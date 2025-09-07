Sindicatele din educaţie anunţă programul protestelor din prima zi de şcoală
MainNews.ro, 7 septembrie 2025 17:50
Sindicatele din educaţie au anunţat, duminică, programul mitingului din Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, care va avea loc în prima zi de şcoală. Sindicatele transmit şi un mesaj către ministrul Educaţiei, Daniel David: Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!.
• • •
Acum 30 minute
17:50
Sindicatele din educaţie au anunţat, duminică, programul mitingului din Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, care va avea loc în prima zi de şcoală. Sindicatele transmit şi un mesaj către ministrul Educaţiei, Daniel David: Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!.
Acum o oră
17:30
Episod revoltător în care a fost implicată o garnitură CFR Călători. Vineri, trenul Regio 2703, care trebuia să facă legătura dintre Petroșani și Simeria, a parcurs 80 kilometri în 12 ore și 17 minute, în condițiile în care călătoria ar fi trebuit să dureze „doar" 3 ore și 5 minute, relatează Club Feroviar. Trenul, compus
Acum 4 ore
15:40
Prima dintre cele patru moțiuni depuse de AUR, SOS și POT împotriva Guvernului Bolojan, respinsă de Parlament # MainNews.ro
Prima dintre cele patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva Guvernului Ilie Bolojan a fost respinsă, duminică, în plenul reunit al Parlamentului. Documentul, care viza domeniul sănătății, a întrunit doar 108 voturi „pentru" și un singur vot „împotrivă". Din totalul de 464 de parlamentari, la ședință au fost prezenți 392. Parlamentarii Coaliției de guvernare
15:20
Sorin Grindeanu, la dezbaterea moţiunilor de cenzură: „PSD respinge toate moţiunile AUR! Acestea sunt doar un exerciţiu de pură demagogie” # MainNews.ro
Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat duminică, în Parlament, la dezbaterea celor patru moţiuni de cenzură iniţiate de AUR, că PSD nu va vota nicio moţiune, aceste moţiuni ale AUR fiind în opinia sa doar un exerciţiu de pură demagogie. El a mai spus însă că România nu are nevoie de austeritate extremă
15:00
Premierul Ilie Bolojan îi dă replica lui George Simion: „Nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu!” # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan răspunde criticilor aduse de opoziţie în cele patru moţiuni de cenzură depuse, spunând că reformele reprezintă„ o ameninţare pentru populism şi conspiraţionism". "Am o rugăminte pentru colegii din opoziţie: nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu, în care primiţi să se revizuiască, dar numai în părţile neesenţiale", le-a transmis
Acum 6 ore
14:00
Parlamentarii AUR, POT și SOS boicotează votul la moțiunile de cenzură pe care le-au inițiat # MainNews.ro
Situație tragicomică în Parlament. Senatorii și deputații AUR, POT și SOS boicotează ședința legislativului în care sunt dezbătute și votate cele patru moțiuni de cenzură pe care tot ei le-au inițiat. Potrivit anunţului preşedintelui de şedinţă, la debutul şedinţei 236 de parlamentari din partidele aflate la guvernare participau, fie în format fizic, fie online, la
Acum 8 ore
12:10
Cele patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute duminică în Parlament # MainNews.ro
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului dezbate și votează, duminică, cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S. România și POT, în urma angajării răspunderii Guvernului Ilie Bolojan pe pachetul doi de reformă. Opoziției îi lipsesc însă peste 100 de voturi pentru a reuși demiterea Cabinetului, astfel că șansele ca moțiunile să treacă
10:20
Rusia a atacat Ucraina cu peste 800 de drone, cel mai mare atac de acest gen din război. Clădirea cabinetului de miniştri din Kiev, incendiată # MainNews.ro
Rusia a lovit capitala Ucrainei cu drone şi rachete duminică, în cel mai mare atac aerian asupra ţării de la începutul războiului, ucigând cel puţin două persoane şi lăsând fum să se ridice de pe acoperişul unei clădiri guvernamentale importante. Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone, au declarat oficialii, potrivit AP. Yuriy Ihnat, purtătorul
Acum 24 ore
22:50
Ambasadorul României în SUA: „Nu există document care să lege anularea alegerilor de Visa Waiver” / „Ponta și Simion au adus deservicii profunde” # MainNews.ro
