Kurt Zouma, anunţat oficial de CFR Cluj! “Luaţi o pauză de la Insula”! Lovitura verii în fotbalul românesc
Antena Sport, 3 septembrie 2025 23:20
Kurt Zouma este noul jucător al lui CFR Cluj, iar clubul din Gruia a găsit un mod genial de a anunţa oficial transferul fostului jucător al lui Chelsea, deţinător al Ligii Campionilor. CFR Cluj a reușit astfel lovitura verii în fotbalul românesc. Kurt Zouma, cotat la suma de 10 milioane de euro, potrivit site-ului de
• • •
Acum 30 minute
23:40
Reacţia lui Neluţu Varga, după ce a realizat unul dintre cele mai tari transferuri din istoria Ligii 1 # Antena Sport
Kurt Zouma este noul jucător al lui CFR Cluj. Fundaşul de 30 de ani care a câştigat Champions League cu Chelsea, în 2021, este unul dintre cele mai tari transferuri din istoria Ligii 1. Fundaşul francez e cel mai bine cotat jucător din fotbalul românesc, 10 milioane de euro, iar Neluţu Varga este în culmea
23:40
Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele jucătorului de 10.000.000 de euro # Antena Sport
Kurt Zouma a fost transferat de CFR Cluj. Fundașul cotat la 10 milioane de euro a devenit astfel cel mai scump jucător din Liga 1. Oficialii lui CFR Cluj l-au prezentat oficial pe Kurt Zouma într-un mod genial. "Luați o pauză de la Insulă. Urmează cea mai așteptată mutare a momentului", au notat reprezentanții clubului
Acum o oră
23:20
23:10
Gigi Becali a auzit câți bani trebuie să ofere pentru transferul lui Louis Munteanu și a răbufnit: “Sunt nebun?” # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit, din nou, despre posibilul transfer al lui Louis Munteanu la FCSB! Patronul campioanei a răbufnit atunci când a aflat pe ce sumă s-ar putea realiza mutarea. Becali i-a făcut o ofertă publică lui Neluțu Varga pentru transferul lui Louis Munteanu. Latifundiarul a oferit 4,5 milioane de euro pentru mutare, însă a
23:00
FCSB este în continuare în căutarea unui fundaș central, după ce gruparea roș-albastră a ratat transferul lui Adrian Rus, ajuns în cele din urmă la Universitatea Craiova. Mihai Stoica încearcă aducerea unui stoper din Bundesliga, lucru confirmat și de patronul echipei. Cristi Balaj i-a propus lui Gigi Becali un jucător de la CFR Cluj, însă
Acum 2 ore
22:50
Motivul pentru care Adrian Rus nu a ajuns la FCSB! Gigi Becali a spus cine s-a opus transferului # Antena Sport
Adrian Rus a fost prezentat oficial marți la Universitatea Craiova, el fiind atât pe lista unor cluburi din Italia, cât și pe lista lui Gigi Becali la FCSB. Patronul campioanei României l-a dorit pe fundaș și în anul 2022, dar atunci cel transferat a fost Joyskim Dawa. Fotbalistul trebuie să își rezolve situația contractuală cu
22:40
Gigi Becali a dorit să transfere un jucător din Liga 1, înainte de finalul perioadei de mercato. Acesta și-a decis viitorul, iar tatăl său a făcut anunțul. Este vorba despre Mario Tudose, fundașul celor de la FC Argeș. Gigi Becali a dorit să îl aducă la FCSB pentru a avea soluții U21, având în vedere
22:10
Câte bilete s-au vândut pentru meciul România – Canada (vineri, 21:00 – Antena 1 și AntenaPLAY) # Antena Sport
Naționala de fotbal a României va disputa un meci amical pe Arena Națională din București, vineri. Selecționata pregătită de Mircea Lucescu se va pregăti apoi de disputa din preliminariile pentru turneul final de anul viitor. România – Canada va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY vineri, de la ora 21:00. După meciul
Acum 4 ore
21:50
Miodrag Belodedici, avertisment pentru FCSB înaintea meciului cu Steaua Roșie, din Europa League: “De asta e vorba” # Antena Sport
