Noul an școlar începe cu proteste și mitinguri. De ce nu mai au loc festivități? „Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia!”
Click.ro, 8 septembrie 2025 09:20
În prima zi a noului an școlar, incertitudinea plutește în aer: în multe școli din țară clopoțelul nu mai sună pentru festivități, ci pentru a marca începutul unui an tensionat, în care educația se intersectează direct cu revendicările sociale.
• • •
Karmen și Olga Barcari nu puteau una fără alta la Asia Express!. “O compatibilitate extraordinară! Nici că se putea mai bine. Mă mândresc cu tine, Karmen!” # Click.ro
Karmen, fiica cea mare a lui Adrian Minune, și buna ei prietenă, Olga Barcari, care este hairstylista ei de când Karmen și-a lăsat primul proiect muzical, “Domino”, fac echipă bună și frumoasă în noul sezon Asia Express de la Antena 1.
Trucul asiatic pentru o salată de castraveți cu mai mult gust. Ce trebuie să faci în loc să tai legumele # Click.ro
Un gest simplu poate transforma o salată banală într-un preparat plin de savoare. În bucătăria asiatică, castravetele nu este doar tăiat, ci mai întâi zdrobit ușor. Acest truc îl face să absoarbă mai bine aromele sosului și să elibereze un plus de prospețime.
Ionela și George, cuplul care a înflorit după „Insula Iubirii”! Nici Jaguarul n-a putut să-i despartă! „A fost o lecție importantă” # Click.ro
George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa și au părăsit „Insula Iubirii 2025” înainte de finală.
Accesul la servicii medicale este mai facil ca niciodată, însă un paradox îngrijorător atrage atenția medicilor: pacienții își fac analizele, dar uită — sau aleg — să nu mai ridice rezultatele.
Un turist american, cucerit iremediabil de un preparat tradițional românesc: „Tot ce vreau este să mai mănânc”. Ce impresie i-au lăsat oamenii din țara noastră # Click.ro
Un american ajuns în România a stârnit atenția printr-un mesaj postat online, în care a povestit despre impresiile sale legate de țara noastră. El a mărturisit că a fost cucerit de experiențele trăite aici, însă cel mai mult l-a surprins un preparat tradițional care l-a impresionat peste măsură.
Sucurile dietetice sunt un pericol ascuns pentru sănătatea creierului? Ce au descoperit cercetătorii # Click.ro
Un nou studiu publicat în revista Neurology ridică semne de întrebare asupra siguranței consumului frecvent de îndulcitori artificiali, precum cei utilizați în sucurile dietetice sau în alimentele cu conținut scăzut de calorii.
Teatrul de vară din Parcul Bazilescu, o lucrare fără sfârşit. Abandonat de 35 de ani, nu se știe când va fi gata # Click.ro
Abandonat de 35 de ani, se lucrează la reabilitarea lui din 2023 şi nu se ştie când va fi gata
Mască de păr, făcută în casă, care îți ajută podoaba capilară să crească rapid. Ai nevoie doar de 3 ingrediente ca să o prepari # Click.ro
Părul tău este fragil, lipsit de volum sau simți că nu mai crește la fel ca înainte? Soluția ar putea fi mai aproape decât crezi – chiar în dulapul din bucătărie.
Zodia care astăzi, 8 septembrie, va avea parte de o bucurie imensă din partea unei persoane dragi. La ce să se aștepte acest nativ # Click.ro
Astrologia ne arată că anumite zile sunt cu totul speciale pentru unii nativi. Pe 8 septembrie, astrele aduc o surpriză de neuitat pentru o zodie care va primi o mare bucurie din partea unei persoane foarte dragi.
O pensionară i-a trimis 6.700 $ unui „astronaut blocat în spațiu”. Escrocul i-a spus că are nevoie de bani pentru oxigen # Click.ro
O femeie în vârstă de 80 de ani din Japonia a ajuns să trimită aproximativ 6.700 de dolari unui escroc online care se dădea drept un astronaut blocat în spațiu și care avea nevoie de bani pentru a cumpăra oxigen.
