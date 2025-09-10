A8, autostrada promisă de aproape 20 de ani: ce loturi merg înainte și unde se blochează
SportMedia, 10 septembrie 2025 01:50
Pe măsură ce Guvernul rămâne fără bani pentru autostrăzi, scad și șansele să înceapă curând și în forță lucrările la A8 – autostrada care ar trebui să unească Moldova cu Transilvania, trecând Carpații Orientali. Am centralizat datele pentru fiecare tronson și am discutat cu Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura (API), despre
Acum 2 ore
01:50
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția, care de secole tronează în centrul Pieței San Marco, provine de fapt de la mii de kilometri distanță, arată un studiu recent. Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția a fost realizată de fapt în China, ca statuie funerară de tip „paznic de mormânt", acum mai bine de 1.000
01:50
Guvernul ia măsuri dure pentru reducerea deficitului bugetar. Avem TVA și accize mai mari, cresc taxele pe mașini și case, deja rovinieta și amenzile sunt mai scumpe. În paralel, companiile se confruntă cu impozite mai ridicate, iar asta se traduce prin disponibilizări sau tăieri de bugete. Nici în sectorul public situația nu e mai veselă:
01:50
Un studiu de amploare realizat în Canada sugerează că femeile care au efectuat investigaţii CT înainte de a rămâne însărcinate pot avea un risc uşor crescut de pierdere a sarcinii. În plus, copiii pe care îi vor aduce pe lume pot avea malformaţii congenitale. Riscul este mai mare atunci când examinările au vizat zone apropiate
01:50
A8, autostrada promisă de aproape 20 de ani: ce loturi merg înainte și unde se blochează # SportMedia
Pe măsură ce Guvernul rămâne fără bani pentru autostrăzi, scad și șansele să înceapă curând și în forță lucrările la A8 – autostrada care ar trebui să unească Moldova cu Transilvania, trecând Carpații Orientali. Am centralizat datele pentru fiecare tronson și am discutat cu Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura (API), despre
01:50
Primul este Congresul PSD, care îl forțează pe premier să danseze cu PSD în pași de acrobație, pentru liniștea coaliției. Cel de-al doilea s-a dovedit a fi inabilitatea unui ministru care și-a făcut titlu de glorie din psihologia socială, dar care pune umărul la psihoza istorică deja privind școala. Despre social-democrații care nu îi lasă
Acum 4 ore
23:50
Apple a dat startul tradiționalului său eveniment anual cu două noutăți majore: iPhone Air, un model mai subțire și mai ușor, și iPhone 17, noul flagship al companiei. iPhone Air a fost vedeta prezentării. Apple îl descrie drept „cel mai durabil iPhone creat până acum", echipat cu o baterie cu densitate mare și un procesor
23:50
Patru soldați ucraineni, ascunși trei ani într-un spital ocupat de ruși, salvați de forțele speciale # SportMedia
Patru soldați ucraineni care au stat ascunși timp de trei ani într-un spital din teritoriul ocupat de Rusia au fost eliberați de forțele speciale ale Kievului. Militarii fuseseră răniți în 2022, iar identitățile lor au fost protejate de personalul medical, care i-a ascuns de trupele ruse. Operațiunea a fost coordonată de comandantul Marinei ucrainene, Oleksii
23:50
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat marți seara că a semnat ordinul de demitere pentru 21 de administratori speciali din companii de stat, unii dintre aceștia având salarii lunare de până la 30.000 de lei. „Vineri am semnat un ordin de ministru prin care au plecat acasă 21 de administratori speciali de la 21 de
23:50
Horoscop zilnic pentru 10 septembrie 2025.
