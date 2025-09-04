Înalta Curte atacă la CCR legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – surse

22:50

Altex, liderul pieței electroIT din România, a intrat în cea dea doua parte a anului cu o creștere de aproximatuv 5% față de anul trecut, profit și o cotă de piață mai mare, astfel că și la nivel de an estimările sunt optimiste, în ciuda perioadei incerte din punct de vedere economic, fiscal și politic. În România, consumul ete încă pe creștere contrar trendului european ceea ce face ca și prețurile mărfurilor achiziționate să fie pe un trend descendent.