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru afirmă că nici nu i-a fost comunicat şi nici nu a văzut vreun document scris care să asocieze anularea alegerilor prezidenţiale din România cu scoaterea României din programul american de scutire de vize. Muraru este de părere, pe de altă parte, că Victor Ponta şi George Simion au adus
18:20
Conferință pseudoștiințifică despre vaccinare, desfășurată la Brașov. Colegiul Medicilor avertizează asupra riscurilor dezinformării # MainNews.ro
Sâmbătă, la Brașov, are loc o conferință pseudoștiințifică în cadrul căreia mai mulți medici promovează teorii conspiraționiste privind vaccinurile și presupusele lor efecte asupra „controlului maselor". Printre temele anunțate se numără prezentări fără fundament științific, cum ar fi „Vaccinarea Covid și creierul uman. Bazele neuro-fiziologice ale controlului maselor". Evenimentul este promovat pe Facebook dar și
Ieri
16:50
Ambasadorul României în SUA: „Nu există document care să lege anularea alegerilor de Visa Waiver” / „Ponta și Simion au adus deservicii profunde” # MainNews.ro
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru afirmă că nici nu i-a fost comunicat şi nici nu a văzut vreun document scris care să asocieze anularea alegerilor prezidenţiale din România cu scoaterea României din programul american de scutire de vize. Muraru este de părere, pe de altă parte, că Victor Ponta şi George Simion au adus
16:10
Primăria Sectorului 4 a ridicat restricțiile de circulaimpuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii # MainNews.ro
Primăria Sectorului 4 a anunțat ridicarea, începând de sâmbătă, a restrictricțiilor de de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii. „Chiar dacă am reuşit să decopertăm o treime din planşeul Unirii, astăzi, graţie unui efort conjugat (…) suntem în situaţia să dăm drumul circulaţiei pe aceste benzi, astfel încât, poate cel
15:20
Un poliţist din Hunedoara a fost rănit, după ce a fost înjunghiat cu un cuţit, în timpul unei intervenţii la spitalul din municipiul Lupeni. Incidentul a avut loc chiar pe scările unităţii medicale, în condiţiile în care poliţistul a încercat să oprească o agresiune între un bărbat şi ginerele acestuia. Intervenţia Poliţiei a avut loc
14:40
Procurorii olandezi au renunțat la acuzațiile împotriva a trei suspecți în cazul furtului tezaurului dacic # MainNews.ro
Procurorii olandezi au anunțat retragerea acuzațiilor împotriva a trei suspecți în cazul furtului coifului de aur de la Coțofenești și a celor trei brățări dacice de la Muzeul Drents, din Assen, la expoziția „Dacia – Regatul de aur și argint". Cei trei nu vor mai fi urmăriți penal după ce Parchetul Olandez a considerată că
13:30
Undă verde pentru modernizarea Gării de Nord. Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire # MainNews.ro
Ministerul Transporturilor a emis vineri, 5 septembrie, autorizația pentru modernizarea Gării de Nord din București. Lucrările vor fi efectuate de SC GDO Mov Impex, termenul de finalizare fiind de 3 ani și 10 luni. Valoarea contractului este de 419 milioane de lei, fără TVA. Prima etapă a programului de modernizare a celei mai mari gări
12:30
Doi senatori americani cer Meta și Alphabet să blocheze campaniile de dezinformare rusească înaintea alegerilor din Republica Moldova # MainNews.ro
Doi senatori americani, unul democrat și unul republican, au cerut companiilor Meta și Alphabet să ia măsuri urgente pentru a împiedica operațiunile de influență ale Rusiei pe rețelele sociale, în perspectiva alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie. Într-o scrisoare comună adresată directorilor executivi ai celor două companii, Jeanne Shaheen (D-N.H.), membră de
10:50
Piedone demisiunează din PUSL și anunță că își înființează partid politic: „Mereu m-am luptat pentru cetățeanul onest” # MainNews.ro
Cristian Popescu Piedone a anunțat sâmbătă că urmează să își înființeze un partid politic. Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor a demisionat din PUSL, formațiunea înființată de mogulul media Dan Voiculescu. Pe de altă parte, Piedone a precizat că nu intenționează să candideze pentru funcția de primar general al Capitalei. „Îmi sună telefonul,
5 septembrie 2025
23:50
După 20 de ani de prietenie și colaborare politică, Dan Voiculescu rămâne fără Cristian Popescu Piedone. Acesta din urmă a plecat din PUSL. Cei doi au colaborat foarte bine în tot acest timp, în diverse proiecte politice, însă a venit vremea ca drumurile celor doi să se despartă. Odată cu suspendarea lui Piedone din funcția
21:40
