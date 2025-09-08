„Dosarele Boris”: O scurgere de informații dezvăluie modul în care fostul premier al Marii Britanii a folosit funcția publică pentru a gestiona interese comerciale private (The Guardian)
G4Media, 8 septembrie 2025 22:50
Un set de date scurse din biroul privat al lui Boris Johnson dezvăluie cum fostul prim-ministru a profitat de contactele și influența dobândite în funcție,... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
23:20
VIDEO | Povestea lui Canelo, câinele care a așteptat 12 ani în fața spitalului, fără să știe că stăpânul său murise. „Hachiko al Spaniei” a inspirat un film de animație # G4Media
Canelo, câinele din orașul spaniol Cádiz, a devenit un simbol mondial al loialității după ce a așteptat neclintit, timp de 12 ani, la ușa spitalului... G4Media.ro.
Acum o oră
22:50
„Dosarele Boris”: O scurgere de informații dezvăluie modul în care fostul premier al Marii Britanii a folosit funcția publică pentru a gestiona interese comerciale private (The Guardian) # G4Media
Un set de date scurse din biroul privat al lui Boris Johnson dezvăluie cum fostul prim-ministru a profitat de contactele și influența dobândite în funcție,... G4Media.ro.
22:30
Reportaj | Bozcaada (Tenedos), insula unde strugurii scriu povestea vinului încă de pe vremea lui Homer/ Istoria vinificației Bozcaada datează de peste 4.000 de ani # G4Media
Celebrul istoric grec Herodot a caracterizat insula printr-o simplă afirmație: „Dumnezeu a creat Bozcaada pentru ca oamenii ei să poată trăi mult”. Și tind să... G4Media.ro.
22:30
Ciolacu, despre Guvernul Bolojan: Dacă cumva au prezentat această apocalipsă ca să vindem Hidroelectrica, Nuclearelectrica, CEC-ul, Portul Constanța, PSD nu mai are ce să caute în această coaliție / Dar repet, România nu își permite în acest moment o criză politică # G4Media
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu susține că România poate intra în incapacitate de plată doar din cauza unei crize politice prelungite și crede că în... G4Media.ro.
22:30
Preşedintele UDMR: Deficitul trebuie redus în cinci, şase ani / În acest an mai jos de 8% nu putem # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că România trebuie să reducă deficitul în cinci, şase ani şi a explicat că în acest an el nu... G4Media.ro.
Acum 2 ore
22:20
1.500 de actori şi regizori anunţă boicotarea instituţiilor israeliene, acuzate de implicare în ”genocidul” din Gaza # G4Media
Aproximativ 1.500 de actori, regizori şi profesionişti internaţionali din domeniul cinematografiei, printre care Olivia Colman, Javier Bardem şi Mark Ruffalo, au anunţat că vor înceta... G4Media.ro.
22:20
Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova reținut de autorități pe Aeroportul din Timișoara, ar fi trebuit să conferențieze la Universitatea de Vest # G4Media
Alexandru Bălan era invitat la masa rotundă „Parcursul pro-european al Republicii Moldova” de marți, 9 septembrie, de la Universitatea de Vest din Timișoara. ”Timișoara este un... G4Media.ro.
22:00
Marcel Ciolacu: „Problema României nu sunt cheltuielile, e o minciună. Problema sunt veniturile, avem venituri ca Malta” / Fostul premier PSD i-a „dat dreptate” președintelui Nicușor Dan de două ori în emisiune la RTV # G4Media
„Problema României nu sunt cheltuielile, e o minciună. Problema sunt veniturile, avem venituri ca Malta”, a susținut fostul premier Marcel Ciolacu luni seara, în emisiune... G4Media.ro.
21:50
SpaceX nu mai poate fi singura forță în spațiu / Rachetele Neutron și New Glenn pregătesc sfârșitul monopolului Falcon 9 # G4Media
Industria spațială privată se află la un punct de cotitură. Rocket Lab și Blue Origin pregătesc lansări care ar putea diminua dominația SpaceX pe piața... G4Media.ro.
21:40
Cea mai veche dovadă că pisicile știu să facă „biscuiți”, descoperită pe un vas de lut de acum 1200 de ani # G4Media
În urmă cu aproximativ 1.200 de ani, în Ierusalimul aflat sub stăpânirea Califatului Abbasid, o pisică și-a lăsat amprenta în istorie într-un mod cu totul neașteptat. Când... G4Media.ro.