Miodrag Belodedici a venit cu un avertisment pentru FCSB, înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad, din Europa League. Fostul internațional știe care ar putea fi problema campioanei, la deplasarea din Serbia. FCSB se va deplasa pe terenul celor de la Steaua Roșie în etapa a 5-a din Europa League. Până atunci, campioana României se va
21:30
Plusul Universității Craiova față de rivala FCSB. Ce a scos în evidență Marius Lăcătuș # Antena Sport
Universitatea Craiova transferă pe bandă rulantă în acest start de sezon, conducerea fiind „alimentată" de rezultatele de excepție ale echipei, atât pe plan intern, cât și pe plan european. Spre deosebire de FCSB, oltenii au adus întăriri pe măsură în toate compartimentele, iar majoritatea jucătorilor au confirmat. Marius Lăcătuș a analizat cele două campanii de
21:20
Cheltuielile pentru transferuri au atins un nou record în perioada de mercato din afara sezonului, când cluburile din întreaga lume au cheltuit aproape 10 miliarde de dolari pe transferuri internaţionale, a anunţat FIFA, miercuri, într-un raport. Cluburile au înregistrat aproape 12.000 de transferuri internaţionale, cheltuielile totale ridicându-se la 9,76 miliarde de dolari, a precizat FIFA.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Aventura le vine servită appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Fie vreme bună, fie vreme rea appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Să fie cu noroc appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Super Mario din poartă appeared first on Antena Sport.
20:50
Încă un transfer ratat de Dinamo! Fotbalistul nu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic # Antena Sport
Dinamo a ratat încă un transferul după ce a încercat să-l aducă pe Andrei Coubiș, ajuns în cele din urmă la Sampdoria. Formația din Ștefan cel Mare a încercat să își întărească linia mediană cu un fost fotbalist de la FCSB, însă mutarea a picat din motive necunoscute. Potrivit sport.ro, Marco Dulca ar fi fost
20:40
Lovitură pentru Radu Drăgușin! Tottenham nu l-a inclus în lotul pentru Champions League # Antena Sport
Radu Drăgușin a primit o lovitură! Fundașul de la Tottenham nu va juca în partidele din grupa principală de Champions League. Românul s-a accidentat la finalul lunii ianuarie și nu a revenit încă la antrenamentele lui Tottenham. Thomas Frank anunța că acesta va relua pregătirea alături de colegii săi în scurt timp, însă, se pare
20:30
Noua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească # Antena Sport
Noua generație sub 19 ani vrea să o întreacă pe ultima, semifinalistă în iunie, la Europeanul de acasă. Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească! Povestea naționalei sub 19 ani merge mai departe, cu o generație fresh! "(n.r. De ce iubești tu fotbalul?) Pentru că îmi place ceea ce fac!" "Pentru
20:10
Modul inedit prin care Ilkay Gundogan le-a mulțumit fanilor lui Manchester City, după transferul la Galatasaray # Antena Sport
Proaspăt transferat de la Manchester City la Galatasaray, fotbalistul Ilkay Gundogan a cumpărat o pagină de publicitate în ziarul local Manchester Evening News pentru a adresa o scrisoare deschisă fanilor clubului şi foştilor săi coechipieri, transmite L'Equipe. Înainte de a se alătura lui Galatasaray cu un contract pe doi ani, Ilkay Gundogan a vrut să
20:10
The post Jurnal AntenaSport | Toamna se culeg victoriile appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
19:40
Imagini șocante din Columbia! O arbitră a fost pălmuită de un jucător. De la ce a pornit totul # Antena Sport
Momente incredibile la un meci de fotbal din Columbia. O arbitră a fost pălmuită la propriu de unul dintre jucători, iar conflictul putea escalada rapid, dar spiritele au fost rapid calmate de cei aflați în jurul lor. Din informațiile publicate de presa columbiană, se pare că jucătorul ar fi fost nemulțumit de cartonașul roșu încasat.
