Sindicatele din educaţie anunţă programul protestelor din prima zi de şcoală

10:50

Sindicaliştii din educaţie au transmis, vineri, un mesaj pentru directori unităţilor de învăţământ şi pentru inspectorii şcolari prin care solicită acestora să nu îi oprească pe profesorii care doresc să îşi exprime în mod democratic problemele şi să nu îi ameninţe pe care doresc să participe luni la mitingul şi marşul organizat la Bucureşti de … Articolul Sindicaliştii din educaţie, mesaj pentru directori şi inspectori şcolari: Să nu-i opriţi pe colegii care vor să-şi exprime în mod democratic problemele / Să nu-i ameninţaţi pe cei care luni vor dori să participe la mitingul şi marşul de la Bucureşti apare prima dată în Main News.