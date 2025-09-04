Cel mai mic ROBOR din ultimele patru luni – date BNR 4 septembrie 2025
Economica.net, 4 septembrie 2025 11:50
ROBOR scade şi atinge cel mai scăzut nivel de la începutul lunii mai şi până acum pentru indicele la trei luni.
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:40
EXCLUSIV Lipsa banilor lovește deja în construcția autostrăzilor: Guvernul cere constructorilor să amâne lucrările. Primul proiect afectat e chiar la Bolojan acasă # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis ordin de începere a lucrărilor pe lotul 1 al Drumului Expres Arad - Oradea începând abia cu data de 1 martie 2027. Decizia este argumentată în principal prin limitările bugetare. Și alte proiecte de autostrăzi și drumuri expres urmează să fie afectate de lipsa banilor.
11:30
Gama de motorizări a modelului Dacia Duster se înnoiește cu Hybrid-G 150, Hibrid 155, Mild Hibrid 140 și Eco-G 120, iar Bigster cu Hibrid-G 150.
11:30
Leroy Merlin investește 28 de milioane de euro anul acesta și pregătește deschiderea a trei noi magazine în 2026 # Economica.net
Retailerul Leroy Merlin are un buget de investiții de 27,9 milioane de euro pentru acest an, cu 50% mai mult decât anul trecut. Banii sunt alocați extinderilor, digitalizării și dezvoltării durabile.
11:20
Cum îți protejezi casa cu doar 50 de lei pe an? Află tot ce trebuie să știi despre asigurarea PAD # Economica.net
Într-un climat imprevizibil, cu fenomene naturale tot mai intense, asigurarea PAD nu mai este doar o formalitate administrativă. Este un mecanism de echilibru între riscuri și resurse, între prevenție și reacție. Iar în 2025, acest […]
11:20
Important! Precizări ANAF despre plata CASS pentru cei care au rămas neasigurați la sănătate și se află în întreținerea altor persoane # Economica.net
ANAF a emis o informare în care arată cum trebuie să se facă plata pentru contribuția la sănătate (CASS) pentru persoanele care erau coasigurate, dar nu mai sunt pentru că s-a schimbat legea.
11:20
Scenariu pentru o explozie a aurului. 5.000 de dolari uncia, dacă „independenţa” Fed va fi afectată, avertizează gigantul american Goldman Sachs # Economica.net
Cotaţia aurului ar putea ajunge la aproape 5.000 de dolari uncia, dacă independenţa Rezervei Federale americane ar fi prejudiciată şi investitorii şi-ar transfera doar o mică parte din fondurile lor din obligaţiuni emise de Trezoreria americană în lingouri de aur, susţin analiştii băncii americane Goldman Sachs Group Inc., transmite Bloomberg.
11:20
OPPO anunță lansarea pe piața din România a noii generații de telefoane AI – seria Reno14, disponibilă în trei modele: Reno14 5G, Reno14 F 5G și Reno 14 FS 5G. Telefoanele sunt echipate cu AI Livephoto 2.0, funcții avansate de editare și productivitate bazate pe AI.
11:20
ING, profit în creștere. Câștig de aproape 790 de milioane de lei la jumătatea anului și active majorate cu 11% # Economica.net
În primele șase luni ale anului 2025, activele ING Bank România s-au majorat cu 11%, ajungând la valoarea de 79 mld. lei, în vreme ce profitul net a înregistrat o creștere de 4,8% față de aceeași perioadă a anului anterior. Valoarea profitului net in primele 6 luni din 2025 este de 787,5 milioane lei, conform unui comunicat al băncii.
Acum 2 ore
10:40
China îşi pregăteşte giganţii e-commerce pentru invazia Europei după ce Trump a impus noile taxe vamale # Economica.net
Unele dintre cele mai mari companii chineze din domeniile e-commerce şi logistică să grăbesc să închirieze spaţii de depozitare în Europa, în contextul în care tarifele impuse de preşedintele SUA, Donald Trump, au modificat lanţurile de aprovizionare şi pieţele de desfacere ale producătorilor, transmite Bloomberg.
10:40
Embryos, clinică de fertilizare in vitro, se extinde peste graniță: cumpără o clinică din Sofia, Bulgaria # Economica.net
Embryos, clinică de fertilizare in vitro (FIV), va deschide în octombrie prima sa clinică satelit în orașul Buzău, iar la nivel internațional a încheiat un acord definitiv pentru achiziția Adella Clinic — una dintre cele mai apreciate clinici de fertilizare in vitro din Bulgaria, situată în Sofia, arată un comunicat de presă al clinicii.
