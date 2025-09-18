Tânărul care a lansat o dronă deasupra Varşoviei, deportat. I s-a interzis accesul în spaţiul Schengen

17:30

Un individ care îşi tot ameninţa fosta iubită şi-a plănuit răzbunarea, la doar câteva ore după ce femeia obținuse un ordin de protecție împotriva lui, iar el se alesese cu o brăţară de monitorizare pe picior, pentru că îi spărsese femeii geamurile. Știa că nu se poate apropia de ea fără să afle Poliţia, așa că a aşteptat-o să se îndepărteze și i-a atacat soţul. A sărit pe el cu cuţitul în frizeria în care lucra. În văzul lumii, într-un centru comercial aglomerat. Personajul nevinovat în bătaia iscată, actualul partener al femeii, a reuşit să îi smulgă celuilalt cuţitul din mână şi l-a și înjunghiat.