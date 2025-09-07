EXCLUSIV: Bonapp by Munch discută o nouă rundă de finanțare; obiectivele actuale ale aplicației, la 7 luni de la fuziune
Profit.ro, 8 septembrie 2025 01:10
Aplicația Bonapp by Munch, care conectează consumatorii cu afaceri locale – inclusiv supermarketuri, restaurante, hoteluri, benzinării și brutării – oferind produse alimentare nevândute la reduceri de până la 80%, a cărei lansare a fost anunțată în premieră de Profit.ro, este acum în discuții cu investitori pentru o nouă rundă de finanțare, pregătind planurile de creștere pentru următorii ani.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum o oră
01:20
Dacia are o nouă creștere în Europa. În Franța și Germania, Bigster reușește rezultate remarcabile # Profit.ro
Vânzările Dacia pe piețele din Europa au ajuns în luna iulie la un volum foarte mare, de peste 50.000 de vehicule vândute în Europa și peste 60.000 la nivel global, reușind să depășească din nou marca Renault, parte a aceluiași grup auto. Pe piețele pe care există deja cifre de vânzări, Dacia confirmă creșterea și în august, cu procente de două cifre, chiar dacă în Franța vânzările au scăzut.
01:20
Transilvania Investments Alliance are Strategie de Exit. Care sunt cele 30 de societăți din care fosta SIF Transilvania vrea să iasă. Planuri de investiții de zeci de milioane de euro în hoteluri afiliate Hyatt, Accor, Mercure # Profit.ro
Acționarii Transilvania Investments au spre aprobare un amplu demers de rearanjare a portofoliului, care include vânzări de participații, ținta fiind aprecierea activului net în următorii 3 ani, dar și reducerea discount-ului cu care acțiunile societății se tranzacționează față de valoarea unitară a activului net.
01:10
EXCLUSIV: Bonapp by Munch discută o nouă rundă de finanțare; obiectivele actuale ale aplicației, la 7 luni de la fuziune # Profit.ro
Aplicația Bonapp by Munch, care conectează consumatorii cu afaceri locale – inclusiv supermarketuri, restaurante, hoteluri, benzinării și brutării – oferind produse alimentare nevândute la reduceri de până la 80%, a cărei lansare a fost anunțată în premieră de Profit.ro, este acum în discuții cu investitori pentru o nouă rundă de finanțare, pregătind planurile de creștere pentru următorii ani.
01:00
După ce a acuzat alte țări UE că îi scumpesc energia prin insuficiența interconexiunilor, România recunoaște că nu știe nici ea când va putea respecta normele europene de profil # Profit.ro
După ce a acuzat alte țări din Uniunea Europeană că insuficienta interconectare a sistemelor lor energetice naționale cu cele ale vecinilor duce la scumpirea energiei electrice angro pe piața locală, România recunoaște oficial că se confruntă cu aceeași problemă și că nu știe nici ea când va putea respecta normele UE în domeniu, în condiții de menținere a siguranței în alimentarea cu curent electric.
01:00
Victorie de etapă în fața Petrom. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 4 ore
22:20
Sindicatele din educație au anunțat, duminică, programul mitingului din Piața Victoriei, urmat de un marș de protest până la Palatul Cotroceni, care va avea loc în prima zi de școală, scrie News.ro.
Acum 6 ore
21:40
INTERVIU Directorul uzinei BMW din Debrecen, despre producția noului iX3: „Am găsit aici tot ceea ce căutam. Am fost în România și am stat două ore la graniță” # Profit.ro
„Aș construi din nou uzina în Ungaria, dacă ar trebui, condițiile de acolo sunt foarte bune” spunea la un moment dat Oliver Zipse, șeful BMW Group, despre fabrica Neue Klasse din Debrecen. Teoretic, România ar fi putut avea această uzină, dacă ar fi avut condiții de infrastructură comparabile cu țara vecină, plus un Schengen valabil la data anunțării investiției. Dar nimeni n-o să spună asta explicit, pentru că peste doar o lună la 60 de km de România începe producția celui mai avansat BMW din istorie.
21:10
Creatorul de modă italian Giorgio Armani, care a decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, în familie, într-o localitate din nordul Italiei, au anunțat autoritățile locale, potrivit AFP, preluată de News.ro.
20:40
Coreea de Sud a finalizat negocierile cu SUA pentru eliberarea muncitorilor coreeni reținuți în statul american Georgia, la o fabrică a Hyundai # Profit.ro
Coreea de Sud a încheiat discuțiile cu Statele Unite privind eliberarea muncitorilor coreeni reținuți în statul american Georgia, la o fabrică a companiei auto Hyundai, a declarat duminică un oficial prezidențial, transmite Reuters, citată de News.ro.