Acum 4 ore
10:10
Retailul a fost pe plus. Afacerile din comerţul cu amănuntul au crescut cu 3,5%, la şapte luni – date INS # Economica.net
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut în primele şapte luni ale anului, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 3,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,5%, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:10
Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană se întâlnesc joi şi vineri la Copenhaga, în Danemarca, la o reuniune informală, România fiind reprezentantă de secretarul de stat Cristian Buşoi.
10:10
Aeroportul Internaţional "George Enescu" Bacău va construi primul parc fotovoltaic din istoria instituţiei, o investiţie de peste 25 de milioane de lei, a anunţat, joi, conducerea aeroportului.
10:10
Acord SUA-Mexic pentru cooperare în materie de securitate şi respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale # Economica.net
SUA şi Mexicul s-au angajat miercuri, în timpul unei vizite a secretarului de stat Marco Rubio, să îşi respecte reciproc suveranitatea şi integritatea teritorială, întărindu-şi totodată cooperarea în materie de securitate, informează AFP.
10:00
Rata creditelor neperformante a urcat la 2,81%, la finele lunii iunie 2025 – date BNR # Economica.net
Rata creditelor neperformante era, la finele lunii iunie 2025, de 2,81%, în creştere faţă de nivelul din martie 2025, de 2,53%.
10:00
Mall-ul Agora Arad se redeschide după un proces amplu de modernizare. Ce magazine găzduiește # Economica.net
Agora Mall, unul dintre primele centre comerciale moderne din Arad, a fost redeschis oficial pe 28 august, după un proces complex de modernizare și reconfigurare, arată un comunicat de presă al Colliers.
10:00
Rusia a avertizat joi că refuză să discute orice "intervenţie străină" în Ucraina, "sub orice formă", în contextul în care unele state europene şi-au exprimat disponibilitatea de a desfăşura trupe ca parte a unei soluţionări a conflictului, relatează AFP şi Reuters.
10:00
Premieră în România. Șefii Asirom vor primi sfaturi de la adolescenți. S-a lansat Gen.Z-Abonat la Viitor, primul board consultativ format din elevi # Economica.net
Asirom VIG anunță lansarea primului board consultativ format din elevi existent pe piața din România, eveniment pe care Economica îl anticipase deja.
09:30
Câţi pensionari erau, în România, la sfârşitul lunii august şi care era pensia medie # Economica.net
Un număr de 4.689.262 de pensionari era înregistrat în august 2025 în România, cu 4.199 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.770 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.
09:30
Rusia trebuie salvată. Economia poate aluneca în recesiune, avertizează şeful celei mai mari bănci ruseşti, Sberbank # Economica.net
German Gref, director general la cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a declarat joi că economia rusească este într-o fază de "stagnare" tehnică şi, în acest context, şi-a exprimat speranţa că banca centrală nu va lăsa economia să alunece în recesiune, informează Reuters.
09:30
Ecovent, companie românească specializată exclusiv în soluții pentru calitatea aerului din interior, lansează Evoair, un brand propriu dezvoltat în urma unei investiții inițiale de peste 1 milion de euro, arată un comunicat de presă.
08:40
Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană se întâlnesc joi şi vineri la Copenhaga, în Danemarca, la o reuniune informală, România fiind reprezentantă de secretarul de stat Cristian Buşoi, potrivit Agerpres.
08:40
Patru moţiuni de cenzură prezentate azi în Parlament; dezbatere şi vot – pe 7 septembrie # Economica.net
Plenul reunit al Parlamentului se va întruni, joi, de la ora 11:00, pentru prezentarea celor patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.
08:40
Profilul bugetarului cu cele mai mari şanse să fie angajat la privat. De ce sunt firmele private reticente în a-i angaja # Economica.net
„Fie că vorbim despre directori generali sau antreprenori, criteriile menționate sunt clare: cunoașterea limbii engleze și, ideal, a unei a doua limbi străine, aptitudini tehnologice și digitale, spirit inovativ și dorința de a găsi soluții, abilități de colaborare și lucru în echipă, deschidere spre învățare și reconversie profesională”, arată expertul în recrutare Sorina Faier pentru Termene.ro.
08:40
15 persoane au murit și 18 au fost rănite (5 persoane rănite grav, 13 uşor, printre care şi un copil) după ce tramvaiul e tip funicular Gloria din Lisabona, capitala Portugaliei, a deraiat miercuri seară (n.r. 3 septembrie 2025). MAE a comunicat că nu există informaţii despre cetăţeni români implicaţi în accident.
08:40
Carburanții s-au scumpit din nou în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 4 septembrie # Economica.net
Carburanții s-au scumpit din nou în această dimineață la pompă, la două zile de la precedenta creștere de preț.