19:30
Turcii au făcut anunțul momentului despre Ianis Hagi! Aceștia au dezvăluit că fiul lui Gică Hagi efectuează vizita medicală și că va semna cu Alanyaspor. După ce a refuzat ofertele celor de la Elche și Fatih Karagumruk, Ianis Hagi s-a decis și a ales să își continue cariera la Alanyaspor. Românul va semna cu turcii
19:00
Echipele Dinamo, Universitatea Cluj şi FK Csikszereda au fost sancţionate, miercuri, de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, pentru incidentele înregistrate la meciurile din Superliga României, a anunţat Liga Profesionistă de Fotbal. Formaţia bucureşteană Dinamo a fost sancţionată cu penalitate sportivă de 11.250 de lei, iar adversara sa din etapa a 7-a a
19:00
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a ofertat un fundaș din Bundesliga: “E posibil!” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacție după ce FCSB a oferit suma de 1 milion de euro pentru transferul unui fundaș din Bundesliga. Patronul campioanei a confirmat interesul pentru jucătorul respectv. FCSB încearcă să dea o lovitură în finalul perioadei de mercato. Concret, pe „radarul" roș-albaștrilor se află Hrvoje Smolcic, legitimat în prezent la Eintracht
19:00
Legenda lui Real Madrid, pe lista celor de la Leverkusen pentru înlocuirea lui Erik ten Hag # Antena Sport
Erik ten Hag a rezistat doar trei meciuri pe banca celor de la Bayer Leverkusen, iar acum formația din Bundesliga este în căutarea unui nou antrenor. Unul dintre favoriții clubului este un fost jucător legendar al celor de la Real Madrid. Marele avantaj în acest caz ar fi că antrenorul nu are în prezent niciun
18:30
Gică Hagi, alături de Ianis la prezentarea oficială? „Regele”, surprins de o legendă a Turciei # Antena Sport
Transferul lui Ianis Hagi este tot mai aproape de realizare, după ce internaționalul român ar fi ajuns de la un acord cu o grupare din Turcia. Mijlocașul a avut mai multe oferte după despărțirea de Glasgow Rangers, dar a ales să evolueze la echipa unde va mai fi coleg cu un alt fotbalist român. Miercuri
18:10
VIDEO „Vine retrogradarea” – Fanii lui Manchester United, comentarii virale după noul transfer făcut de „diavoli” # Antena Sport
Manchester United nu are cel mai bun start de sezon în Anglia, iar transferurile efectuate de gruparea de pe Old Trafford au fost ironizate de suporteri. Ultimul jucător adus sub comanda lui Ruben Amorim a stârnit reacții amuzante din partea fanilor. Disperată să aducă un portar pentru a-l înlocui pe Onana, United l-a transferat pe
18:10
Câte etape a fost suspendat Aly Abeid, după ce l-a lovit în față pe Adrian Șut, în CFR Cluj – FCSB 2-2 # Antena Sport
Aly Abeid și-a aflat pedeapsa, după cartonașul roșu încasat în CFR Cluj – FCSB 2-2. Comisia de Disciplină a FRF a hotărât câte etape va fi suspendat jucătorul ardelenilor. Abeid a fost eliminat în minutul 90+3 al duelului din Gruia. Atunci, înainte de Florin Tănase să execute o lovitură de la colțul terenului, fundașul l-a
Acum 8 ore
17:40
Selecționerul reprezentativei de tineret, Costin Curelea, a primit o lovitură! Jucătorul echipei Oţelul Galaţi, Ştefan Bană, a părăsit cantonamentul naţionalei U21, din cauza unei probleme medicale. "Din cauza unor probleme medicale, Ştefan Bană, jucătorul celor de la Oţelul Galaţi, a părăsit cantonamentul naţionalei de tineret. Momentan, selecţionerul Costin Curelea nu a convocat un alt jucător
17:30
