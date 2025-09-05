Pădurea Băneasa, arie protejată – Dezbatere publică organozată de Ministerul Mediului
Economica.net, 5 septembrie 2025 07:50
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) organizează, vineri, o dezbatere publică privind iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 30 minute
07:50
Pădurea Băneasa, arie protejată – Dezbatere publică organozată de Ministerul Mediului # Economica.net
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) organizează, vineri, o dezbatere publică privind iniţiativa de declarare a Pădurii Băneasa ca arie naturală protejată.
07:50
Modificare a Codului silvic pentru reorganizarea Romsilva, prin OUG care va fi aprobată azi de Guvern # Economica.net
Guvernul se întruneşte în şedinţă vineri, de la ora 10:00, iar pe ordinea de zi figurează un singur proiect de ordonanţă de urgenţă, care vizează modificarea Codului silvic.
Acum o oră
07:30
O misiune a FMI, condusă de Joong Shik Kang, efectuează o vizită la București, în perioada 3 – 12 septembrie 2025, pentru a analiza recentele evoluții ale economiei românești. Aceasta este a doua misiune FMI în România din acest an, după cea desfășurată în februarie, scrie Termene.ro.
Acum 12 ore
23:10
ANAF investighează firme implicate în fraude cu panouri fotovoltaice, prejudiciul estimat depăşeşte 3 milioane lei # Economica.net
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigaţie demarată anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, prejudiciul estimat depăşind trei milioane de lei, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
23:00
Zelenski susține că Trump este foarte nemulțumit că Slovacia și Ungaria continuă să cumpere petrol rusesc # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump este "foarte nemulţumit" că statele UE continuă să cumpere petrol din Rusia, a afirmat joi, la Paris, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o nouă reuniune a liderilor ţărilor care susţin Ucraina în "Coaliţia Voinţei" şi care a cuprins de asemenea o discuţie prin videoconferinţă cu liderul de la Casa Albă, relatează AFP, transmite Agerpres.
23:00
Ministerul Transporturilor a declarat eligibile pentru finanțare opt proiecte de investiții în energie regenerabilă pentru autoconsumul aerodromurilor # Economica.net
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a publicat rezultatele apelului de proiecte destinat investiţiilor în energie regenerabilă pentru autoconsumul aerodromurilor (inclusiv sisteme de stocare), opt din cele 13 proiecte depuse fiind declarate eligibile, cu o valoare totală a finanţării de aproape 260 de milioane de lei, relatează Agerpres.
23:00
Designerul italian Giorgio Armani, 91 de ani, a murit la Milano, înconjurat de familie, conform unui anunț făcut joi de reprezentanții săi, transmite Reuters, relatează Agerpres.
23:00
Capacitatea instalată în turbine eoliene se va dubla în România până în 2030 – prognoză Wind Europe # Economica.net
Capacitatea instalată în sectorul energiei eoliene va ajunge la 6.100 MW în 2030, aproape dublu față de cei circa 3.100 MW de acum, potrivit ultimului raport al Wind Europe, asociația europeană a energiei eoliene,
23:00
Autostrada A10 Sebeș – Turda: Probleme la pasajul peste A1? Ce lucrări spune CNAIR că se execută pe cheltuiala constructorului # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu unul dintre cele mai spectaculoase noduri rutiere din România, respectiv cel de la intersecția autostrăzilor A10 și A1. Constructorul lotului aflat deja în circulație pare că execută niște lucrări sub pasaj. Amintim că în această vară au fost anunțate restricții de circulație pe o bretea a acestui nod rutier.
23:00
Schimbare la vârful ASF. Prim-vicepreședintele Gabriel Avrămescu preia și piața de capital. Ce măsuri vor fi luate și ce obiective primează # Economica.net
Prim-vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Gabriel Avrămescu, a preluat și atribuțiile de coordonare a sectorului piață de capital, în condițiile în care postul dedicat de vicepreședinte a devenit vacant după plecarea Gabrielei Horga pe poziția de senator. Avrămescu explică, pentru Economica, ce obiective va avea din noua poziție, dar și ce măsuri intenționează să propună.