Acum 24 ore
22:50
Petrișor Peiu (AUR): Vom depune patru moțiuni de cenzură în cursul zilei de miercuri, până la ora 24:00 # Economica.net
Opoziția va depune cele patru moțiuni de cenzură la proiectele de legi asumate de Guvern în cursul zilei de miercuri, până la ora 24:00, cum prevede Constituția, a anunțat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, transmite Agerpres.
22:50
AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO în urma „utilizării sistematicr şi abuzive a procedurii angajării răspunderii Guvernului” # Economica.net
Grupurile parlamentare ale AUR din Camera Deputaţilor şi Senat au sesizat, miercuri, Comisia de la Veneţia şi Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) acuzând "utilizarea sistematică şi abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului pentru ocolirea dezbaterii parlamentare democratice".
22:50
Parlamentul European va propune amendamente la acordul comercial dintre UE și SUA, convenit de Ursula von der Leyen și Donald Trump # Economica.net
Parlamentul European a anunţat miercuri că va propune amendamente pentru acordul comercial pe care preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a convenit cu SUA în numele UE în urma discuţiilor cu preşedintele american Donald Trump, acord prin care s-a evitat un război comercial, dar care este mai favorabil pentru SUA, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
22:50
Ministerul Energiei a prezentat Guvernului un memorandum cu cinci măsuri pentru reformarea pieţei de energie # Economica.net
Ministerul Energiei a înaintat Executivului un memorandum cu cinci măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, menite să asigure preţuri corecte pentru consumatorii finali, un document realizat în conformitate cu contextul european, directivele Comisiei Europene, recomandările Eurelectric, Agenţia pentru Cooperarea Reglementatorilor din Domeniul Energiei (ACER) şi Agenţiei Internaţionale a Energiei (IEA), relatează Agerpres.
22:50
Autostrada Sibiu – Pitești: Cum arată „cârtița” care va fora din martie cel mai lung tunel # Economica.net
Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu a postat miercuri o imagine cu utilajul TBM care va fora Tunelul Poiana, cel mai lung din Autostrada A1 Sibiu - Pitești.
22:50
Câți bani a făcut anul trecut JamilaCuisine din magazinul online și video-urile de rețete # Economica.net
Geanina Staicu-Avram, cunoscută drept JamilaCuisine, una dintre cele mai urmărite branduri de gătit din mediul online românesc, a transformat popularitatea rețetelor video și a comunității din social media într-un business profitabil.
22:50
Cum intră România în iarnă. 15% dintre români nu își permiteau să își achite facturile la timp nici acum un an # Economica.net
Aproximativ 15% dintre gospodării s-au confruntat anul trecut cel cel puțin o dată cu situația în care nu și-au permis să plătească la timp cheltuielile lunare, În 95% dintre cazuri, facturile neachitate au fost cele legate de întreţinerea locuinţei precum cele la apa, gazul, căldura, energia electrică.
22:50
Ce se întâmplă că prețurile produselor electroIT. Raul Filip, Altex: Piața din România este atipică # Economica.net
Altex, liderul pieței electroIT din România, a intrat în cea dea doua parte a anului cu o creștere de aproximatuv 5% față de anul trecut, profit și o cotă de piață mai mare, astfel că și la nivel de an estimările sunt optimiste, în ciuda perioadei incerte din punct de vedere economic, fiscal și politic. În România, consumul ete încă pe creștere contrar trendului european ceea ce face ca și prețurile mărfurilor achiziționate să fie pe un trend descendent.
21:10
Primăria Galați anunță începerea lucrărilor de modernizare a Depoului de tramvaie nr. 1 # Economica.net
Primăria Municipiului Galați anunță că au început lucrările pentru modernizarea Depoului de tramvaie nr. 1, construit în urmă cu 55 de ani. Este vorba despre amplul proiect cu fonduri europene ce cuprinde și Bulevardul Siderurgiștilor (Tronson 2) și strada Ștefan cel Mare, artere unde lucrările sunt deja în derulare.
21:10
DNSC avertizează cu privire la o campanie de phishing care folosește emailuri false, ce par a veni din partea unor organizații oficiale # Economica.net
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNS) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizaţii oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil, relatează Agerpres.
21:10
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare cere autorităților române să respingă acordul dintre Uniunea Europenă și Mercusor # Economica.net
Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare (AAC) solicită autorităţilor competente din Romania să se opună ferm, "prin toate mijloacele", evitării parcursului legal în ceea ce priveşte ratificarea acordului Mercosur-UE, având în vedere că în forma actuală acesta aduce prejudicii majore fermierilor din România şi UE.