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 3 septembrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi toate detaliile legate de transferul lui Ianis Hagi la Alanyaspor. Internaţionalul român şi-a găsit echipă, după ce a rămas liber de contract la finalul stagiunii trecute. AntenaSport Update 3 septembrie 1. Ianis Hagi, la Alanyaspor "Telenovela"
17:30
Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă # Antena Sport
Dinamo are ambiții mari în acest sezon, iar startul lansat de campionat le dă încredere oficialilor clubului din Ștefan cel Mare. Zeljko Kopic a primit întăriri în această perioadă de mercato, însă sunt și anumiți jucători care au șanse mari să plece în zilele următoare. Antonio Bordușanu este unul dintre numele care ar putea să
17:20
Victor Angelescu a venit cu detalii despre un jucător dorit de Rapid. Acționarul minoritar al formației din Giulești a dezvăluit că acesta este un mijlocaș dorit de Costel Gâlcă. Angelescu nu a dezvăluit însă numele jucătorului. Acesta a transmis că giuleștenii se află în negocieri cu acesta și că fotbalistul ar fi singurul care ar
17:10
Gigi Becali pregătește o lovitură în mercato! Vrea să aducă la FCSB un fundaș din Bundesliga! # Antena Sport
Gigi Becali pregătește o adevărată lovitură în mercato. Patronul de la FCSB a „pus ochii" pe un fundaș din Bundesliga, pe care vrea să îl aducă în lotul lui Elias Charalambous. Este vorba despre Hrvoje Smolcic, un fundaș central de 25 de ani, legitimat în prezent la Eintracht Frankfurt. Croatul este cotat la 2 milioane
16:40
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” # Antena Sport
Ianis Hagi și-a ales viitoarea destinație, la câteva luni după despărțirea de scoțienii de la Glasgow Rangers. Fotbalistul român în vârstă de 26 de ani va juca în Superliga Turciei, fiind convins de oferta celor de la Alanyaspor. Presa din „țara semilunii" a analizat mutarea fiului lui Gică Hagi. Ianis Hagi va fi prezentat oficial
16:30
McLaren a „pus ochii” pe Mick Schumacher! Se pregătește o lovitură în World Endurance Championship # Antena Sport
McLaren vrea să dea o lovitură în World Endurance Championship. Concret, reprezentanții echipei sunt în discuții cu Mick Schumacher, care este legitimat, în prezent, la Alpine. McLaren se pregătește de revenirea în World Endurance Championship, în 2027. Constructorul britanic vrea să înceapă noul drum alături de Mick Schumacher, fiul legendarului Michael Schumacher. McLaren îl vrea […] The post McLaren a „pus ochii” pe Mick Schumacher! Se pregătește o lovitură în World Endurance Championship appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:20
Daniel Bîrligea a ajuns în Serbia, unde este tratat de celebra Marijana Kovacevic, după leziunea musculară suferită în meciul cu CFR Cluj, 2-2, în care atacantul de 25 de ani a rezistat doar 10 minute. Problema musculară l-a făcut pe vârful de la FCSB să rateze dubla cu Canada şi Cipru, pentru care fusese deja […] The post Când revine Daniel Bîrligea! Atacantul de la FCSB se tratează la Marijana Kovacevic appeared first on Antena Sport.
15:10
Ferrari, “schimbare” spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei. Omagiu pentru Niki Lauda la Monza # Antena Sport
Ferrari şi-a schimbat spectaculos monopostul pentru Marele Premiu al Italiei. Cursa de la Monza va fi duminică, de la 15:45, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. Italienii au schimbat culorile de pe monoposturile pe care Charles Leclerc şi Lewis Hamilton le vor pilota pe circuitul legendar de la Monza. Ferrari, “schimbare” spectaculoasă […] The post Ferrari, “schimbare” spectaculoasă înainte de Marele Premiu al Italiei. Omagiu pentru Niki Lauda la Monza appeared first on Antena Sport.
