Conclav Trump-Big Tech: Din culisele unei cine la nivel înalt la Casa Albă - Elon Musk, marele absent, Bill Gates, alături de Melania
ActiveNews.ro, 5 septembrie 2025 12:20
Numele grele din domeniul tehnologiei americane au fost invitate joi seara la Casa Albă. Mark Zuckerberg, Tim Cook și Sam Altman au adus numeroase laude președintelui american, în timp ce Elon Musk a strălucit prin absență.
• • •
Acum 10 minute
12:30
Veterani americani, evacuați cu forța din Senat după ce au acuzat SUA de complicitate la genocidul comis de Israel în Gaza - VIDEO # ActiveNews.ro
Locotenent-colonelul Anthony Aguilar, fost membru al trupelor speciale Green Berets, și căpitanul Josephine Guilbeau, fost ofițer de informații al armatei SUA, s-au ridicat în timpul unei audieri de confirmare a Comitetului....
12:30
Putin: "Un Acord cu Kievul este PRACTIC IMPOSIBIL" – Și: "Dacă în Ucraina apar Trupe NATO, ele vor fi ȚINTE LEGITIME" # ActiveNews.ro
Partipând la ForumulEconomic Estic, organizat la Vladivostok între 3 și 6 septembrie, președintelerus a făcut o serie de declarații legate de Războiul din Ucraina.
Acum 30 minute
12:20
Conclav Trump-Big Tech: Din culisele unei cine la nivel înalt la Casa Albă - Elon Musk, marele absent, Bill Gates, alături de Melania
Numele grele din domeniul tehnologiei americane au fost invitate joi seara la Casa Albă. Mark Zuckerberg, Tim Cook și Sam Altman au adus numeroase laude președintelui american, în timp ce Elon Musk a strălucit prin absență.
Acum 2 ore
11:40
AUR vrea referendum privind participarea României într-o eventuală misiune de pace în Ucraina # ActiveNews.ro
Vicepreședintele AUR Adrian Axinia solicită Președintelui României, domnul Nicușor Dan, declanșarea procedurii de convocare a unui referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menținere a păcii...
11:00
Conclav Trump-Big Tech: Din culisele unei cine la nivel înalt la Casa Albă = Elon Musk, marele absent
Numele grele din domeniul tehnologiei americane au fost invitate joi seara la Casa Albă. Mark Zuckerberg, Tim Cook și Sam Altman au adus numeroase laude președintelui american, în timp ce Elon Musk a strălucit prin absență.
Acum 4 ore
10:30
Petrișor Peiu (senator AUR): ”Guvernul Bolojan mimează reforma, iar România se împrumută tot mai scump” # ActiveNews.ro
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, avertizează că dobânzile plătite de statul român continuă să crească, în timp ce împrumuturile contractate sunt din ce în ce mai mari.
10:00
Kremlinul a răbufnit după anunțul ”Coaliției”: ”Ucraina nu poate primi garanții de securitate prin forțe militare străine” # ActiveNews.ro
Kremlinul rămâne ferm pe poziții. Garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi asigurate de contingente militare străine și mai sunt multe de făcut înainte de o întâlnire la nivel înalt sau la cel mai înalt nivel între Moscova și Kiev...
09:40
Donald Trump intenționează să semneze vineri un ordin executiv prin care Departamentul Apărării să fie redenumit „Departamentul de Război”, a declarat joi un oficial al Casei Albe. Măsura ar marca o schimbare simbolică majoră...
09:20
26 de țări sunt gata să trimită trupe în Ucraina. ”Coaliția voluntarilor” așteaptă confirmarea lui Trump # ActiveNews.ro
Reuniunea „coaliției voluntarilor” de la Paris a adunat 35 de state gata să-și asume responsabilități pentru securitatea și stabilitatea Ucrainei. Emmanuel Macron a anunțat că 26 dintre ele s-au angajat deja să participe la o forță de...