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu. Potrivit CV-ului transmis de Guvern, Grosu a absolvit Facultatea de Drept a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" în 2002. Ulterior, a urmat studii postuniversitare în relaţii internaţionale (2002–2003)
21:20
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi, că instanțele unui stat membru care refuză predarea unei persoane în baza unui mandat european de arestare, pentru ca aceasta să execute pedeapsa pe teritoriul respectivului stat, trebuie să obțină în prealabil consimțământul instanțelor din statul emitent. Hotărârea a fost pronunțată în cauza C-305/22, pornită
20:20
Conducerea REPER a transmis vineri un comunicat ca reacție la anunțul demisiei din partid a lui Octavian Berceanu, în care îl acuză pe fostul șef al Gărzii de Mediu că nu a înțeles regulile statutare în funcție de care sunt organizate alegerile interne. Octavian Berceanu obținuse cel mai mare număr de voturi în primul tur
19:20
Ciolacu îi dă sfaturi lui Bolojan: „România are nevoie de un plan de stimulare a economiei” # MainNews.ro
După ce în calitate de premier a reușit contraperformanța de a genera cel mai mare deficit bugetar din istorie într-o perioadă ce nu este marcată de criză, Marcel Ciolacu intervenit vineri pentru a-i face recomandări actualului titular de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan. Într-o postare pe Facebook, Ciolacu s-a lăudat cu rezultatele economice înregistrate de
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Unul dintre liderii grupării extremiste „Noua dreaptă, condamnat după ce a lipit simboluri legionare pe ușile unei sinagogi # MainNews.ro
Alexandru Balcu, unul dintre liderii organizației extremiste „Noua dreaptă" a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 1 la 1 an de închisoare cu suspendare. Bărbatul a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, după ce a lipit trei abțipilduri legate de Mișcarea Legionară pe ușa unei sinagogi din București. „În fapt,
17:40
După 20 de ani de prietenie și colaborare politică, Dan Voiculescu rămâne fără Cristian Popescu Piedone. Acesta din urmă a plecat din PUSL. Cei doi au colaborat foarte bine în tot acest timp, în diverse proiecte politice, însă a venit vremea ca drumurile celor doi să se despartă. Odată cu suspendarea lui Piedone din funcția
17:10
Scandal în partidul fondat de Dacian Cioloș: Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte al formațiunii, a demisionat # MainNews.ro
Fostul președinte al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a anunțat vineri că se retrage din calitatea de membru al Partidului REPER, precum și din funcțiile de președinte al partidului și candidat la Primăria Capitalei. Decizia vine după doar șase zile de la alegerea sa în fruntea formațiunii politice fondate de fostul premier Dacian Cioloș. Pe
15:50
Trafic feroviar oprit pe magistrala Bucureşti – Craiova, după deraierea unui tren de marfă # MainNews.ro
Traficul feroviar este întrerupt, vineri după-amiază, pe Magistrala 100 Bucureşti – Craiova, în apropierea staţiei CF Drăgăneşti Olt, judeţul Olt, după ce primul vagon al unei garnituri de 32 de vagoane încărcate cu cereale a deraiat de la o osie. Vagonul era gol, iar incidentul nu a provocat victime. Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al
15:50
Oficialii Departamentului Apărării al SUA i-au informat pe omologii lor europeni cu privire la tăierea începând cu următorul an fiscal a ajutorului militar din cadrul programului cunoscut drept Secțiunea 333, relatează Reuters. Statele Unite vor elimina treptat o parte din asistența de securitate pentru țările europene din apropierea graniței cu Rusia, ceea ce stârnește îngrijorări
15:50
Ministerul Justiției din Grecia a dat undă verde extrădării omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, a confirmat pentru IPN avocatul acestuia, Lucian Rogac, potrivit Radio Chișinău. Decizia a fost luată joi, 4 septembrie, a precizat Rogac. Până în prezent, Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a făcut publică confirmarea acestei informații.
15:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că se va întâlni cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu premierul Slovaciei, Robert Fico. Cei trei înalți oficiali vor discuta despre probleme energetice, relatează Reuters. Potrivit ministrului adjunct al energiei din Ucraina, Roman Andarak, liderii de la Kiev și Bratislava printre subiectele care vor fi abordate de … Articolul Volodimir Zelenski anunță o întâlnire cu Robert Fico apare prima dată în Main News.
