Renault a prezentat a șasea generație Clio / Design nou, motor hibrid de 160 CP și tehnologii extinse de siguranță
G4Media, 8 septembrie 2025 19:50
Renault a lansat oficial a șasea generație a modelului Clio, unul dintre cele mai cunoscute hatchback-uri din Europa. Din 1990 și până astăzi, Clio a... G4Media.ro.
Acum 5 minute
20:20
Estonia denunţă încălcarea spaţiului său aerian de către un elicopter rusesc: „A treia încălcare de acest fel din acest an” # G4Media
Ministerul estonian de Externe a anunţat luni că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei pentru a protesta faţă de încălcarea, cu o... G4Media.ro.
20:20
Peste 1,7 milioane de români vulnerabili nu au aplicat pentru ajutorul la factura de energie. Mulți nu știu cum să se înscrie # G4Media
Interesul pentru sprijinul de 50 de lei acordat de stat pentru plata facturilor la electricitate este mic. Doar 380.000 din peste 2 milioane de consumatori... G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:00
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a confirmat mobilizarea a 25.000 de membri ai forţelor armate în statele situate la frontiera cu Columbia şi la ieşirile maritime,... G4Media.ro.
20:00
Curtea Supremă a SUA îi dă câștig de cauză lui Trump privind raidurile agresive împotriva imigrației # G4Media
Curtea Supremă a Statelor Unite a susținut din nou, luni, abordarea dură a președintelui Donald Trump față de imigrație, permițând agenților federali să continue raidurile... G4Media.ro.
20:00
Un bărbat din Germania rămas blocat într-un lift a fost eliberat după patru zile fără hrană, apă sau posibilitatea de a cere ajutor/ Totul s-a petrecut în casa bărbatului care locuia singur # G4Media
Un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani a fost eliberat recent dintr-un lift defect, în nordul Germaniei, după ce a rămas blocat timp... G4Media.ro.
Acum o oră
19:50
19:50
Sondaj INSCOP: 52,4% dintre români consideră că apartenenţa României la UE nu limitează prea mult independenţa naţională # G4Media
Un procent de 52,4% dintre români sunt de părere că apartenenţa României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independenţa naţională, în timp ce 38,1%... G4Media.ro.
19:40
Ghidul stăpânului responsabil: 20 de alimente pe care câinele tău nu trebuie să le mănânce niciodată. Sunt otrăvitoare # G4Media
În timp ce savurezi cina, câinele te imploră din privire să-i dai o bucățică din farfurie. Deși tentația e mare, trebuie să fii atent: multe alimente pe... G4Media.ro.
19:40
Daniel David: Trebuie să fim atenţi la comasări, unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune / Cred că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, despre măsurile pe viitor, că trebuie regândit bugetul pe anul viitor şi trebuie să fie atenţi la comasările... G4Media.ro.
19:30
ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer directorului general Romsilva rezilierea contractului care a deschis drumul forestier pentru trafic auto în Pădurea Băneasa # G4Media
Mai multe ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer directorului general Romsilva, Jean Vişan, rezilierea contractului prin care a fost deschis drumul forestier pentru trafic auto... G4Media.ro.
19:30
De la Imperiul Otoman la tacos al pastor: cum a cucerit carnea la rotisor lumea întreagă / Chef: „Dönerul a trecut de la mâncare de stradă la mâncare de restaurant” # G4Media
Chiar și în zilele libere, Raul Morales este recunoscut de fani. Într-o vizită recentă la Universal Studios Hollywood, proprietarul Taqueria Vista Hermosa din Los Angeles... G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:20
Justiţia americană confirmă în apel condamnarea lui Trump la plata a 83 de milioane de dolari pentru defăimare # G4Media
O curte de apel din New York a confirmat luni o decizie anterioară pronunţată împotriva preşedintelui american Donald Trump, prin care acesta fusese condamnat să-i... G4Media.ro.
