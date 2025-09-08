Marina Snagov: proiect rezidenţial de lux de 40 milioane de euro, cu vile premium şi ponton privat
Bursa, 8 septembrie 2025 18:20
Marina Snagov, noul etalon al luxului rezidenţial din România, a strălucit joi seară la evenimentul grandios ce a redefinit standardele rezidenţiale pe malul lacului.
Acum 5 minute
18:50
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, ar urma să efectueze în această săptămână o vizită la Budapesta, and #8222;dacă totul decurge conform planului and #8221;, a anunţat luni omologul său ungar, Peter Szijjarto.
Acum 15 minute
18:40
Deputata PSD Simona Bucura-Oprescu a fost aleasă, astăzi, de plen în funcţia de chestor al Camerei Deputaţilor
Acum 30 minute
18:30
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a avertizat că ambiţiile Rusiei conduse de Vladimir Putin nu se opresc la Ucraina, iar intensificarea atacurilor hibride asupra Germaniei confirmă acest lucru.
18:30
Premierul francez François Bayrou se află în pragul unei căderi politice sigure, urmând ca luni seara să părăsească Palatul Matignon după doar 269 de zile în funcţie, relatează Le Figaro. Mandatul său, început cu mari dificultăţi şi contestări repetate, îl plasează pe Bayrou pe locul patru în topul celor mai efemeri premieri ai celei de-a V-a Republici.
18:30
Senat: Propunerea de completare a Legii fondului funciar, care priveşte implementarea proiectelor energetice - adoptată # Bursa
Plenul Senatului a adoptat astăzi propunerea de completare a articolului 96 din Legea fondului funciar, care vizează implementarea 'proiectelor energetice şi de infrastructură esenţiale pentru România'
18:30
Banca Centrală Europeană (BCE) şi Banca Centrală a Chinei (PBoC) au extins cu încă trei ani acordul de swap valutar menit să rezolve orice criză bruscă de lichidităţi care ar afecta creditorii comerciali
18:30
Cele mai importante federaţii sindicale din administraţia publică îi cer premierului Ilie Bolojan să îi invite urgent la negocieri pe tema proiectului de lege care prevede reducerea masivă de posturi în sistem, avertizând că în lipsa dialogului sunt pregătite proteste de amploare şi chiar grevă generală.
18:30
Laurent Panifous, preşedintele grupului Liot din Adunarea Naţională, a declarat că and #8222;o mare majoritate a deputaţilor and #8221; nu va vota în favoarea guvernului condus de François Bayrou, potrivit Le Monde.
Acum o oră
18:20
VGP, furnizor european de spaţii logistice şi semi-industriale de înaltă calitate, anunţă începerea construcţiei primei clădiri din cadrul VGP Park Bucharest 2, cea mai nouă dezvoltare a companiei în România
18:20
18:20
Alianţa pentru Unirea Romanilor (AUR) anunţă demararea strângerii de semnături pentru depunerea unei moţiuni simple la adresa ministrului Educaţiei, Daniel David
18:10
Simon Peters, analist eToro, spune că bitcoin îşi revine după semnalele de răcire a pieţei muncii din SUA, în timp ce atenţia investitorilor se îndreaptă către posibila lansare a primului ETF Dogecoin, aşteptată în această săptămână
18:10
Dr. Av. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, atrage atenţia că obţinerea certificatului de rezidenţă fiscală în România, fie prin dobândirea cetăţeniei române, fie prin transcrierea actelor de stare civilă, legături de rudenie cu cetăţeni români, drept de şedere de lungă durată sau înregistrare directă la ANAF, necesită respectarea strictă a procedurilor şi documentaţiei.
Acum 2 ore
17:50
În august, capitalizarea totală a pieţei cripto a scăzut cu 1,7%, influenţată de un raport al Indiceului Preţurilor de Producţie (din SUA) peste aşteptări
17:50
Laurent Wauquiez a declarat, în cadrul dezbaterilor din Adunarea Naţională, că deputaţii grupului său vor vota după propria conştiinţă la moţiunea de încredere, unii urmând să susţină guvernul and #8222;fără entuziasm and #8221;, inclusiv el, iar alţii să voteze împotrivă, potrivit Le Figaro, de la care relatăm cele ce urmează.