23:00
Românii sunt în topul creșterilor de salarii. Plus de 70-80% în doar patru ani. Toate țările din regiune au cifre record-Erste # Economica.net
Creșterile salariului minim au depășit inflația în Europa Centrală și de Est (ECE), arată un raport de cercetare al Erste Bank. Cele mai mari creșteri au fost în Croația, Polonia, România și Serbia, de 70%-80%, față de 2021. Potrivit datelor Eurostat, salriul minim nominal în România a ajuns la 814 euro în 2025, în timp ce salariul minim ajustat la paritatea puterii de cumpărare (PPS) în România este de 1340 de PPS, adică al treilea la nivel ECE.
23:00
SUA vor reduce o parte din fondurile de securitate pentru ţările europene care se învecinează cu Rusia # Economica.net
SUA vor elimina treptat programele de asistenţă pentru securitate destinate armatelor europene de-a lungul frontierei cu Rusia, în contextul în care Statele Unite fac presiuni asupra continentului european să plătească mai mult pentru propria sa apărare, a relatat joi publicaţia Financial Times, citată de agenţia de presă ucraineană UNN.
21:50
Nicușor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini logistic operațiunile de menținere a păcii # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operaţiunile de menţinere a păcii atunci când condiţii pentru pace vor fi îndeplinite.
21:50
Hisense lansează o nouă gamă de televizoare cu ecrane de până la 136 de inci, printre care și primul TV RGB-MiniLED din lume # Economica.net
Hisense anunță că lansează anul acesta o nouă gamă extinsă de televizoare pentru pasionații de filme, sport sau gaming. Oferta include modele de la 32 inci, pentru spații mici, până la ecrane de 136 de inci pentru experiențe cinematografice acasă.
21:50
Președintele Nicușor Dan sare din nou în sprijinul judecătorilor și procurorilor. „Magistraţii chiar au muncit mult, mult în anii ăştia” # Economica.net
Curtea Constituţională va tranşa pensiile magistraţilor, spune preşedintele Nicuşor Dan, care subliniază că ei au muncit 'mult, mult' în aceşti ani.
21:50
FOTO Autostrada Bucureștiului A0: Asocierea Pizzarotti – Retter a depășit stadiul fizic de 20% pe lotul 1 Nord # Economica.net
Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că a verificat joi lucrările de pe șantierul lotului 1 al A0 Nord.
21:50
Grupul PPC participă la proiectul european de cercetare SOLARIS, de creștere a eficienței fotovoltaicelor # Economica.net
Grupul PPC anunță că participă la proiectul european de cercetare SOLARIS (Acord de finanțare nr. 101146377), ce are ca scop dezvoltarea unor strategii de operare și întreținere mai eficiente, fiabile și profitabile pentru sistemele fotovoltaice din toată Europa.
19:40
Mai multe sindicate ale funcționarilor publici anunță că ies în stradă în 15 septembrie și amenință cu o grevă generală care va bloca funcționarea statului # Economica.net
Mai multe ferații sindicale au transmis astăzi un comunicat prin care anunță declanșarea unor acțiuni comune de protest împotriva politicilor sociale și economice promovate de Guvernul României în sectorul de activitate „Administrație publică”.
19:40
Președintele francez Emmanuel Macron anunță că 26 de state s-au angajat să participe la forţă de reasigurare, în urma unei încetări a focului între Rusia și Ucraina # Economica.net
Douăzeci şi şase de ţări s-au ''angajat să participe la o forţă de reasigurare'' în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina şi Rusia, desfăşurând trupe în Ucraina sau fiind ''prezente la sol, pe mare sau în aer'', a anunţat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al "Coaliţiei Voinţei", desfăşurat la Paris cu participarea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski şi prin videoconferinţă, relatează AFP şi Reuters, ransmite Agerpres.
19:40
Bulgaria dă din colț în colț referitor la incidentul aerian în care a fost implicat avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen. Guvernul de la Sofia și-a schimbat joi poziția de două ori # Economica.net
Guvernul bulgar și-a schimbat joi dimineață opinia în privința acuzațiilor conform cărora Rusia a bruiat semnalele GPS ale avionului care îl transporta pe președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru ca după-amiază să se răzgândească din nou.. Inițial Sofia și Bruxelles-ul au dat vina pe Moscova pentru incidentul de la începutul acestei săptămâni, în care a fost implicat avionul în care se afla președintele COmisiei Europene și care a aterizat pe aeroportul din Plovdiv.