09:00
România rămâne fără sprijin militar american: Trump taie finanțarea pentru flancul estic NATO # ActiveNews.ro
Administrația Trump a decis să elimine finanțarea unor programe de instruire și echipare militară pentru țările est-europene aflate la granița cu Rusia.
08:50
Ion Cristoiu: O situație tragică: politica externă a României a căzut pe mâinile Oanei Țoiu # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 4 septembrie 2025: O situație tragică: politica externă a României a căzut pe mâinile Oanei Țoiu. Cum a fost făcut un ditamai fake-news-ul de către ditamai președinta Comisiei Europene.
Acum 12 ore
01:30
Ziua lui Raoul Șorban, salvatorul evreilor din Ardealul ocupat și fiul compozitorului care a scos la lumină actualul Imn al Israelului, ”Cucuruz cu frunza-n sus” - INTERVIU VIDEO cu marele artist umanist (4 Septembrie 1912 – 19 Iulie 2006) # ActiveNews.ro
Raoul Șorban, salvator al evreilor din Ardealul ocupat de hoardele extremiste maghiare, se naște în anul 1912, la 4 septembrie, la Dej, ca fiu al ilustrului compozitor Guilelm Șorban (Arad,1876 – Dej,1923), o personalitate prestigioasa a epocii, autor al romanțelor „Mai am un singur dor” (Eminescu), „Pe lângă plopii fără soț” (Eminescu)
00:20
Camelia Suruianu: Un omagiu adus Maicii Domnului - Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului # ActiveNews.ro
În jurul anului 1946 Sandu Tudor, ca semn de omagiu adus Maicii Domnului începe să lucreze la o amplă poezie religioasă, de rit bizantin, pe care o va intitula sugestiv Imnul Acatist la Rugul Aprins al Maicii Domnului. Această variantă, avea o formă mai redusă, fiind formată din nouă condace. Ea a fost definitivată în anul 1948.
Acum 24 ore
22:30
Foreign Affairs: Politica lui Trump cu Brazilia joacă în favoarea Chinei și transformă America Latină # ActiveNews.ro
Coliziunea lui Trump cu Brazilia o împinge în brațele Chinei și subminează leadershipul american în America Latină.
22:20
Lovitură pentru constructorii auto europeni în China. Manevra prin care Beijing își îndepărtează clienții de mașinile occidentale premium # ActiveNews.ro
Lupta dintre Europa și China continuă în jurul mașininilor electrice, de data aceasta cu o taxă care-i va afecta pe producătorii europeni premium și de lux
20:40
Diamantele nu mai sunt veșnice pentru De Beers. Botswana, țară africană bogată, încearcă să scape de dependența de companie și de pietre prețioase # ActiveNews.ro
Botswana, una dintre cele mai bogate țări din Africa, încearcă să scape de dependența față de compania De Beerse și de pietrele prețioase.
20:00
Arma revoluționară din panoplia Chinei. LY-1, laserul care bate în ochii Statelor Unite și Europei # ActiveNews.ro
În cadrul paradei militare care a celebrat 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei, China a prezentat o nouă armă. Numele acesteia este LY-1. Beijingul o consideră revoluționară.
18:30
Ce se întâmplă? – Publicația de casă a UE o face de râs pe Ursula – "Avionul Atacat": o făcătură grosolană, soră bună cu “ingerința rușilor” în alegerile din România # ActiveNews.ro
Bazaconia cu GPS-ulavionului șefei Comisiei Europene care ar fi fost bruiat de ruși o pocnește peaceasta în nas, ca o greblă pe care a călcat ca proasta.
18:30
Prof. Ilie Bădescu: Geopoliticile subversive versus geopoliticile convergenționiste. Rolul mondial al lui Donald Trump # ActiveNews.ro
Summit-ul de la Tianjin a devenit cadrul in care se văd deopotrivă realismul și erorile geopolitice ale puterilor Eurasiei. Cea dintâi eroare a unei puteri legată prin toate firele de europenismul creștin este împingerea operațiunii anti-globaliste dincolo de pragul critic de la care aceasta devine antiamericanism.
