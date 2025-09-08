Ilie Bolojan: Economiile reprezintă cam 10% din bugetul educației / Vom da cifre exacte la o lună de zile
G4Media, 8 septembrie 2025 21:20
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seara la TVR că economiile realizate prin pachetul doi de măsuri reprezintă cam 10% din bugetul educației. ”Vom da... G4Media.ro.
• • •
Acum 10 minute
21:50
SpaceX nu mai poate fi singura forță în spațiu / Rachetele Neutron și New Glenn pregătesc sfârșitul monopolului Falcon 9 # G4Media
Industria spațială privată se află la un punct de cotitură. Rocket Lab și Blue Origin pregătesc lansări care ar putea diminua dominația SpaceX pe piața... G4Media.ro.
Acum 30 minute
21:40
Cea mai veche dovadă că pisicile știu să facă „biscuiți”, descoperită pe un vas de lut de acum 1200 de ani # G4Media
În urmă cu aproximativ 1.200 de ani, în Ierusalimul aflat sub stăpânirea Califatului Abbasid, o pisică și-a lăsat amprenta în istorie într-un mod cu totul neașteptat. Când... G4Media.ro.
21:40
Pîslaru: Sunt în negocieri pentru ca Via Transilvanica să beneficieze de o finanţare de 6-7 milioane de euro, prin granturile SEE şi Norvegiene # G4Media
Via Transilvanica ar putea să beneficieze de o finanţare de 6 – 7 milioane de euro din Granturile Spaţiului Economic European şi Norvegiene 2021- 2028... G4Media.ro.
21:30
Incendiu la locomotiva unui tren de călători pe ruta Suceava-Botoşani / Cele 12 persoane aflate în garnitură au reuşit să iasă la timp # G4Media
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava-Botoşani şi care se afla în zona localităţii Leorda,... G4Media.ro.
Acum o oră
21:20
21:10
Cota de piață a Tesla în SUA scade la cel mai redus nivel din 2017 / Linia de modele învechită și competiția tot mai acerbă afectează vânzările # G4Media
Cota de piață a Tesla în Statele Unite a coborât în august la 38% din totalul vânzărilor de vehicule electrice, cel mai scăzut nivel din... G4Media.ro.
Acum 2 ore
20:50
Franța, în criză politică profundă după ce guvernul condus de Francois Bayrou a căzut la votul de încredere din Adunarea Națională # G4Media
Votul a fost de 194 – 364 din 574, cu 16 deputați care nu au participat la vot. Premierul Bayrou nu a reunit în favoarea... G4Media.ro.
20:50
Franţa şi Germania propun noi sancţiuni europene împotriva Rusiei, care să vizeze şi compania Lukoil (surse AFP) # G4Media
Franţa şi Germania propun ca Uniunea Europeană să vizeze Lukoil, o companie petrolieră rusă prezentă în Europa, precum şi alţi actori din afara UE care... G4Media.ro.
20:30
Ionuţ Moşteanu: Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult / E greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, acest lucru trebuie să se schimbe # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor şi acestea nu vor fi introduse în pachetul... G4Media.ro.
20:20
Estonia denunţă încălcarea spaţiului său aerian de către un elicopter rusesc: „A treia încălcare de acest fel din acest an” # G4Media
Ministerul estonian de Externe a anunţat luni că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei pentru a protesta faţă de încălcarea, cu o... G4Media.ro.
20:20
Peste 1,7 milioane de români vulnerabili nu au aplicat pentru ajutorul la factura de energie. Mulți nu știu cum să se înscrie # G4Media
Interesul pentru sprijinul de 50 de lei acordat de stat pentru plata facturilor la electricitate este mic. Doar 380.000 din peste 2 milioane de consumatori... G4Media.ro.
20:00
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a confirmat mobilizarea a 25.000 de membri ai forţelor armate în statele situate la frontiera cu Columbia şi la ieşirile maritime,... G4Media.ro.
