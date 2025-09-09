Accident între un microbuz și o mașină la ieșire din Mangalia. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie / Trafic blocat în zonă
HotNews.ro, 9 septembrie 2025 08:20
Autorităţile din judeţul Constanţa au activat, marţi dimineață, Planul Roşu de Intervenţie, după un accident între un microbuz în care se aflau 10 oameni şi un autoturism, la ieșire din Mangalia spre Albești. Trei persoane…
Acum 10 minute
08:30
Americanii au rupt un important acord cu România și celelalte țări europene din mandatul lui Biden / Reacție: „Act unilateral de dezarmare” # HotNews.ro
Statele Unite au informat țările europene că se retrag din eforturile comune de combatere a dezinformării din partea țărilor precum Rusia, China și Iran, au declarat pentru Financial Times trei oficiali europeni care cunosc situația.…
08:30
Cum va fi vremea în următoarea lună: ANM anunță temperaturi mai calde decât e normal / Săptămâna când sunt ploi abundente # HotNews.ro
Temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite perioadei din calendar, în următoarele patru săptămâni. În același timp, sunt așteptate ploi abundente în zilele care urmează, însă spre finele lunii precipitațiile vor fi la un…
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:00
Putin l-a decorat cu „Ordinul Curajului” pe unul dintre deținătorii de valize nucleare din Rusia # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a acordat luni Ordinul Curajului generalului Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei și comandant al al războiului Rusiei în Ucraina, transmite Reuters. Gherasimov, unul dintre cei…
07:40
BYD va începe producția în Ungaria anul acesta, dar între timp a găsit o breșă pentru a scăpa de tarifele vamale din Europa # HotNews.ro
Chinezii de la BYD au descoperit o breșă în sistemul de tarife vamale pe care Uniunea Europeană l-a introdus de anul trecut pentru producătorii chinezi de automobile electrice. Primele mașini fără tarife vamale au fost…
Acum 2 ore
07:30
Când Apple va lansa marți noile modele de iPhone, analiștii spun că cea mai mare provocare va fi să treacă peste o altă lansare plictisitoare, întrucât producătorii concurenți au depășit-o în ceea ce privește integrarea…
07:20
VIDEO De ce nu va fi gata la timp singurul proiect rutier care se construiește pe Valea Prahovei și ar trebui să rezolve o parte din cozi. Cum arată acum # HotNews.ro
Un viaduct spectaculos, care pornește din DN1, supratraversează calea ferată și râul Prahova și continuă pe marginea unui deal, este unul din motivele pentru care Varianta de Ocolire Comarnic este în urmă la lucrări și…
07:20
Bolojan vrea creșterea vârstei de pensionare. Vârsta reală la care se pensionează românii și clasamentul în care suntem pe ultimul loc în UE # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus luni seara că România trebuie să crească vârsta de pensionare, altfel riscând să ajungem în situația de ne-sustenabilitate a sistemului de pensii. „Suntem în situația în care avem nevoie de…
07:10
REPORTAJ Cazul de succes al școlii dintr-un județ sărac, unde profesorii au atras fonduri europene ca să-i motiveze pe copii să termine cel puțin opt clase. „Să vadă că lumea poate fi și altfel decât cea a părinților lor” # HotNews.ro
În comuna Curcani, Călărași, localitate cu 5.300 de locuitori, din care 462 de oameni își caută de muncă, de regulă pe salariul minim, profesorii sărbătoresc la începutul școlii efectul muncii lor: au atras singuri fonduri…
07:00
În acest caz, nu sunt rușii sau chinezii. Cum pune statul român însuși în pericol principiile Constituției și democrația socială # HotNews.ro
Alegerile prezidențiale din România din 2024 au fost marcate de o intervenție externă concertată, desfășurată în principal prin platforme digitale precum TikTok, unde campanii de dezinformare și manipulare emoțională, coordonate din Rusia și China, au încercat…
06:40
O numesc hasbara. Adică „explicația”, din punctul de vedere al guvernului israelian, a evenimentelor din jur. Criticii o traduc drept propagandă. În timp de război este cunoscută ca fiind o armă. Una destul de scumpă,…
Acum 4 ore
06:30
La Bruxelles, datoria unei țări vecine stârnește îngrijorare. „Constatăm câteva mici derapaje” # HotNews.ro
În contextul internațional extrem de tensionat de la începutul lunii septembrie, criza politică ce zguduie Franța nu atrage poate, în mediile europene, toată atenția pe care ar fi meritat-o „în vremuri normale” căderea guvernului celei…
Acum 8 ore
01:00
Ofensivă majoră a rușilor într-o regiune a cărei capitală încă este liberă, dejucată. Anunț de la vârful armatei ucrainene # HotNews.ro
