Tânărul care a lansat o dronă deasupra Varşoviei, deportat. I s-a interzis accesul în spaţiul Schengen
ObservatorNews, 18 septembrie 2025 04:00
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani a fost deportat din Polonia și i s-a interzis accesul în spațiul Schengen timp de cinci ani după ce a survolat o dronă fără autorizație deasupra centrului Varșoviei, a raportat, miercuri, postul polonez RMF FM.
• • •
Acum 2 ore
04:00
Acum 8 ore
22:50
Asia Express Sezonul 8, 17 Septembrie. Dan Alexa și Gabi Tamaș, accident în cursa pentru ultima şansă # ObservatorNews
În cursa pentru ultima șansă, probele neașteptate și presiunea timpului au pus la încercare echipele mai puţin norocoase, care nu au reuşit să obţină un loc de cinste în clasament. Un moment tensionat a avut loc atunci când pedicabul condus de unul dintre concurenţi s-a izbit de o bordură, iar acesta s-a lovit la cap, incident care a stârnit îngrijorare în timpul filmărilor.
22:40
Michelle Obama sosește la București la miezul nopții. Fosta Primă Doamnă a SUA participă la Impact Bucharest # ObservatorNews
Michelle Obama, soția fostului președinte al SUA, ajunge în noaptea de miercuri spre joi la București cu un avion privat. Fosta Primă Doamnă va participa joi la evenimentul de business și tehnologie Impact Bucharest, unde va susține o discuție moderată în fața a peste 2.000 de participanți din toată Europa, scrie News.ro.
22:30
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat pe 11 septembrie la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, are cancer de piele, a anunţat miercuri unul dintre medicii săi.
22:30
Fed a redus dobânda cu 0,25%, deși inflația rămâne ridicată, după luni de presiuni din partea lui Trump # ObservatorNews
Rezerva Federală a SUA (Fed) a anunțat miercuri o reducere a dobânzii de referință cu 0,25%, stabilind un interval cuprins între 4% și 4,25%, în concordanță cu previziunile analiștilor. Este prima scădere a dobânzii din acest an, iar oficialii Fed au semnalat că ar putea urma noi reduceri ale costurilor de împrumut, în contextul îngrijorărilor legate de evoluția pieței muncii, potrivit Reuters, informează Agerpres.
22:30
Ministrul Energiei, "negocieri intense" cu Comisia Europeană pentru păstrarea centralelor pe cărbune active # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că a purtat "negocieri intense" la Comisia Europeană pentru a obţine amânarea termenului asumat de România privind închiderea minelor şi centralelor pe cărbune. Măsura era prevăzută pentru sfârşitul anului 2025, scrie Agerpres.
22:20
România, misiune de sprijin umanitar pentru civilii din Fâşia Gaza. Vor primi îngrijiri de specialitate # ObservatorNews
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat că o aeronavă a Forţelor Aeriene Române va ateriza iercuri seara la Baza 90 Transport Aerian Otopeni cu 10 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie.
22:00
22:00
Hamas: SUA nu pot fi mediatori credibili. Washingtonul, acuzat că s-a retras din armistițiu # ObservatorNews
Hamas acuză Statele Unite că și-au pierdut credibilitatea ca mediator în conflictul din Gaza. Un oficial al grupării spune că Washingtonul și-a retras propria propunere de armistițiu și critică lipsa de seriozitate a administrației americane în eforturile de pace, potrivit Mediafax.
Acum 12 ore
21:20
PSD și USR s-au înţeles în final pe funcții. Ce prefecturi a cedat PSD și câți secretari de stat primește USR # ObservatorNews
Potrivit unor surse politice, partidele din coaliția de guvernare au ajuns la un acord privind împărțirea funcțiilor de prefect. PSD va ceda trei prefecturi către USR, inclusiv cea din București. Conform algoritmului inițial, USR ar fi trebuit să desemneze nouă prefecți, însă liderii Dominic Fritz și Sorin Grindeanu au convenit ca USR să accepte mai puține prefecturi în schimbul unui număr mai mare de posturi de secretar de stat, potrivit News.ro.
21:20
Exerciții cu arme nucleare ruseşti în Belarus. Metsola, la Kiev: "Renunțăm la gazul și petrolul rusesc" # ObservatorNews
Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a îmbrăcat uniforma militară şi a făcut un anunţ neşteptat! După ce a inspectat trupele şi armamentul la finalul exerciţiilor militare Zapad pentru războiul cu NATO a dezvăluit că la manevre au participat peste 100.000 de soldaţi din Rusia şi Belarus. Un număr mult mai mare decât ştiam până acum.
