Locuitorii unui bloc din Germania au chemat poliția să investigheze cine sună neîncetat noaptea la sonerie: S-a dovedit a fi un melc

G4Media, 9 septembrie 2025 08:20

Locuitorii unui bloc din Bavaria au chemat poliţia pentru a investiga cine sună neîncetat la soneria lor târziu în noapte, dar au fost surprinşi să...   G4Media.ro.

Acum 10 minute
08:30
VIDEO Gafa zilei în tenis: Sabalenka l-a confundat în direct la tv pe Alcaraz cu marele său rival, Sinner G4Media
Campioni la US Open, ediția din 2025, Aryna Sabalenka și Carlos Alcaraz au participat împreună la o emisiune găzduită de NBC News. În timpul discuției,...   G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:20
Locuitorii unui bloc din Germania au chemat poliția să investigheze cine sună neîncetat noaptea la sonerie: S-a dovedit a fi un melc G4Media
Locuitorii unui bloc din Bavaria au chemat poliţia pentru a investiga cine sună neîncetat la soneria lor târziu în noapte, dar au fost surprinşi să...   G4Media.ro.
08:20
Premierul Bolojan: Dacă nu creștem vârsta de pensionare în general, la toate categoriile inclusiv în zona de pensii speciale, vom ajunge într-o situaţie de nesustenabilitate a sistemului de pensii / Vârsta standard de pensionare este în România de 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seara, într-un interviu la TVR, că vârsta de pensionare trebuie să crească „la toate categoriile, inclusiv în zona de...   G4Media.ro.
08:10
Temperaturi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei, în următoarele patru săptămâni, anunță meteorologii G4Media
Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 – 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei. După prima săptămână cu...   G4Media.ro.
Acum o oră
07:40
Plan roșu de intervenție în județul Constanța: Accident în care este implicat un microbuz cu 15 pasageri / O persoană posibil încarcerată G4Media
Planul roșu de intervenție a fost activat marți dimineața în județul Constanța. Un accident între un microbuz și un autoturism a avut loc la ieșire...   G4Media.ro.
07:40
Miliardarii promit orașe în cosmos, dar știința spune cu totul altceva / De ce viața în spațiu este aproape imposibilă G4Media
Miliardarii ne fac să credem că avem toată tehnologia necesară pentru a ne stabili pe Lună și pe Marte, în timp ce vedetele pop se...   G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:30
Exclusiv | Interviu cu Mircea Radu: ,,Studiile arată că persoanele cu animale de companie au tensiune arterială mai mică și un nivel redus de colesterol.’’ Despre dorințe, pisici și iubirea sinceră a animalelor (VIDEO) G4Media
Mircea Radu, cunoscutul realizator TV, ne-a vorbit despre relația sa cu animalele de companie și despre cum acestea influențează viața de zi cu zi. Deși...   G4Media.ro.
07:30
Institutul pentru Studiul Războiului: Rusia nu poate menţine ritmul de producţie al dronelor Shahed fără componente chinezeşti G4Media
Rusia continuă să crească producţia de drone cu rază lungă de acţiune, în parte datorită sprijinului din partea Republicii Populare Chineze. Potrivit Ukrinform, acest lucru...   G4Media.ro.
07:20
„O reţea de informaţii belarusă se construia în Europa”: Cehia expulzează un diplomat bielorus pentru presupus spionaj în cazul investigat şi de România G4Media
Republica Cehă va expulza un diplomat belarus pe care îl acuză de spionaj, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe de la Praga, cazul având legătură...   G4Media.ro.
07:20
Nepalul ridică interdicţia privind reţelele sociale după ce 19 persoane au fost ucise în timpul protestelor G4Media
Nepalul a ridicat interdicţia privind reţelele sociale după ce aceasta a dus la ciocniri între protestatari şi poliţie, soldate cu cel puţin 19 morţi, relatează...   G4Media.ro.
07:10
Democraţii din Congres fac publică o felicitare către Jeffrey Epstein cu aluzii sexuale, care ar avea semnătura lui Donald Trump / Preşedintele a negat G4Media
Democraţii din Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanţilor au făcut publică, luni, o felicitare cu conotaţii sexuale adresată lui Jeffrey Epstein cu ocazia aniversării sale...   G4Media.ro.
07:10
Stânga câştigă la mustață alegerile parlamentare din Norvegia, după o campanie electorală marcată de ascensiunea dreptei populiste G4Media
Stânga condusă de premierul laburist s a câştigat luni la mică diferenţă alegerile parlamentare din Norvegia, marcate de ascensiunea dreptei populiste anti-imigraţie, potrivit proiecţiilor televiziunilor...   G4Media.ro.
