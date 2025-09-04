Cel mai mic ROBOR din ultimele patru luni – date BNR 4 septembrie 2025

10:10

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut în primele şapte luni ale anului, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 3,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,5%, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).