19:20
Scorpions revin la București cu turneul aniversar „Coming Home” – 60 de ani de istorie rock # G4Media
Pe 11 septembrie 2025, Romexpo devine capitala mondială a rockului. Legenda hard rock-ului german, Scorpions, revine în România pentru un concert aniversar din cadrul turneului... G4Media.ro.
19:10
Premierul ungar Viktor Orban a sugerat transformarea structurii Uniunii Europene într-una a cercurilor concentrice şi a estimat că, în lipsa unor schimbări, bugetul multianual al... G4Media.ro.
19:10
Exporturile de arme ale Franței au însumat 21,6 miliarde de euro în 2024, ‘a doua cea mai bună performanţă istorică’ # G4Media
Exporturile de arme ale Franţei s-au cifrat la 21,6 miliarde de euro în 2024, ‘a doua cea mai bună performanţă istorică’, într-un context marcat de... G4Media.ro.
18:50
Ministerul Justiției lansează un proces de consultare în legătură cu înăsprirea cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor de femicid # G4Media
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că lansează un proces de consultare în legătură cu înăsprirea cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor... G4Media.ro.
18:40
VIDEO EXCLUSIV Ministrul Apărării: Vom obține o sumă consistentă prin instrumentul SAFE de înzestrare militară. Comisia ne-ar fi dat mai mult dacă nu aveam deficit / România vrea să finanțeze prin mecanism două nave de patrulare, IFV-uri, arme de asalt, drone și infrastructură # G4Media
România va primi „o sumă consistentă” prin mecanismul european SAFE, destinat susținerii investițiilor și achizițiilor în domeniul apărării. Țara noastră ar fi primit mai mulți... G4Media.ro.
18:30
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga va efectua săptămâna aceasta o vizită la Budapesta, „dacă totul merge bine”, a anunţat luni la o conferinţă de... G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:20
Salate cu fructe de vară – ultimele zile în care ne putem bucura de ele/ Salată cu rucola, valeriană, pepene galben, jamon și brânză de capră # G4Media
Pentru a ne bucura de ultimele zile cu temperaturi de vară și de ultimele fructe ale verii câteva salate sunt exact ce avem nevoie. Astăzi... G4Media.ro.
18:00
BREAKING Fostul director adjunct al spionajului din R.Moldova, acuzat de DIICOT că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României” / Două întâlniri ar fi avut loc la Budapesta / Alexandru Bălan va fi adus la audieri la București (surse) # G4Media
Fostul director adjunct al spionajului din R.Moldova, Alexandru Bălan, este adus la București pentru audieri, potrivit surselor G4Media. DIICOT a anunțat, într-un comunicat, că un... G4Media.ro.
17:50
Câinii ne uimesc din nou. Un experiment științific dezvăluie cât de puternică este memoria câinilor, de fapt # G4Media
Câinii au o capacitate uimitoare de a-și aminti numele jucăriilor chiar și după ce nu le-au mai văzut doi ani, arată un studiu realizat la... G4Media.ro.
17:50
Atenţionare de călătorie a Ministerului de Externe: Grevă generală anunțată în Franţa pentru miercuri # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză că sindicatele din transporturile publice în comun (La... G4Media.ro.
17:30
VIDEO „Foame” mare de date în dezvoltarea de AI pentru domeniul militar / CEO de companie românească: Accesul la date este dificil. La unele sisteme, poți aștepta chiar și un an # G4Media
Oricine poate face în garaj o dronă de atac de 500 de dolari, dar este mai greu ca cineva să facă un dispozitiv care să... G4Media.ro.
17:30
VIDEO Cea mai veche școală bulgară din lume care funcționează neîntrerupt, de la Dudeștii Vechi (Timiș), extinsă și dotată cu aproape 3,5 milioane de euro / Vicepreședintele Republicii Bulgaria, prezent în prima zi de școală # G4Media
Localitatea Dudeștii Vechi, județul Timiș, a fost în sărbătoare în prima zi de școală. Odată cu aniversarea a 280 de ani de învățământ continuu în... G4Media.ro.
