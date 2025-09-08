Pornește cu prima șansă: România, de patru ori mai valoroasă decât Cipru
Click.ro, 8 septembrie 2025 16:50
Selecționata lui Mircea Lucescu e mult mai bine cotată.
Acum 10 minute
17:10
Cine este femeia fascinantă care a impresionat-o pe Andreea Esca în vacanța din Grecia: „A decis, la un moment dat, să renunțe la haosul cotidian pentru a se muta pe insulă” # Click.ro
Andreea Esca și-a petrecut o parte din vacanța de vară în Grecia, pe insula Antiparos. Îndrăgita prezentatoare de știri nu a fost cucerită doar de peisajele spectaculoase, ci și de o întâlnire specială care a marcat-o.
Acum 30 minute
17:00
Horoscop marți, 9 septembrie. O zodie are probleme cu banii, iar un nativ e eficient la locul de muncă # Click.ro
Horoscop marți, 9 septembrie. O zodie are probleme cu banii, iar un nativ e eficient la locul de muncă.
16:50
16:50
Beneficiile uimitoare ale alunelor de pădure. De ce trebuie introdusă în dietă această gustare sănătoasă # Click.ro
Indiferent de cât de bine mâncăm în timpul meselor, în cele din urmă, mai ales dacă avem un stil de viață activ, ni se va face foame la ore destul de nepotrivite. Iar în astfel de momente este important să știm la ce fel de gustări sănătoase putem apela pentru a nu ne da dieta peste cap.
Acum 2 ore
16:10
Băutura surprinzătoare cu care poți scoate petele de vin roșu de pe haine. Trucul la care nimeni nu se aștepta! # Click.ro
Pare greu de crezut, dar unul dintre cele mai eficiente „detergente” împotriva petelor de vin roșu este... vinul alb. Departe de a fi un mit urban, acest truc este susținut de chimia din spatele reacției dintre cele două tipuri de vin.
15:50
Așa a început anul școlar: festivități doar în unele școli. Avertismentul unui director: „Elevii nu trebuie să sufere...” # Click.ro
Anul școlar 2025-2026 a debutat sub semnul tensiunilor din educație. În timp ce unele școli au renunțat la festivitățile de deschidere pentru a permite cadrelor didactice să participe la proteste, altele au respectat tradiția, cu discursuri, flori și emoția reîntâlnirii în curtea școlii.
15:50
Un bărbat în vârstă de 67 de ani și-a recuperat portofelul pierdut în liceu: „Am crezut că e o farsă”. Ce obiecte se aflau înăuntru # Click.ro
O echipă de muncitori care renovau un liceu din Canada a făcut o descoperire care pare desprinsă din scenariul unui film. Ei au găsit în pereții unei băi un portofel pierdut de un fost elev în urmă cu 51 de ani și au reușit să contacteze proprietarul pentru a i-l returna.
15:30
A fost ploaie de vedete la Premiile MTV VMA (Video Music Awards) duminică seară, la UBS Arena din New York.
15:20
Lacrimi de emoție pentru Ela Crăciun! Fiul cel mic a început școala în același an în care băiatul cel mare a intrat la facultate # Click.ro
Ela Crăciun a trăit una dintre cele mai emoționante zile din viața ei de mamă. Fiul cel mic a început școala.
15:20
Jorge, despre noul său stil de viață. Cum arată dieta artistului și la ce alimente a renunțat pentru totdeauna: „Noua super putere a bărbaților” # Click.ro
Jorge arată senzațional la 43 de ani, iar schimbările din stilul său de viață se văd cu ochiul liber. Artistul a slăbit vizibil de când a adoptat o dietă fără gluten și a eliminat complet anumite alimente din alimentație. De ceva timp, solistul duce un stil de viață sănătos, respectând câteva reguli
Acum 4 ore
15:10
Transformarea surprinzătoare a unui fost concurent de la „Chefi la cuțite”. A slăbit 75 de kilograme în câteva luni și este de nerecunoscut # Click.ro
Fostul concurent al emisiunii „Chefi la cuțite” a decis să își transforme complet viața și să treacă printr-o schimbare fizică surprinzătoare!
14:50
Românii pot investi din nou în titluri de stat Tezaur. Dobânzile sunt atractive, iar veniturile neimpozabile # Click.ro
Ministerul Finanțelor anunță lansarea celei de-a noua ediții a Programului Tezaur. Începând de azi, românii pot investi în titlurile de stat cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale avantajoase de 6,90%, 7,50% și, respectiv, 7,85%. Veniturile obținute din aceste investiții sunt neimpozabile.