14:40
CCR a stabilit data când va analiza legea privind reforma pensiilor speciale ale magistraților # MainNews.ro
Curtea Constituțională a României va discuta pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la legea care modifică condițiile de pensionare și pensiile speciale ale magistraților, act normativ pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. Joi, 4 septembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, în unanimitate, să sesizeze Curtea … Articolul CCR a stabilit data când va analiza legea privind reforma pensiilor speciale ale magistraților apare prima dată în Main News.
14:40
Alertă la Marea Neagră: drone detectate la nord-est de Sulina, interceptate de aeronave Eurofighter Typhoon # MainNews.ro
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că joi seară au fost observate mai multe drone la aproximativ 36 de mile marine nord-est de Sulina. În urma semnalării, două aeronave Eurofighter Typhoon au fost trimise din Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu pentru a supraveghea zona de frontieră cu Ucraina. „În cursul serii de joi, 4 … Articolul Alertă la Marea Neagră: drone detectate la nord-est de Sulina, interceptate de aeronave Eurofighter Typhoon apare prima dată în Main News.
13:20
Ana Birchall a acuzat-o pe Oana Țoiu de declanșarea unui scandal diplomatic cu China, precum și de o vizită la Moscova în 2014. Cum a răspuns ministra de externe # MainNews.ro
Fosta ministră a justiției și consilieră prezidențială Ana Birchall a acuzat-o pe ministra de externe, Oana Țoiu, că a declanșat un scandal diplomatic cu China după condamnarea participării foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară din Beijing. Lidera diplomației române a mai fost acuzată că a vizitat Moscova în 2014, după anexarea … Articolul Ana Birchall a acuzat-o pe Oana Țoiu de declanșarea unui scandal diplomatic cu China, precum și de o vizită la Moscova în 2014. Cum a răspuns ministra de externe apare prima dată în Main News.
12:20
Vladimir Putin a avertizat că trupele occidentale din Ucraina vor fi considerate ținte legitime # MainNews.ro
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avertizat că trupele occidentale care ar putea fi desfășurate în Ucraina vor fi considerate ținte legitime și că vor fi atacate, relatează The Guardian. Liderul de la Kremlin a făcut declarația în cadrul Forumului Economic Estic de la Vladivostok, în contextul anunțului omologului său de la Kiev, Volodimir Zelenski, potrivit … Articolul Vladimir Putin a avertizat că trupele occidentale din Ucraina vor fi considerate ținte legitime apare prima dată în Main News.
11:40
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că intenționează să aibă „curând” o discuție cu liderul rus Vladimir Putin, după ce a purtat convorbiri recente cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți șefi de state europene. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, această discuție ar putea fi programată în viitorul apropiat, … Articolul Trump anunță o viitoare întâlnire cu Putin: „Avem un dialog foarte bun” apare prima dată în Main News.
11:10
OMV ia în calcul disponibilizarea a 10% dintre angajații săi din întreaga lume. Petrom va fi sever afectată # MainNews.ro
Compania austriacă OMV ia în calcul disponibilizarea a 2000 dintre cei aproximativ 23.000 de angajați. Măsura ar urma să afecteze semnificativ Petrom, o subsidiară a OMV, relatează Reuters. Reduceri de personal mai sunt planificate la rafinăriile OMV din sudul Germaniei și din Slovacia. De asemenea, aproximativ 400 din cele 5400 de posturi pe care compania … Articolul OMV ia în calcul disponibilizarea a 10% dintre angajații săi din întreaga lume. Petrom va fi sever afectată apare prima dată în Main News.
10:50
Sindicaliştii din educaţie, mesaj pentru directori şi inspectori şcolari: Să nu-i opriţi pe colegii care vor să-şi exprime în mod democratic problemele / Să nu-i ameninţaţi pe cei care luni vor dori să participe la mitingul şi marşul de la Bucureşti # MainNews.ro
Sindicaliştii din educaţie au transmis, vineri, un mesaj pentru directori unităţilor de învăţământ şi pentru inspectorii şcolari prin care solicită acestora să nu îi oprească pe profesorii care doresc să îşi exprime în mod democratic problemele şi să nu îi ameninţe pe care doresc să participe luni la mitingul şi marşul organizat la Bucureşti de … Articolul Sindicaliştii din educaţie, mesaj pentru directori şi inspectori şcolari: Să nu-i opriţi pe colegii care vor să-şi exprime în mod democratic problemele / Să nu-i ameninţaţi pe cei care luni vor dori să participe la mitingul şi marşul de la Bucureşti apare prima dată în Main News.