14:40
Bogdan Racoviţan, mesaj de luptă înaintea meciurilor naţionalei: “Vom face totul pentru calificare” # Antena Sport
Fundaşul Bogdan Racoviţan, revenit la echipa naţională de fotbal a României, după o accidentare suferită în luna august a anului trecut, a declarat într-un interviu, difuzat pe pagina de YouTube a Federaţiei Române de Fotbal, că selecţionata pregătită de Mircea Lucescu mai are şanse de calificare la Cupa Mondială din 2026, în ciuda startului mai […] The post Bogdan Racoviţan, mesaj de luptă înaintea meciurilor naţionalei: “Vom face totul pentru calificare” appeared first on Antena Sport.
13:50
Nemţii, şocaţi de sumele uriaşe cheltuite în perioada de mercato. Uli Hoeness: “Am rămas fără cuvinte” # Antena Sport
Preşedintele de onoare ale clubului german de fotbal Bayern Munchen, Uli Hoeness, s-a arătat şocat de recentele transferuri din mercato de vară şi a apreciat ca nebuneşti sumele record cheltuite, transmite DPA. “Am rămas fără cuvinte văzând ce s-a întâmplat în ultimele 6-8 săptămâni în fotbalul internaţional”, a declarat fostul internaţional, în vârstă de 73 […] The post Nemţii, şocaţi de sumele uriaşe cheltuite în perioada de mercato. Uli Hoeness: “Am rămas fără cuvinte” appeared first on Antena Sport.
13:40
Adrian Porumboiu a dat cărţile pe faţă după ce Gigi Becali l-a scos pe Chiricheş din lot: “Dictatură avansată” # Antena Sport
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi l-a scos pe Vlad Chiricheş de pe listele de UEFA şi Liga 1, iar Adrian Porumboiu susţine că la FCSB e “o dictatură avansată” şi că toată lumea suportă stilul patronului, care chiar şi aşa a reuşit să câştige două titluri consecutive în Liga 1. “Oricum, FCSB nu […] The post Adrian Porumboiu a dat cărţile pe faţă după ce Gigi Becali l-a scos pe Chiricheş din lot: “Dictatură avansată” appeared first on Antena Sport.
13:20
Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” # Antena Sport
Ianis Hagi a ajuns la un acord total cu noua echipă, Alanyaspor. Daniel Pancu a dezvăluit faptul că transferul internaţionalului român în Turcia e ca şi făcut. Ianis Hagi va fi coechipier cu internaţionalul român U21, Umit Akdag. Fundaşul care are şi cetăţenie turcă s-a transferat în această vară la formaţia turcă. Ianis Hagi, acord […] The post Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” appeared first on Antena Sport.
13:00
“Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” # Antena Sport
“Prinţişorul Craiovei” a făcut o nouă aroganţă de mii de euro. Adrian Mititelu Jr s-a afişat îmbrăcat în haine de mii de euro, pe conturile oficiale de socializare. Adrian Mititelu Jr a revenit din vacanţa pe care şi-a făcut-o în New York, cu ocazia zilei sale de naştere. El a sărbătorit împlinirea vârstei de 29 […] The post “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” appeared first on Antena Sport.
12:40
Lamine Yamal şi-a numit favoriţii la cucerirea Balonului de Aur. Ce a spus despre şansele lui # Antena Sport
Lamine Yamal (18 ani) nu ascunde ambiţia sa de a câştiga Balonul de Aur, pentru care în acest an este unul dintre marii favoriţi, alături de Ousmane Dembélé. Dar i l-ar da lui Neymar sau lui Lionel Messi dacă nu ar câştiga trofeul anul acesta. Într-un interviu acordat postului de televiziune spaniol RTVE, vedeta de […] The post Lamine Yamal şi-a numit favoriţii la cucerirea Balonului de Aur. Ce a spus despre şansele lui appeared first on Antena Sport.
