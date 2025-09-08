Trucul asiatic pentru o salată de castraveți cu mai mult gust. Ce trebuie să faci în loc să tai legumele

11:20

Marian Godină, polițistul din Brașov devenit viral pe rețelele de socializare după participarea sa la iUmor, a rupt tăcerea și a vorbit despre anumite lucruri mai puțin plăcute din perioada copilăriei sale. Cum erau sărbătorite zilele de naștere ale acestuia, și cum sunt sărbătorite acum?