21:40
Pîslaru: Sunt în negocieri pentru ca Via Transilvanica să beneficieze de o finanţare de 6-7 milioane de euro, prin granturile SEE şi Norvegiene # G4Media
Via Transilvanica ar putea să beneficieze de o finanţare de 6 – 7 milioane de euro din Granturile Spaţiului Economic European şi Norvegiene 2021- 2028... G4Media.ro.
21:30
Incendiu la locomotiva unui tren de călători pe ruta Suceava-Botoşani / Cele 12 persoane aflate în garnitură au reuşit să iasă la timp # G4Media
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava-Botoşani şi care se afla în zona localităţii Leorda,... G4Media.ro.
Acum 4 ore
21:20
Ilie Bolojan: Economiile reprezintă cam 10% din bugetul educației / Vom da cifre exacte la o lună de zile # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seara la TVR că economiile realizate prin pachetul doi de măsuri reprezintă cam 10% din bugetul educației. ”Vom da... G4Media.ro.
21:10
Cota de piață a Tesla în SUA scade la cel mai redus nivel din 2017 / Linia de modele învechită și competiția tot mai acerbă afectează vânzările # G4Media
Cota de piață a Tesla în Statele Unite a coborât în august la 38% din totalul vânzărilor de vehicule electrice, cel mai scăzut nivel din... G4Media.ro.
20:50
Franța, în criză politică profundă după ce guvernul condus de Francois Bayrou a căzut la votul de încredere din Adunarea Națională # G4Media
Votul a fost de 194 – 364 din 574, cu 16 deputați care nu au participat la vot. Premierul Bayrou nu a reunit în favoarea... G4Media.ro.
20:50
Franţa şi Germania propun noi sancţiuni europene împotriva Rusiei, care să vizeze şi compania Lukoil (surse AFP) # G4Media
Franţa şi Germania propun ca Uniunea Europeană să vizeze Lukoil, o companie petrolieră rusă prezentă în Europa, precum şi alţi actori din afara UE care... G4Media.ro.
20:30
Ionuţ Moşteanu: Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult / E greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, acest lucru trebuie să se schimbe # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor şi acestea nu vor fi introduse în pachetul... G4Media.ro.
20:20
Estonia denunţă încălcarea spaţiului său aerian de către un elicopter rusesc: „A treia încălcare de acest fel din acest an” # G4Media
Ministerul estonian de Externe a anunţat luni că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei pentru a protesta faţă de încălcarea, cu o... G4Media.ro.
20:20
Peste 1,7 milioane de români vulnerabili nu au aplicat pentru ajutorul la factura de energie. Mulți nu știu cum să se înscrie # G4Media
Interesul pentru sprijinul de 50 de lei acordat de stat pentru plata facturilor la electricitate este mic. Doar 380.000 din peste 2 milioane de consumatori... G4Media.ro.
20:00
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a confirmat mobilizarea a 25.000 de membri ai forţelor armate în statele situate la frontiera cu Columbia şi la ieşirile maritime,... G4Media.ro.
20:00
Curtea Supremă a SUA îi dă câștig de cauză lui Trump privind raidurile agresive împotriva imigrației # G4Media
Curtea Supremă a Statelor Unite a susținut din nou, luni, abordarea dură a președintelui Donald Trump față de imigrație, permițând agenților federali să continue raidurile... G4Media.ro.
20:00
Un bărbat din Germania rămas blocat într-un lift a fost eliberat după patru zile fără hrană, apă sau posibilitatea de a cere ajutor/ Totul s-a petrecut în casa bărbatului care locuia singur # G4Media
Un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani a fost eliberat recent dintr-un lift defect, în nordul Germaniei, după ce a rămas blocat timp... G4Media.ro.
19:50
Renault a prezentat a șasea generație Clio / Design nou, motor hibrid de 160 CP și tehnologii extinse de siguranță # G4Media
Renault a lansat oficial a șasea generație a modelului Clio, unul dintre cele mai cunoscute hatchback-uri din Europa. Din 1990 și până astăzi, Clio a... G4Media.ro.