19:40
Patria Bank lansează un card de credit accesibil online, prin platforma digitală Patria de Oriunde # Economica.net
Patria Bank anunță lansarea cardului de credit accesibil online, prin intermediul platformei Patria de Oriunde. Patria de Oriunde este platforma digitală a Patria Bank, care reunește o gamă variată de servicii financiare și le oferă clienților posibilitatea de a achiziționa produse și servicii online, oricând si de oriunde, fară drumuri la bancă.
19:40
O nouă asigurare de locuință a fost lansată în România. O bancă importantă vine cu un produs flexbil care își menține prețul timp de cinci ani # Economica.net
Raiffeisen Bank lansează „Welcome Home”, o asigurare modernă pentru locuință, disponibilă direct în aplicația Smart Mobile, care adresează nevoia reală de protecție a locuinței și oferă clienților sprijin în situații neprevăzute, informează instituția financiară prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Acum 24 ore
18:20
România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a participat, în format videoconferinţă, la reuniunea "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing).
18:20
Wizz Air își extinde flota de la Chișinău cu două aeronave și devine liderul pieței aviatice din Republica Moldova # Economica.net
Transportatorul aerian Wizz Air anunță alocarea celei de-a patra și a cincea aeronave la baza sa de la Chișinău. Această extindere consolidează poziția Wizz Air de lider pe piața moldovenească.
18:20
DEER a finalizat lucrările de modernizare la infrastructura de distribuție din municipiul Sfântu Gheorghe, în care a investit 11 milioane de lei # Economica.net
Distribuție Energie Electrică Romania, Sucursala Covasna, a finalizat lucrarea de investiții ”Modernizare rețea electrică de distribuție aferentă străzilor Fabricii, Țigaretei, Tutunului și Sălciilor din localitatea Sf. Gheorghe, județul Covasna”, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
18:20
Conform prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, implementarea funcției de audit intern este obligatorie pentru toate companiile care îndeplinesc criteriile de mărime cu scopul de a avea situațiile financiare supuse auditului statutar.
18:20
Bogdan Ivan: Grupurile de lucru din Ministerul Energiei analizează cerea CGMB de transfer a acțiunilor deținute de stat la ELCEN. Trebuie să găsim mecanisme legale prin care să modernizăm CET-urile # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declară că grupurile de lucru de la minister analizează solicitarea Consiliului General al Capitalei privind transferul pachetului de acţiuni deţinut de stat la ELCEN, transmite Agerpres.
18:20
Holde Agri Invest raportează o scădere o pierderilor nete de 42% în primele șase luni din 2025, până la 7 milioane de lei # Economica.net
Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, raportează rezultate financiare pentru primul semestru al anului 2025, marcate de o creștere semnificativă a producției agricole, o îmbunătățire vizibilă a profitabilității și o consolidare a poziției financiare, în ciuda unor provocări persistente la nivelul costurilor de finanțare.
18:20
Ministrul Energiei spune că închiderea centralelor pe cărbune ale CE Oltenia ar crește prețul energiei cu 30%. România va primi mâine studiul de adecvanță al SEN cu care va solicita UE amânarea termenelor de închidere # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că scoaterea din uz a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia şi Valea Jiului ar crea o vulnerabilitate şi mai mare din punct de vedere energetic pentru România şi ar creşte preţul energiei cu cel puţin cu 30%, scrie Agerpres.
18:20
Mars a numit-o pe Nicoleta Eftimiu, fost General Manager la Coca-Cola pentru Europa Centrală, la conducerea diviziei de Pet Nutrition din România, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și Republica Moldova # Economica.net
Mars a anunțat astăzi că a numit-o pe Nicoleta Eftimiu în funcția de General Manager pentru divizia sa de Pet Nutrition din România, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria și Republica Moldova.
18:20
Nazare: Nu sunt şantajabil şi nu am nimic de ascuns. Ştiu că acţiunile recente MF şi ANAF deranjează teribil multiple zone de influenţă # Economica.net
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că acţiunile recente ale Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală deranjează multe zone de influenţă şi transmite că nu este şantajabil şi nu are nimic de ascuns, relatează Agerpres.