18:10
Maria Eftime: Rugăciunea în școli, inițiativa AUR: tradiție, identitate și libertatea de alegere. Un început de zi cu ”Tatăl nostru” # ActiveNews.ro
Parlamentarii AUR au depus un proiect de lege care propune ca ziua de școală să înceapă cu rostirea rugăciunii „Tatăl nostru” în toate unitățile de învățământ din România. Documentul, apărut miercuri, 3 septembrie, pe site-ul Consiliului Economic și Social (CES), a deschis o dezbatere în care se întâlnesc tradiția și credința.
18:00
APEL URGENT – Sânge A2 Negativ pentru Valeriu, tată a 6 copii. LIPSĂ ACUTĂ DE SÂNGE! # ActiveNews.ro
Valeriu are nevoie de ajutor, sunt necesare mai multe transfuzii de sânge apoi transplant de măduvă. Dacă puteți dona, mai jos datele ce trebuie spuse la spital. Dacă nu, vă rog să distribuiți!
17:50
Gheorghe Piperea: Câte miliarde de euro în ajutoare militare a cheltuit de fapt România pentru Ucraina? # ActiveNews.ro
În urmă cu 10 zile am trimis Consiliului Fiscal câteva întrebări scrise, în legătură cu impactul ajutorului financiar, militar și umanitar pe care România, timp de ani și jumătate, l-a acordat Ucrainei asupra deficitului bugetar. Cu data de 1 septembrie 2025, Consiliul Fiscal mi-a trimis un răspuns care adâncește misterul și agravează temerile.
17:00
China va deține autonomia nucleară supremă: nevoile energetice vor fi asigurate timp de 60.000 de ani. Zăcământul uriaș care va revoluționa reactoarele, descoperit în Mongolia # ActiveNews.ro
Oamenii de știință chinezi au descoperit un zăcământ de 1 milion de tone de toriu, estimat la o valoare de 178 miliarde de dolari.
16:50
Răpire ca în filme: un fost soldat american și-a furat fiul din România cu o echipă de comando # ActiveNews.ro
Un băiețel român de 6 ani a fost răpit din București de tatăl său, un fost soldat american. Potrivit cotidianului italian Corriere Della Sera, Nicholas C.D., în vârstă de 40 de ani, și-a recuperat fiul care fusese dus în România...
15:50
Răpire ca în filme: un fost soldat american și-a luat fiul din România cu o echipă de comando # ActiveNews.ro
Un băiețel român de 6 ani a fost răpit din București de tatăl său, un fost soldat american. Potrivit cotidianului italian Corriere Della Sera, Nicholas C.D., în vârstă de 40 de ani, și-a recuperat fiul care fusese dus în România...
15:00
Dr. Răzvan Constantinescu vs jurnalistul Mirel Curea: GIGEL, PRIETENUL MEDICILOR, REVINE ÎN FORȚĂ
Nemulțumit că-l ia lumea-n tărbacă pentru atitudinea de șoricel speriat din așa-zisa pandemie (după ce tot el se înfoia că vrea să dea 100 de euro ca să se infecteze), eroul 9/5 și-a continuat eforturile de cercetare și a dat de un articol...
14:20
Nemulțumit că-l ia lumea-n tărbacă pentru atitudinea de șoricel speriat din așa-zisa pandemie (după ce tot el se înfoia că vrea să dea 100 de euro ca să se infecteze), eroul 9/5 și-a continuat eforturile de cercetare și a dat de un articol...
13:50
Medicii din Quebec susțincă, în cazurile de dizabilități severe în dezvoltare, eutanasia ar trebui aplicatăpruncilor de la cele mai fragede vârste.
13:20
Av. Toni Neacșu: Legea privind pensiile magistraților, adoptată tacit; CCR, singura care poate interveni
Textul celor 4 moțiuni de cenzură pot fi găsite aici. Întrucât pe Proiectul privind pensiile magistraților nu s-a depus pana la miezul nopții vreo moțiune de cenzura el este considerat adoptat de catre Parlament, ICCJ urmând ca azi...
