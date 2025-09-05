Pădurea Băneasa, arie protejată – Dezbatere publică organozată de Ministerul Mediului

12:20

România visează să devină hub energetic regional, dar mii de cetățeni încă aprind lumânarea în propriile case. Copii care învață la lumina unei lămpi cu gaz sau a lanternelor, bătrâni singuri și familii nevoiașe care trăiesc în întuneric – aceasta e realitatea ignorată. Peste 5.000 de gospodării nu au nici astăzi acces la electricitate – un eșec de guvernare prelungit, se arată într-o analiză a Asociației Energia Inteligentă.