17:50
François Bayrou a încheiat discursul în Adunarea Naţională cu un apel la taxarea marilor averi # Bursa
Premierul francez François Bayrou a încheiat luni un discurs de aproximativ 40 de minute în Adunarea Naţională, marcat de mai multe întreruperi din partea deputaţilor, transmite Le Figaro, de la care transmitem cele ce urmează. La finalul intervenţiei, mulţi parlamentari au părăsit sala, iar la tribună a urcat Boris Vallaud, reprezentant al Partidului Socialist.
17:40
Lenovo lansează în cadrul Innovation World 2025 un portofoliu extins de dispozitive şi soluţii cu AI pentru segmentul de business # Bursa
Lenovo, lider global în inovare tehnologică, anunţă că lansează o serie de produse şi servicii inteligente de ultimă generaţie în cadrul Lenovo Innovation World 2025, fiecare dintre acestea fiind conceput să permită accelerarea soluţiilor de inteligenţă artificială pentru segmentul de business şi să sporească productivitatea
17:40
Patria Credit lansează campanie de refinanţare pentru fermieri şi antreprenori, cu zero comision de acordare # Bursa
Patria Credit IFN, parte a Patria Bank Group, a anunţat lansarea unei campanii de refinanţare cu zero comision de acordare, valabilă până la 31 decembrie 2025, se arată într-un comunicat de presă al companiei. Oferta este destinată exclusiv creditelor de peste 250.000 lei sau 50.000 euro şi vizează în special fermierii şi micii antreprenori din mediul rural şi urban mic.
17:30
Alexandru Nazare, discuţii cu reprezentanţii Băncii Mondiale: Lucrăm la o nouă platformă bugetară # Bursa
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat astăzi că a avut discuţii cu reprezentanţii Băncii Mondiale, el anunţând că lucrează la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere
17:00
Egiptul anunţă un plan de creştere economică de 7% şi de creare a 1,5 milioane de locuri de muncă anual până în 2030 # Bursa
Egiptul îşi propune să îşi majoreze rata de creştere economică la 7% până în 2030, comparativ cu 4,5 procente în anul fiscal curent
17:00
Manifestaţia s-a încheiat, iar liderii sindicali au anunţat continuarea protestelor, fără a preciza exact în ce formă
Acum 4 ore
16:50
Drept la replică în urma acuzaţiilor lansate în cadrul portalului and #8221;România Curată and #8221; # Bursa
Inginerul Cezar Răduţă transmite un drept la replică în urma acuzaţiilor formulate de Mihai Goţiu pe portalul România Curată, aducând clarificări privind situaţia sa juridică, tranzacţiile patrimoniale şi contractul de peaj cu Federaţia Greenfield
16:40
E.ON România continuă să investească în siguranţa oamenilor. Pentru al doilea an consecutiv, compania a desfăşurat campania and #8222;Detector pentru Viaţă and #8221;, prin care aproape 10.000 de locuinţe din 20 de judeţe au fost dotate gratuit cu detectoare de fum şi monoxid de carbon, alături de partenerii instituţionali şi cu sprijinul pompierilor
16:40
*Fostul premier susţine: 'Peste 95% din bani sunt exclusiv pentru cheltuieli operaţionale, iar ponderea cea mai mare este pentru a susţine investiţii and #8221; *Realitatea contabilă îl contrazice: debite de 45 miliarde lei neprinse în bugetul pentru 2025, deşi guvernul Ciolacu ştia că are obligaţiile de plată respective
16:30
Donald Trump: and #8222;O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o and #8222;Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională and #8221;
16:20
Trump, despre conflictul din Ucraina: 'Nu sunt mulţumit de nimic legat de acel război and #8221; # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că este pregătit să îl contacteze pe Vladimir Putin, să invite lideri europeni la Casa Albă pentru discuţii şi chiar să aplice noi sancţiuni pentru a accelera negocierile de pace.
