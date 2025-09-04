Înalta Curte atacă la CCR legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – surse
Economica.net, 4 septembrie 2025 15:00
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis, joi, sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
• • •
Acum 15 minute
15:00
15:00
Parapet l-a pus pe Daniel Rascu în poziția de country manager pentru Germania, unde vrea să se extindă în eolian. Racu a fost director la DTEK și s-a ocupat de regenerabilele ucrainenilor din România # Economica.net
Parapet, contarctor român cu peste 1.500 MW instalați la activ, l-a numit pe Daniel Rascu în poziția de country manager pentru Germania. Rascu a venit de la DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, și s-a ocupat de regenerabilele din România, printre care și parcul eolian Ruginoasa, primul instalat la noi în țară după 10 ani de pauză.
15:00
Încă o încercare pentru înlăturarea conducerii Comisiei Europene. Va rezista Ursula von der Leyen şi la a doua moţiune de cenzură din 2025 # Economica.net
Grupul Stângii din Parlamentul European (GUE/NGL) a început joi să strângă semnături pentru a încerca să promoveze o moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, prezidată de Ursula von der Leyen. Dacă se obţin cele 72 de semnături necesare, aceasta ar deveni a doua încercare de a înlătura Comisia Europeană în 2025, remarcă EFE.
Acum o oră
14:40
Ministrul israelian al apărării Israel Katz a promis joi că va trimite "cele zece plăgi" asupra rebelilor houti din Yemen, după ce armata a informat cu privire la noi atacuri cu rachete în direcţia Israelului, informează AFP.
14:40
Fenomene extreme, incendii provocate de valuri de căldură – Riscul de apariţie s-a multiplicat de 40 de ori din cauza schimbărilor climatice (raport) # Economica.net
Schimbările climatice cauzate de activităţile umane au multiplicat de 40 de ori riscul de apariţie a unor valuri de căldură, precum cel care a favorizat incendiile mortale din Spania şi Portugalia în luna august, potrivit unui raport publicat joi de reţeaua internaţională World Weather Attribution (WWA), informează AFP.
14:40
Trump îşi menţine angajamentul de a obţine un acord de pace între Rusia şi Ucraina – CBS News # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îşi menţine angajamentul de a obţine un acord de pace între Rusia şi Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuţii faţă în faţă între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat joi CBS News, citat de Reuters.
14:40
World Cup 2026 – Începe vânzarea biletelor la Cupa Mondială din America. Care sunt preţurile şi regulile # Economica.net
Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) va începe luna aceasta să pună în vânzare biletele pentru Cupa Mondială de anul viitor, la preţuri care vor varia de la 60 de dolari (52 de euro), pentru meciurile din faza grupelor, până la 6.170 de dolari (5.290 de euro) pentru finală, a anunţat forul mondial, miercuri, citat de agenţiile internaţionale de presă.
14:40
La Universitatea de Vest din Timișoara încep înscrierile pentru unicul program din vestul țării de tip MBA (Masterat în Administrarea Afacerilor), realizat în parteneriat cu University of West London # Economica.net
Facultatea de Economie și de Administrarea a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara începe de mâine, 3 septembrie 2025, înscrierile pentru noul program MBA (Masterat în Administrarea Afacerilor), singurul de acest tip din vestul țării.
14:40
Cea mai mare ţară din lume vrea încă 17.000 de kilometri de drumuri de mare viteză. India va investi 125 de miliarde de dolari în modernizarea infrastructurii # Economica.net
India intenţionează să îşi multiplice de cinci ori reţeaua de drumuri de mare viteză în mai puţin de un deceniu, urmând să investească 11.000 de miliarde rupii (125 de miliarde de dolari) pentru a moderniza infrastructura şi a reduce costurile logistice, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.