23:50
Traficul la intrarea în Capitală se aglomerează și mai mult. Lucrările la stația de metrou ”Otopeni” impun restricții # SportMedia
Traficul rutier este restricţionat, începând de marţi seară, pe DN 1, la Otopeni, pentru desfăşurarea lucrărilor la viitoarea staţie de metrou de pe Magistrala 6. Circulaţia se va desfăşura pe două benzi pe fiecare sens, cu repoziţionarea parapetului median. Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că se impun restricţii de circulaţie pe DN 1 –
Acum 6 ore
21:40
Vedete ale lumii lirice mondiale – Ionuț Pascu (Oedip), Ruxandra Donose (Iocasta), Ramona Zaharia (Sfinx) și basul Vazgen Gazaryan (Marele Preot) – în Oedipe, producție ONB în Festivalul Internațional „George Enescu” # SportMedia
Opera Națională București prezintă luni, 15 septembrie, ora 19:00, spectacolul de operă „Oedipe" de George Enescu în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu". Spectacolului poartă semnătura regizorului Stefano Poda, iar direcția muzicală îi aparține maestrului Tiberiu Soare, cu participarea Orchestrei, a Corului și a Corului de copii ai Operei Naționale București. „Este un monument de umanism,
21:40
Pentru prima dată în România: Dr. Konstantin Korotkov, pionier în medicina cuantică, la Opera Națională București # SportMedia
Pe 6 octombrie 2025, Opera Națională București devine scena unuia dintre cele mai importante evenimente de medicină holistică din România: „Tehnologia viitorului în terapiile holistice" O întâlnire unică între cercetare, știință aplicată și practici complementare, cu participarea unor speakeri de renume internațional. Evenimentul aduce în premieră în România pe Dr. Konstantin Korotkov, profesor la Universitatea
21:40
Ședința coaliției are loc miercuri. Grindeanu: Nu faci un scop în sine din a da oamenii afară # SportMedia
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți că ședința coaliției de guvernare va avea loc miercuri. În privința restructurărilor din administrația publică, acesta a reiterat poziția PSD, subliniind că disponibilizările nu ar trebui să fie un obiectiv în sine. „Poziţia PSD este aceeaşi, şi anume că trebuie să reducem şi să gândim anumite
21:40
SpotMedia.ro transmite LIVE marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, meciul Cipru – România, din preliminariile Cupei Mondiale 2026. CIPRU – ROMÂNIA, de la 21:45*Apăsați Refresh pentru actualizarea scorului și a fazelor de joc Echipele de start: Cipru: Fabiano – Pileas, Kousoulos, Pittas, Costi, Shelis, Shikkis, Loizou, Laifis, Kastanos, TzionisRezerve: Mall, Michael – Panagiotou, Andreou,
21:40
Macron a numit un nou premier. Bugetul pe 2026 și protestele, primele teste pentru Sébastien Lecornu # SportMedia
Președintele Emmanuel Macron, aflat sub presiune, l-a numit pe ministrul apărării în exercițiu, Sébastien Lecornu, în funcția de prim-ministru, încredințându-i sarcina dificilă de a găsi consens într-un parlament divizat și de a trece bugetul pentru 2026. Premierul în exercițiu François Bayrou și-a prezentat, luni seară, demisia, pe care Macron a acceptat-o. Bayrou a fost forțat
Acum 8 ore
19:40
Atenție la înșelătoriile online: reapar e-mailurile false în numele ANAF care pot conține link-uri periculoase # SportMedia
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează asupra reapariţiei unor mesaje frauduloase transmise în numele instituţiei, de pe adresa de e-mail info@anaf.io. Oficialii subliniază că aceste mesaje nu provin de la ANAF și urmăresc să inducă în eroare destinatarii. Potrivit instituţiei, mesajele suspecte pot conţine informaţii înşelătoare, solicitări nejustificate sau linkuri periculoase, care pun în
19:40
România primește 16,7 miliarde de euro prin SAFE pentru investiții în apărare și autostrăzile A7 și A8 # SportMedia
România va primi 16,68 miliarde de euro prin programul european SAFE (Acţiunea pentru securitatea Europei), al doilea cel mai mare sprijin după Polonia. Fondurile vor contribui la consolidarea capacității de apărare, la stabilitatea bugetară și la dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare civilă și militară, precum capetele autostrăzilor A7 și A8 din nord-est. Instrumentul SAFE, cu