16:10
Curtea de Apel din Paris a stabilit că procesul în apel în dosarul angajărilor fictive de la Parlamentul European, în care este judecată Marine Le Pen, va avea loc între 13 ianuarie şi 12 februarie 2026, relatează presa franceză.
16:10
După ce liderii sindicali le-au prezentat protestatarilor concluziile întâlnirii cu preşedintele Nicuşor Dan, mulţimea adunată în faţa Palatului Cotroceni a început să scandeze and #8222;Grevă generală and #8221;.
16:00
Liderii sindicali din Educaţie au ieşit de la întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan, desfăşurată luni la Palatul Cotroceni. În faţa Palatului se mai află aproximativ 200 de protestatari, care nu scandează, ci suflă în vuvuzele, aşteptând concluziile discuţiilor. Din când în când, manifestanţii au strigat and #8222;Dane, ieşi afară, să vorbim de şcoală and #8221;.
15:50
Liderii sindicatelor din Educaţie, în discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni # Bursa
Conducerea sindicatelor din Educaţie a intrat la Palatul Cotroceni pentru discuţii cu preşedintele Nicuşor Dan, în timp ce, în faţa instituţiei, manifestanţii scandează and #8222;Demisia and #8221; şi and #8222;Nu cedăm and #8221;.
15:50
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat că o eventuală candidatură comună PNL-USR la Primăria Capitalei ar putea împinge PSD într-o and #8222;zonă de izolare and #8221;, ceea ce ar obliga partidul să ia decizii radicale, relatează News.ro, de la care transmitem cele ce urmează.
15:40
Grawe România a transmis, printr-un drept la replică, că acuzaţiile formulate de Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) la adresa companiei sunt nefondate şi afectează imaginea societăţii, conform unui comunicat remis redacţiei.
15:30
Dezbaterile din jurul votului de încredere din Adunarea Naţională divizează scena politică franceză, politologul Roland Cayrol respingând ipoteza numirii unui premier socialist şi catalogând-o drept and #8222;un balon de probă and #8221; lansat de Élysee pentru a testa opinia publică, potrivit relatărilor publicaţiei franceze Le Figaro.
15:20
Bursa de Valori din Paris a deschis luni pe teren pozitiv, susţinută de aşteptările privind o abordare mai relaxată a Rezervei Federale americane şi în contextul votului de încredere al guvernului francez, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.
15:20
Chiar înainte de votul de încredere programat luni, premierul francez François Bayrou a provocat reacţii puternice din partea sindicatelor poliţiştilor, după ce a admis într-un interviu pentru Brut, duminică, existenţa and #8222;verificărilor de identitate mai frecvente în funcţie de situaţie, cartier, culoarea pielii and #8221;, recunoscând astfel fenomenul de profilare rasială, scrie Le Monde, de la care transmitem cele ce urmează.
15:10
Norvegia, una dintre cele mai bogate ţări din lume, cu un fond suveran estimat la circa 20 trilioane de coroane (2 trilioane dolari), se confruntă cu riscul unei and #8222;boli norvegiene and #8221;, avertizează economişti şi analişti citaţi de Financial Times, de la care transmitem cele ce urmează.
15:10
Promo-LEX avertizează asupra unei and #8222;pieţe negre and #8221; a sondajelor de opinie în Republica Moldova # Bursa
În Republica Moldova s-a creat o and #8222;piaţă neagră and #8221; a sondajelor de opinie, avertizează un raport al Misiunii Promo-LEX de observare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, citat de POLITICO, de la care transmitem cele ce urmează. Observatorii atrag atenţia că numeroase and #8222;sondaje and #8221; sunt publicate pe internet de platforme obscure şi surse neidentificate, fără autorizaţia Comisiei Electorale Centrale, ceea ce contravine legislaţiei şi poate manipula alegătorii.
15:00
Elevii Şcolii 195 and #8222;Hamburg and #8221; din Sectorul 3, cea mai mare unitate de învăţământ din Bucureşti, au început anul şcolar în containere fără apă şi curent, situaţie explicată de primarul Robert Negoiţă drept and #8222;o etapă inevitabilă a lucrărilor de renovare and #8221;, potrivit Digi24, de la care transmitem cele ce urmează.