14:40
Romaero a înregistrat un profit de 2,5 milioane de lei, după ce a recuperat pierderi de 24,77 milioane lei în 2025 şi peste 100 de milioane de lei în 2024, însă noua conducere a Ministerului Economiei a început schimbarea echipei cu care am lucrat, a lui Dan Butunoi din administrator special şi, probabil, şi a lui Bogdan Costaş, director general, a scris, joi, pe pagina sa de Facebook, secretarul general al Guvernului Ştefan-Radu Oprea, fost ministru al Economiei.
14:40
Compania de asigurări Hellas Direct aduce inițiativa Safe Roads project în Piatra Neamț # Economica.net
Inițiativa Safe Roads project, lansată de compania de asigurări Hellas Direct, a ajuns și în Piatra Neamț. Drumul zilnic spre școală a mii de elevi este acum mai sigur și mai accesibil. Datorită acestui proiect, trecerile de pietoni sunt acum mai bine marcate, mai bine semnalizate și au o infrastructură adaptată nevoilor elevilor.
14:40
Anunț al ministrului Energiei despre centrala de la Iernut, întârziată 5 ani: “Sunt foarte determinat să reziliez contractul!”. Când ar putea fi totuși gata # Economica.net
Rezilierea contractului cu Duro Felguera, antreprenorul spaniol al proiectului centralei electrice pe gaze a Romgaz de la Iernut, a fost evocată azi de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Romgaz ar putea să finalizeze ea însăși centrala, situație în care ar fi așteptată intrarea în operare comercială la jumătatea anului 2026 cel mai devreme, potrivit unor surse din piață.
Acum 4 ore
12:20
Conferinţa Europeană de Egiptologie începe la Bucureşti. Ediţia a XI-a va avea loc între 9 şi 14 septembrie la Universitatea Hyperion din Bucureşti # Economica.net
O nouă Conferinţă Europeană de Egiptologie, ediţia a XI-a, va avea loc la Universitatea Hyperion din Bucureşti, în perioada 9-14 septembrie. Tot ce trebuie să ştii despre una dintre cele mai elitiste acțiuni științifice de top, internaționale, din domeniul egiptologiei și unică în peisajul academic din România, găseşti în articolul de mai jos.
12:20
Rușine națională: România vrea să devină hub energetic regional, dar 5.000 de case din țară nu au încă acces la energie electrică. Lista cu eșecurile Guvernului # Economica.net
România visează să devină hub energetic regional, dar mii de cetățeni încă aprind lumânarea în propriile case. Copii care învață la lumina unei lămpi cu gaz sau a lanternelor, bătrâni singuri și familii nevoiașe care trăiesc în întuneric – aceasta e realitatea ignorată. Peste 5.000 de gospodării nu au nici astăzi acces la electricitate – un eșec de guvernare prelungit, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă.
11:50
ROBOR scade şi atinge cel mai scăzut nivel de la începutul lunii mai şi până acum pentru indicele la trei luni.
11:40
EXCLUSIV Lipsa banilor lovește deja în construcția autostrăzilor: Guvernul cere constructorilor să amâne lucrările. Primul proiect afectat e chiar la Bolojan acasă # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis ordin de începere a lucrărilor pe lotul 1 al Drumului Expres Arad - Oradea începând abia cu data de 1 martie 2027. Decizia este argumentată în principal prin limitările bugetare. Și alte proiecte de autostrăzi și drumuri expres urmează să fie afectate de lipsa banilor.
11:30
Gama de motorizări a modelului Dacia Duster se înnoiește cu Hybrid-G 150, Hibrid 155, Mild Hibrid 140 și Eco-G 120, iar Bigster cu Hibrid-G 150.
11:30
Leroy Merlin investește 28 de milioane de euro anul acesta și pregătește deschiderea a trei noi magazine în 2026 # Economica.net
Retailerul Leroy Merlin are un buget de investiții de 27,9 milioane de euro pentru acest an, cu 50% mai mult decât anul trecut. Banii sunt alocați extinderilor, digitalizării și dezvoltării durabile.