19:40
Mii de oameni din Buzău riscă să rămână fără apă, după ce primarii au refuzat captarea dintr-un lac: „Ne rugăm să plouă” # SportMedia
Valea Slănicului din judeţul Buzău traversează una dintre cele mai severe crize de apă din ultimele decenii. Nivelul Barajului Cireşu, principala sursă de alimentare pentru comunele Mânzăleşti, Vintilă Vodă, Beceni, Săruleşti şi satul Fulga, a coborât sub 10% din capacitate. De mai bine de o lună, apa este distribuită cu program, iar dacă seceta persistă,
19:40
Un sondaj INSCOP Research arată că 78,9% dintre români cred că România trebuie să se îndrepte spre Vest (UE, SUA, NATO) din punct de vedere al alianțelor politice și militare. Doar 7,8% au optat pentru Est (Rusia, China), iar 13,3% nu știu sau nu răspund. Cercetarea a fost realizată între 4 și 10 august 2025,
Acum 12 ore
17:40
DeschideMD: Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat milioane de dolari trimiși de Moscova pentru a corupe alegătorii # SportMedia
Marina Tauber, Evghenia Guțul și alți lideri regionali ai blocului electoral „Pobeda" și-au însușit bani oferiți de serviciile rusești pentru acțiuni de influențare a alegătorilor. Marina Tauber și Evghenia Guțul fac parte din rețeaua oligarhului condamnat Ilan Șor, care se adăpostește la Moscova. Potrivit datelor obținute de reporterii Deschide.MD, doar în anul 2023, membrii grupării
17:40
Revenirea lui Joyskim Dawa (29 de ani), fundaș central, la FCSB se amână. Prin vocea lui Mihai Pintilii, unul dintre antrenorii echipei, FCSB a oferit detalii despre situația reală a fundașului central. „Pinti" a spus că situația lui Dawa „e mai complicată" și nu a vrut să dea un pronostic despre data la care camerunezul
17:40
Forțele ucrainene au prezentat Barracuda, o dronă navală cu sistem AI, capabilă să îndeplinească misiuni considerate prea periculoase pentru oameni. Brigada 40 de Apărare a Coastelor din cadrul Marinei ucrainene a prezentat, într-un videoclip postat luni pe Telegram, nava de suprafață fără pilot Barracuda. Imaginile evidențiază rolul tot mai mare al tehnologiilor autonome în apărarea
17:40
Maia Sandu a prezentat în PE un manual de practici ruse în războiul hibrid și metodele de contracarare: „Moldova poate fi un laborator. Dar ținta finală e Europa” (Video) # SportMedia
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a prezentat marţi deputaţilor din Parlamentul European tacticile pe care Rusia le-a folosit până acum în războiul hibrid pe care îl duce împotriva ţării sale, avertizându-i că aceste stratageme pot fi folosite inclusiv pentru a interfera în procesele politice din ţări ale Uniunii Europene. Şefa statului moldovean a subliniat trei
17:40
Israelul a lovit capitala Qatarului, cu acordul lui Trump: Atac țintit asupra liderilor Hamas (Foto&Video) # SportMedia
Israelul a bombardat Doha, capitala Qatarului, în ceea ce armata numeşte un atac ţintit asupra conducerii Hamas. Armata israeliană a confirmat atacul. Mai multe surse arabe afirmă că printre liderii Hamas aflați în clădirea lovită s-au numărat liderul Hamas din Gaza, Zaher Jabarin, responsabilul mișcării în Cisiordania, Muhammad Darwish, președintele Consiliului Consultativ (Shura) al Hamas,
17:40
Tenismanul britanic Jack Draper și-a încheiat sezonul competițional prematur, din cauza unei accidentări la un braț, care l-a chinuit în cea mai mare parte a anului, a anunțat el luni, după cum transmite DPA. Cel mai bine clasat jucător britanic în clasamentul ATP, aflat pe locul 7 în lume, a fost nevoit să se retragă
17:40
Zelenski: Putin l-a anunțat pe Trump că vrea să ocupe Donbasul până la sfârșitul anului # SportMedia
Președintele rus Vladimir Putin a transmis Casei Albe și trimisului special american Steve Witkoff că intenționează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei până la sfârșitul acestui an, a declarat Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei a făcut această afirmație într-un interviu acordat ABC News și difuzat marți, relatează Kiev Independent. „(…) el (Putin) asta le-a zis
