Sondaj INSCOP: 52,4% dintre români consideră că apartenenţa României la UE nu limitează prea mult independenţa naţională

G4Media, 8 septembrie 2025 19:50

Un procent de 52,4% dintre români sunt de părere că apartenenţa României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independenţa naţională, în timp ce 38,1%...   G4Media.ro.

Acum 5 minute
20:20
Estonia denunţă încălcarea spaţiului său aerian de către un elicopter rusesc: „A treia încălcare de acest fel din acest an” G4Media
Ministerul estonian de Externe a anunţat luni că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei pentru a protesta faţă de încălcarea, cu o...   G4Media.ro.
20:20
Peste 1,7 milioane de români vulnerabili nu au aplicat pentru ajutorul la factura de energie. Mulți nu știu cum să se înscrie G4Media
Interesul pentru sprijinul de 50 de lei acordat de stat pentru plata facturilor la electricitate este mic. Doar 380.000 din peste 2 milioane de consumatori...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:00
Criza Venezuela-SUA: Maduro confirmă desfăşurarea a 25.000 de soldaţi la frontiere G4Media
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a confirmat mobilizarea a 25.000 de membri ai forţelor armate în statele situate la frontiera cu Columbia şi la ieşirile maritime,...   G4Media.ro.
20:00
Curtea Supremă a SUA îi dă câștig de cauză lui Trump privind raidurile agresive împotriva imigrației G4Media
Curtea Supremă a Statelor Unite a susținut din nou, luni, abordarea dură a președintelui Donald Trump față de imigrație, permițând agenților federali să continue raidurile...   G4Media.ro.
20:00
Un bărbat din Germania rămas blocat într-un lift a fost eliberat după patru zile fără hrană, apă sau posibilitatea de a cere ajutor/ Totul s-a petrecut în casa bărbatului care locuia singur G4Media
Un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani a fost eliberat recent dintr-un lift defect, în nordul Germaniei, după ce a rămas blocat timp...   G4Media.ro.
Acum o oră
19:50
Renault a prezentat a șasea generație Clio / Design nou, motor hibrid de 160 CP și tehnologii extinse de siguranță G4Media
Renault a lansat oficial a șasea generație a modelului Clio, unul dintre cele mai cunoscute hatchback-uri din Europa. Din 1990 și până astăzi, Clio a...   G4Media.ro.
19:50
19:40
Ghidul stăpânului responsabil: 20 de alimente pe care câinele tău nu trebuie să le mănânce niciodată. Sunt otrăvitoare G4Media
În timp ce savurezi cina, câinele te imploră din privire să-i dai o bucățică din farfurie. Deși tentația e mare, trebuie să fii atent: multe alimente pe...   G4Media.ro.
19:40
Daniel David: Trebuie să fim atenţi la comasări, unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune / Cred că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, despre măsurile pe viitor, că trebuie regândit bugetul pe anul viitor şi trebuie să fie atenţi la comasările...   G4Media.ro.
19:30
ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer directorului general Romsilva rezilierea contractului care a deschis drumul forestier pentru trafic auto în Pădurea Băneasa G4Media
Mai multe ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer directorului general Romsilva, Jean Vişan, rezilierea contractului prin care a fost deschis drumul forestier pentru trafic auto...   G4Media.ro.
19:30
De la Imperiul Otoman la tacos al pastor: cum a cucerit carnea la rotisor lumea întreagă / Chef: „Dönerul a trecut de la mâncare de stradă la mâncare de restaurant” G4Media
Chiar și în zilele libere, Raul Morales este recunoscut de fani. Într-o vizită recentă la Universal Studios Hollywood, proprietarul Taqueria Vista Hermosa din Los Angeles...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:20
Justiţia americană confirmă în apel condamnarea lui Trump la plata a 83 de milioane de dolari pentru defăimare G4Media
O curte de apel din New York a confirmat luni o decizie anterioară pronunţată împotriva preşedintelui american Donald Trump, prin care acesta fusese condamnat să-i...   G4Media.ro.