11:20
Cum îți protejezi casa cu doar 50 de lei pe an? Află tot ce trebuie să știi despre asigurarea PAD # Economica.net
Într-un climat imprevizibil, cu fenomene naturale tot mai intense, asigurarea PAD nu mai este doar o formalitate administrativă. Este un mecanism de echilibru între riscuri și resurse, între prevenție și reacție. Iar în 2025, acest […]
11:20
Important! Precizări ANAF despre plata CASS pentru cei care au rămas neasigurați la sănătate și se află în întreținerea altor persoane # Economica.net
ANAF a emis o informare în care arată cum trebuie să se facă plata pentru contribuția la sănătate (CASS) pentru persoanele care erau coasigurate, dar nu mai sunt pentru că s-a schimbat legea.
11:20
Scenariu pentru o explozie a aurului. 5.000 de dolari uncia, dacă „independenţa” Fed va fi afectată, avertizează gigantul american Goldman Sachs # Economica.net
Cotaţia aurului ar putea ajunge la aproape 5.000 de dolari uncia, dacă independenţa Rezervei Federale americane ar fi prejudiciată şi investitorii şi-ar transfera doar o mică parte din fondurile lor din obligaţiuni emise de Trezoreria americană în lingouri de aur, susţin analiştii băncii americane Goldman Sachs Group Inc., transmite Bloomberg.
11:20
OPPO anunță lansarea pe piața din România a noii generații de telefoane AI – seria Reno14, disponibilă în trei modele: Reno14 5G, Reno14 F 5G și Reno 14 FS 5G. Telefoanele sunt echipate cu AI Livephoto 2.0, funcții avansate de editare și productivitate bazate pe AI.
11:20
ING, profit în creștere. Câștig de aproape 790 de milioane de lei la jumătatea anului și active majorate cu 11% # Economica.net
În primele șase luni ale anului 2025, activele ING Bank România s-au majorat cu 11%, ajungând la valoarea de 79 mld. lei, în vreme ce profitul net a înregistrat o creștere de 4,8% față de aceeași perioadă a anului anterior. Valoarea profitului net in primele 6 luni din 2025 este de 787,5 milioane lei, conform unui comunicat al băncii.
Acum 6 ore
10:40
China îşi pregăteşte giganţii e-commerce pentru invazia Europei după ce Trump a impus noile taxe vamale # Economica.net
Unele dintre cele mai mari companii chineze din domeniile e-commerce şi logistică să grăbesc să închirieze spaţii de depozitare în Europa, în contextul în care tarifele impuse de preşedintele SUA, Donald Trump, au modificat lanţurile de aprovizionare şi pieţele de desfacere ale producătorilor, transmite Bloomberg.
10:40
Embryos, clinică de fertilizare in vitro, se extinde peste graniță: cumpără o clinică din Sofia, Bulgaria # Economica.net
Embryos, clinică de fertilizare in vitro (FIV), va deschide în octombrie prima sa clinică satelit în orașul Buzău, iar la nivel internațional a încheiat un acord definitiv pentru achiziția Adella Clinic — una dintre cele mai apreciate clinici de fertilizare in vitro din Bulgaria, situată în Sofia, arată un comunicat de presă al clinicii.
10:10
Retailul a fost pe plus. Afacerile din comerţul cu amănuntul au crescut cu 3,5%, la şapte luni – date INS # Economica.net
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut în primele şapte luni ale anului, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 3,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 3,5%, arată datele publicate, joi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:10
Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană se întâlnesc joi şi vineri la Copenhaga, în Danemarca, la o reuniune informală, România fiind reprezentantă de secretarul de stat Cristian Buşoi.
10:10
Aeroportul Internaţional "George Enescu" Bacău va construi primul parc fotovoltaic din istoria instituţiei, o investiţie de peste 25 de milioane de lei, a anunţat, joi, conducerea aeroportului.
10:10
Acord SUA-Mexic pentru cooperare în materie de securitate şi respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale # Economica.net
SUA şi Mexicul s-au angajat miercuri, în timpul unei vizite a secretarului de stat Marco Rubio, să îşi respecte reciproc suveranitatea şi integritatea teritorială, întărindu-şi totodată cooperarea în materie de securitate, informează AFP.