19:50
Sondaj INSCOP: 52,4% dintre români consideră că apartenenţa României la UE nu limitează prea mult independenţa naţională # G4Media
Un procent de 52,4% dintre români sunt de părere că apartenenţa României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independenţa naţională, în timp ce 38,1%... G4Media.ro.
19:40
Ghidul stăpânului responsabil: 20 de alimente pe care câinele tău nu trebuie să le mănânce niciodată. Sunt otrăvitoare # G4Media
În timp ce savurezi cina, câinele te imploră din privire să-i dai o bucățică din farfurie. Deși tentația e mare, trebuie să fii atent: multe alimente pe... G4Media.ro.
19:40
Daniel David: Trebuie să fim atenţi la comasări, unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune / Cred că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, despre măsurile pe viitor, că trebuie regândit bugetul pe anul viitor şi trebuie să fie atenţi la comasările... G4Media.ro.
19:30
ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer directorului general Romsilva rezilierea contractului care a deschis drumul forestier pentru trafic auto în Pădurea Băneasa # G4Media
Mai multe ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer directorului general Romsilva, Jean Vişan, rezilierea contractului prin care a fost deschis drumul forestier pentru trafic auto... G4Media.ro.
19:30
De la Imperiul Otoman la tacos al pastor: cum a cucerit carnea la rotisor lumea întreagă / Chef: „Dönerul a trecut de la mâncare de stradă la mâncare de restaurant” # G4Media
Chiar și în zilele libere, Raul Morales este recunoscut de fani. Într-o vizită recentă la Universal Studios Hollywood, proprietarul Taqueria Vista Hermosa din Los Angeles... G4Media.ro.
Acum 6 ore
19:20
Justiţia americană confirmă în apel condamnarea lui Trump la plata a 83 de milioane de dolari pentru defăimare # G4Media
O curte de apel din New York a confirmat luni o decizie anterioară pronunţată împotriva preşedintelui american Donald Trump, prin care acesta fusese condamnat să-i... G4Media.ro.
19:20
Scorpions revin la București cu turneul aniversar „Coming Home” – 60 de ani de istorie rock # G4Media
Pe 11 septembrie 2025, Romexpo devine capitala mondială a rockului. Legenda hard rock-ului german, Scorpions, revine în România pentru un concert aniversar din cadrul turneului... G4Media.ro.
19:10
Premierul ungar Viktor Orban a sugerat transformarea structurii Uniunii Europene într-una a cercurilor concentrice şi a estimat că, în lipsa unor schimbări, bugetul multianual al... G4Media.ro.
19:10
Exporturile de arme ale Franței au însumat 21,6 miliarde de euro în 2024, ‘a doua cea mai bună performanţă istorică’ # G4Media
Exporturile de arme ale Franţei s-au cifrat la 21,6 miliarde de euro în 2024, ‘a doua cea mai bună performanţă istorică’, într-un context marcat de... G4Media.ro.
18:50
Ministerul Justiției lansează un proces de consultare în legătură cu înăsprirea cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor de femicid # G4Media
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că lansează un proces de consultare în legătură cu înăsprirea cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor... G4Media.ro.
18:40
VIDEO EXCLUSIV Ministrul Apărării: Vom obține o sumă consistentă prin instrumentul SAFE de înzestrare militară. Comisia ne-ar fi dat mai mult dacă nu aveam deficit / România vrea să finanțeze prin mecanism două nave de patrulare, IFV-uri, arme de asalt, drone și infrastructură # G4Media
România va primi „o sumă consistentă” prin mecanismul european SAFE, destinat susținerii investițiilor și achizițiilor în domeniul apărării. Țara noastră ar fi primit mai mulți... G4Media.ro.
18:30
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga va efectua săptămâna aceasta o vizită la Budapesta, „dacă totul merge bine”, a anunţat luni la o conferinţă de... G4Media.ro.
18:20
Salate cu fructe de vară – ultimele zile în care ne putem bucura de ele/ Salată cu rucola, valeriană, pepene galben, jamon și brânză de capră # G4Media
Pentru a ne bucura de ultimele zile cu temperaturi de vară și de ultimele fructe ale verii câteva salate sunt exact ce avem nevoie. Astăzi... G4Media.ro.