19:20
Scorpions revin la București cu turneul aniversar „Coming Home” – 60 de ani de istorie rock G4Media
Pe 11 septembrie 2025, Romexpo devine capitala mondială a rockului. Legenda hard rock-ului german, Scorpions, revine în România pentru un concert aniversar din cadrul turneului...   G4Media.ro.
19:10
Viktor Orban propune transformarea UE într-o structură cu cercuri concentrice G4Media
Premierul ungar Viktor Orban a sugerat transformarea structurii Uniunii Europene într-una a cercurilor concentrice şi a estimat că, în lipsa unor schimbări, bugetul multianual al...   G4Media.ro.
19:10
Exporturile de arme ale Franței au însumat 21,6 miliarde de euro în 2024, ‘a doua cea mai bună performanţă istorică’ G4Media
Exporturile de arme ale Franţei s-au cifrat la 21,6 miliarde de euro în 2024, ‘a doua cea mai bună performanţă istorică’, într-un context marcat de...   G4Media.ro.
18:50
Ministerul Justiției lansează un proces de consultare în legătură cu înăsprirea cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor de femicid G4Media
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că lansează un proces de consultare în legătură cu înăsprirea cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor...   G4Media.ro.
18:40
VIDEO EXCLUSIV Ministrul Apărării: Vom obține o sumă consistentă prin instrumentul SAFE de înzestrare militară. Comisia ne-ar fi dat mai mult dacă nu aveam deficit / România vrea să finanțeze prin mecanism două nave de patrulare, IFV-uri, arme de asalt, drone și infrastructură G4Media
România va primi „o sumă consistentă” prin mecanismul european SAFE, destinat susținerii investițiilor și achizițiilor în domeniul apărării. Țara noastră ar fi primit mai mulți...   G4Media.ro.
18:30
Ministrul ucrainean de externe, aşteptat într-o vizită în Ungaria săptămâna aceasta G4Media
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga va efectua săptămâna aceasta o vizită la Budapesta, „dacă totul merge bine”, a anunţat luni la o conferinţă de...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:20
Salate cu fructe de vară – ultimele zile în care ne putem bucura de ele/ Salată cu rucola, valeriană, pepene galben, jamon și brânză de capră G4Media
Pentru a ne bucura de ultimele zile cu temperaturi de vară și de ultimele fructe ale verii câteva salate sunt exact ce avem nevoie. Astăzi...   G4Media.ro.
18:00
BREAKING Fostul director adjunct al spionajului din R.Moldova, acuzat de DIICOT că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României” / Două întâlniri ar fi avut loc la Budapesta / Alexandru Bălan va fi adus la audieri la București (surse) G4Media
Fostul director adjunct al spionajului din R.Moldova, Alexandru Bălan, este adus la București pentru audieri, potrivit surselor G4Media. DIICOT a anunțat, într-un comunicat, că un...   G4Media.ro.
17:50
Câinii ne uimesc din nou. Un experiment științific dezvăluie cât de puternică este memoria câinilor, de fapt G4Media
Câinii au o capacitate uimitoare de a-și aminti numele jucăriilor chiar și după ce nu le-au mai văzut doi ani, arată un studiu realizat la...   G4Media.ro.
17:50
Atenţionare de călătorie a Ministerului de Externe: Grevă generală anunțată în Franţa pentru miercuri G4Media
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză că sindicatele din transporturile publice în comun (La...   G4Media.ro.
17:30
VIDEO „Foame” mare de date în dezvoltarea de AI pentru domeniul militar / CEO de companie românească: Accesul la date este dificil. La unele sisteme, poți aștepta chiar și un an G4Media
Oricine poate face în garaj o dronă de atac de 500 de dolari, dar este mai greu ca cineva să facă un dispozitiv care să...   G4Media.ro.
17:30
VIDEO Cea mai veche școală bulgară din lume care funcționează neîntrerupt, de la Dudeștii Vechi (Timiș), extinsă și dotată cu aproape 3,5 milioane de euro / Vicepreședintele Republicii Bulgaria, prezent în prima zi de școală G4Media
Localitatea Dudeștii Vechi, județul Timiș, a fost în sărbătoare în prima zi de școală. Odată cu aniversarea a 280 de ani de învățământ continuu în...   G4Media.ro.