10:00
Rata creditelor neperformante a urcat la 2,81%, la finele lunii iunie 2025 – date BNR # Economica.net
Rata creditelor neperformante era, la finele lunii iunie 2025, de 2,81%, în creştere faţă de nivelul din martie 2025, de 2,53%.
10:00
Mall-ul Agora Arad se redeschide după un proces amplu de modernizare. Ce magazine găzduiește # Economica.net
Agora Mall, unul dintre primele centre comerciale moderne din Arad, a fost redeschis oficial pe 28 august, după un proces complex de modernizare și reconfigurare, arată un comunicat de presă al Colliers.
10:00
Rusia a avertizat joi că refuză să discute orice "intervenţie străină" în Ucraina, "sub orice formă", în contextul în care unele state europene şi-au exprimat disponibilitatea de a desfăşura trupe ca parte a unei soluţionări a conflictului, relatează AFP şi Reuters.
10:00
Premieră în România. Șefii Asirom vor primi sfaturi de la adolescenți. S-a lansat Gen.Z-Abonat la Viitor, primul board consultativ format din elevi # Economica.net
Asirom VIG anunță lansarea primului board consultativ format din elevi existent pe piața din România, eveniment pe care Economica îl anticipase deja.
09:30
Câţi pensionari erau, în România, la sfârşitul lunii august şi care era pensia medie # Economica.net
Un număr de 4.689.262 de pensionari era înregistrat în august 2025 în România, cu 4.199 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.770 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.
09:30
Rusia trebuie salvată. Economia poate aluneca în recesiune, avertizează şeful celei mai mari bănci ruseşti, Sberbank # Economica.net
German Gref, director general la cea mai mare bancă din Rusia, Sberbank, a declarat joi că economia rusească este într-o fază de "stagnare" tehnică şi, în acest context, şi-a exprimat speranţa că banca centrală nu va lăsa economia să alunece în recesiune, informează Reuters.
09:30
Ecovent, companie românească specializată exclusiv în soluții pentru calitatea aerului din interior, lansează Evoair, un brand propriu dezvoltat în urma unei investiții inițiale de peste 1 milion de euro, arată un comunicat de presă.
Acum 8 ore
08:40
Miniştrii Energiei din Uniunea Europeană se întâlnesc joi şi vineri la Copenhaga, în Danemarca, la o reuniune informală, România fiind reprezentantă de secretarul de stat Cristian Buşoi, potrivit Agerpres.
08:40
Patru moţiuni de cenzură prezentate azi în Parlament; dezbatere şi vot – pe 7 septembrie # Economica.net
Plenul reunit al Parlamentului se va întruni, joi, de la ora 11:00, pentru prezentarea celor patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.
08:40
Profilul bugetarului cu cele mai mari şanse să fie angajat la privat. De ce sunt firmele private reticente în a-i angaja # Economica.net
„Fie că vorbim despre directori generali sau antreprenori, criteriile menționate sunt clare: cunoașterea limbii engleze și, ideal, a unei a doua limbi străine, aptitudini tehnologice și digitale, spirit inovativ și dorința de a găsi soluții, abilități de colaborare și lucru în echipă, deschidere spre învățare și reconversie profesională”, arată expertul în recrutare Sorina Faier pentru Termene.ro.
08:40
15 persoane au murit și 18 au fost rănite (5 persoane rănite grav, 13 uşor, printre care şi un copil) după ce tramvaiul e tip funicular Gloria din Lisabona, capitala Portugaliei, a deraiat miercuri seară (n.r. 3 septembrie 2025). MAE a comunicat că nu există informaţii despre cetăţeni români implicaţi în accident.
08:40
Carburanții s-au scumpit din nou în benzinării. Cât costă benzina și motorina azi, 4 septembrie # Economica.net
Carburanții s-au scumpit din nou în această dimineață la pompă, la două zile de la precedenta creștere de preț.