07:00
Bacon, ouă și brânză la tavă, un mic dejun ușor de pregătit și sățios, o masă completă și consistentă G4Media
Un sandwich cu bacon, ouă și brânză este o alegere clasică pentru micul dejun. Totuși, există o variantă și mai simplă, care aduce aceleași arome....   G4Media.ro.
07:00
Tenismenul britanic Jack Draper, locul 7 ATP, a anunţat că nu va mai juca până la finalul sezonului G4Media
Tenismanul britanic Jack Draper a anunţat luni că sezonul este încheiat pentru el, din cauza unei accidentări la braţul stâng, transmite News.ro. Jack Draper şi-a...   G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:10
România, meci crucial în Cipru: Cine transmite la tv duelul din preliminariile CM 2026 G4Media
România nu-și mai permite să piardă puncte, tricolorii aflându-se deja la 6 puncte în urma liderului Bosnia în grupa preliminară contând pentru CM de fotbal...   G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:30
Înapoi la ritm: ai apă bună acasă, la îndemână, cu La Fântâna! Este simplu, rapid, convenabil, confortabil, adaptat nevoilor casei. G4Media
Toamna e pentru mulți simbolul unui nou început: ghiozdane pregătite, uniforme călcate, cursuri noi, emoții și chicoteli în primele zile de școală. Pentru multe familii,...   G4Media.ro.
8 septembrie 2025
23:20
VIDEO | Povestea lui Canelo, câinele care a așteptat 12 ani în fața spitalului, fără să știe că stăpânul său murise. „Hachiko al Spaniei” a inspirat un film de animație G4Media
Canelo, câinele din orașul spaniol Cádiz, a devenit un simbol mondial al loialității după ce a așteptat neclintit, timp de 12 ani, la ușa spitalului...   G4Media.ro.
22:50
„Dosarele Boris”: O scurgere de informații dezvăluie modul în care fostul premier al Marii Britanii a folosit funcția publică pentru a gestiona interese comerciale private (The Guardian) G4Media
Un set de date scurse din biroul privat al lui Boris Johnson dezvăluie cum fostul prim-ministru a profitat de contactele și influența dobândite în funcție,...   G4Media.ro.
22:30
Reportaj | Bozcaada (Tenedos), insula unde strugurii scriu povestea vinului încă de pe vremea lui Homer/ Istoria vinificației Bozcaada datează de peste 4.000 de ani G4Media
Celebrul istoric grec Herodot a caracterizat insula printr-o simplă afirmație:  „Dumnezeu a creat Bozcaada pentru ca oamenii ei să poată trăi mult”. Și tind să...   G4Media.ro.
22:30
Ciolacu, despre Guvernul Bolojan: Dacă cumva au prezentat această apocalipsă ca să vindem Hidroelectrica, Nuclearelectrica, CEC-ul, Portul Constanța, PSD nu mai are ce să caute în această coaliție / Dar repet, România nu își permite în acest moment o criză politică G4Media
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu susține că România poate intra în incapacitate de plată doar din cauza unei crize politice prelungite și crede că în...   G4Media.ro.
22:30
Preşedintele UDMR: Deficitul trebuie redus în cinci, şase ani / În acest an mai jos de 8% nu putem G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că România trebuie să reducă deficitul în cinci, şase ani şi a explicat că în acest an el nu...   G4Media.ro.
22:20
1.500 de actori şi regizori anunţă boicotarea instituţiilor israeliene, acuzate de implicare în ”genocidul” din Gaza G4Media
Aproximativ 1.500 de actori, regizori şi profesionişti internaţionali din domeniul cinematografiei, printre care Olivia Colman, Javier Bardem şi Mark Ruffalo, au anunţat că vor înceta...   G4Media.ro.
22:20
Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova reținut de autorități pe Aeroportul din Timișoara, ar fi trebuit să conferențieze la Universitatea de Vest  G4Media
Alexandru Bălan era invitat la masa rotundă „Parcursul pro-european al Republicii Moldova” de marți, 9 septembrie, de la Universitatea de Vest din Timișoara.   ”Timișoara este un...   G4Media.ro.
22:00
Marcel Ciolacu: „Problema României nu sunt cheltuielile, e o minciună. Problema sunt veniturile, avem venituri ca Malta” / Fostul premier PSD i-a „dat dreptate” președintelui Nicușor Dan de două ori în emisiune la RTV G4Media
„Problema României nu sunt cheltuielile, e o minciună. Problema sunt veniturile, avem venituri ca Malta”, a susținut fostul premier Marcel Ciolacu luni seara, în emisiune...   G4Media.ro.