09:30
Ministerul Mediului organizează dezbaterea publică cu privire la viitorul Pădurii Băneasa # MainNews.ro
Ministerul Mediului organizează dezbaterea publică referitoare la viitorul Pădurii Băneasa. Discuțiile au loc după acuzațiile lansate de către mai multe ONG-uri de mediu, potrivit cărora a fost deschisă circulația pe drumul forestier care traversează Pădurea Băneasa, contrar prevederilor Codului Silvic. Diana Buzoianu, ministra mediului, a anunțat pe 30 august organizarea dezbaterii, după ce și-a declarat … Articolul Ministerul Mediului organizează dezbaterea publică cu privire la viitorul Pădurii Băneasa apare prima dată în Main News.
09:30
Ministrul Educaţiei, optimist că școala va începe luni: „Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală” # MainNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis joi seară, la Digi24, că elevii ar trebui să meargă la școală luni, exprimându-și încrederea că noul an școlar va începe conform calendarului, chiar dacă în sistem există tensiuni sindicale. Oficialul a subliniat că rolul unui dascăl este să primească elevul în clasă, indiferent de situația din plan sindical. … Articolul Ministrul Educaţiei, optimist că școala va începe luni: „Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală” apare prima dată în Main News.
00:30
Creatorul de modă Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 91 de ani. Informaţia a fost confirmată printr-o declaraţie a grupului său: „Cu infinită tristeţe, grupul Armani anunţă trecerea în nefiinţă a creatorului, fondatorului şi forţei motrice neobosite a sa. Domnul Armani, aşa cum era întotdeauna numit cu respect şi admiraţie de angajaţi şi … Articolul Giorgio Armani, regele modei, a murit la vârsta de 91 ani apare prima dată în Main News.
4 septembrie 2025
21:40
Președintele Nicușor Dan anunță că România nu va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina # MainNews.ro
România nu va trimite trupe în Ucraina nici după încetarea focului sau încheierea unui eventual acord de pace, a anunțat joi președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat pentru Antena 1. „Multe din țările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeași decizie pe care o avem și noi – de a nu trimite oameni în … Articolul Președintele Nicușor Dan anunță că România nu va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina apare prima dată în Main News.
21:10
Ratele românilor cu credite în lei vor crește semnificativ, de la 1 octombrie 2025. Cotație istorică pentru IRCC # MainNews.ro
Ratele românilor cu credite în lei vor crește semnificativ, de la 1 octombrie 2025, după ce indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) a atins un record istoric, pe fondul problemelor statului cu finanțarea, a deficitului bugetar, dar și al dobânzilor la care băncile se împrumută între ele. Potrivit România TV, IRCC a crescut de … Articolul Ratele românilor cu credite în lei vor crește semnificativ, de la 1 octombrie 2025. Cotație istorică pentru IRCC apare prima dată în Main News.
21:00
Focar de antrax într-o fermă din Vrancea / Proprietarul animalelor, diagnosticat cu această boală # MainNews.ro
Un focar de antrax a fost confirmat într-o exploatație de capre și oi din localitatea Ciorăști, județul Vrancea, iar proprietarul fermei a fost diagnosticat cu aceeași boală și internat într-o unitate spitalicească specializată, unde primește îngrijirile necesare. Potrivit Prefecturii Vrancea, după confirmarea focarului, prefectul județului a convocat de urgență Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) … Articolul Focar de antrax într-o fermă din Vrancea / Proprietarul animalelor, diagnosticat cu această boală apare prima dată în Main News.
19:50
Preşedintele Nicuşor Dan, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat: Eu sunt o persoană exigentă, 7-8 # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat că este o persoană exigentă şi şi-ar da 7-8. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Antena 1, despre rezumatul celor 100 de zile de mandat, că a fost o provocare cu formarea unui guvern care să fie … Articolul Preşedintele Nicuşor Dan, despre ce notă şi-ar da, după primele 100 de zile de mandat: Eu sunt o persoană exigentă, 7-8 apare prima dată în Main News.