17:30
Ucraina le cere aliaţilor să răspundă atacului rus ce a atins şi sediul guvernului / Noi sancţiuni europene sunt aşteptate vineri G4Media
 Cel mai amplu atac rusesc cu drone asupra Ucrainei de la începutul războiului a atins duminică şi sediul guvernului de la Kiev, situaţie ce a...   G4Media.ro.
17:30
Prinţul Harry a venit la Windsor pentru a depune flori la mormântul reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani / Nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai G4Media
Prinţul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori şi a adus un...   G4Media.ro.
17:30
Concerte gratuite în Ţinutul Sării, menite să contribuie la revitalizarea turismului, după inundarea Salinei Praid G4Media
Mai multe concerte de amploare vor avea loc, în această toamnă, în Ţinutul Sării, ca parte a unei iniţiative de redefinire a turismului din Praid,...   G4Media.ro.
17:30
Pentru Putin, cucerirea Ucrainei este „doar un început”, acuză cancelarul german G4Media
Cucerirea Ucrainei ar fi „doar un început” pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărui atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense...   G4Media.ro.
17:20
Reuters: ASML devine cel mai mare acționar al Mistral AI după o investiție de 1,5 miliarde de dolari G4Media
ASML, furnizorul olandez de echipamente avansate pentru fabricarea cipurilor, urmează să devină cel mai mare acționar al companiei franceze de inteligență artificială Mistral AI, în...   G4Media.ro.
17:20
Un fost primar din Japonia vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local G4Media
Un primar care a demisionat după ce a fost vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local într-un oraş din...   G4Media.ro.
17:20
Interviu ciudat la Monza: Lance Stroll a lăsat jurnaliștii fără replică după cursa de F1 G4Media
Lance Stroll a oferit după Marele Premiu al Italiei unul dintre cele mai ciudate interviuri din istoria recentă a Formulei 1. Pilotul celor de la...   G4Media.ro.
17:10
Alimentație intuitivă vs. diete restrictive – Beneficii și lecții din dieta mediteraneană G4Media
Alimentația intuitivă înseamnă să-ți asculți semnalele naturale pe care le transmite corpul tău, raportat la mâncare – foame, sațietate, pofte și preferințe – și să...   G4Media.ro.
17:10
Sindicatele din administrația publică îi solicită premierului să le invite la negocieri pe subiectul reducerii masive de posturi și amenință cu greva generală G4Media
Cele mai importante federații sindicale din România îî cer lui Ilie Bolojan să le invite la discuții pe marginea proiectului de lege ce vizează reducerea...   G4Media.ro.
17:00
Marea Britanie ar putea reduce vizele pentru ţările care nu acceptă returnările de migranţi G4Media
Marea Britanie ar putea să reducă numărul de vize acordate ţărilor care nu acceptă returnarea migranţilor fără drept de a rămâne pe teritoriul său, a...   G4Media.ro.
17:00
Apelul lui Marine Le Pen în procesul care i-a adus interdicţia de a candida la alegerile prezidenţiale din Franța din 2027 se va judeca între 13 ianuarie şi 12 februarie 2026 G4Media
Mult aşteptatul proces în apel în cazul asistenţilor de la Parlamentul European ai fostului Front Naţional, în prezent Reuniunea Naţională (RN), partidul lui Marine Le...   G4Media.ro.
17:00
Procurori: Atacul extremiștilor de dreapta asupra unei trupe rock a fost investigat cu celeritate / Precizările vin după o dezvăluire G4Media.ro G4Media
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4  susține, într-un comunicat emis luni, că a acționat cu celeritate în ce privește ancheta privind atacul extremiștilor de...   G4Media.ro.
17:00
China se opune creării unei liste negre a ţărilor în care americanii sunt ţinuţi închişi pe nedrept în opinia Washingtonului G4Media
Beijingul a declarat luni că se opune „ferm” creării de către Statele Unite a unei liste negre a ţărilor în care americanii sunt ţinuţi închişi...   G4Media.ro.