13:00
Președintele Donald Trump a declarat că a „urmărit” evenimentul organizat de China cu ocazia aniversării a 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în al Doilea Război Mondial și că „înțelege motivul” pentru care acest spectacol a reunit...
Ieri
12:40
Ce a mai spus Putin la Beijing: ”Dacă conflictul din Ucraina nu poate fi rezolvat pașnic, Rusia va fi nevoită să-și atingă obiectivele prin mijloace militare” - VIDEO # ActiveNews.ro
În conferința sa de presă de la Beijing în care l-a invitat pe președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski la Moscova, pentru încheierea păcii, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a mai adăugat și un nou avertisment:
12:20
Florida elimină toate obligativitățile de vaccinare, inclusiv cele școlare: ”Trupul tău este un dar de la Dumnezeu. Ce alegi să introduci în el ține de relația ta cu propriul corp și cu Dumnezeu” # ActiveNews.ro
Pe 3 septembrie, Dr. Joseph Ladapo, chirurgul general al statului Florida, a anunțat că lucrează pentru a elimina complet toate obligativitățile legale privind vaccinarea din legislația statului, potrivit ZeroHedge.
12:20
Premierul Marii Britanii propune carduri digitale de identitate obligatorii sub pretextul combaterii migrației ilegale # ActiveNews.ro
Britanicii ar putea fi obligați să obțină un card digital de identitate. Premierul britanic Sir Keir Starmer le-a spus miniștrilor din Cabinet că va „explora opțiunile” privind introducerea unui astfel de sistem.
12:10
Veterani de război, foști deținuți politic, mame, copii - GENOCIDUL PSIHOPATULUI BOLOJAN. GÂNDUL: Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul a tăiat extinderea programului "Masa sănătoasă", gândită pentru un milion de copii, fără ca nimeni să observe
Guvernul Bolojan a descoperit încă o sursă de risipă bugetară și a tăiat-o înainte ca beneficiarii acestor cheltuieli să-și dea seama ce li se întâmplă.
12:00
Patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, depuse miercuri de Alianța pentru Unirea Românilor, sunt prezentate joi în plenul Parlamentului.
11:50
Patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, depuse miercuri de Alianța pentru Unirea Românilor, sunt prezentate joi în plenul Parlamentului.
11:30
Atacurile furibunde orchestrate de Oana Țoiu împotriva lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, pe motiv că ar fi răspuns invitației autorităților din China de a fi prezente în aceste zile la Beijing, precum și motivele pe care le-a...
11:00
GÂNDUL | Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul BOLOJAN a tăiat extinderea programului "Masa sănătoasă", gândită pentru un milion de copii, fără ca nimeni să observe. Documente oficiale
Guvernul Bolojan a descoperit încă o sursă de risipă bugetară și a tăiat-o înainte ca beneficiarii acestor cheltuieli să-și dea seama ce li se întâmplă.
10:50
„Existau toțiacești activiști, știi, radicalii de la Berkeley, White Panthers… toți încercausă oprească războiul și să schimbe lucrurile în mai bine. Și după aia ne treziminundați de toți acei «copii ai florilor», care erau cu drogurile și cu sexul.De unde au apărut toți hipioții ăia?!” - AbbieHoffman, lider al protestelor împotriva Războiului din Vietnam
10:00
Noi documente publicate sub denumirea Twitter Files – Franța arată implicarea președintelui Emmanuel Macron, a unor parlamentari francezi și a unor ONG-uri apropiate statului într-o campanie de presiuni asupra platformei Twitter.
09:40
Marea Britanie ar putea introduce carduri digitale de identitate pentru a combate migrația ilegală # ActiveNews.ro
Britanicii ar putea fi obligați să obțină un card digital de identitate. Premierul britanic Sir Keir Starmer le-a spus miniștrilor din Cabinet că va „explora opțiunile” privind introducerea unui astfel de sistem.