17:40
Un sfert dintre dosarele de handicap verificate la București conțin fraude sau erori: „Au fost trimise deja documente la Parchet” # SportMedia
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat luni că peste un sfert din dosarele pentru persoane cu handicap verificate la București de Corpul de control al ministerului conțin nereguli. „Corpul de control al ministrului a început deja controalele certificatelor de handicap. În cazul Bucureștiului, de exemplu, există o fraudă, atunci când vorbim despre eșantionul evaluat de
15:40
FCSB a luat decizia finală în privința lui Vlad Chiricheș (35 de ani), unul dintre veteranii lotului. Campioana României, FCSB, l-a păstrat în lotul pentru Superliga pe Vlad Chiricheș, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria recentă a echipei. Deși a anunțat că va renunța definitiv la Chiricheș și că îi
15:40
Cât au costat zborurile lui Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Guvernul a desecretizat sumele plătite de stat # SportMedia
Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la Tarom pentru vizitele oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu în ultimii ani. În total, în perioada decembrie 2021 – februarie 2025, TAROM a încasat de la Guvern aproape 4 milioane de lei pentru 11 zboruri charter destinate deplasărilor oficiale … The post Cât au costat zborurile lui Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Guvernul a desecretizat sumele plătite de stat appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Salariile cadrelor didactice din România sunt relativ ridicate față de media angajaților cu studii superioare – raport OCDE # SportMedia
Salariile cadrelor didactice din România sunt relativ ridicate, se arată în raportul Education at a Glance (EaG 2025), editat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), dat publicităţii marţi. Documentul anual al OCDE ia în calcul salariile din 2023, iar în 2024 salariile au fost din nou majorate. Salariile competitive pot face profesia de … The post Salariile cadrelor didactice din România sunt relativ ridicate față de media angajaților cu studii superioare – raport OCDE appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Nu a fost o surpriză pentru nimeni. Doar faptul că prim ministrul Bayrou a cerut el însuși votul de încredere, grăbindu-și astfel sfârșitul politic, poate fi o mică temă de discuție, un detaliu tactic. Altminteri era clar că guvernul de centru, atacat puternic dinspre ambele extreme, atârna de un fir de ață. Propunerea de tăiere … The post Impasul politic al Franței, o imagine concentrată a crizei democrațiilor polarizate appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Selecționerul Austriei, adversara României în drumul către Cupa Mondială, și-a decis viitorul # SportMedia
Germanul Ralf Rangnick va demisiona din funcția de selecționer al echipei Austriei dacă va rata calificarea la Cupa Mondială de fotbal din 2026, a declarat șeful consiliului de supraveghere al Federației austriece, Josef Proell, marți, citat de DPA. ”Dacă nu va reuși, nu va mai continua. A spus-o clar”, a declarat Proell pentru APA, înaintea … The post Selecționerul Austriei, adversara României în drumul către Cupa Mondială, și-a decis viitorul appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Marii finanțatori ai partidelor: PSD, campion la împrumuturi, USR și PNL – la donații. Statul a rambursat peste 1 miliard de lei # SportMedia
Spre deosebire de anii trecuți, în 2024 partidele s-au folosit mai mult de finanțări private decât de subvenții. Scopul este de a obține rambursări din bani publici în timp ce utilizează și banii din subvenții. Efectele sunt încărcarea bugetului de stat și folosirea subvențiilor în mod netransparent pentru campanii, potrivit unui raport recent care identifică … The post Marii finanțatori ai partidelor: PSD, campion la împrumuturi, USR și PNL – la donații. Statul a rambursat peste 1 miliard de lei appeared first on spotmedia.ro.
