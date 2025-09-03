Kurt Zouma, anunţat oficial de CFR Cluj! “Luaţi o pauză de la Insula”! Lovitura verii în fotbalul românesc

11:30

"Telenovela" transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. Turcii au anunţat că internaţionalul român şi-a găsit echipă, urmând să semneze cu Alanyaspor. Ianis Hagi ar fi ajuns deja în oraş, în Alanya, pentru a pune la punct ultimele detalii din contractul pe care îl va avea. Internaţionalul român era liber de contract de la […]