18:20
George Maior lansează la Editura RAO cartea „Manageri ai istoriei. Studii şi eseuri despre teoria şi practica puterii în istorie, înainte de inteligenţa artificială” # Economica.net
George Maior, descris de politologul George Friedman drept „un profesor existențial” și „un om de stat care reușește să se poziționeze ca un adevărat ghid”, își lansează cartea "Manageri ai istoriei. Studii și eseuri despre teoria și practica puterii în istorie, înainte de inteligența artificială".
15:00
Înalta Curte atacă la CCR legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor – surse # Economica.net
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis, joi, sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, au precizat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
15:00
Parapet l-a pus pe Daniel Rascu în poziția de country manager pentru Germania, unde vrea să se extindă în eolian. Racu a fost director la DTEK și s-a ocupat de regenerabilele ucrainenilor din România # Economica.net
Parapet, contarctor român cu peste 1.500 MW instalați la activ, l-a numit pe Daniel Rascu în poziția de country manager pentru Germania. Rascu a venit de la DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, și s-a ocupat de regenerabilele din România, printre care și parcul eolian Ruginoasa, primul instalat la noi în țară după 10 ani de pauză.
15:00
Încă o încercare pentru înlăturarea conducerii Comisiei Europene. Va rezista Ursula von der Leyen şi la a doua moţiune de cenzură din 2025 # Economica.net
Grupul Stângii din Parlamentul European (GUE/NGL) a început joi să strângă semnături pentru a încerca să promoveze o moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, prezidată de Ursula von der Leyen. Dacă se obţin cele 72 de semnături necesare, aceasta ar deveni a doua încercare de a înlătura Comisia Europeană în 2025, remarcă EFE.
14:40
Ministrul israelian al apărării Israel Katz a promis joi că va trimite "cele zece plăgi" asupra rebelilor houti din Yemen, după ce armata a informat cu privire la noi atacuri cu rachete în direcţia Israelului, informează AFP.
14:40
Fenomene extreme, incendii provocate de valuri de căldură – Riscul de apariţie s-a multiplicat de 40 de ori din cauza schimbărilor climatice (raport) # Economica.net
Schimbările climatice cauzate de activităţile umane au multiplicat de 40 de ori riscul de apariţie a unor valuri de căldură, precum cel care a favorizat incendiile mortale din Spania şi Portugalia în luna august, potrivit unui raport publicat joi de reţeaua internaţională World Weather Attribution (WWA), informează AFP.
14:40
Trump îşi menţine angajamentul de a obţine un acord de pace între Rusia şi Ucraina – CBS News # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îşi menţine angajamentul de a obţine un acord de pace între Rusia şi Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuţii faţă în faţă între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat joi CBS News, citat de Reuters.
14:40
World Cup 2026 – Începe vânzarea biletelor la Cupa Mondială din America. Care sunt preţurile şi regulile # Economica.net
Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) va începe luna aceasta să pună în vânzare biletele pentru Cupa Mondială de anul viitor, la preţuri care vor varia de la 60 de dolari (52 de euro), pentru meciurile din faza grupelor, până la 6.170 de dolari (5.290 de euro) pentru finală, a anunţat forul mondial, miercuri, citat de agenţiile internaţionale de presă.
14:40
La Universitatea de Vest din Timișoara încep înscrierile pentru unicul program din vestul țării de tip MBA (Masterat în Administrarea Afacerilor), realizat în parteneriat cu University of West London # Economica.net
Facultatea de Economie și de Administrarea a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara începe de mâine, 3 septembrie 2025, înscrierile pentru noul program MBA (Masterat în Administrarea Afacerilor), singurul de acest tip din vestul țării.
14:40
Cea mai mare ţară din lume vrea încă 17.000 de kilometri de drumuri de mare viteză. India va investi 125 de miliarde de dolari în modernizarea infrastructurii # Economica.net
India intenţionează să îşi multiplice de cinci ori reţeaua de drumuri de mare viteză în mai puţin de un deceniu, urmând să investească 11.000 de miliarde rupii (125 de miliarde de dolari) pentru a moderniza infrastructura şi a reduce costurile logistice, au declarat pentru Bloomberg mai multe surse din apropierea acestui dosar.
