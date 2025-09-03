Noua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească

22:30

Antrenorul Legiei Varşovia, Edi Iordănescu (47 de ani), a dezvăluit că a mai încercat să transfere un jucător de la naţionala României, după ce varianta Ianis Hagi a picat. Este vorba despre Denis Drăguş, care evoluează la Eyupspor. Edi Iordănescu a încercat să transfere şi un fotbalist de la o echipă de top din România, […]