09:20
Trump: "Nawrocki face o treabă fantastică; mă bucur că l-am susținut în alegeri. Nu susțin pe oricine, dar el a meritat" – liderul polonez, invitat la summitul G20 din 2026 din Florida # ActiveNews.ro
Donald Trump l-a lăudat pe președintele polonez Karol Nawrocki, în cadrul vizitei acestuia la Casa Albă, subliniind că rezultatele sale din alegeri și activitatea sa sunt remarcabile.
09:00
Florida vrea să elimine toate obligativitățile de vaccinare: ”Trupul tău este un dar de la Dumnezeu. Ce alegi să introduci în el ține de relația ta cu propriul corp și cu Dumnezeu” # ActiveNews.ro
Pe 3 septembrie, Dr. Joseph Ladapo, chirurgul general al statului Florida, a anunțat că lucrează pentru a elimina complet toate obligativitățile legale privind vaccinarea din legislația statului, potrivit ZeroHedge.
01:30
Cuvântul Cititorului: Guvernul Bolojan continuă abuzurile Guvernului Cîțu contra persoanelor cu handicap
Ma numesc Maringic Stefan, sunt din Constanta si va scriu in numele meu si al altor cateva zeci de mii de persoane cu handicap asupra carora Statul (si institutiile sale) induce in mod perfid si cinic o forma de asasinat in masa
01:30
4 septembrie: Proorocul Moise și cinstirea Icoanei Maicii Domnului RUGUL APRINS - „Icoana-Program” și Imnul-Acatist al martirilor mărturisitori de la Sfânta Mănăstire Antim din Capitală # ActiveNews.ro
În ziua de 4 septembrie, Biserica pomenește pe: Sfântul Sfințit Mucenic Vavila, arhiepiscopul Antiohiei; Sfântul Proroc Moise; Sfânta Muceniță Hristodula, împreună cu fiii ei -Urban, Prilidian și Epolonie-, Cuviosul Antim cel Orb. Icoana Maicii Domnului „Rugul Aprins” este sărbătorită la 4 septembrie
01:30
Ion Cristoiu: Reacția lui Sorin Grindeanu la Scandalul Beijing - cea mai bună dovadă a USR-izării PSD-ului. Bolojan nu s-a atins de legea partidelor prin care acestea continuă să mituiască presa # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video: Multele semnificații ale paradei militare de la Beijing.
00:20
”Nu este permis ca un apostol să devină, sub nici o formă, colaborator voluntar al minciunii și imposturii.” Apelul Părintelui Liviu Brânzaș, ucenic al Părintelui Dumitru Stăniloae - 27 de ani de la nașterea în Ceruri (3 septembrie). 20 DE FOTOGRAFII # ActiveNews.ro
Părintele Liviu Brânzaș s-a născut în comuna Sâniob, județul Bihor, la 16 decembrie 1930. La vârsta de 10 ani, după Dictatul de la Viena, familia sa s-a refugiat. A primit o condamnare de 25 ani muncă silnică din care a ispășit 13 ani.
00:00
Nicușor Dan a dat startul azi la retehnologizarea Reactorului 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă # ActiveNews.ro
„Astăzi am marcat un moment important pentru securitatea energetică a României: demararea procesului de retehnologizare a Reactorului 1 de la Cernavodă, în funcțiune din 1996, și un nou pas către construcția reactoarelor 3 și 4.”
3 septembrie 2025
23:10
Av. Silvia Uscov: AUR a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO față de abuzurile guvernului Bolojan
Este inadmisibil ca într-un stat democratic să se folosească angajarea răspunderii Guvernului doar pentru ca nu vor să existe dezbateri parlamentare în care să se observe faptul ca nu există niciun studiu de impact pentru măsurile lor.
23:00
„România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se așează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a transmis într-un comunicat isteric Oana Țoiu, probabil cea mai proastă reprezentantă a Externelor României din întreaga istorie a diplomației române.