20:00
Curtea Supremă a SUA îi dă câștig de cauză lui Trump privind raidurile agresive împotriva imigrației # G4Media
Curtea Supremă a Statelor Unite a susținut din nou, luni, abordarea dură a președintelui Donald Trump față de imigrație, permițând agenților federali să continue raidurile... G4Media.ro.
20:00
Un bărbat din Germania rămas blocat într-un lift a fost eliberat după patru zile fără hrană, apă sau posibilitatea de a cere ajutor/ Totul s-a petrecut în casa bărbatului care locuia singur # G4Media
Un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani a fost eliberat recent dintr-un lift defect, în nordul Germaniei, după ce a rămas blocat timp... G4Media.ro.
Acum 4 ore
19:50
Renault a prezentat a șasea generație Clio / Design nou, motor hibrid de 160 CP și tehnologii extinse de siguranță # G4Media
Renault a lansat oficial a șasea generație a modelului Clio, unul dintre cele mai cunoscute hatchback-uri din Europa. Din 1990 și până astăzi, Clio a... G4Media.ro.
19:50
Sondaj INSCOP: 52,4% dintre români consideră că apartenenţa României la UE nu limitează prea mult independenţa naţională # G4Media
Un procent de 52,4% dintre români sunt de părere că apartenenţa României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independenţa naţională, în timp ce 38,1%... G4Media.ro.
19:40
Ghidul stăpânului responsabil: 20 de alimente pe care câinele tău nu trebuie să le mănânce niciodată. Sunt otrăvitoare # G4Media
În timp ce savurezi cina, câinele te imploră din privire să-i dai o bucățică din farfurie. Deși tentația e mare, trebuie să fii atent: multe alimente pe... G4Media.ro.
19:40
Daniel David: Trebuie să fim atenţi la comasări, unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune / Cred că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, despre măsurile pe viitor, că trebuie regândit bugetul pe anul viitor şi trebuie să fie atenţi la comasările... G4Media.ro.
19:30
ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer directorului general Romsilva rezilierea contractului care a deschis drumul forestier pentru trafic auto în Pădurea Băneasa # G4Media
Mai multe ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer directorului general Romsilva, Jean Vişan, rezilierea contractului prin care a fost deschis drumul forestier pentru trafic auto... G4Media.ro.
19:30
De la Imperiul Otoman la tacos al pastor: cum a cucerit carnea la rotisor lumea întreagă / Chef: „Dönerul a trecut de la mâncare de stradă la mâncare de restaurant” # G4Media
Chiar și în zilele libere, Raul Morales este recunoscut de fani. Într-o vizită recentă la Universal Studios Hollywood, proprietarul Taqueria Vista Hermosa din Los Angeles... G4Media.ro.
19:20
Justiţia americană confirmă în apel condamnarea lui Trump la plata a 83 de milioane de dolari pentru defăimare # G4Media
O curte de apel din New York a confirmat luni o decizie anterioară pronunţată împotriva preşedintelui american Donald Trump, prin care acesta fusese condamnat să-i... G4Media.ro.
19:20
Scorpions revin la București cu turneul aniversar „Coming Home” – 60 de ani de istorie rock # G4Media
Pe 11 septembrie 2025, Romexpo devine capitala mondială a rockului. Legenda hard rock-ului german, Scorpions, revine în România pentru un concert aniversar din cadrul turneului... G4Media.ro.
19:10
Premierul ungar Viktor Orban a sugerat transformarea structurii Uniunii Europene într-una a cercurilor concentrice şi a estimat că, în lipsa unor schimbări, bugetul multianual al... G4Media.ro.
19:10
Exporturile de arme ale Franței au însumat 21,6 miliarde de euro în 2024, ‘a doua cea mai bună performanţă istorică’ # G4Media
Exporturile de arme ale Franţei s-au cifrat la 21,6 miliarde de euro în 2024, ‘a doua cea mai bună performanţă istorică’, într-un context marcat de... G4Media.ro.