17:30
Ucraina le cere aliaţilor să răspundă atacului rus ce a atins şi sediul guvernului / Noi sancţiuni europene sunt aşteptate vineri # G4Media
Cel mai amplu atac rusesc cu drone asupra Ucrainei de la începutul războiului a atins duminică şi sediul guvernului de la Kiev, situaţie ce a... G4Media.ro.
17:30
Prinţul Harry a venit la Windsor pentru a depune flori la mormântul reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani / Nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai # G4Media
Prinţul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori şi a adus un... G4Media.ro.
17:30
Concerte gratuite în Ţinutul Sării, menite să contribuie la revitalizarea turismului, după inundarea Salinei Praid # G4Media
Mai multe concerte de amploare vor avea loc, în această toamnă, în Ţinutul Sării, ca parte a unei iniţiative de redefinire a turismului din Praid,... G4Media.ro.
17:30
Cucerirea Ucrainei ar fi „doar un început” pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărui atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense... G4Media.ro.
17:20
Reuters: ASML devine cel mai mare acționar al Mistral AI după o investiție de 1,5 miliarde de dolari # G4Media
ASML, furnizorul olandez de echipamente avansate pentru fabricarea cipurilor, urmează să devină cel mai mare acționar al companiei franceze de inteligență artificială Mistral AI, în... G4Media.ro.
17:20
Un fost primar din Japonia vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local # G4Media
Un primar care a demisionat după ce a fost vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local într-un oraş din... G4Media.ro.
17:20
Lance Stroll a oferit după Marele Premiu al Italiei unul dintre cele mai ciudate interviuri din istoria recentă a Formulei 1. Pilotul celor de la... G4Media.ro.
17:10
Alimentația intuitivă înseamnă să-ți asculți semnalele naturale pe care le transmite corpul tău, raportat la mâncare – foame, sațietate, pofte și preferințe – și să... G4Media.ro.
17:10
Sindicatele din administrația publică îi solicită premierului să le invite la negocieri pe subiectul reducerii masive de posturi și amenință cu greva generală # G4Media
Cele mai importante federații sindicale din România îî cer lui Ilie Bolojan să le invite la discuții pe marginea proiectului de lege ce vizează reducerea... G4Media.ro.
17:00
Marea Britanie ar putea reduce vizele pentru ţările care nu acceptă returnările de migranţi # G4Media
Marea Britanie ar putea să reducă numărul de vize acordate ţărilor care nu acceptă returnarea migranţilor fără drept de a rămâne pe teritoriul său, a... G4Media.ro.
17:00
Apelul lui Marine Le Pen în procesul care i-a adus interdicţia de a candida la alegerile prezidenţiale din Franța din 2027 se va judeca între 13 ianuarie şi 12 februarie 2026 # G4Media
Mult aşteptatul proces în apel în cazul asistenţilor de la Parlamentul European ai fostului Front Naţional, în prezent Reuniunea Naţională (RN), partidul lui Marine Le... G4Media.ro.
17:00
Procurori: Atacul extremiștilor de dreapta asupra unei trupe rock a fost investigat cu celeritate / Precizările vin după o dezvăluire G4Media.ro # G4Media
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 susține, într-un comunicat emis luni, că a acționat cu celeritate în ce privește ancheta privind atacul extremiștilor de... G4Media.ro.
17:00
China se opune creării unei liste negre a ţărilor în care americanii sunt ţinuţi închişi pe nedrept în opinia Washingtonului # G4Media
Beijingul a declarat luni că se opune „ferm” creării de către Statele Unite a unei liste negre a ţărilor în care americanii sunt ţinuţi închişi... G4Media.ro.
16:50
Deputata Andreea-Firuţa Neacşu (ex-AUR) a informat luni plenul Camerei Deputaţilor că va activa ca deputat afiliat la grupul parlamentar al PNL. Anunţul a fost făcut... G4Media.ro.