Forțele ruse intenționau să lanseze o ofensivă majoră în direcția regiunii Zaporojie, dar trupele Kievului au împiedicat operațiunea, a afirmat luni, 8 septembrie, comandantul suprem al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi. Declarația a venit după…
00:40
Semnătura lui Donald Trump, pe o felicitare cu aluzii sexuale către Jeffrey Epstein. Fotografia făcută publică de congresmenii democraţi # HotNews.ro
Democraţii din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au făcut publică, luni, o felicitare cu conotaţii sexuale adresată lui Jeffrey Epstein cu ocazia aniversării sale din 2003 și care a fost semnată, din câte se…
Acum 12 ore
00:20
1.500 de actori și regizori anunță boicotarea instituțiilor de film israeliene. „Răspundem apelului cineaștilor palestinieni” # HotNews.ro
Aproximativ 1.500 de actori, regizori și profesioniști internaționali din domeniul cinematografiei, printre care Olivia Colman, Javier Bardem și Mark Ruffalo, au anunțat că vor înceta colaborarea cu instituțiile de film israeliene pe care le acuză…
00:00
„Pentru prima dată”. Cu ce rachetă balistică au lovit rușii cladirea guvernului din Kiev, în cel mai amplu bombardament de la începutul războiului # HotNews.ro
Rusia a utilizat o rachetă balistică Iskander în atacul din weekend care a lovit o clădire din Kiev a guvernului ucrainean, a afirmat luni un înalt oficial din administrația președintelui Volodimir Zelenski, potrivit France Presse.…
8 septembrie 2025
23:40
Ministerul Justiţiei iniţiază o consultare privind posibile modificări la Codul penal pentru încadrarea unor fapte precum femicidul # HotNews.ro
Ministerul Justiţiei anunţă că iniţiază un proces de consultare privind necesitatea şi modalităţile de completare a cadrului normativ în privinţa infracţiunilor contra vieţii, inclusiv a situaţiilor de femicid. Potrivit Ministerului Justiţiei, o soluţie ar fi…
23:20
Reforma pensiilor magistraților „respectă” aspectele constituționale, afirmă Bolojan. Cum răspunde la întrebarea despre demisie în cazul în care CCR decide altceva # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră că prevederile din pachetul de reforme care privesc pensiile magistraților respectă aspectele ce țin de constituționalitate. Întrebat luni seară, într-un interviu la TVR, dacă va demisiona în cazul în care judecătorii…
23:10
Estimările lui Ilie Bolojan privind economia în anul 2026. „Nu poți evita o încetinire economică”. Ce spune despre Pachetul 3 # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la TVR, că este probabilă o încetinire a creșterii economice până la jumătatea anului viitor, însă crede că nu se va ajunge la o inflație cu două cifre. Ilie Bolojan…
22:50
Curtea Supremă a SUA susţine poziţia lui Trump în privinţa raidurilor agresive împotriva imigranţilor # HotNews.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a susţinut din nou, luni, abordarea dură a preşedintelui Donald Trump în materie de imigraţie, permiţând agenţilor să continue raidurile din sudul Californiei care vizează deportarea persoanelor pe baza rasei…
22:40
Răspunsul dat de premierul Bolojan nemulțumirilor lui Grindeanu. „Calculele că disputele ți-ar aduce voturi sunt greșite” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, referindu-se la relația dintre partidele din coaliție, că sunt greșite calculele potrivit cărora crearea unor dispute ar aduce voturi unora dintre aceste partide. Bolojan a făcut această afirmație după ce…
22:30
VIDEO „Materiale periculoase”. Alertă pe un terminal al celui mai aglomerat aeroport din Europa, care a fost închis și evacuat # HotNews.ro
Unul dintre cele patru terminale ale aeroportului Heathrow din Londra a fost evacuat luni, în timp ce pompierii au intervenit în ceea ce serviciile de urgență au catalogat drept „un posibil incident cu materiale periculoase”,…
22:10
Ilie Bolojan, despre propunerea PSD de eliminare a CASS pentru unele categorii: „Sună bine, dar creezi precedente”. Ce spune despre concediile de maternitate # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu pentru TVR, că este rezervat, de principiu, față de instituirea unor excepții la plata asigurărilor de sănătate pentru anumite categorii, așa cum a anunțat, luni, PSD. Social-democrații au…
22:00
UE pregătește al 19-lea pachet de sancţiuni contra Moscovei. Ce companie petrolieră rusă e vizată / Mesaj de la Kremlin: Nicio sancțiune nu va forța Rusia să-şi schimbe acțiunile în Ucraina # HotNews.ro
Franţa şi Germania propun ca Uniunea Europeană să vizeze Lukoil, o companie petrolieră rusă prezentă în Europa, precum şi alţi actori din afara UE care ajută Rusia să-şi vândă petrolul, în cel de-al 19-lea pachet…