18:50
Ministerul Justiției lansează un proces de consultare în legătură cu înăsprirea cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor de femicid # G4Media
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că lansează un proces de consultare în legătură cu înăsprirea cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor... G4Media.ro.
18:40
VIDEO EXCLUSIV Ministrul Apărării: Vom obține o sumă consistentă prin instrumentul SAFE de înzestrare militară. Comisia ne-ar fi dat mai mult dacă nu aveam deficit / România vrea să finanțeze prin mecanism două nave de patrulare, IFV-uri, arme de asalt, drone și infrastructură # G4Media
România va primi „o sumă consistentă” prin mecanismul european SAFE, destinat susținerii investițiilor și achizițiilor în domeniul apărării. Țara noastră ar fi primit mai mulți... G4Media.ro.
18:30
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga va efectua săptămâna aceasta o vizită la Budapesta, „dacă totul merge bine”, a anunţat luni la o conferinţă de... G4Media.ro.
18:20
Salate cu fructe de vară – ultimele zile în care ne putem bucura de ele/ Salată cu rucola, valeriană, pepene galben, jamon și brânză de capră # G4Media
Pentru a ne bucura de ultimele zile cu temperaturi de vară și de ultimele fructe ale verii câteva salate sunt exact ce avem nevoie. Astăzi... G4Media.ro.
18:00
BREAKING Fostul director adjunct al spionajului din R.Moldova, acuzat de DIICOT că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României” / Două întâlniri ar fi avut loc la Budapesta / Alexandru Bălan va fi adus la audieri la București (surse) # G4Media
Fostul director adjunct al spionajului din R.Moldova, Alexandru Bălan, este adus la București pentru audieri, potrivit surselor G4Media. DIICOT a anunțat, într-un comunicat, că un... G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:50
Câinii ne uimesc din nou. Un experiment științific dezvăluie cât de puternică este memoria câinilor, de fapt # G4Media
Câinii au o capacitate uimitoare de a-și aminti numele jucăriilor chiar și după ce nu le-au mai văzut doi ani, arată un studiu realizat la... G4Media.ro.
17:50
Atenţionare de călătorie a Ministerului de Externe: Grevă generală anunțată în Franţa pentru miercuri # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză că sindicatele din transporturile publice în comun (La... G4Media.ro.
17:30
VIDEO „Foame” mare de date în dezvoltarea de AI pentru domeniul militar / CEO de companie românească: Accesul la date este dificil. La unele sisteme, poți aștepta chiar și un an # G4Media
Oricine poate face în garaj o dronă de atac de 500 de dolari, dar este mai greu ca cineva să facă un dispozitiv care să... G4Media.ro.
17:30
VIDEO Cea mai veche școală bulgară din lume care funcționează neîntrerupt, de la Dudeștii Vechi (Timiș), extinsă și dotată cu aproape 3,5 milioane de euro / Vicepreședintele Republicii Bulgaria, prezent în prima zi de școală # G4Media
Localitatea Dudeștii Vechi, județul Timiș, a fost în sărbătoare în prima zi de școală. Odată cu aniversarea a 280 de ani de învățământ continuu în... G4Media.ro.
17:30
Ucraina le cere aliaţilor să răspundă atacului rus ce a atins şi sediul guvernului / Noi sancţiuni europene sunt aşteptate vineri # G4Media
Cel mai amplu atac rusesc cu drone asupra Ucrainei de la începutul războiului a atins duminică şi sediul guvernului de la Kiev, situaţie ce a... G4Media.ro.
17:30
Prinţul Harry a venit la Windsor pentru a depune flori la mormântul reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani / Nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai # G4Media
Prinţul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori şi a adus un... G4Media.ro.
17:30
Concerte gratuite în Ţinutul Sării, menite să contribuie la revitalizarea turismului, după inundarea Salinei Praid # G4Media
Mai multe concerte de amploare vor avea loc, în această toamnă, în Ţinutul Sării, ca parte a unei iniţiative de redefinire a turismului din Praid,... G4Media.ro.
