farfurie. Selecţionerul îi îndrumă. “Au un material pe care trebuie să îl respecte, legat de alimentaţie, ca […] The post Tricolorii naţionalei U16 au mereu grijă la ce mănâncă. Selecţionerul îi îndrumă appeared first on Antena Sport.
21:00
Jessica Pegula a învins-o pe Barbora Krejcikova şi este prima semifinalistă la US Open # Antena Sport
Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, cap de serie 4, a învins-o pe sportiva cehă Barbora Krejcikova, locul 62 mondial, şi s-a calificat în semifinale la US Open. Pegula s-a impus, scor 6-3, 6-3, după un meci care a durat o oră şi 26 de minute. Jessica Pegula, prima semifinalistă de la US Open În […] The post Jessica Pegula a învins-o pe Barbora Krejcikova şi este prima semifinalistă la US Open appeared first on Antena Sport.
20:50
Kurt Zouma este noul jucător al celor de la CFR Cluj! Câștigătorul de UEFA Champions League din 2021 a semnat un contract valabil pe două sezoane cu echipa lui Neluțu Varga. CFR Cluj a reușit astfel lovitura verii în fotbalul românesc. Kurt Zouma, cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate […] The post Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj! Ce contract are câștigătorul de Champions League appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Fotbal ca la carte appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Rapidista cerută în căsătorie în deşertul Spaniei e gata de nuntă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Rapidista cerută în căsătorie în deşertul Spaniei e gata de nuntă appeared first on Antena Sport.
20:30
The post Jurnal Antena Sport | Turcul plătește pentru Hagi appeared first on Antena Sport.