19:20
Un puternic constructor din Austria începe lucrările de modernizare la 18 km de linie de tramvai din București # MainNews.ro
Firma austriacă Porr Construct va începe sâmbătă, 6 septembrie, lucrările la Lotul 1 (18 km) din cadrul proiectului de modernizare a liniilor de tramvai din București. Primele operațiuni vor demara pe Bulevardul Theodor Pallady, astfel încât mai multe linii de tramvai vor fi reorganizate. Cu o lungime de 18 km, lotul cuprinde liniile de tramvai … Articolul Un puternic constructor din Austria începe lucrările de modernizare la 18 km de linie de tramvai din București apare prima dată în Main News.
18:20
Creatorul de modă Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 91 de ani. Informaţia a fost confirmată printr-o declaraţie a grupului său: „Cu infinită tristeţe, grupul Armani anunţă trecerea în nefiinţă a creatorului, fondatorului şi forţei motrice neobosite a sa. Domnul Armani, aşa cum era întotdeauna numit cu respect şi admiraţie de angajaţi şi … Articolul Giorgio Armani, regele modei, a murit la vârsta de 91 ani apare prima dată în Main News.
17:50
Bulgaria s-a răzgândit în cazul incidentului în care a fost implicat avionul Ursulei von der Leyen: Nu există dovezi de bruiaj # MainNews.ro
Guvernul bulgar a revenit joi asupra declarațiilor inițiale legate de incidentul în care a fost implicat avionul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunțând că nu există probe care să indice o bruiere a semnalului GPS de către Rusia, relatează Politico. Premierul Rosen Jeliazkov a declarat în parlament că aeronava nu a fost bruiată, … Articolul Bulgaria s-a răzgândit în cazul incidentului în care a fost implicat avionul Ursulei von der Leyen: Nu există dovezi de bruiaj apare prima dată în Main News.
17:00
O „armată digitală” din Republica Moldova, finanțată din Rusia, a fost folosită și pentru susținerea lui Călin Georgescu # MainNews.ro
O investigație realizată de Ziarul de Gardă dezvăluie o amplă operațiune de propagandă rusească, orchestrată de la Moscova prin Blocul „Victorie”, controlat de Ilan Șor. Sute de conturi false, gestionate de activiști reali, au fost utilizate pentru a influența spațiul online din Republica Moldova și România. Printre beneficiari s-a aflat și fostul candidat la președinția … Articolul O „armată digitală” din Republica Moldova, finanțată din Rusia, a fost folosită și pentru susținerea lui Călin Georgescu apare prima dată în Main News.
16:30
Șeful PSD Iași cere premierului explicații privind finanțarea și startul lucrărilor la autostrada A8: # MainNews.ro
Liderul PSD Iași, Bogdan Cojocaru, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de lipsă de transparență și de promisiuni contradictorii în privința autostrăzii A8, proiect esențial pentru regiunea Moldovei. Social-democratul solicită guvernului să lămurească public dacă există finanțare concretă pentru tronsonul Ungheni-Iași-Târgu Mureș și să anunțe un calendar precis al lucrărilor. Cojocaru … Articolul Șeful PSD Iași cere premierului explicații privind finanțarea și startul lucrărilor la autostrada A8: apare prima dată în Main News.
16:00
Senatorul USR Ștefan Pălărie cere stabilirea cât mai rapidă a datei alegerilor anticipate pentru Primăria București # MainNews.ro
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a solicitat stabilirea cât mai rapidă a datei alegerilor anticipate pentru Primăria București. El a subliniat că locuitorii capitalei au nevoie de un primar cu drepturi depline. „Legea spune limpede și clar că avem niște termene de la care Guvernul trebuie să dea o hotărâre de Guvern de organizare a … Articolul Senatorul USR Ștefan Pălărie cere stabilirea cât mai rapidă a datei alegerilor anticipate pentru Primăria București apare prima dată în Main News.
15:10
AUR a prezentat în parlament cele patru moțiuni de cenzură. Ce critici sunt aduse guvernului # MainNews.ro
Senatorii și deputații s-au reunit în cadrul unei ședințe comune pentru a le fi prezentate cele patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan depuse de către aleșii AUR, SOS România și POT. Duminică va avea loc dezbaterea și votul lor. Moțiunea de cenzură „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru … Articolul AUR a prezentat în parlament cele patru moțiuni de cenzură. Ce critici sunt aduse guvernului apare prima dată în Main News.