21:20
Sondaj CURS. Cel mai tânăr consumator de droguri din România are doar 9 ani. Părinţii, copleşiţi de situaţie # ObservatorNews
Adolescenţa e cea mai mare provocare a părinţilor. Teama că fiul sau fiica ar putea cădea în anturajul greşit şi să ajungă sclavii dependențelor dau fiori. Un sondaj CURS pentru combaterea drogurilor îndreptăţeşte aceste frici: cel mai mic copil consumator de droguri are doar 9 ani. O asociaţie vine în sprijinul mamelor pentru a le ajuta să ajungă mai uşor la instituţiile care pot opri acest fenomen.
21:10
Ministrul Sănătăţii, despre rectificarea bugetară: "Nu mă aştept ca în zona Sănătăţii să întâmpinăm tăieri" # ObservatorNews
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, despre rectificarea bugetară, că nu se aşteaptă ca în zona sănătăţii să întâmpine tăieri, dar nu se aşteaptă nici la creşteri excepţionale, ci la un buget echilibrat, să asigure banii pentru plata salariilor şi furnizorilor de medicamente.
20:40
Mister după săpăturile la planşeul de la Piaţa Unirii. Zona ar putea ajunge şantier arheologic # ObservatorNews
Şantierul planşeului de la Piaţa Unirii din Bucureşti s-ar putea transforma în şantier arheologic. Muncitorii au descoperit mai multe fragmente de cărămizi şi elemente de construcţie care sugerează că în zonă au existat clădiri de importanţă istorică.
20:40
Omagiile aduse lui Robert Redford. Leonardo DiCaprio: Este o pierdere uriaşă pentru comunitatea noastră # ObservatorNews
Întreaga lume a cinematografiei îl elogiază pe actorul şi regizorul Robert Redford. Pur şi simplu fermecător, strălucitor. Aşa este descris simbolul Hollywood-ului. De la Morgan Freeman la Leonardo DiCaprio şi până la preşedintele Donald Trump, toţi au vorbit la superlativ despre marele actor şi au transmis mesaje emoţionante.
20:40
Prețurile alimentelor de bază ar putea crește cu 10% din octombrie. Coaliția, din nou blocată în negocieri # ObservatorNews
Coaliția s-a reunit azi pentru a tranşa problema prețurilor la alimentele de bază. Negocierile s-au terminat, însă, fără rezultat. În timp ce social-democrații își doresc prelungirea plafonării adaosului comercial, liberalii vor să renunțe la măsură. Prețurile produselor de bază ar putea crește cu aproape 10% de luna viitoare, susțin comercianții.
20:40
Dineu regal pentru Donald Trump la Castelul Windsor. Doar amenajarea mesei a durat 5 zile # ObservatorNews
Primire măreaţă pentru Donald Trump în a doua sa vizită de stat în Marea Britanie, un moment fără precedent în istoria Regatului Unit. Preşedintele american şi soţia lui au fost plimbaţi cu caleaşca de Regele Charles, iar în această seară vor fi oaspeţii de onoare ai dineului oferit de monarh. Totul face parte dintr-o ofensivă de şarm a guvernului de la Londra, care speră să obţină o relaţie comercială mai avantajoasă cu Statele Unite.
20:20
Centrul de transplant renal din Cluj cere donaţii pentru a repara acoperişul, după ce a fost scos din PNRR # ObservatorNews
Singurul centru pentru transplant renal din ţară face chetă ca să îşi repare acoperişul. Cu peste două mii de bolnavi pe lista de aşteptare, Institutul de la Cluj-Napoca cere donaţii pentru renovarea clădirii vechi de 120 de ani. Centrul ar fi trebuit să se mute într-un nou spital, dar construcţia fost scoasă de pe lista investiţiilor cu bani din PNRR.
20:10
Canalizare cu iz penal într-o primărie din Gorj. Apele Române Jiu au sesizat Parchetul după ce au descoperit că sistemul a fost dat gata fără autorizaţii. Între timp, investiţia de 300.000 euro, finalizată acum 5 ani, a fost furată bucată cu bucată, de la ţevi şi până la camere de supraveghere. Nu a funcţionat niciodată, dar oameni s-au branşat ilegal.
20:10
Călin Georgescu dă vina pe "oligarhia globalist-soroşistă" pentru dosarul în care este inculpat # ObservatorNews
Protest violent după inculparea lui Călin Georgescu în dosarul de trădare. Fostul candidat la preşedinţie a fost însoţit la o secţie de poliţie de sute de susţinători care s-au îmbrâncit cu jandarmii. Incidentul a venit la scurt timp după ce Călin Georgescu a ţinut un discurs în care a acuzat că justiţia este controlată de globalişti şi a comparat problemele sale în justiţie cu cele ale lui Donald Trump.