12:30
Campioana en titre Aryna Sabalenka a ajuns în semifinalele US Open fără să joace, marţi seara, adversara sa din sferturile de finală, Marketa Vondrousova, retrăgându-se din cauza unei accidentări la genunchi, relatează AP. „Am încercat din răsputeri să intru pe teren astăzi, dar în timpul încălzirii am simţit din nou durerea la genunchi şi, după […] The post Aryna Sabalenka, în semifinalele de la US Open 2025. Marketa Vondrousova s-a retras appeared first on Antena Sport.
12:00
Ce antrenor e favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. FCSB ar putea înfrunta un nume uriaş # Antena Sport
A fost dezvăluit numele antrenorului favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. “The Special One” a fost demis de turci, după ratarea calificării în grupa de Champions League. Fenerbahce a ajuns astfel în grupa de Europa League, acolo unde o va înfrunta pe FCSB. Meciul este programat să se desfăşoare în ultima etapă, […] The post Ce antrenor e favorit să-i ia locul lui Jose Mourinho la Fenerbahce. FCSB ar putea înfrunta un nume uriaş appeared first on Antena Sport.
11:30
“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze # Antena Sport
“Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. Turcii au anunţat că internaţionalul român şi-a găsit echipă, urmând să semneze cu Alanyaspor. Ianis Hagi ar fi ajuns deja în oraş, în Alanya, pentru a pune la punct ultimele detalii din contractul pe care îl va avea. Internaţionalul român era liber de contract de la […] The post “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze appeared first on Antena Sport.
11:10
Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul # Antena Sport
Gigi Becali a aflat ce sumă trebuie să plătească pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul lui Leo Bolgado, fundaşul central de 27 de ani aflat pe lista de transferuri a celor de la FCSB. Gigi Becali a confirmat faptul că Leo Bolgdao este pe “radarul” său, după ce varianta […] The post Ce sumă trebuie să plătească Gigi Becali pentru jucătorul dorit de la CFR Cluj. Neluţu Varga i-a stabilit preţul appeared first on Antena Sport.
11:00
Sfat important pentru Cristi Chivu, după primele critici primite la Inter: “E singurul lucru pe care i l-aş recomanda” # Antena Sport
Cristi Chivu a primit un sfat important din partea lui Arrigo Sacchi, după primele critici primite la Inter. Antrenorul legendar italian a transmis că românul încă nu şi-a pus amprenta asupra formaţiei de pe Giuseppe Meazza. Sacchi i-a recomandat lui Chivu să intre în minţile jucătorilor pentru a-i convinge pe aceştia să-i urmeze filozofia de […] The post Sfat important pentru Cristi Chivu, după primele critici primite la Inter: “E singurul lucru pe care i l-aş recomanda” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
10:20
Cu ce echipă negociază George Puşcaş, după plecarea de la Bodrumspor. S-ar putea întoarce în Italia # Antena Sport
George Puşcaş negociază cu o echipă din Italia, după ce s-a despărţit de Bodrumspor, în această vară. Atacantul român ajuns la 29 de ani s-ar putea întoarce în fotbalul din Peninsulă, după un sezon. Sampdoria este echipa la care a fost propus George Puşcaş. Vârful a evoluat în Italia la echipe precum Inter, Bari, Pisa […] The post Cu ce echipă negociază George Puşcaş, după plecarea de la Bodrumspor. S-ar putea întoarce în Italia appeared first on Antena Sport.
09:50
“Să nu ne îmbătăm cu apă rece”. Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu # Antena Sport
Marius Şumudică a transmis un mesaj ferm despre Universitatea Craiova. După startul excelent de sezon al oltenilor lui Mirel Rădoi, “Şumi” a lansat un avertisment şi a transmis că adevărata bătălie pentru titlu se va da în play-off. Fostul antrenor de la Rapid a punctat şi faptul că echipele din a doua parte a clasamentului […] The post “Să nu ne îmbătăm cu apă rece”. Marius Şumudică, mesaj ferm despre Universitatea Craiova. Ce a spus despre lupta la titlu appeared first on Antena Sport.