14:40
Insula secretă din Italia care trebuie vizitată în luna septembrie. Este un loc superb unde nu ajung foarte mulți turiști # Click.ro
O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja începem să ne apropiem de jumătatea lunii septembrie, însă temperaturile încă rămân surprinzător de calde. Iar cum vremea continuă să fie frumoasă, dacă ne dorim o vacanță de vis toamna, ne putem orienta către această insulă superbă din Italia!
14:40
Ce profesie ar putea avea Simona Halep pe baza studiilor urmate. Părerile profesorilor despre campioană: „Ce copil ratează BAC-ul?” # Click.ro
Simona Halep (33 de ani) a făcut performanță pe terenul de tenis, însă nu și-a neglijat formarea academică. Fostul număr 1 mondial în clasamentul WTA a avut grijă de studiile sale, pe care și le-a onorat cu succes, în ciuda programului încărcat cerut de cariera ei sportivă.
14:20
Trafic îngreunat pe DN1 începând de marți, 9 septembrie, din cauza lucrărilor la Magistrala 6 # Click.ro
Începând de marți, 9 septembrie, traficul rutier pe DN1 – Calea Bucureștilor, în zona Otopeni, va fi reconfigurat din cauza lucrărilor la viitoarea stație de metrou „Otopeni”, parte a Magistralei 6, care va lega Gara de Nord de Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.
14:10
Moment emoționant pentru Adela Popescu. Surpriza care a făcut-o să plângă: „Mi-au țâșnit lacrimile și nu s-au mai oprit” # Click.ro
Adela Popescu a avut parte de o surpriză deosebită chiar la casa ei de la Șușani, iar vedeta a povestit pe rețelele de socializare cât de mult a însemnat acest moment pentru ea. Emoțiile au fost mari, mai ales după o discuție cu unul dintre băieții ei, care a impresionat-o și mai mult.
14:00
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu” # Click.ro
Realizatorul TV Dan Negru a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare, în contextul protestelor din educație. Într-o postare pe Instagram, el atrage atenția că miza reală a grevei profesorilor nu ar trebui să fie doar una salarială, ci una profund legată de recâștigarea demnității.
13:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 8 septembrie 2025, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă în intervalul ora 12:00 – 23:00, ce vizează județe din Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei.
13:50
Avertismentul unui medic privind două medicamente des utilizate de români: „Este o problemă uriașă”. De ce și când pot fi periculoase # Click.ro
Un medic avertizează că două medicamente frecvent folosite și disponibile fără prescripție medicală pot provoca probleme serioase dacă nu sunt administrate corect
13:40
Unde se câștigă cel mai bine în România: „Acestea sunt sectoarele cu cele mai mari și mai mici salarii” # Click.ro
Piața forței de muncă din România arată diferențe mari între sectoare și între regiuni. Unele domenii angajează mii de oameni, altele foarte puțini, iar salariile variază considerabil în funcție de activitate și județ.
13:30
Motivul pentru care un bărbat s-a urcat pe podul din Agigea. Ce le-a cerut polițiștilor pentru a coborî # Click.ro
Șoferii care au circulat luni dimineață între Constanța și Vama Veche au fost nevoiți să conducă pe o singură bandă pe sens, după ce autoritățile au restricționat traficul în zonă.
13:20
Tragedie în Israel. Atac armat într-un autobuz din Ierusalim, cel puțin cinci persoane au fost ucise # Click.ro
Un atac terorist sângeros a zguduit luni dimineață Ierusalimul, după ce doi palestinieni înarmați au deschis focul asupra pasagerilor unui autobuz aflat în intersecția Ramot, o zonă aglomerată a orașului. Potrivit Times of Israel, citând serviciul medical de urgență, cinci persoane și-au pierdut via
Acum 6 ore
13:10
Clopoțelul a sunat iar! Emoții uriașe pentru părinții Cristi Borcea și Cristina Șișcanu. Ce copii frumușei are Georgiana Lobonț! # Click.ro
Clopoțelul a sunat iar! Emoții uriașe pentru părinții Cristi Borcea, Emilia Dorobanțu și Cristina Șișcanu: „Zboară timpul!”
12:50
„Asia Express” 2025 a debutat cu surprize. Concurenții care s-au făcut remarcați încă din primul episod # Click.ro
Sezonul 8 al „Asia Express” a debutat cu emoții și provocări încă din prima zi. Concurenții au fost testați la maximum, iar doar câteva echipe au reușit să obțină avantajul în cursa pentru joker.
12:40
Momente dramatice la bordul unui avion Ryanair. Un bărbat a încercat să deschidă ușile în zbor și a atacat ceilalți pasageri # Click.ro
Un incident neobișnuit a avut loc la bordul unui avion Ryanair care zbura de la Bournemouth (Marea Britanie) către Girona (Spania).