19:40
ASF a lansat în dezbatere publică un proiect de regulament prin care se simplifică standardizarea procedurii de autorizare a OPCVM # Economica.net
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, miercuri, un proiect de regulament ce vizează simplificarea şi standardizarea procedurii de autorizare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), prin reducerea timpului necesar întocmirii documentelor de constituire ale fondurilor deschise de investiţii (contract de societate, reguli, prospect de emisiune), relatează Agerpres.
19:40
Strategia de dezvoltare a Nuclearelectrica pe 10 ani a fost aprobată. Investiții de 20 de miliarde de euro, care se doresc finanțate inclusiv prin CfD # Economica.net
Portofoliul de investiții strategice ale Societății Naționale Nuclearelectrica (SNN) în următorul deceniu se ridică la 20 de miliarde de euro, potrivit strategiei de dezvoltare a companiei, aprobată azi de acționari.
19:40
CES a ținut 32 de ședinte în care a avizat 240 de proiecte în prima jumătate a acestui an # Economica.net
Consiliul Economic şi Social (CES) a avizat 240 de proiecte în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2025 în cele 32 de şedinţe în care a dezbătut 249 de proiecte de acte normative, informează miercuri instituţia, relatează Agerpres.
19:40
Nuclearelectrica a început lucrările civile de construcție la proiectul de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă # Economica.net
S.N.N. Nuclearelectrica S.A. a anunța că astăzi au început lucrările civile de construcție la infrastructura necesară implementării Proiectului Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă.
18:50
Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajați din administrația publică locală ar însemana o economie anuală de 1,2 – 1,4 miliarde de lei # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan estimează că disponibilizarea a 13.000 de angajaţi din administraţia publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 - 1,4 miliarde de lei anual, relatează Agerpres.
18:50
Comisia Europeană a finalizat proiectul pentru bugetul pe termen lung al UE din perioada 2028 – 2034 # Economica.net
Comisia Europeană a adoptat, miercuri, un al doilea pachet de şapte propuneri sectoriale care completează cadrul pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2028-2034, informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmite Agerpres.
18:10
Lovitură de teatru pentru proiectul centralei nuclare cu SMR americane de la Doicești. Coreenii de la DS Private Equity nu intră în proiect, statul român nu și-a dat acordul # Economica.net
Reprezentanții statului în Adunarea Generală Extraordinară a Nuclearelectrica s-au abținut la votul care a fost dat în ședința AGA de azi pentru introducerea fondului coreean de investiții DS Pivate Equity în acționariatul companiei RoPower Nuclear, care se ocupă de proiectul centralei nucleare cu reactoare mici modulare (SMR) de la Doicești.
18:10
Morphosis Capital a atras 130 de milioane de euro pentru Fondul II, depășind ținta inițială. Investiții mari au venit de la FEI, BERD și IFC # Economica.net
Morphosis Capital Partners BV, un fond de capital de creștere, anunță încheierea procesului de atragere de fonduri pentru Morphosis Capital Fund II la valoarea de 130 de milioane de euro. Fondul a depășit limita stabilită inițial, iar investitorii au acceptat majorarea dimensiunii acestuia.
17:50
Libra Internet Bank acordă un împrumut de 35,5 milioane de euro pentru faza 6 a proiectului imobiliar Exigent Plaza Residence din vestul Capitalei # Economica.net
Libra Internet Bank finanțează cu 35,5 milioane de euro construcția fazei a 6-a a ansamblului Exigent Plaza Residence, informează instituția financiară prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
17:50
Volkswagen a dezvăluit miercuri câteva detalii despre noul model ID. Polo, o mașină electrică ieftină care să concureze autovehiculele fabricate de firmele chinezești # Economica.net
Constructorul auto german Volkswagen a dezvăluit miercuri o versiune camuflată a modelului ID. Polo, un hatchback electric care este aşteptată să coste mai puţin de 25.000 de euro în momentul în care va apărea pe piaţă, în cursul anului următor, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
17:10
Gigantul petrolier britanic Shell a anunțat miercuri că renunță la construcția uneia dintre cele mai mari fabrici de biocombustibili din Europa, aflată în Olanda, întrucât își concentrează activitatea pe sectorul combustibililor fosili, potrivit Euractiv.
17:10
UE este încântată de actualul guvern şi de fermitatea pe care o avem, de măsurile „nepopulare” – Pîslaru # Economica.net
Uniunea Europeană şi partenerii de discuţie sunt foarte încântaţi de actualul guvern, de fermitatea pe care o avem, de măsurile complete, "nepopulare", a afirmat miercuri ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, în cadrul unei conferinţe de presă, după vizita de lucru la Bruxelles, potrivit Agerpres.