22:00
Vizită „incognito” în România a președintelui unei importante țări din Europa Centrală. „În urmă cu două săptămâni, cineva a sunat la Primăria Craiova” # HotNews.ro
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a efectuat o vizită neoficială, ținută secretă, în Craiova, în urmă cu două săptămâni, a anunțat luni edilul orașului, Lia Olguța Vasilescu. „În urmă cu două săptămâni, cineva a sunat la…
21:30
Cum propune Viktor Orban transformarea Uniunii Europene. „UE a intrat deja într-o stare de dezintegrare” # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a sugerat transformarea structurii Uniunii Europene într-una a cercurilor concentrice şi a estimat că, în lipsa unor schimbări, bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 ar putea fi ultimul de acest…
21:10
Cadavru „găsit fără cap”. Al 19-lea director de top mort în condiții suspecte, în Rusia, de la începutul războiului # HotNews.ro
Alexey Sinitsyn, directorul general al producătorului de potasiu K-Potash Service, a fost găsit mort în apropiere de Kaliningrad, devenind astfel al 19-lea director al unei companii ruse de top care moare în circumstanțe misterioase de…
21:00
Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev a acuzat luni Finlanda vecină că urmează un curs de confruntare pentru un război împotriva Rusiei şi a cerut din nou guvernului finlandez să plătească Moscovei despăgubiri pentru al Doilea…
20:40
Premierul Franței a fost demis de Parlament. Francois Bayrou ceruse un vot de încredere pentru reforma bugetară # HotNews.ro
Parlamentul Franței nu i-a acordat premierului Francois Bayrou votul pe încredere pentru planul său de reduce datoria publică în creștere, ceea ce adâncește criza politică și îl pune pe președintele Emmanuel Macron în poziția de…
20:30
Guvernul revizuiește criteriile de încadrare în grad de handicap. „Am identificat probleme serioase” / Fraude şi nereguli constatate # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a anunţat că au fost identificate probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap, de la dosare incomplete şi documente falsificate, la încadrări abuzive…
20:20
România cumpără o corvetă ușoară din Turcia, de care armata are „mare nevoie”, și pentru care va plăti 223 de milioane de euro # HotNews.ro
Membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat aviz favorabil achiziționării unei corvete ușoare, dotată „cu echipament modern, interoperabil NATO”, de către Guvern din excedentul armatei turce, a anunțat luni ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care…
20:00
Ministrul Apărării, după reținerea bărbatului acuzat că spiona pentru Belarus: Spațiul est-european rămâne un teritoriu „de joacă” pentru Putin # HotNews.ro
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat luni seară că nu au existat discuții în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) despre eventuale scurgeri de informații, în contextul în care un fost ofițer…
20:00
„Marcel Ciolacu mi-a spus că-l doare în organul genital de deficit”, susține un fost ministru de Finanțe. Cum răspunde fostul premier # HotNews.ro
Marcel Boloș, fost ministru de Finanțe în primul guvern Ciolacu (iunie 2023 – decembrie 2024), a afirmat, într-o declarație pentru Antena 1, că l-a avertizat pe Marcel Ciolacu de mai multe ori privind deficitul bugetar…
Acum 24 ore
19:30
Donald Trump pierde procesul de defăimare intentat de scriitoarea E. Jean Carroll. Obligat să plătească daune de 83,3 milioane de dolari # HotNews.ro
O curte de apel din New York a confirmat luni condamnarea lui Donald Trump din primă instanţă la plata a 83,3 milioane de dolari către autoarea E. Jean Carroll pentru că a defăimat-o, pe fondul…
19:20
Giorgio Armani, comemorat într-o ceremonie privată de înmormântare. Regele modei italiene urmează să fie incinerat # HotNews.ro
Un grup restrâns de membri ai familiei, colegi și prieteni apropiați au participat luni la o ceremonie funerară privată pentru Giorgio Armani, legendarul designer de modă italian care a decedat săptămâna trecută la vârsta de…
19:10
SuperLiga: Atacantul Virgiliu Postolachi, transferat de la CFR Cluj la Universitatea Cluj # HotNews.ro
FC Universitatea Cluj şi CFR au ajuns la o înţelegere privind transferul atacantului Virgiliu Postolachi (25 de ani) la echipa „studenţilor”. Născut în Republica Moldova, la Edineţ, şi crescut în Franţa, vârful de 1,88 metri…
18:50
Al doilea exportator mondial de armament anunță încasări record din armele vândute în 2024. Cele mai multe au fost cumpărate de țări europene # HotNews.ro