21:50
SpaceX nu mai poate fi singura forță în spațiu / Rachetele Neutron și New Glenn pregătesc sfârșitul monopolului Falcon 9 G4Media
Industria spațială privată se află la un punct de cotitură. Rocket Lab și Blue Origin pregătesc lansări care ar putea diminua dominația SpaceX pe piața...   G4Media.ro.
21:40
Cea mai veche dovadă că pisicile știu să facă „biscuiți”, descoperită pe un vas de lut de acum 1200 de ani G4Media
În urmă cu aproximativ 1.200 de ani, în Ierusalimul aflat sub stăpânirea Califatului Abbasid, o pisică și-a lăsat amprenta în istorie într-un mod cu totul neașteptat. Când...   G4Media.ro.
21:40
Pîslaru: Sunt în negocieri pentru ca Via Transilvanica să beneficieze de o finanţare de 6-7 milioane de euro, prin granturile SEE şi Norvegiene G4Media
Via Transilvanica ar putea să beneficieze de o finanţare de 6 – 7 milioane de euro din Granturile Spaţiului Economic European şi Norvegiene 2021- 2028...   G4Media.ro.
21:30
Incendiu la locomotiva unui tren de călători pe ruta Suceava-Botoşani / Cele 12 persoane aflate în garnitură au reuşit să iasă la timp G4Media
Un incendiu a izbucnit, luni seară, la locomotiva unui tren de călători care circula pe ruta Suceava-Botoşani şi care se afla în zona localităţii Leorda,...   G4Media.ro.
21:20
Ilie Bolojan: Economiile reprezintă cam 10% din bugetul educației / Vom da cifre exacte la o lună de zile G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seara la TVR că economiile realizate prin pachetul doi de măsuri reprezintă cam 10% din bugetul educației. ”Vom da...   G4Media.ro.
21:10
Cota de piață a Tesla în SUA scade la cel mai redus nivel din 2017 / Linia de modele învechită și competiția tot mai acerbă afectează vânzările G4Media
Cota de piață a Tesla în Statele Unite a coborât în august la 38% din totalul vânzărilor de vehicule electrice, cel mai scăzut nivel din...   G4Media.ro.
20:50
Franța, în criză politică profundă după ce guvernul condus de Francois Bayrou a căzut la votul de încredere din Adunarea Națională G4Media
Votul a fost de 194 – 364 din 574, cu 16 deputați care nu au participat la vot. Premierul Bayrou nu a reunit în favoarea...   G4Media.ro.
20:50
Franţa şi Germania propun noi sancţiuni europene împotriva Rusiei, care să vizeze şi compania Lukoil (surse AFP) G4Media
Franţa şi Germania propun ca Uniunea Europeană să vizeze Lukoil, o companie petrolieră rusă prezentă în Europa, precum şi alţi actori din afara UE care...   G4Media.ro.
20:30
Ionuţ Moşteanu: Nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor. Dacă ar fi fost o soluţie rapidă sau simplă, era rezolvată de mult / E greu cu patru partide, coaliţia merge cu frâna de mână trasă, acest lucru trebuie să se schimbe G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că nu este momentul acum să discutăm despre pensiile militarilor şi acestea nu vor fi introduse în pachetul...   G4Media.ro.
20:20
Estonia denunţă încălcarea spaţiului său aerian de către un elicopter rusesc: „A treia încălcare de acest fel din acest an” G4Media
Ministerul estonian de Externe a anunţat luni că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei pentru a protesta faţă de încălcarea, cu o...   G4Media.ro.
20:20
Peste 1,7 milioane de români vulnerabili nu au aplicat pentru ajutorul la factura de energie. Mulți nu știu cum să se înscrie G4Media
Interesul pentru sprijinul de 50 de lei acordat de stat pentru plata facturilor la electricitate este mic. Doar 380.000 din peste 2 milioane de consumatori...   G4Media.ro.
20:00
Criza Venezuela-SUA: Maduro confirmă desfăşurarea a 25.000 de soldaţi la frontiere G4Media
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a confirmat mobilizarea a 25.000 de membri ai forţelor armate în statele situate la frontiera cu Columbia şi la ieşirile maritime,...   G4Media.ro.
20:00
Curtea Supremă a SUA îi dă câștig de cauză lui Trump privind raidurile agresive împotriva imigrației G4Media
Curtea Supremă a Statelor Unite a susținut din nou, luni, abordarea dură a președintelui Donald Trump față de imigrație, permițând agenților federali să continue raidurile...   G4Media.ro.