Sydney Sweeney (27 de ani), cunoscută pentru frumusețea ei răpitoare, a trecut printr-o transformare radicală pentru a o interpreta pe sportiva Christy Martin în noul film biografic „Christy”. Î
Serialul viral Netflix care e pe locul 1 în România de când a apărut. A ajuns la sezonul 2 și te va face să râzi cu lacrimi # Click.ro
Serialul Wednesday, una dintre cele mai urmărite producții Netflix din ultimii ani, continuă să fie un fenomen și în România.
Cea mai tare idee pentru petrecerea burlăcițelor. Trendul care face furori printre viitoarele mirese # Click.ro
Trendul care face furori printre viitoarele mirese.
Copilul din imagine a avut o copilărie minunată, fiind crescut cu multă dragoste și grijă de doi părinții care s-au iubit enorm.
Selecționata lui Mircea Lucescu are în față un meci important.
Rețeta care i-a uimit pe toți. Cum gătesc străinii ciorbă rădăuțeană cu porcușor de Guineea # Click.ro
Bucătăria românească a devenit recent subiect de amuzament și uimire pe plan internațional, însă nu așa cum ne-am fi așteptat.
Desertul care a înnebunit TikTok-ul! Cum prepari Baba Neagră și ce pași trebuie să urmezi, ca să-ți iasă ca în Moldova # Click.ro
Baba neagră este unul dintre cele mai iubite deserturi tradiționale din Republica Moldova. Renumită pentru textura sa densă și gustul intens, dulce-amărui, această prăjitură a fost pregătită de generații în satele moldovenești și rămâne un simbol al bucătăriei tradiționale.
Povestea lui Ciprian, românul care i-a dat pe spate pe britanici cu afacerea lui. A făcut din propria bucătărie un business de succes # Click.ro
Ciprian, un român stabilit în Marea Britanie, povestește cum a pus bazele unei afaceri de succes. Susținut de familie, Ciprian a reușit să creeze un business promițător care să-i cucerească atât pe britanici, cât și pe românii plecați departe de casă.
Motivul dureros pentru care Oana Lis a ales să nu devină mamă. Are legătură cu familia ei: „Am ales să învăț lecții grele” # Click.ro
Oana Lis, soția, sprijinul și partenera de viață a lui Viorel Lis, fostul edil al Capitalei, a vorbit recent despre o dramă din viața ei, referitoare la motivul pentru care nu a devenit niciodată mamă. Ce durere poartă în suflet, de fapt, una dintre cele mai îndrăgite figuri feminine ale showbiz-ulu
Piscina Wonder Pool din Cluj s-a transformat într-un festival al distracției, cu muzică, acrobați internaționali și sute de invitați în Summer Pool Style. Cu această ediție, SPLASH și-a consolidat poziția de eveniment-reper pentru finalul verii la Cluj. Energia a fost la cote maxime, artiștii prezen
De la ce vârstă este bine să îți duci copilul la spectacole. Sfaturi de la o celebră soprană # Click.ro
De la ce vârstă este bine să îți duci copilul la spectacole.
Horoscop luni, 8 septembrie. Partenerii de viață ai Balanțelor caută nod în papură! Relația lor suferă schimbări colosale # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 8 septembrie.
Actorii români care nu s-au suportat niciodată! Au jucat împreună și au scris istorie, dar s-au urât întotdeauna # Click.ro
Puțini știu adevărul din culisele unuia dintre cele mai iubite filme românești de dragoste. Teodora Mareș și Adrian Păduraru au rămas în memoria publicului ca perechea ideală din pelicula „Declarație de dragoste”, film care a marcat adolescența unei generații întregi.
Eric Roberts a transmis un mesaj emoționant pentru români, promițându-le că va reveni cu prima ocazie pe pământ românesc.
Copilul începe grădinița și nu știi dacă se va adapta? Soluțiile de la psihoterapeuta Laura Găvan: „Este o tranziție majoră” # Click.ro
Copilul începe grădinița și nu știi dacă se va adapta?
