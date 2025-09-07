După ce a acuzat alte țări UE că îi scumpesc energia prin insuficiența interconexiunilor, România recunoaște că nu știe nici ea când va putea respecta normele europene de profil

21:40

„Aș construi din nou uzina în Ungaria, dacă ar trebui, condițiile de acolo sunt foarte bune” spunea la un moment dat Oliver Zipse, șeful BMW Group, despre fabrica Neue Klasse din Debrecen. Teoretic, România ar fi putut avea această uzină, dacă ar fi avut condiții de infrastructură comparabile cu țara vecină, plus un Schengen valabil la data anunțării investiției. Dar nimeni n-o să spună asta explicit, pentru că peste doar o lună la 60 de km de România începe producția celui mai avansat BMW din istorie.