20:20
ULTIMA ORĂ Toate cele 4 moțiuni de cenzură împotriva cabinetului Bolojan au fost respinse. ″Blocați munca Guvernului cu moțiuni tip Cațavencu!″. AUR sesizează CCR # Profit.ro
Toate cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România și POT la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă, au fost respinse la vot în plenul Parlamentului.
Acum 8 ore
19:10
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică că presiunea economică suplimentară exercitată de Statele Unite și Europa l-ar putea determina pe președintele rus Vladimir Putin să inițieze negocieri de pace cu Ucraina, transmite Reuters.
18:30
Premierul Greciei: Fraudarea ajutoarelor europene în agricultură este o problemă cronică # Profit.ro
Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a recunoscut că fraudarea ajutoarelor agricole UE constituie o problemă cronică în țara sa, în condițiile în care se află în desfășurare o anchetă europeană asupra unei presupuse fraude vaste, relatează AFP.
18:00
Plata online cu cardul rămâne cea mai utilizată metodă de plată în România, cu aproape 70% utilizare săptămânală, la finalul anului 2024, arată rezultatele celui mai recent studiu 'Financial Services Digital Transformation 2022-2024'.
Acum 12 ore
17:30
Una din cele mai mari hidrocentrale românești: Electromontaj va retehnologiza nodul de presiune. Pentru hidroagregate există o singură ofertă, de la o filială Hidroelectrica # Profit.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a atribuit contractul de retehnologizare a nodului de presiune al hidrocentralei Stejaru, una dintre cele mai mari din țaă, câștigătoarea licitației fiind societatea românească de construcții și inginerie în energetică Electromontaj.
17:00
Ministrul Educației: ″Îi așteptăm luni pe copii la școală″. Principalul sindicat: ″Proteste, săli de clasă goale, incertitudini″ # Profit.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, duminică, că „școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții”. În schimb, una dintre principalele organizații sindicale din învățământ a transmis un comunicat în care vorbește despre o deschidere a anului școlar „cu proteste, săli de clasă goale, incertitudini, tăieri mascate de salarii și sacrificarea educației copiilor din România”.
16:40
Satoshi Nakamoto rămâne în frunte, cu un tezaur neatins de aproximativ 1,1 milioane BTC, valorând peste 125 miliarde de dolari la prețurile actuale. Fondatorii de burse domină lista: rezerva de BNB a lui Changpeng „CZ” Zhao a atins aproape 73 miliarde de dolari, iar stocul timpuriu de XRP al lui Jed McCaleb depășește 27 miliarde de dolari.
16:30
Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" va avea duminică program special cu publicul, începând cu ora 20.00 și până la miezul nopții, când are loc eclipsa totală de Lună.
15:40
Muntele Sinai e pe cale să devină din loc de pelerinaj pentru mai multe religii, un resort modern, la insistențele guvernului egiptean, acțiune care a creat controverse și chiar tensiuni între Egipt și alte țări, scrie BBC.
15:00
În China, vehiculele electrice au devenit mai accesibile decât cele pe benzină. În schimb, în Germania și Statele Unite, EV-urile rămân semnificativ mai scumpe.
15:00
Volkswagen a prezentat jurnaliștilor prezenți la evenimentul special din Munchen care precede salonul auto IAA Mobility viitorul SUV subcompact ID. Cross, care marchează o premieră pentru marca germană: renunțarea la vechile denumiri ID cu cifre și adoptarea unei combinații care folosește numele actuale ale modelelor cu combustie.
14:20
HARTĂ Maximul populației mondiale va fi atins în anii 2080. România a trecut de vârf și coboară rapid. Până în 2050, jumătate de creșterea globală va fi dată de africani și asiatici # Profit.ro
În 63 de țări și teritorii, printre care și România, populația a atins deja maximul înainte de 2024, iar 8 țări din Asia și Africa vor da, până în 2050, jumătate din creșterea populației globale, scrie raportul ONU World Population Prospects 2024.
13:40
Industria farmaceutică rusă pierde în fața celor din țările „neprietenoase” - Kommersant # Profit.ro
În ciuda creșterii propriei producții de medicamente, industria farmaceutică rusă se confruntă cu faptul că cea mai mare parte a pieței este ocupată de preparate străine, scrie publicația rusă de business Kommersant.
13:00
O Curte de Apel din SUA anulează regula administrației Biden privind economia de combustibil a vehiculelor electrice # Profit.ro
O curte federală de apel din St. Louis a invalidat vineri o regulă din era Biden care modifica modul de calcul al echivalenței petroliere pentru vehiculele electrice, oferind o victorie celor 13 procurori generali republicani care au susținut că măsura supraevalua eficiența EV-urilor, transmite Reuters, preluată de News.ro.