15:00
Protestatarii au început să plece în grupuri din faţa Palatului Cotroceni, iar până la ora 16:00 piaţa din zona Leu trebuie eliberată, potrivit organizatorilor.
Acum 6 ore
14:50
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu o delegaţie de investitori internaţionali coordonată de J.P. Morgan # Bursa
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut luni o întrevedere la Palatul Victoria cu o delegaţie de investitori internaţionali coordonată de J.P. Morgan, aflată într-o vizită de lucru în Europa Centrală şi de Est, potrivit unui comunicat al Guvernului.
14:40
Premierul Jonas Gahr St and #248;re îşi consolidează poziţia în preferinţele electoratului norvegian, cu 47% susţinere în cel mai recent sondaj realizat de Respons Analyse pentru VG, mai mult decât rivalii săi de dreapta, Sylvi Listhaug şi Erna Solberg, la un loc, transmite publicaţia norvegiană VG.
14:40
Ministrul Educaţiei: Este nerealist să ne aşteptăm la schimbări fiscale sau la demisia Guvernului # Bursa
Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis profesorilor care protestează în Bucureşti că este and #8222;complet nerealist and #8221; să creadă că în această perioadă vor fi modificate legile fiscal-bugetare, că premierul Ilie Bolojan îşi va da demisia sau că Executivul va cădea, potrivit Digi24, de la care transmitem cele ce urmează.
14:30
ASF şi administratorii Pilonului II şi III, despre noile reguli de plată a pensiilor private: and #8222;Banii acumulaţi rămân proprietatea participanţilor and #8221; # Bursa
Românii care contribuie la pensiile private obligatorii (Pilonul II) sau facultative (Pilonul III) au solicitat în ultimele săptămâni clarificări privind proiectul de lege aprobat de Guvern care limitează retragerea unui maxim de 30% din economiile acumulate, restul sumelor urmând să fie plătite lunar, pe o perioadă de până la 8 ani.
14:30
SUA cer Europei să renunţe la petrolul şi gazele ruseşti pentru noi sancţiuni contra Moscovei # Bursa
Ţările europene ar trebui să înceteze să cumpere petrol şi gaze ruseşti dacă doresc ca Washingtonul să înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei, a declarat secretarul american al energiei, Chris Wright, într-un interviu pentru Financial Times, de la care relatăm cele ce urmează. Oficialul american a explicat că importurile de energie din Rusia alimentează and #8222;maşina de război and #8221; a lui Vladimir Putin.
14:30
Guvernul sud-coreean a cerut ca muncitorii săi arestaţi săptămâna trecută în statul american Georgia, pe şantierul unei fabrici de baterii Hyundai-LG, să fie lăsaţi să reintre în Statele Unite, după ce vor fi repatriaţi în curând, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
14:20
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis luni să nu sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu cele patru legi de reformă adoptate de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii, au declarat pentru G4Media surse oficiale, care afirmă cele ce urmează. Pe de altă parte, partidul AUR a anunţat că va contesta aceste legi la CCR.
14:20
Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis luni Dumei de Stat un proiect de lege prin care solicită denunţarea Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, împreună cu protocoalele sale adiţionale, informează agenţia EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
14:10
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, participă în perioada 8-9 septembrie 2025 la Reuniunea informală a miniştrilor agriculturii organizată la Copenhaga, Danemarca, stat care deţine preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al ministerului.
14:10
Primii protestatari au ajuns în faţa Palatului Cotroceni, scandând and #8222;Jos Bolojan and #8221;. Sindicaliştii au continuat manifestaţia cu lozinci precum and #8222;Veniţi afară, să vorbim de şcoală and #8221;.
13:50
Protestatarii au început să coboare de pe Podul Basarab şi se îndreaptă către intersecţia din zona Leu. Manifestanţii traversau podul scandând and #8222;Jos, jos, jos guvernul mincinos and #8221;.