15:40
Ne pot ajuta roboții în relația cu banca? Cât de mult va schimba Inteligența Artificială bankingul românesc? # SportMedia
Odată cu pandemia, băncile și-au transformat procesele interne pentru bankingul la distanță, iar relația cu consumatorii s-a putut păstra și prin mijloace online, care salvează timp și resurse pentru ambele părți. Totodată, digitalizarea produselor și serviciilor financiare a evidențiat și mai mult valoarea interacțiunii umane, așa cum este și cazul concilierii derulate în cadrul Centrului … The post Ne pot ajuta roboții în relația cu banca? Cât de mult va schimba Inteligența Artificială bankingul românesc? appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
13:40
CFR Cluj a prezentat încă un transfer important: Un fotbalist cu peste 200 de meciuri în Ligue 1 # SportMedia
CFR Cluj a oficializat, marți, al doilea transfer tare făcut în ultimele zile. După Kurt Zouma, CFR Cluj a adus un alt fotbalist cu CV, cu peste 200 de meciuri în Ligue 1, campionatul de top al Franței. Marcus Coco (29 de ani), fundaș dreapta cu Guingamp și Nantes în CV, a semnat cu CFR … The post CFR Cluj a prezentat încă un transfer important: Un fotbalist cu peste 200 de meciuri în Ligue 1 appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus la Curtea Constituţională patru sesizări împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan. AUR acuză lipsa dezbaterii parlamentare, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic. ”Analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituţionale de o gravitate excepţională, un atac sistematic … The post AUR a atacat la CCR patru dintre proiectele de lege din Pachetul Bolojan 2 appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Revolta Generației Z care a dat jos guvernul: premierul demisionează după proteste cu 19 morți și case incendiate (Foto&Video) # SportMedia
Premierul Nepalului, Khadga Prasad Oli, și-a anunțat demisia marți, în urma unor proteste violente generate de interdicția temporară a rețelelor sociale și de nemulțumirea crescândă față de corupția guvernului. „Îmi dau demisia cu efect imediat”, a declarat Oli, într-un comunicat oficial, după ce zeci de mii de protestatari au ieșit în stradă luni, iar poliția … The post Revolta Generației Z care a dat jos guvernul: premierul demisionează după proteste cu 19 morți și case incendiate (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
13:40
România este ultima țară europeană la capacitatea de a-i ține pe copii și tineri în școală. Suntem pe ultimul loc și la cheltuielile per elev/student # SportMedia
România este ultima țară europeană la capacitatea de a-i ține pe copii și tineri în școală, potrivit celui mai nou raport anual al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind educația, ”Education at a Glance 2025”, publicat marți. Țara noastră se remarcă printr-un procent enorm, 16% în 2023, al copiilor de 6-14 ani care … The post România este ultima țară europeană la capacitatea de a-i ține pe copii și tineri în școală. Suntem pe ultimul loc și la cheltuielile per elev/student appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Percheziții DNA la ELCEN: Suspiciuni de corupție în rândul conducerii companiei de stat # SportMedia
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins, marți dimineaţă, la sediul central al Companiei Electrocentrale București (ELCEN), în cadrul unei anchete ce vizează fapte de corupție presupus comise de funcționari publici ai companiei în cursul acestui an. Mascaţii au venit dinainte de ora 7 în instituţie şi au blocat etajul unde sunt birourile conducerii. Restul … The post Percheziții DNA la ELCEN: Suspiciuni de corupție în rândul conducerii companiei de stat appeared first on spotmedia.ro.
13:40
FCSB râvnește la fotbalistul care a semnat cu rivala din Superliga: „Un jucător interesant” # SportMedia
FCSB râvnește la fotbalistul care a semnat cu rivala din Superliga, deși a fost propus campioanei României. Prin vocea lui Mihai Pintilii, unul dintre antrenorii echipei, FCSB a vorbit despre Adrian Rus, ajuns la Universitatea Craiova. Pintilii a spus că l-ar fi dorit pe Rus la FCSB, iar fundașul central a fost propus campioanei în … The post FCSB râvnește la fotbalistul care a semnat cu rivala din Superliga: „Un jucător interesant” appeared first on spotmedia.ro.
13:40
Ziua 1294 Zeci de oameni uciși de o bombă. Noapte agitată în Rusia. Ce nu spune Moscova. Ucraina prezintă Barracuda (Video) # SportMedia
În ziua 1294 de război Rusia a lansat atacuri aeriene asupra mai multor zone din Ucraina. Un atac aerian asupra satului Iarova, aflat pe linia frontului, în regiunea Donețk, a ucis astăzi cel puțin 21 de persoan. Atacul cu bombă a avut loc în timp ce pensiile erau distribuite în sat, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. … The post Ziua 1294 Zeci de oameni uciși de o bombă. Noapte agitată în Rusia. Ce nu spune Moscova. Ucraina prezintă Barracuda (Video) appeared first on spotmedia.ro.
13:40
SUA renunță la acordurile cu Europa pentru combaterea dezinformării din Rusia și China. Impactul asupra României # SportMedia
Statele Unite au informat ţările europene că se retrag din eforturile comune de combatere a dezinformării propagate de Rusia, China şi Iran. Decizia afectează și România, care avea o astfel de colaborare cu SUA din iunie 2024. Potrivit Financial Times (FT), țările europene au primit săptămâna trecută o notificare din partea Departamentului de Stat prin … The post SUA renunță la acordurile cu Europa pentru combaterea dezinformării din Rusia și China. Impactul asupra României appeared first on spotmedia.ro.