18:00
BREAKING Fostul director adjunct al spionajului din R.Moldova, acuzat de DIICOT că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus, „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României” / Două întâlniri ar fi avut loc la Budapesta / Alexandru Bălan va fi adus la audieri la București (surse) # G4Media
Fostul director adjunct al spionajului din R.Moldova, Alexandru Bălan, este adus la București pentru audieri, potrivit surselor G4Media. DIICOT a anunțat, într-un comunicat, că un... G4Media.ro.
17:50
Câinii ne uimesc din nou. Un experiment științific dezvăluie cât de puternică este memoria câinilor, de fapt # G4Media
Câinii au o capacitate uimitoare de a-și aminti numele jucăriilor chiar și după ce nu le-au mai văzut doi ani, arată un studiu realizat la... G4Media.ro.
17:50
Atenţionare de călătorie a Ministerului de Externe: Grevă generală anunțată în Franţa pentru miercuri # G4Media
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Franceză că sindicatele din transporturile publice în comun (La... G4Media.ro.
17:30
VIDEO „Foame” mare de date în dezvoltarea de AI pentru domeniul militar / CEO de companie românească: Accesul la date este dificil. La unele sisteme, poți aștepta chiar și un an # G4Media
Oricine poate face în garaj o dronă de atac de 500 de dolari, dar este mai greu ca cineva să facă un dispozitiv care să... G4Media.ro.
17:30
VIDEO Cea mai veche școală bulgară din lume care funcționează neîntrerupt, de la Dudeștii Vechi (Timiș), extinsă și dotată cu aproape 3,5 milioane de euro / Vicepreședintele Republicii Bulgaria, prezent în prima zi de școală # G4Media
Localitatea Dudeștii Vechi, județul Timiș, a fost în sărbătoare în prima zi de școală. Odată cu aniversarea a 280 de ani de învățământ continuu în... G4Media.ro.
17:30
Ucraina le cere aliaţilor să răspundă atacului rus ce a atins şi sediul guvernului / Noi sancţiuni europene sunt aşteptate vineri # G4Media
Cel mai amplu atac rusesc cu drone asupra Ucrainei de la începutul războiului a atins duminică şi sediul guvernului de la Kiev, situaţie ce a... G4Media.ro.
17:30
Prinţul Harry a venit la Windsor pentru a depune flori la mormântul reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei moarte se împlinesc trei ani / Nu a mai fost în Marea Britanie din luna mai # G4Media
Prinţul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori şi a adus un... G4Media.ro.
17:30
Concerte gratuite în Ţinutul Sării, menite să contribuie la revitalizarea turismului, după inundarea Salinei Praid # G4Media
Mai multe concerte de amploare vor avea loc, în această toamnă, în Ţinutul Sării, ca parte a unei iniţiative de redefinire a turismului din Praid,... G4Media.ro.
17:30
Cucerirea Ucrainei ar fi „doar un început” pentru Rusia lui Vladimir Putin, ale cărui atacuri hibride împotriva Germaniei sunt „din ce în ce mai intense... G4Media.ro.
Acum 8 ore
17:20
Reuters: ASML devine cel mai mare acționar al Mistral AI după o investiție de 1,5 miliarde de dolari # G4Media
ASML, furnizorul olandez de echipamente avansate pentru fabricarea cipurilor, urmează să devină cel mai mare acționar al companiei franceze de inteligență artificială Mistral AI, în... G4Media.ro.
17:20
Un fost primar din Japonia vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local # G4Media
Un primar care a demisionat după ce a fost vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local într-un oraş din... G4Media.ro.
17:20
Lance Stroll a oferit după Marele Premiu al Italiei unul dintre cele mai ciudate interviuri din istoria recentă a Formulei 1. Pilotul celor de la... G4Media.ro.
17:10
Alimentația intuitivă înseamnă să-ți asculți semnalele naturale pe care le transmite corpul tău, raportat la mâncare – foame, sațietate, pofte și preferințe – și să... G4Media.ro.
17:10
Sindicatele din administrația publică îi solicită premierului să le invite la negocieri pe subiectul reducerii masive de posturi și amenință cu greva generală # G4Media
Cele mai importante federații sindicale din România îî cer lui Ilie Bolojan să le invite la discuții pe marginea proiectului de lege ce vizează reducerea... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.