20:00
EXCLUSIV. Consilierul guvernatorului BNR: Trebuie o reformă administrativă serioasă # ObservatorNews
Încă o amânare care ne costă. Coaliţia de guvernare a lăsat pe săptămâna viitoare decizia despre reforma administraţiei locale pe care trebuia să o tranşeze astăzi. PSD şi UDMR nu vor să fie concediaţi 13 mii de angajaţi de la primării şi consilii judeţene. În exclusivitate pentru Observator, consilierul guvernatorului BNR a avertizat că este nevoie de schimbări în administraţia locală dacă vrem să meargă bine economia.
20:00
R. Moldova, între Est și Vest la alegerile parlamentare. Fost premier: Oamenii îşi pregătesc planul B, să fugă # ObservatorNews
Republica Moldova este la răscruce, între est şi vest, iar alegerile parlamentare de peste 10 zile sunt decisive pentru viitorul ei şi pentru influenţele de la graniţa noastră. Mii de moldoveni au bagajele făcute şi vor fugi în Occident, dacă Moldova se întoarce la ideologia Moscovei. Cei mai mulţi locuitori vor să intre în Uniunea Europeană, dar propaganda pro-rusă încearcă să influențeze masiv votul. Poliţiştii şi procurorii au făcut zeci de percheziţii şi arestări în cazul unor asemenea reţele.
20:00
Măsurile luate în cazul angajaţilor din aeroportul Cluj care îşi băteau joc de bagajele oamenilor # ObservatorNews
Anchetă de amploare pe aeroportul din Cluj-Napoca. Un videoclip arată cum angajații unei firme de handling aruncă bagajele călătorilor parcă special ca sa le distrugă. Autoritățile anchetează si lucrătorii filmaţi ar putea fi daţi afară.
19:30
Statele Unite trimit avioane şi soldaţi în România. Decizia a fost aprobată de preşedintele Nicuşor Dan # ObservatorNews
Decizii cruciale pentru ţara noastră. Statele Unite vor trimite mai multe aeronave şi un contingent de militari în ţara noastră - decizie deja aprobată de preşedintele Nicuşor Dan.
19:20
Părinţi condamnaţi la închisoare după un accident în care le-a murit bebeluşul. Nu l-au ţinut în scaun special # ObservatorNews
Doi părinţi din Iaşi au fost condamnaţi la închisoare pentru că nu şi-au ţinut copilul în scaun special când îl plimbau cu maşina. Bebeluşul de patru luni s-a lovit la cap de mai multe ori la frânele bruşte şi a murit la spital. Ca să scape de pedeapsă, mama şi tatăl lui au încercat să ducă poliţiştii pe piste greşite. Anchetatorii au avut nevoie de un test cu detectorul de miniciuni pentru a afla adevărul, iar expertiza medico-legală a lămurit lucrurile.
19:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Indiei, Narendra Modi, au avut miercuri o convorbire telefonică în care au subliniat "prietenia" dintre cele două state, în pofida presiunilor venite din partea Washingtonului legate de relațiile lor economice, transmite AFP, conform News.ro.
19:00
Cadavrul unui bărbat, descoperit în stare de descompunere pe un câmp, lângă Cumpăna # ObservatorNews
Descoperire macabră în județul Constanța. Cadavrul unui bărbat, aflat deja în stare de descompunere, a fost găsit miercuri pe un câmp din apropierea localității Cumpăna, potrivit Agerpres. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă acum să stabilească identitatea victimei.
18:40
Incident şocant în Bucureşti. Un bărbat şi-a înjunghiat rivalul într-un centru comercial plin de oameni # ObservatorNews
Un bărbat de 26 de ani a ajuns în stare gravă la spital, marţi seara, după ce a fost înjunghiat într-un renumit centru comercial din Bucureşti.
18:30
FT: UE investeşte miliarde de euro într-un scut anti-drone folosind tehnologie ucraineană # ObservatorNews
Uniunea Europeană accelerează planurile pentru construirea unui "zid de drone" la granița de est, folosind tehnologie testată pe câmpul de luptă din Ucraina. Proiectul vine după incursiunile recente ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO și vizează o apărare comună, mai ieftină și mai eficientă decât sistemele actuale.
18:20
Bucureștenii petrec 12 zile pe an în trafic. În același top al orașelor aglomerate sunt și alte patru mari reședințe de județ: Timișoara, Cluj-Napoca și Iași, reiese din "Indexul de Trafic 2025", citat de Agerpres. Cel mai bine se circulă în Reșița, Giurgiu și Călărași, reiese din același studiu citat.