Acum 24 ore
22:50
Petrișor Peiu (AUR): Vom depune patru moțiuni de cenzură în cursul zilei de miercuri, până la ora 24:00 # Economica.net
Opoziția va depune cele patru moțiuni de cenzură la proiectele de legi asumate de Guvern în cursul zilei de miercuri, până la ora 24:00, cum prevede Constituția, a anunțat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, transmite Agerpres.
22:50
AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO în urma „utilizării sistematicr şi abuzive a procedurii angajării răspunderii Guvernului” # Economica.net
Grupurile parlamentare ale AUR din Camera Deputaţilor şi Senat au sesizat, miercuri, Comisia de la Veneţia şi Grupul de State împotriva Corupţiei (GRECO) acuzând "utilizarea sistematică şi abuzivă a procedurii angajării răspunderii Guvernului pentru ocolirea dezbaterii parlamentare democratice".
22:50
Parlamentul European va propune amendamente la acordul comercial dintre UE și SUA, convenit de Ursula von der Leyen și Donald Trump # Economica.net
Parlamentul European a anunţat miercuri că va propune amendamente pentru acordul comercial pe care preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a convenit cu SUA în numele UE în urma discuţiilor cu preşedintele american Donald Trump, acord prin care s-a evitat un război comercial, dar care este mai favorabil pentru SUA, relatează agenţia EFE, transmite Agerpres.
22:50
Ministerul Energiei a prezentat Guvernului un memorandum cu cinci măsuri pentru reformarea pieţei de energie # Economica.net
Ministerul Energiei a înaintat Executivului un memorandum cu cinci măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, menite să asigure preţuri corecte pentru consumatorii finali, un document realizat în conformitate cu contextul european, directivele Comisiei Europene, recomandările Eurelectric, Agenţia pentru Cooperarea Reglementatorilor din Domeniul Energiei (ACER) şi Agenţiei Internaţionale a Energiei (IEA), relatează Agerpres.
22:50
Autostrada Sibiu – Pitești: Cum arată „cârtița” care va fora din martie cel mai lung tunel # Economica.net
Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu a postat miercuri o imagine cu utilajul TBM care va fora Tunelul Poiana, cel mai lung din Autostrada A1 Sibiu - Pitești.
22:50
Câți bani a făcut anul trecut JamilaCuisine din magazinul online și video-urile de rețete # Economica.net
Geanina Staicu-Avram, cunoscută drept JamilaCuisine, una dintre cele mai urmărite branduri de gătit din mediul online românesc, a transformat popularitatea rețetelor video și a comunității din social media într-un business profitabil.
22:50
Cum intră România în iarnă. 15% dintre români nu își permiteau să își achite facturile la timp nici acum un an # Economica.net
Aproximativ 15% dintre gospodării s-au confruntat anul trecut cel cel puțin o dată cu situația în care nu și-au permis să plătească la timp cheltuielile lunare, În 95% dintre cazuri, facturile neachitate au fost cele legate de întreţinerea locuinţei precum cele la apa, gazul, căldura, energia electrică.
22:50
Ce se întâmplă că prețurile produselor electroIT. Raul Filip, Altex: Piața din România este atipică # Economica.net
Altex, liderul pieței electroIT din România, a intrat în cea dea doua parte a anului cu o creștere de aproximatuv 5% față de anul trecut, profit și o cotă de piață mai mare, astfel că și la nivel de an estimările sunt optimiste, în ciuda perioadei incerte din punct de vedere economic, fiscal și politic. În România, consumul ete încă pe creștere contrar trendului european ceea ce face ca și prețurile mărfurilor achiziționate să fie pe un trend descendent.
21:10
Primăria Galați anunță începerea lucrărilor de modernizare a Depoului de tramvaie nr. 1 # Economica.net
Primăria Municipiului Galați anunță că au început lucrările pentru modernizarea Depoului de tramvaie nr. 1, construit în urmă cu 55 de ani. Este vorba despre amplul proiect cu fonduri europene ce cuprinde și Bulevardul Siderurgiștilor (Tronson 2) și strada Ștefan cel Mare, artere unde lucrările sunt deja în derulare.