12:30
Profesorul care continuă să predea fizică la vârsta de 80 de ani. Ce își dorea să devină Ioan Brânzan, de fapt # Click.ro
Profesorul Ioan Brânzan, în vârstă de 80 de ani, este unul dintre cei mai vechi și dedicați dascăli ai României. El se va afla și anul acesta la catedra Liceului German Sebeș, din județul Alba, unde va continua să îi învețe pe elevi tainele fizicii. Află-i povestea!
12:10
Trucul japonez pentru oglinzi impecabile. Ingredientul surpriză care se află deja în bucătăria ta # Click.ro
Oglinzile fără urme par uneori imposibil de obținut, indiferent de câte soluții speciale de curățat ai încerca. Însă japonezii, cunoscuți pentru atenția lor la detalii și soluții practice de zi cu zi, folosesc un truc simplu și eficient, cu un ingredient comun din bucătărie: ceaiul verde.
12:10
Prețurile au sărit în aer, anul acesta, la Târgul de Sfântă Mărie de la Cornățelu! Cu cât s-au scumpit pastrama, micii și ceapa roșie? # Click.ro
Reportaj la Târgul de Sfânta Mărie Mică de la Cornățelu, 6-8 septembrie.
11:50
Început de an școlar tensionat. Profesori din toată țara protestează în Piața Victoriei. LIVE # Click.ro
Luni, elevii din întreaga țară au început anul școlar, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, însă startul oficial al cursurilor a fost umbrit de proteste organizate de cadrele didactice.
11:30
Cum menține Nadia Comăneci flacăra iubirii aprinse, după aproape 50 de ani de la prima întâlnire cu Bart Conner: „Întotdeauna a fost...” # Click.ro
Au trecut aproape 50 de ani de când Nadia Comăneci (63 de ani) și Bart Conner (67 de ani) s-au întâlnit pentru prima dată. Pasiunea lor pentru gimnastică i-a apropiat, însă o calitate importantă a campioanei a menținut flacăra relației vie de-a lungul anilor.
11:30
Președintele Nicușor Dan a comentat luni, în cadrul unei declarații publice, asupra tensiunilor apărute în coaliția guvernamentală după atacul lansat de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la adresa premierului Ilie Bolojan.
11:30
Ce salarii încasează românii în Spania. Un vlogger cunoscut a spus cât se câștigă în hotelurile de acolo: „Sunt oameni care au cărat țara aia în spate” # Click.ro
Mulți români pleacă peste hotare cu speranța că vor câștiga mai bine, însă există situații când salariile nu reflectă efortul depus. Cristi, un vlogger apreciat în mediul online, a spus care este realitatea veniturilor din Spania.
Acum 8 ore
11:00
Claudia Pavel aka Cream a venit din nou în țară. Artista este din ce în ce mai căutată de când s-a mutat la Miami. Ce mașină de peste 40.000 de euro conduce acum prin București # Click.ro
De când s-a mutat la Miami, în America, Claudiei Pavel, cunoscută ca și Cream, îi merge totul la superlativ.
10:50
Un oraș pitoresc din Sicilia a captat atenția internațională după ce o imagine aeriană a scos la iveală un detaliu surprinzător: forma sa generală, văzută de sus, seamănă izbitor cu o siluetă umană uriașă.
10:40
Spaniolul își reia primul loc în tenisul mondial masculin.
10:20
Tragedie pe Valea Cerbului. Un bărbat de 58 de ani a fost rănit grav după ce a alunecat și a căzut mai bine de 30 de metri # Click.ro
Un turist în vârstă de 58 de ani a trecut prin momente critice după ce a alunecat și a căzut mai bine de 30 de metri pe Valea Cerbului, în timpul unei drumeții care părea inițial una obișnuită.
10:00
Cum se înțeleg Tudor Chirilă și mama lui atunci când sunt împreună pe scenă. Care este cel mai important lucru pe care actorul l-a învățat de la ea: „Asta este rău” # Click.ro
Tudor Chirilă a reflectat asupra colaborării îndelungate cu mama sa, actrița și regizoarea Iarina Demian, și a evidențiat lecțiile esențiale pe care le-a primit în carieră. De aproape două decenii, cei doi au împărtășit scena și spațiul artistic, oferindu-și reciproc sprijin și inspirație.
09:50
Aparatul dentar reprezintă o investiție importantă în sănătatea și aspectul zâmbetului, însă succesul tratamentului depinde nu doar de vizitele regulate la ortodont, ci și de modul în care îți gestionezi alimentația zilnică.