18:20
SUA dau 130 de mil. $ pentru construirea unei linii electrice de înaltă tensiune între România și Moldova # ObservatorNews
Președinta Maia Sandu a anunțat miercuri, pe Facebook, că Guvernul Statelor Unite a aprobat o finanțare nerambursabilă de 130 de milioane de dolari pentru construcția unei linii electrice de înaltă tensiune, Strășeni–Gutinaș (România).
18:10
Ciucu: "Premierul a informat PNL cu privire la etapele care urmează. PNL este hotărât să meargă mai departe" # ObservatorNews
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că premierul a informat Biroul Politic Naţional cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse iar PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol.
18:00
CCR amână pentru 8 octombrie soluționarea sesizării președintelui Nicușor Dan privind legea cultelor # ObservatorNews
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis miercuri să amâne pentru 8 octombrie analizarea sesizării președintelui Nicușor Dan referitoare la legea inițiată de deputatul Silviu Vexler, care reglementează regimul juridic al cultelor. Amânarea vine în contextul examinării detaliate a constituționalității actului normativ, iar magistrații CCR urmează să se pronunțe asupra sesizării în data stabilită, scrie Agrepres.
18:00
Grecia cumpără a patra fregată Belharra din Franța, pe fondul tensiunilor istorice cu Turcia # ObservatorNews
Consiliul de securitate al Greciei (KYSEA) a decis miercuri achiziția unei a patra fregate Belharra din Franța, ca parte a programului de modernizare a armatei și pentru a-și menține echilibrul strategic în fața rivalului istoric, Turcia, transmit Reuters și AFP, conform Agerpres.
17:50
Fabrica de mobilă din Bihor, record la muncă nedeclarată. 295 de angajați part-time stăteau peste program # ObservatorNews
O fabrică de mobilă din Bihor a fost amendată după ce autorităţile de la Inspecţia Muncii au descoperit că 295 de angajați lucrau mai mult decât prevedea programul declarat în contractele part-time. Cazul reprezintă aproape 80% din totalul muncii nedeclarate depistate la nivel național, într-o singură săptămână, potrivit Agerpres.
17:50
Prelungirea plafonării preţului alimentelor. Bolojan se întâlnește cu retailerii. Cât am putea plăti în plus # ObservatorNews
După trei ore de negocieri nu s-a ajuns la niciun rezultat. Liderii Coaliţiei se pun greu de acord sau deloc. de data aceasta nu s-au înţeles asupra plafonării adaosului la alimentele de bază. Discuţiile s-au blocat, PSD ar vrea prelungirea măsurii şi după 1 octombrie. Vineri, Ilie Bolojan se întâlnește cu marii retaileri - vrea să afle și părerea lor înainte să ia o decizie.
17:30
Filmul atacului sângeros dintr-un mall din Capitală. Bărbat înjunghiat de rivalul pe care plănuia să-l atace # ObservatorNews
Un individ care îşi tot ameninţa fosta iubită şi-a plănuit răzbunarea, la doar câteva ore după ce femeia obținuse un ordin de protecție împotriva lui, iar el se alesese cu o brăţară de monitorizare pe picior, pentru că îi spărsese femeii geamurile. Știa că nu se poate apropia de ea fără să afle Poliţia, așa că a aşteptat-o să se îndepărteze și i-a atacat soţul. A sărit pe el cu cuţitul în frizeria în care lucra. În văzul lumii, într-un centru comercial aglomerat. Personajul nevinovat în bătaia iscată, actualul partener al femeii, a reuşit să îi smulgă celuilalt cuţitul din mână şi l-a și înjunghiat.
17:20
Clipe de coşmar pentru zeci de copii dintr-o biserică, după izbucnirea unui incendiu în lăcaşul de cult # ObservatorNews
Clipe de coşmar pentru zeci de copii şi cadre didactice din Dudeştii Noi, judeţul Timiş. În biserca în care se aflau, care are scop didactic, a izbucnit un incediu.
17:20
INML confirmă că Toto Dumitrescu a consumat cocaină. Procurorii cer arestarea preventivă # ObservatorNews
Procurorii au solicitat la Judecătoria Sectorului 1 arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de maşină în cartierul Primăverii din Capitală şi a fugit de la faţa locului.