Acum 24 ore
12:30
Președintele american Donald Trump analizează trei finaliști pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la conducerea Rezervei Federale (Fed), după un an de critici constante privind refuzul acestuia de a reduce dobânzile, transmite Reuters, citată de News.ro.
12:10
FOTO Noua centrală în cogenerare de la Vatra Dornei se apropie de demararea producției comerciale. Proiect inițiat de una dintre casele de brokeraj majore de la BVB # Profit.ro
O firmă înființată indirect în urmă cu 3 ani de către una dintre casele de brokeraj majore de la Bursa de Valori București (BVB), care a concesionat de la autoritatea locală din Vatra Dornei clădirile vechii centrale în cogenerare pe gaze, de 20 MW, nefuncțională, din municipiul sucevean, ridicată în 2008, cu tot cu terenurile acesteia, este pe cale să demareze pe amplasament producția comercială la o nouă unitate de producție de energie termică și electrică de acest tip, proiect anunțat în premieră de Profit.ro.
12:10
Rusia a atacat Ucraina cu peste 800 de drone, cel mai mare atac de acest gen din război. Clădirea cabinetului de miniștri din Kiev a fost incendiată. Reacția României # Profit.ro
Rusia a lovit capitala Ucrainei cu drone și rachete duminică, în cel mai mare atac aerian asupra țării de la începutul războiului, ucigând cel puțin două persoane și lăsând fum să se ridice de pe acoperișul unei clădiri guvernamentale importante. Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone, au declarat oficialii de la Kiev, potrivit AP, citată de News.ro.
11:50
Google și Apple impulsionează megacapitalizările companiilor tehnologice la 21.000 de miliarde dolari # Profit.ro
Giganții tehnologici americani au încheiat o săptămână spectaculoasă pe bursă, adăugând împreună 420 de miliarde de dolari la capitalizarea lor de piață și ridicând valoarea totală a celor opt companii din clubul ”trilionarelor” la 21.000 de miliarde dolari, transmite CNBC, citat de News.ro.
11:30
Războiul pentru talente în AI: giganții tehnologici plătesc milioane pentru a recruta specialiști # Profit.ro
Industria inteligenței artificiale trece printr-o adevărată ”cursă a înarmării”, iar companii precum Meta, Google și Microsoft se întrec în oferte de zeci și chiar sute de milioane de dolari pentru a atrage un număr redus de experți, relatează CNBC, citat de News.ro.
10:50
Conexiunile la internet ale Europei cu Asia, care trec prin Orientul Mijlociu, au avut recent de suferit, după ce mai multe cabluri submarine din Marea Roșie au fost tăiate.
10:30
Ungaria și România au convenit să colaboreze pentru a preveni ″discriminarea negativă″ a energiei nucleare în UE # Profit.ro
Ungaria și România au convenit să colaboreze pentru a preveni ″discriminarea negativă″ a energiei nucleare în UE, a anunțat ministrul ungar de Externe și al Comerțului, Peter Szijjarto, după o convorbire telefonică cu ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan.
10:10
Co-op-ul spontan ține de comunicare rapidă. PS5 a simplificat procesul prin Game Base, link-uri de partidă și integrarea Discord, astfel că poți aduna echipa în câteva secunde și să intri direct în lobby. Conexiunea prin QR code funcționează și pentru prietenii care nu sunt online pe consolă în acel moment, reducând pașii necesari pentru a umple un raid sau un lobby de shooter.
09:40
Cu excepția versiunii de bază a seriei iPhone 17, celelalte trei modele vor avea semnificativ mai multă memorie RAM decât anul trecut.
09:20
ANALIZĂ Fără precedent: 4 moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva Guvernului Bolojan # Profit.ro
Plenul comun al Parlamentului dezbate și votează, duminică, cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România și POT la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă. Opoziția a decis să nu depună moțiune de cenzură pe proiectul privind pensionarea magistraților. Șansele ca moțiunile să fie adoptate și guvernul să fie demis sunt mici, în condițiile în care Opoziției îi lipsesc peste 100 de voturi, scrie News.ro.
09:10
Vinul zilei: un spumant organic din Pinot Noir și Chardonnay, cu arome de mere, pere, coacăze roșii și flori de citrice, savuros alături de fructe de mare și sushi. Cotat cu 94 puncte James Suckling și 91 puncte Robert Parker # Profit.ro
Ronco Calino Franciacorta Brut NV, un spumant italian organic, a fost apreciat cu 94 de puncte de James Suckling și 91 de puncte de Robert Parker.