11:40
CFR Cluj are un nou portar: Mutarea, perfectată în ultimele ore ale perioadei de transferuri # SportMedia
CFR Cluj și-a luat portar în ultimele ore ale perioadei de transferuri din România. Ardelenii au fost extrem de activi în ultima zi de mercato din România și au scăpat de mai mulți jucători aflați pe lista neagră, dar au punctat și la capitolul sosiri. CFR Cluj s-a înțeles cu Islam Slimani (37 de ani), … The post CFR Cluj are un nou portar: Mutarea, perfectată în ultimele ore ale perioadei de transferuri appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Germania a instalat primul său supercomputer exascale la Centrul de cercetare Jülich, lângă metropola Köln. Botezat „Jupiter”, acesta se numără printre primele cinci supercomputere din lume și se speră că va ajuta Germania să își apere locul în topul dezvoltatorilor de înaltă tehnologie. Jupiter poate antrena modele avansate de inteligență artificială în doar câteva zile, … The post Ce poate face Jupiter, cel mai rapid supercomputer din Europa (Video) appeared first on spotmedia.ro.
11:40
O femeie de 71 de ani a murit şi trei persoane au fost rănite, marţi dimineaţă, după ce o maşină de poliţie a intrat într-o căruţă, pe un drum judeţean din Galaţi. Accidentul a avut loc la ora 06:08, pe DJ 255. „O autospecială de poliţie, condusă de un tânăr în vârstă de 20 de … The post Un polițist de 20 de ani a intrat cu mașina de poliție într-o căruță. O femeie a murit appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Statul a împrumutat de la noi 3,7 miliarde de lei într-o lună. Populația va asigura aproape 20% din nevoia de bani a Guvernului în 2025 # SportMedia
Statul român s-a împrumutat de la populație, prin cele mai recente sesiuni lunare încheiate ale programelor Fidelis și Tezaur, cu circa 3,7 miliarde de lei. Totalul de împrumuturi de la început de an și până în prezent a urcat la 34,5 miliarde de lei, potrivit calculelor Profit.ro, peste nivelul de 32,7 miliarde lei de anul … The post Statul a împrumutat de la noi 3,7 miliarde de lei într-o lună. Populația va asigura aproape 20% din nevoia de bani a Guvernului în 2025 appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Spionul care vindea secretele României a ajuns, marţi dimineaţă, la DIICOT, pentru a fi audiat de către procurori. Este vorba despre un fost înalt oficial al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Balan, care este acuzat că a transmis informații secrete de stat către ofițeri KGB din Belarus, punând astfel în … The post Spionul care vindea secretele României este audiat la DIICOT appeared first on spotmedia.ro.
11:40
După ce stă la masa Puterii și ia decizii de forță, unele dintre ele greu de împăcat cu populismul, PSD trece la masa Opoziției și pretinde măcar câteva dintre beneficiile pe care populismul le poate oferi. O încordare de mușchi disonant-cognitivă, pentru că frontul real este acela al congresului în care adevăratele resurse de putere … The post Admirabilul PSD. Din nou appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Examenul de admitere la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA, care trebuia să aibă loc marţi, a fost amânat pentru joi din cauza unor lucrări la… tramvai. ”Dragi candidaţi şi viitori studenţi SNSPA, din păcate, din cauza unor lucrări la şinele de tramvai din faţa universităţii noastre, cablurile care asigură conexiunea SNSPA la Internet au … The post Admiterea la Științe Politice, blocată de… șina de tramvai appeared first on spotmedia.ro.
11:40
Mihai Pintilii, întrebat despre situația lui Dennis Politic: „Când le suporți pe toate, te eliberezi” # SportMedia
Mihai Pintilii, unul dintre antrenorii FCSB, a fost întrebat despre situația lui Dennis Politic (25 de ani). Transferat de la Dinamo, Dennis Politic a avut evoluții oscilante la FCSB, deși a început cu gol „aventura” sa la campioana României. Chestionat pe tema randamentului lui Politic, care și-a pierdut locul de titular la FCSB după ultimele … The post Mihai Pintilii, întrebat despre situația lui Dennis Politic: „Când le suporți pe toate, te eliberezi” appeared first on spotmedia.ro.