16:50
Încrederea investitorilor în economia zonei euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie # G4Media
Încrederea investitorilor în zona euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie, reducând speranţa unei redresări a economiei, arată rezultatele unui studiu publicat luni luni, transmite agenția... G4Media.ro.
16:50
Ministrul Finanţelor, discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale: Lucrǎm la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că a avut discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale, el anunţând că lucrează la o nouă platformă bugetară, pentru... G4Media.ro.
16:30
Cătălin Drulă: „Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureștenilor” / „Acceptați provocarea? Vă scot în București pentru a afla părerea oamenilor?” # G4Media
Cătălin Drulă (USR) îl invită pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la o plimbare în București pentru a afla părerea oamenilor despre organizarea de... G4Media.ro.
Acum 6 ore
16:20
BREAKING Lider de sindicat, după discuția cu președintele Nicușor Dan: Luăm în calcul declanșarea grevei generale / Ziua de mâine poate să înceapă cu boicotarea activității didactice # G4Media
Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a declarat, luni, după discuțiile pe care liderii sindicatelor din educație le-au avut cu președintele Nicușor Dan, că este... G4Media.ro.
16:20
ONU denunţă „retorica de justificare a genocidului” din Gaza folosită de liderii israelieni # G4Media
Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a denunţat luni „retorica de justificare a genocidului” folosită de liderii israelieni cu privire la Fâşia... G4Media.ro.
16:20
Egiptul anunţă un plan de creştere economică de 7% şi de creare a 1,5 milioane de locuri de muncă anual până în 2030 # G4Media
Egiptul îşi propune să îşi majoreze rata de creştere economică la 7% până în 2030, comparativ cu 4,5 procente în anul fiscal curent, potrivit Raniei... G4Media.ro.
16:20
Prima ramă electrică interregională construită de polonezi va sosi în România la sfârşitul lui septembrie şi va intra în teste / Valoarea totală a proiectului depășește 919 milioane lei # G4Media
Prima ramă electrică interregională (RE-IR2) produsă în Polonia va fi transportată în România la sfârşitul lunii septembrie 2025, în vederea demarării testelor şi probelor pentru... G4Media.ro.
16:20
Carlos Alcaraz a triumfat la US Open 2025, după o finală în care l-a dominat pe Jannik Sinner, marele rival. Ibericul a primit din partea... G4Media.ro.
16:20
Ministrul Muncii: Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap: dosare incomplete, documente falsificate, încadrări abuzive și erori procedurale # G4Media
Florin Manole, ministrul Muncii, spune că a descoperit nereguli grave în sistemul de încadrare în grad de handicap, care afectează persoanele care chiar au nevoie... G4Media.ro.
16:10
Banca Centrală Europeană a atenuat reglementările ce privesc supervizarea creditorilor din zona euro # G4Media
Banca Centrală Europeană (BCE) atenuează unele din verificările pe care le efectuează asupra băncilor din zona euro, de la modul în care creditorii obşţin aprobarea... G4Media.ro.
16:00
Autorităţile ruse i-au retras cetăţenia opozantului Ilia Iaşin / A denunţat invazia rusă din Ucraina și a fost eliberat anul trecut într-un schimb de prizonieri între Occident şi Mosco # G4Media
Opozantul anti-Kremlin Ilia Iaşin, aflat în exil, a susţinut luni că autorităţile ruse i-au retras cetăţenia, conform informaţiilor dintr-un nou dosar penal împotriva sa, relatează... G4Media.ro.
15:50
Influenta organizație americană Heritage Foundation, întâlnire la București cu ministrul Apărării Ionuț Moșteanu # G4Media
Ministrul apărării Ionuț Moșteanu s-a întâlnit luni cu un grup de experți americani afiliați Heritage Foundation, unul dintre cele mai influente think-tank-uri conservatoare din SUA,... G4Media.ro.