09:00
Aplicarea aeriană a produselor de protecție a plantelor, respectiv a pesticidelor, va fi permisă și va putea fi realizată cu ajutorul dronelor pe teritoriul României, în scopuri agricole, prevede un proiect al actualei puteri, analizat de Profit.ro, prin care este reglementat cadrul legal pentru utilizarea dronelor agricole.
08:50
În urma taxelor vamale impuse de președintele american Donald Trump, un număr de 88 de operatori poștali și-au suspendat total sau parțial serviciile cu SUA, inclusiv societatea germană Deutsche Post și cea britanică Royal Mail, ceea ce a condus la o scădere cu peste 80% a expedierilor poștale către această țară, a anunțat Uniunea Poștală Universală (UPU), relatează AFP.
Ieri
01:10
De astăzi - Reguli noi cu amenzi pentru șoferii, inclusiv români, care depășesc viteza în Bulgaria # Profit.ro
Șoferii care circulă în Bulgaria, inclusiv cei români, au de astăzi un nou motiv de atenție.
00:00
Raport care arată de ce a deraiat celebrul funicular din Lisabona. "Mai puțin de 50 secunde" VIDEO # Profit.ro
Primele concluzii privind cauza care a provocat deraierea, cu numeroase victime, a celebrului funicular din Lisabona sunt prezentate acum.
6 septembrie 2025
23:40
Compania canadiană BC Ferries a lansat a 8-a navă Island Class la Șantierul Naval Damen din Galați.
22:00
Belgia vrea ca soldații să patruleze pe străzile din Bruxelles.
21:40
Grupul israelian IMCO, specializat în furnizarea de soluții tehnologice pentru industria militară, a anunțat înființarea unei noi filiale în România. Această mișcare este prezentată ca marcând o altă etapă semnificativă în implementarea planului strategic multianual algGrupului, care se concentrează pe penetrarea pieței europene de apărare și pe stimularea creșterii prin creșterea capacității de producție, în contextul majorării bugetelor de apărare pe întreg continentul.
20:30
Lucrările la Planșeul Unirii: Demolări majore peste Dâmbovița, lângă Hanul lui Manuc FOTO # Profit.ro
Lucrările desfășurate până în prezent la Planșeul Unirii, împreună cu Bog'Art și Concrete & Design Solutions, au vizat atât consolidarea terenului, cât și pregătirea pentru noile structuri.
20:20
O companie va încerca să reconstruie porțiuni lipsă din filmul distrus al lui Orson Welles, „The Magnificent Ambersons”,
20:10
O companie specializată în inteligență artificială intenționează să reconstituie cele 43 de minute lipsă din filmul lui Orson Welles, „The Magnificent Ambersons” # Profit.ro
O companie specializată în inteligență artificială va încerca să reconstruie porțiunile lipsă din legendarul film distrus al lui Orson Welles, „The Magnificent Ambersons”, relatează News.ro.
19:20
Peste 680.000 de persoane noi au devenit milionare (în dolari americani) în 2024, conform celui mai recent raport anual al băncii elvețiene UBS, arată o analiză Statista.com, citată de G4Media.
18:40
Rușii le-au transmis ucrainenilor cu o dronă că pot primi bani dacă trec de partea agresorului # Profit.ro
Rușii le-au transmis ucrainenilor, prin intermediul unei drone, că pot primi bani dacă sprijină trupele agresoare ale Moscovei, scrie publicația ucraineană The Kyiv Independent, citată de Hotnews.
17:50
Reacția la vârf a Coreei de Sud, după SUA i-a arestat peste 300 de cetățeni la megafabrica Hyundai din statul american Georgia # Profit.ro
Președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, a ordonat sâmbătă mobilizarea tuturor resurselor pentru a răspunde rapid după arestarea a sute de cetățeni sud-coreeni într-o razie a autorităților americane de imigrație la o fabrică de baterii auto a companiei Hyundai din Statele Unite, potrivit Reuters.
17:20
Un manager din IT și unul din petrol și gaze, numiți reprezentanți ai statului în Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica # Profit.ro
Un manager din IT și unul din petrol și gaze au fost numiți membri provizorii, cu mandate de 2 luni, în Consiliul de Administrație al companiei de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, în urma hotărârii în acest sens a AGA.
17:00
Noul MG4 cu propulsie electrică a fost lansat oficial în China, fiind deschise comenzile pentru clienții din această țară. În Europa, mașina urmează să ajungă în acest final de an, potrivit primelor informații.
16:30
A fost lansată prima procedură de achiziție din cadrul unui proiect transfrontalier de investiție ce are ca scop să permită circulația navelor pe Dunăre aproape tot anul, relatează News.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.