09:40
În ce relații au rămas Nicolai Tand și Sorin Brotnei la un an după ce au câștigat marele premiu Asia Express: „Ne-am descoperit diferit...” # Click.ro
Nicolai Tand și Sorin Brotnei au format cel mai puternic cuplu al sezonului 7 „Asia Express”. Cei doi s-au întors acasă cu marele premiu și au demonstrat că legătura lor apropiată a fost un mare atu în competiție. Dar cum stau lucrurile între cei doi acum, la un an de la această experiență?
09:20
Karmen și Olga Barcari nu puteau una fără alta la Asia Express!. “O compatibilitate extraordinară! Nici că se putea mai bine. Mă mândresc cu tine, Karmen!” # Click.ro
Karmen, fiica cea mare a lui Adrian Minune, și buna ei prietenă, Olga Barcari, care este hairstylista ei de când Karmen și-a lăsat primul proiect muzical, “Domino”, fac echipă bună și frumoasă în noul sezon Asia Express de la Antena 1.
09:20
Trucul asiatic pentru o salată de castraveți cu mai mult gust. Ce trebuie să faci în loc să tai legumele # Click.ro
Un gest simplu poate transforma o salată banală într-un preparat plin de savoare. În bucătăria asiatică, castravetele nu este doar tăiat, ci mai întâi zdrobit ușor. Acest truc îl face să absoarbă mai bine aromele sosului și să elibereze un plus de prospețime.
09:20
Noul an școlar începe cu proteste și mitinguri. De ce nu mai au loc festivități? „Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia!” # Click.ro
În prima zi a noului an școlar, incertitudinea plutește în aer: în multe școli din țară clopoțelul nu mai sună pentru festivități, ci pentru a marca începutul unui an tensionat, în care educația se intersectează direct cu revendicările sociale.
09:20
Ionela și George, cuplul care a înflorit după „Insula Iubirii”! Nici Jaguarul n-a putut să-i despartă! „A fost o lecție importantă” # Click.ro
George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa și au părăsit „Insula Iubirii 2025” înainte de finală.
Acum 12 ore
09:10
Accesul la servicii medicale este mai facil ca niciodată, însă un paradox îngrijorător atrage atenția medicilor: pacienții își fac analizele, dar uită — sau aleg — să nu mai ridice rezultatele.
09:00
Un turist american, cucerit iremediabil de un preparat tradițional românesc: „Tot ce vreau este să mai mănânc”. Ce impresie i-au lăsat oamenii din țara noastră # Click.ro
Un american ajuns în România a stârnit atenția printr-un mesaj postat online, în care a povestit despre impresiile sale legate de țara noastră. El a mărturisit că a fost cucerit de experiențele trăite aici, însă cel mai mult l-a surprins un preparat tradițional care l-a impresionat peste măsură.
08:40
Sucurile dietetice sunt un pericol ascuns pentru sănătatea creierului? Ce au descoperit cercetătorii # Click.ro
Un nou studiu publicat în revista Neurology ridică semne de întrebare asupra siguranței consumului frecvent de îndulcitori artificiali, precum cei utilizați în sucurile dietetice sau în alimentele cu conținut scăzut de calorii.
08:10
Teatrul de vară din Parcul Bazilescu, o lucrare fără sfârşit. Abandonat de 35 de ani, nu se știe când va fi gata # Click.ro
Abandonat de 35 de ani, se lucrează la reabilitarea lui din 2023 şi nu se ştie când va fi gata
08:00
Mască de păr, făcută în casă, care îți ajută podoaba capilară să crească rapid. Ai nevoie doar de 3 ingrediente ca să o prepari # Click.ro
Părul tău este fragil, lipsit de volum sau simți că nu mai crește la fel ca înainte? Soluția ar putea fi mai aproape decât crezi – chiar în dulapul din bucătărie.
07:50
Zodia care astăzi, 8 septembrie, va avea parte de o bucurie imensă din partea unei persoane dragi. La ce să se aștepte acest nativ # Click.ro
Astrologia ne arată că anumite zile sunt cu totul speciale pentru unii nativi. Pe 8 septembrie, astrele aduc o surpriză de neuitat pentru o zodie care va primi o mare bucurie din partea unei persoane foarte dragi.
07:10
O pensionară i-a trimis 6.700 $ unui „astronaut blocat în spațiu”. Escrocul i-a spus că are nevoie de bani pentru oxigen # Click.ro
O femeie în vârstă de 80 de ani din Japonia a ajuns să trimită aproximativ 6.700 de dolari unui escroc online care se dădea drept un astronaut blocat în spațiu și care avea nevoie de bani pentru a cumpăra oxigen.
