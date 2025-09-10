Cum să îți gestionezi banii în vremuri de criză

11:40

Statul român s-a împrumutat de la populație, prin cele mai recente sesiuni lunare încheiate ale programelor Fidelis și Tezaur, cu circa 3,7 miliarde de lei. Totalul de împrumuturi de la început de an și până în prezent a urcat la 34,5 miliarde de lei, potrivit calculelor Profit.ro, peste nivelul de 32,7 miliarde lei de anul …