16:50
O deputată AUR a intrat în grupul parlamentar PNL G4Media
Deputata Andreea-Firuţa Neacşu (ex-AUR) a informat luni plenul Camerei Deputaţilor că va activa ca deputat afiliat la grupul parlamentar al PNL. Anunţul a fost făcut...   G4Media.ro.
16:50
Încrederea investitorilor în economia zonei euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie G4Media
Încrederea investitorilor în zona euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie, reducând speranţa unei redresări a economiei, arată rezultatele unui studiu publicat luni luni, transmite agenția...   G4Media.ro.
16:50
Ministrul Finanţelor, discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale: Lucrǎm la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că a avut discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale, el anunţând că lucrează la o nouă platformă bugetară, pentru...   G4Media.ro.
16:30
Cătălin Drulă: „Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureștenilor” / „Acceptați provocarea? Vă scot în București pentru a afla părerea oamenilor?” G4Media
Cătălin Drulă (USR) îl invită pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la o plimbare în București pentru a afla părerea oamenilor despre organizarea de...   G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:20
BREAKING Lider de sindicat, după discuția cu președintele Nicușor Dan: Luăm în calcul declanșarea grevei generale / Ziua de mâine poate să înceapă cu boicotarea activității didactice G4Media
Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a declarat, luni, după discuțiile pe care liderii sindicatelor din educație le-au avut cu președintele Nicușor Dan, că este...   G4Media.ro.
16:20
ONU denunţă „retorica de justificare a genocidului” din Gaza folosită de liderii israelieni G4Media
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a denunţat luni „retorica de justificare a genocidului” folosită de liderii israelieni cu privire la Fâşia...   G4Media.ro.
16:20
Egiptul anunţă un plan de creştere economică de 7% şi de creare a 1,5 milioane de locuri de muncă anual până în 2030 G4Media
Egiptul îşi propune să îşi majoreze rata de creştere economică la 7% până în 2030, comparativ cu 4,5 procente în anul fiscal curent, potrivit Raniei...   G4Media.ro.
16:20
Prima ramă electrică interregională construită de polonezi va sosi în România la sfârşitul lui septembrie şi va intra în teste / Valoarea totală a proiectului depășește 919 milioane lei G4Media
Prima ramă electrică interregională (RE-IR2) produsă în Polonia va fi transportată în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru...   G4Media.ro.
16:20
Alcaraz pierde aproape jumătate din suma uriașă primită pentru câștigarea US Open 2025 G4Media
Carlos Alcaraz a triumfat la US Open 2025, după o finală în care l-a dominat pe Jannik Sinner, marele rival. Ibericul a primit din partea...   G4Media.ro.
16:20
Ministrul Muncii: Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap: dosare incomplete, documente falsificate, încadrări abuzive și erori procedurale G4Media
Florin Manole, ministrul Muncii, spune că a descoperit nereguli grave în sistemul de încadrare în grad de handicap, care afectează persoanele care chiar au nevoie...   G4Media.ro.
16:10
Banca Centrală Europeană a atenuat reglementările ce privesc supervizarea creditorilor din zona euro G4Media
Banca Centrală Europeană (BCE) atenuează unele din verificările pe care le efectuează asupra băncilor din zona euro, de la modul în care creditorii obşţin aprobarea...   G4Media.ro.
16:00
Autorităţile ruse i-au retras cetăţenia opozantului Ilia Iaşin / A denunţat invazia rusă din Ucraina și a fost eliberat anul trecut într-un schimb de prizonieri între Occident şi Mosco G4Media
Opozantul anti-Kremlin Ilia Iaşin, aflat în exil, a susţinut luni că autorităţile ruse i-au retras cetăţenia, conform informaţiilor dintr-un nou dosar penal împotriva sa, relatează...   G4Media.ro.
15:50
Influenta organizație americană Heritage Foundation, întâlnire la București cu ministrul Apărării Ionuț Moșteanu G4Media
Ministrul apărării Ionuț Moșteanu s-a întâlnit luni cu un grup de experți americani afiliați Heritage Foundation, unul dintre cele mai influente think-tank-uri conservatoare din SUA,...   G4Media.ro.