Andreea Marin, apel umanitar! Vedeta cere ajutorul românilor pentru salvarea lui Edi, un băiețel de 10 ani, bolnav și părăsit de mamă # Click.ro
Pentru Edi, viața a devenit o adevărată luptă. La doar 10 ani, băiețelul are nevoie de sprijinul celor care doresc să contribuie, după puteri, pentru a-i oferi șansa la viață. Medicii l-au trimis acasă după ce au descoperit că suferă de o malformație cardiacă congenitală gravă și complexă. În plus,
Analiza astrologică a lunii septembrie. Ne așteaptă o perioadă de foc. Astrolog Nicoleta Ochea: „Un pas înainte și câți înapoi?” # Click.ro
Analiza astrologică a lunii septembrie
Poveste ca-n filme. Cum a reușit să scape o tânără din Baia Mare după ce a fost răpită și sechestrată în Craiova # Click.ro
O întâmplare șocantă, demnă de un scenariu de film, a avut loc zilele trecute, atunci când o tânără din Baia Mare a fost răpită de pe stradă și dusă cu forța la sute de kilometri distanță, în Craiova.
Povestea șocantă a unei femei, terorizată de propria soacră: „Femeia asta a fugit și s-a ascuns în pădure, declanșând o căutare a familiei chiar în ziua de Crăciun” # Click.ro
„Soacră, soacră, poamă acră” – spune un proverb românesc mai vechi, care de multe ori se adeverește a fi valabil în multe cazuri. Într-adevăr, de când lumea, relația soacră-noră a fost presărată de multe neînțelegeri, însă în multe situații nurorile au avut cel mai mult de suferit din cauza soacrelo
Fructele pe care trebuie să le dai de pomană în ziua de Sfânta Marie Mică, în data de 8 septembrie # Click.ro
Luni, 8 septembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Sfânta Marie Mică, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. În această zi sfântă, există anumite ritualuri de care credincioșii țin cont, printre ele fiind și datul de pomană pentru persoanele dragi trecut în neființă. Ia
Marian Grozavu spune de ce i-a oferit Biancăi Dan 500 de lei în prima seară în care s-au cunoscut, în club: „Nu am plătit-o...” # Click.ro
Bianca Dan și Marian Grozavu s-au numărat printre cele cinci cupluri care au dorit să își testeze relația, fidelitatea și dragostea la Insula Iubirii, al cărei sezon abia s-a încheiat. Bianca și partenerul ei au povestit la început cum a decurs prima lor întâlnire, iar în prima seară, Marian i-a ofe
Ce a făcut Cristiano Ronaldo când un copil s-a dus la el. Nimeni nu se aștepta! Imaginile au șocat internetul. FOTO # Click.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a ajuns din nou în centrul atenției, însă nu pentru performanțele sale pe teren, ci pentru un gest care a stârnit furie și uimire în rândul fanilor.
Mâncărurile preferate ale lui Ion Țiriac. Deși este miliardar, nu se dă în vânt după preparate scumpe și rafinate # Click.ro
Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați și prosperi afaceriști ai României, este pasionat de un fel de mâncare tradițional românesc. Deși își poate permite mâncăruri sofisticate, iată că magnatul are alte preferințe culinare.
Ce te-ai aștepta să vezi în părul cuiva? Agrafe, elastice, poate un creion. Dar o pereche de chiloți? Foarte puțin probabil, dar este complet adevărat. Brandul japonez JennyFax a stârnit controverse în lumea modei cu cea mai recentă colecție de accesorii pentru păr: chiloți de femei
Cum se simte Monica Anghel după operația pe care a făcut-o la ambii ochi, de implant de cristalin, cu dioptrii speciale: „Îmi era frică de anestezie” # Click.ro
Monica Anghel (54 de ani) a trecut săptămâna trecută prin mari emoții. Cunoscuta și îndrăgita artistă a fost supusă unei operații la ambii ochi care a avut ca scop implantul de cristalin pentru a putea obține o privire perfectă.
Scandal în sistemul medical. Reacția ministrului Rogobete după întâlnirea medicilor conspiraționiști din Brașov # Click.ro
Este scandal de proporții în sistemul medical românesc după conferința controversată de la Brașov, la care au participat mai mulți medici conspiraționiști. În loc de discuții științifice, evenimentul a fost marcat de teorii despre „morți subite cauzate de vaccin”.
Dezastru într-un sat din Alba. Copiii, obligați să meargă 2 kilometri pe jos, după ce școala. Microbuzul nu ajunge până la casele lor # Click.ro
Reorganizarea unităților de învățământ, făcută pentru economii la buget și „pe repede înainte”, după cum însuși ministrul Educației recunoaște, lovește, în unele cazuri, exact acolo unde te aștepți mai puțin: în copiii care abia încep școala.