Exporturile de arme ale Franţei s-au cifrat la 21,6 miliarde de euro în 2024, „a doua cea mai bună performanţă istorică”, într-un context marcat de războiul din Ucraina şi de creşterea explozivă a cheltuielilor militare…
18:50
Planul de cucerire al lui Putin „nu se va încheia cu Ucraina, ci va fi doar începutul”. Avertisment al șefului guvernului care vrea „cea mai puternică armată” din Europa # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat luni că „planul imperialist al președintelui rus Vladimir Putin nu se va încheia cu cucerirea Ucrainei, ci va fi doar începutul”, informează France Presse. Merz a declarat, în cadrul…
18:40
Trei ani de la moartea reginei Elizabeth a II-a. Prinţul Harry a venit la Windsor pentru a depune flori la mormântul bunicii sale # HotNews.ro
Prinţul Harry, care s-a stabilit în Statele Unite, a fost luni la Castelul Windsor, unde a depus o coroană de flori şi a adus un omagiu privat reginei Elizabeth a II-a, de la a cărei…
18:30
Cât au costat deplasările externe ale premierilor Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Ciolacu a zburat mai mult cu avionul militar decât generalul Ciucă. În date apare și un zbor de aproape 200.000 de euro # HotNews.ro
Într-un răspuns transmis către HotNews, Guvernul arată că transportul pentru deplasările foștilor prim-miniștri Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă a costat aproximativ 4 milioane de lei, adică aproximativ 800.000 de euro. Cei doi au zburat de…
18:20
La aproape două luni după ieșirea din închisoare, Elena Udrea dezvăluie că a fost audiată în dosarul lui Florian Coldea # HotNews.ro
Elena Udrea, fost ministru al Turismului, a declarat luni că a fost audiată în dosarul instrumentat de DNA în care fostul prim-adjunct al șefului SRI Florian Coldea a fost trimis în judecată. „Vă răspund doar…
18:10
Un suspect de trădare a fost reținut de către DIICOT. Anchetă cu sprijinul serviciilor de informații și procurorilor din șase țări # HotNews.ro
DIICOT a anunțat reținerea unui bărbat de 47 de ani, suspectat de trădare prin spionaj în favoarea KGB, serviciul de informații din Belarus. Suspectul a primit bani pentru informațiile secrete oferite autorităților de la Minsk.…
18:00
Președintele rus Vladimir Putin a cerut luni Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus) să denunțe Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante. Putin a depus un proiect…
17:50
Salman Rushdie va lansa o nouă carte, prima sa operă de ficțiune după atacul grav care l-a desfigurat # HotNews.ro
Salman Rushdie va lansa în curând o colecție de nuvele și povestiri – prima sa carte de ficțiune publicată de când a fost înjunghiat de mai multe ori și spitalizat în 2022 în urma unui…
17:40
Cristian Tudor Popescu, după finala US Open: Credeam că poporul american a damblagit de tot sub Magaoaia Trump # HotNews.ro
„O singură data m-am mai bucurat ca aseară la auzul huiduielilor pe o arenă de tenis. Atunci, în anii ’90, Năstase, Adrian, nu Ilie, a dat buzna pe Central, în turneul Țiriac-Năstase Trophy, în toiul…
17:40
Indignare în Japonia. Un fost primar cu 99 de acuzații de hărțuire sexuală a fost ales consilier local # HotNews.ro
Un primar care a demisionat după ce a fost vizat de 99 de acuzaţii de hărţuire sexuală a fost ales consilier local într-un oraş din Japonia, au anunţat luni oficiali locali, stârnind furie şi stupefacţie…
17:30
De la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online, astfel că angajatorii mai au la dispoziție câteva zile pentru a se înregistra în noul Registru general de evidență a salariaților, pentru a nu risca amenzi.
17:10
Rușii au superioritate numerică chiar și de 6 la 1 pe front, arată bilanțul generalului Sîrskîi, și folosesc o nouă tactică pentru a înainta # HotNews.ro
Rusia are pe linia frontului cel puţin „de trei ori mai multe” forţe şi resurse decât Ucraina şi foloseşte tactica avansării „târâş”, a afirmat luni comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, potrivit AFP. „În…
17:10
Donald Trump, mesaj pentru Chișinău: „O Moldovă în pace este esențială pentru securitatea regională” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că apreciază parteneriatul SUA cu Chişinăul şi a spus că o „Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”. Declaraţia a fost făcută cu ocazia primirii la Casa Albă…
17:00
Sindicatele din educație, după întâlnirea cu Nicușor Dan: „Vom continua protestele până la atingerea obiectivelor. Greva generală nu este exclusă” # HotNews.ro
Liderii sindicali din educație au anunțat, luni, la capătul a șase ore de miting și după discuții cu președintele Nicușor Dan, că protestele vor continua: „Profesorii nu vor renunța la presiune până când obiectivele nu…