14:40
Romaero a înregistrat un profit de 2,5 milioane de lei, după ce a recuperat pierderi de 24,77 milioane lei în 2025 şi peste 100 de milioane de lei în 2024, însă noua conducere a Ministerului Economiei a început schimbarea echipei cu care am lucrat, a lui Dan Butunoi din administrator special şi, probabil, şi a lui Bogdan Costaş, director general, a scris, joi, pe pagina sa de Facebook, secretarul general al Guvernului Ştefan-Radu Oprea, fost ministru al Economiei.
14:40
Compania de asigurări Hellas Direct aduce inițiativa Safe Roads project în Piatra Neamț # Economica.net
Inițiativa Safe Roads project, lansată de compania de asigurări Hellas Direct, a ajuns și în Piatra Neamț. Drumul zilnic spre școală a mii de elevi este acum mai sigur și mai accesibil. Datorită acestui proiect, trecerile de pietoni sunt acum mai bine marcate, mai bine semnalizate și au o infrastructură adaptată nevoilor elevilor.
14:40
Anunț al ministrului Energiei despre centrala de la Iernut, întârziată 5 ani: “Sunt foarte determinat să reziliez contractul!”. Când ar putea fi totuși gata # Economica.net
Rezilierea contractului cu Duro Felguera, antreprenorul spaniol al proiectului centralei electrice pe gaze a Romgaz de la Iernut, a fost evocată azi de ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Romgaz ar putea să finalizeze ea însăși centrala, situație în care ar fi așteptată intrarea în operare comercială la jumătatea anului 2026 cel mai devreme, potrivit unor surse din piață.
12:20
Conferinţa Europeană de Egiptologie începe la Bucureşti. Ediţia a XI-a va avea loc între 9 şi 14 septembrie la Universitatea Hyperion din Bucureşti # Economica.net
O nouă Conferinţă Europeană de Egiptologie, ediţia a XI-a, va avea loc la Universitatea Hyperion din Bucureşti, în perioada 9-14 septembrie. Tot ce trebuie să ştii despre una dintre cele mai elitiste acțiuni științifice de top, internaționale, din domeniul egiptologiei și unică în peisajul academic din România, găseşti în articolul de mai jos.
12:20
Rușine națională: România vrea să devină hub energetic regional, dar 5.000 de case din țară nu au încă acces la energie electrică. Lista cu eșecurile Guvernului # Economica.net
România visează să devină hub energetic regional, dar mii de cetățeni încă aprind lumânarea în propriile case. Copii care învață la lumina unei lămpi cu gaz sau a lanternelor, bătrâni singuri și familii nevoiașe care trăiesc în întuneric – aceasta e realitatea ignorată. Peste 5.000 de gospodării nu au nici astăzi acces la electricitate – un eșec de guvernare prelungit, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă.
11:50
ROBOR scade şi atinge cel mai scăzut nivel de la începutul lunii mai şi până acum pentru indicele la trei luni.
11:40
EXCLUSIV Lipsa banilor lovește deja în construcția autostrăzilor: Guvernul cere constructorilor să amâne lucrările. Primul proiect afectat e chiar la Bolojan acasă # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis ordin de începere a lucrărilor pe lotul 1 al Drumului Expres Arad - Oradea începând abia cu data de 1 martie 2027. Decizia este argumentată în principal prin limitările bugetare. Și alte proiecte de autostrăzi și drumuri expres urmează să fie afectate de lipsa banilor.
11:30
Gama de motorizări a modelului Dacia Duster se înnoiește cu Hybrid-G 150, Hibrid 155, Mild Hibrid 140 și Eco-G 120, iar Bigster cu Hibrid-G 150.
11:30
Leroy Merlin investește 28 de milioane de euro anul acesta și pregătește deschiderea a trei noi magazine în 2026 # Economica.net
Retailerul Leroy Merlin are un buget de investiții de 27,9 milioane de euro pentru acest an, cu 50% mai mult decât anul trecut. Banii sunt alocați extinderilor, digitalizării și dezvoltării durabile.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.