„Luna sângerie” luminează România astăzi: unde și la ce oră să urmărești eclipsa totală de Lună # Click.ro
Cerul va oferi duminică seară, 7 septembrie 2025, un spectacol rar: o eclipsă totală de Lună, cunoscută și sub numele de „Luna sângerie”. Fenomenul va fi vizibil din România și va putea fi urmărit până aproape de miezul nopții, oferind pasionaților de astronomie un spectacol de neuitat.
Lusitanul a contribuit la victoria Portugaliei în calificările CM2026.
Carmen Brumă nu lasă kilogramele acumulate în vacanță să persiste. Cele mai bune sfaturi de la specialista în nutriție despre cum să scapi de ele # Click.ro
Carmen Brumă (48 de ani) știe exact ce trebuie să facă atunci când vacanța este atât de frumoasă încât te “seduce” să mai iei un kilogram-două în plus pentru că mâncarea este de-a dreptul irezistibilă și înghețata mult prea bună încât să nu manânci vreo două pe zi.
Faceți cunoștință cu Andreea, senzația TikTok-ului în materie de belly dance: „Îmi spuneau că nu sunt bună de nimic, că sunt grasă”. Azi le dă clasă și dansatoarelor profesioniste! Video # Click.ro
Pasiunea pentru dans a devenit parte din viața Andreei, o tânără tiktokeriță de doar 21 de ani. Oamenii au remarcat-o pe TikTok grație mișcărilor sale naturale și în materie de belly dance și a felului autentic în care transmite emoție prin fiecare clip. Nu este doar despre pași sau despre muzică, c
Belorusa și-a apărat titlul la ultimul Grand Slam din an.
Teo de la Insula Iubirii a făcut anunțul: mai participă sau nu și în următorul sezon?: „Este unică orice trăire acolo” # Click.ro
Teodor Costache, ispita supremă din sezonul 9 de la Insula Iubirii, a anunțat că nu va mai participa pe viitor în cadrul acestui show televizat. Motivul a fost explicat printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.
Ioana Ginghină, la un pas să rămână fără casă! Locuința vedetei a fost pe punctul de a lua foc # Click.ro
Ioana Ginghină a anunțat că a trecut prin clipe de groază după ce gospodăria sa a fost pe punctul de a-i lua foc. Actrița a povestit întreaga tragedie pe rețelele de socializare și a explicat de unde a pornit focul.
E pus pe dat bani frumoși românilor! Cove vine cu un super show-concurs la Prima TV: „Și în viața mea e un fel de 50-50!” # Click.ro
Cove (51 de ani) vine în această toamnă pe micile ecrane cu un nou show care promite să țină România lipită de televizor.
Un sat idilic iubit de turiști își baricadează toate drumurile. De ce s-au revoltat cei 900 de localnici # Click.ro
Un sat pitoresc din Vermont, SUA, a devenit celebru nu doar prin frumusețea sa naturală, ci și prin decizia radicală de a-și baricada drumurile pentru turiști în plin sezon de toamnă.
Creatură misterioasă, adusă de valuri pe o plajă: o descoperire care i-a uimit pe localnici # Click.ro
O scenă neobișnuită a atras atenția turiștilor și a localnicilor pe o plajă din Țara Galilor, unde valurile au adus cadavrul unei creaturi marine uriașe, despre care specialiștii cred că ar fi o balenă.
Marian Godină, dezvăluiri din copilăria sa. Momentele de care nu a avut parte niciodată: „Ar fi fost și foarte greu să se întâmple asta, ținând cont că eram cinci frați” # Click.ro
Marian Godină, polițistul din Brașov devenit viral pe rețelele de socializare după participarea sa la iUmor, a rupt tăcerea și a vorbit despre anumite lucruri mai puțin plăcute din perioada copilăriei sale. Cum erau sărbătorite zilele de naștere ale acestuia, și cum sunt sărbătorite acum?
Guvernul din Kiev, în flăcări: Rusia lansează cel mai mare atac cu drone, peste 800 trimise asupra Ucrainei # Click.ro
Ucraina a trăit una dintre cele mai dramatice nopți de la începutul războiului. Duminică dimineață, clădirea Guvernului din Kiev a fost lovită și cuprinsă de flăcări, după ce armata rusă a lansat un atac masiv cu drone asupra capitalei și a mai multor orașe ucrainene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
