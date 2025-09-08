VGP începe construcţia primei clădiri din noul parc logistic VGP Park Bucharest 2

14:20

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis luni să nu sesizeze Curtea Constituţională în legătură cu cele patru legi de reformă adoptate de guvernul Bolojan prin asumarea răspunderii, au declarat pentru G4Media surse oficiale, care afirmă cele ce urmează. Pe de altă parte, partidul AUR a anunţat că va contesta aceste legi la CCR.