17:30
Cucerirea Ucrainei ar fi „doar un început” pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărui atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense... G4Media.ro.
17:20
Reuters: ASML devine cel mai mare acționar al Mistral AI după o investiție de 1,5 miliarde de dolari # G4Media
ASML, furnizorul olandez de echipamente avansate pentru fabricarea cipurilor, urmează să devină cel mai mare acționar al companiei franceze de inteligență artificială Mistral AI, în... G4Media.ro.
17:20
Un fost primar din Japonia vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local # G4Media
Un primar care a demisionat după ce a fost vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local într-un oraş din... G4Media.ro.
17:20
Lance Stroll a oferit după Marele Premiu al Italiei unul dintre cele mai ciudate interviuri din istoria recentă a Formulei 1. Pilotul celor de la... G4Media.ro.
17:10
Alimentația intuitivă înseamnă să-ți asculți semnalele naturale pe care le transmite corpul tău, raportat la mâncare – foame, sațietate, pofte și preferințe – și să... G4Media.ro.
17:10
Sindicatele din administrația publică îi solicită premierului să le invite la negocieri pe subiectul reducerii masive de posturi și amenință cu greva generală # G4Media
Cele mai importante federații sindicale din România îî cer lui Ilie Bolojan să le invite la discuții pe marginea proiectului de lege ce vizează reducerea... G4Media.ro.
17:00
Marea Britanie ar putea reduce vizele pentru ţările care nu acceptă returnările de migranţi # G4Media
Marea Britanie ar putea să reducă numărul de vize acordate ţărilor care nu acceptă returnarea migranţilor fără drept de a rămâne pe teritoriul său, a... G4Media.ro.
17:00
Apelul lui Marine Le Pen în procesul care i-a adus interdicţia de a candida la alegerile prezidenţiale din Franța din 2027 se va judeca între 13 ianuarie şi 12 februarie 2026 # G4Media
Mult aşteptatul proces în apel în cazul asistenţilor de la Parlamentul European ai fostului Front Naţional, în prezent Reuniunea Naţională (RN), partidul lui Marine Le... G4Media.ro.
17:00
Procurori: Atacul extremiștilor de dreapta asupra unei trupe rock a fost investigat cu celeritate / Precizările vin după o dezvăluire G4Media.ro # G4Media
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 susține, într-un comunicat emis luni, că a acționat cu celeritate în ce privește ancheta privind atacul extremiștilor de... G4Media.ro.
17:00
China se opune creării unei liste negre a ţărilor în care americanii sunt ţinuţi închişi pe nedrept în opinia Washingtonului # G4Media
Beijingul a declarat luni că se opune „ferm” creării de către Statele Unite a unei liste negre a ţărilor în care americanii sunt ţinuţi închişi... G4Media.ro.
16:50
Deputata Andreea-Firuţa Neacşu (ex-AUR) a informat luni plenul Camerei Deputaţilor că va activa ca deputat afiliat la grupul parlamentar al PNL. Anunţul a fost făcut... G4Media.ro.
16:50
Încrederea investitorilor în economia zonei euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie # G4Media
Încrederea investitorilor în zona euro s-a deteriorat semnificativ în septembrie, reducând speranţa unei redresări a economiei, arată rezultatele unui studiu publicat luni luni, transmite agenția... G4Media.ro.
16:50
Ministrul Finanţelor, discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale: Lucrǎm la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului şi o mai bună comunicare între ministere # G4Media
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că a avut discuţii cu reprezentanţii Bǎncii Mondiale, el anunţând că lucrează la o nouă platformă bugetară, pentru... G4Media.ro.
16:30
Cătălin Drulă: „Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureștenilor” / „Acceptați provocarea? Vă scot în București pentru a afla părerea oamenilor?” # G4Media
Cătălin Drulă (USR) îl invită pe liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la o plimbare în București pentru a afla părerea oamenilor despre organizarea de... G4Media.ro.