20:00
Un bărbat din Germania rămas blocat într-un lift a fost eliberat după patru zile fără hrană, apă sau posibilitatea de a cere ajutor/ Totul s-a petrecut în casa bărbatului care locuia singur G4Media
Un bărbat în vârstă de aproximativ 75 de ani a fost eliberat recent dintr-un lift defect, în nordul Germaniei, după ce a rămas blocat timp...   G4Media.ro.
19:50
Renault a prezentat a șasea generație Clio / Design nou, motor hibrid de 160 CP și tehnologii extinse de siguranță G4Media
Renault a lansat oficial a șasea generație a modelului Clio, unul dintre cele mai cunoscute hatchback-uri din Europa. Din 1990 și până astăzi, Clio a...   G4Media.ro.
19:50
Sondaj INSCOP: 52,4% dintre români consideră că apartenenţa României la UE nu limitează prea mult independenţa naţională G4Media
Un procent de 52,4% dintre români sunt de părere că apartenenţa României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independenţa naţională, în timp ce 38,1%...   G4Media.ro.
19:40
Ghidul stăpânului responsabil: 20 de alimente pe care câinele tău nu trebuie să le mănânce niciodată. Sunt otrăvitoare G4Media
În timp ce savurezi cina, câinele te imploră din privire să-i dai o bucățică din farfurie. Deși tentația e mare, trebuie să fii atent: multe alimente pe...   G4Media.ro.
19:40
Daniel David: Trebuie să fim atenţi la comasări, unele comasări sunt de succes, altele s-ar putea să nu fi fost idei bune / Cred că plata cu ora merită regândită, pe măsură ce ne stabilizăm fiscal-bugetar G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat luni, despre măsurile pe viitor, că trebuie regândit bugetul pe anul viitor şi trebuie să fie atenţi la comasările...   G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:30
ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer directorului general Romsilva rezilierea contractului care a deschis drumul forestier pentru trafic auto în Pădurea Băneasa G4Media
Mai multe ONG-uri, grupări civice şi cetăţeni cer directorului general Romsilva, Jean Vişan, rezilierea contractului prin care a fost deschis drumul forestier pentru trafic auto...   G4Media.ro.
19:30
De la Imperiul Otoman la tacos al pastor: cum a cucerit carnea la rotisor lumea întreagă / Chef: „Dönerul a trecut de la mâncare de stradă la mâncare de restaurant” G4Media
Chiar și în zilele libere, Raul Morales este recunoscut de fani. Într-o vizită recentă la Universal Studios Hollywood, proprietarul Taqueria Vista Hermosa din Los Angeles...   G4Media.ro.
19:20
Justiţia americană confirmă în apel condamnarea lui Trump la plata a 83 de milioane de dolari pentru defăimare G4Media
O curte de apel din New York a confirmat luni o decizie anterioară pronunţată împotriva preşedintelui american Donald Trump, prin care acesta fusese condamnat să-i...   G4Media.ro.
19:20
Scorpions revin la București cu turneul aniversar „Coming Home” – 60 de ani de istorie rock G4Media
Pe 11 septembrie 2025, Romexpo devine capitala mondială a rockului. Legenda hard rock-ului german, Scorpions, revine în România pentru un concert aniversar din cadrul turneului...   G4Media.ro.
19:10
Viktor Orban propune transformarea UE într-o structură cu cercuri concentrice G4Media
Premierul ungar Viktor Orban a sugerat transformarea structurii Uniunii Europene într-una a cercurilor concentrice şi a estimat că, în lipsa unor schimbări, bugetul multianual al...   G4Media.ro.
19:10
Exporturile de arme ale Franței au însumat 21,6 miliarde de euro în 2024, ‘a doua cea mai bună performanţă istorică’ G4Media
Exporturile de arme ale Franţei s-au cifrat la 21,6 miliarde de euro în 2024, ‘a doua cea mai bună performanţă istorică’, într-un context marcat de...   G4Media.ro.
18:50
Ministerul Justiției lansează un proces de consultare în legătură cu înăsprirea cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor de femicid G4Media
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că lansează un proces de consultare în legătură cu înăsprirea cadrului normativ în privința infracțiunilor contra vieții, inclusiv a situațiilor...   G4Media.ro.
18:40
VIDEO EXCLUSIV Ministrul Apărării: Vom obține o sumă consistentă prin instrumentul SAFE de înzestrare militară. Comisia ne-ar fi dat mai mult dacă nu aveam deficit / România vrea să finanțeze prin mecanism două nave de patrulare, IFV-uri, arme de asalt, drone și infrastructură G4Media
România va primi „o sumă consistentă” prin mecanismul european SAFE, destinat susținerii investițiilor și achizițiilor în domeniul apărării. Țara noastră ar fi primit mai mulți...   G4Media.ro.