17:10
Nicușor Dan a aprobat ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu # ObservatorNews
Președintele Nicușor Dan a informat oficial Parlamentul că a aprobat solicitatea SUA de a folosi Baza de la Mihail Kogălniceanu ca sprijin pentru misiunile din Orientul Mijlociu. Prectic a dat undă verde pentru staționarea unor aeronave americane de realimentare în aer, a unui contingent de forțe din SUA, precum și a unor aeronave de supraveghere, în caz de intervenție în Orientul Mijlociu. Până în prezent, misiunea planificată de SUA nu a fost executată, a precizat şeful statului.
17:10
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis miercuri suspendarea pedepsei de 6 ani de închisoare aplicată lui Lucian Duță, fost președinte al CNAS. Acesta urmează să fie eliberat din penitenciar până la soluționarea pe fond a recursului în casație, o cale extraordinară de atac, informează Agerpres.
17:10
Merz: Capitularea Ucrainei l-ar încuraja pe Putin să caute următoarea ţintă. Testează limitele Occidentului # ObservatorNews
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, l-a acuzat miercuri pe Vladimir Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul prin testarea limitelor şi prin sabotaj, în cadrul unei dezbateri parlamentare în care s-a ciocnit cu opoziţia de extremă dreapta, relatează Reuters, citat de News.ro.
Acum 24 ore
16:50
Falimentul companiilor de asigurări ne-a costat până acum aproape 1 miliard de euro # ObservatorNews
Falimentul celor 13 companii de asigurări dispărute din piaţa românească în ultimii ani ne-a costat 4,7 miliarde de lei. Adică aproape un miliard de euro, bani din care s-ar fi putut construi 80 de kilometri de autostradă, spre exemplu, sau două spitale regionale cu tot cu dotări de ultimă generaţie ori câteva şcoli şi grădiniţe.
16:50
De la Olimpiade Naționale la elitele internaționale: povestea flautistei Emma-Iona Gherganu # ObservatorNews
Uneori, marile povești nu încep pe scene strălucitoare, ci în săli modeste de școală, cu instrumente simple și profesori care cred în potențialul unui copil. Așa a început și povestea Emmei-Iona Gherganu, o fată din Bacău care, la doar cinci ani, a descoperit muzica prin pian. Câțiva ani mai târziu, în clasa a VI-a, a schimbat pianul pe flaut și a simțit că a găsit „instrumentul” prin care poate să își exprime emoțiile.
16:50
A părăsit arestul la domiciliu ca să-şi cumpere alcool. Tânăr din Dâmboviţa, reținut pentru evadare # ObservatorNews
Un tânăr de 26 de ani din Dâmbovița a fost reținut după ce a fugit din arestul la domiciliu pentru a merge să cumpere băuturi alcoolice. Acum riscă să ajungă după gratii, fiind cercetat pentru evadare, scrie Agerpres.
16:40
Poliția avertizează asupra unei noi metode de înșelăciune prin WhatsApp. În Giurgiu, mai multe persoane au fost victime ale unei fraude în care fotografiile lor au fost folosite împreună cu numere de telefon care nu le aparțin. Sub această identitate falsă, escrocii au contactat rudele și le-au solicitat bani, invocând diverse urgențe, informează News.ro.
16:40
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după atacul unui urs în Grecia. Prietenul său, martor la tragedie # ObservatorNews
Un bărbat de 61 de ani și-a găsit sfârșitul în mod dramatic, după ce a fost atacat de un urs pe un traseu montan din nordul Greciei. Drumețul și-a filmat ultimele momente de viață, înainte să cadă într-o prăpastie, în timp ce striga disperat după ajutor.
16:30
Educatoarea din Timișoara de la grădinița privată unde un copil a murit înecat a fost arestată # ObservatorNews
Acuzată de ucidere din culpă pentru că a lăsat nesupravegheat un copil care s-a înecat într-un iaz, o educatoare din Timișoara a fost arestată pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de Tribunal după ce Parchetul a contestat măsura inițială a controlului judiciar.
16:20
Kasparov îl critică pe Nicușor Dan: Refuzul interdicției aeriene în Ucraina legitimează atacurile Rusiei # ObservatorNews
Fostul campion mondial la șah Garry Kasparov îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile Rusiei asupra civililor ucraineni, după ce preşedintele a declarat că România nu susține o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, din teama unei confruntări cu Federația Rusă.
16:10
Danemarca se înarmează, pe fondul tensiunilor cu Rusia: "Este o schimbare de paradigmă" # ObservatorNews
Guvernul danez a anunţat miercuri că va achiziţiona pentru prima dată arme de precizie cu rază lungă de acţiune pentru a-şi consolida capacitatea de descurajare, considerând că ameninţarea rusă va continua să apese asupra Europei mulţi ani de acum înainte.
