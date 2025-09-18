Rusia deține mii de copii ucraineni în peste 200 de tabere / Acești copii sunt plasați în instituții religioase, orfelinate, hoteluri, colonii dar și în școli militare – presă
G4Media, 18 septembrie 2025 08:20
Îndoctrinare, antrenament militar forțat, cămine și tabere… Un studiu de la Yale detaliază viețile a mii de copii ucraineni răpiți de la invazia rusească din... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
09:00
Microsoft confiscă 340 de site-uri asociate unui serviciu care permitea utilizatorilor să efectueze operațiuni masive de phishing # G4Media
Microsoft Inc a anunțat că a confiscat aproape 340 de site-uri web legate de un serviciu cu sediul în Nigeria, în creștere rapidă, care permitea... © G4Media.ro.
09:00
Un fost pastor american, acuzat în SUA de abuz sexual asupra unor copii din București / E acuzat că i-a ademenit pe copiii străzii cu mâncare și promisiunea de adăpost și educație / Aceștia sunt „răniți, furioși și încă suferă de PTSD și dificultăți de integrare socială” # G4Media
Un fost pastor al unei biserici din California a fost acuzat de abuz sexual și trafic de copii timp de ani de zile la un... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:50
Regiunea Sardinia aprobă legea privind îngrijirea la sfârșitul vieții și sinuciderea asistată # G4Media
Sardinia este a doua regiune din Italia (prima fiind Toscana) care are o lege privind îngrijirea la sfârșitul vieții, potrivit Rador Radio România. Consiliul Regional... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:40
Proprietarii de animale par să fie mai atenți la bugetul alocat jucăriilor pentru câini și pisici în 2025, comparativ cu anul precedent, arată un sondaj PetsInternațional. © G4Media.ro.
08:40
Orban, mustrat de premierul Suediei: Îi amintește calului troian al Rusiei în UE despre invazia sovietică din 1956 și de laudele la adresa Occidentului din trecut / Scrisoarea lui Ulf Kristersson, după atacurile premierului Ungariei # G4Media
Premierul Suediei îi amintește lui Viktor Orban, calul troian al Rusiei și al Chinei în UE, despre invazia sovietică din 1956 care a înăbușit sângeros... © G4Media.ro.
08:40
Italia, grevă generală pentru Gaza: trenurile, transportul și școlile nu vor funcționa pe data de 22 septembrie / Vineri, zi de proteste # G4Media
CGIL (Confederația Generală Italiană a Muncii) a convocat o demonstrație pentru data de 19, în semn de protest față de „masacrul și deportarea poporului palestinian”.... © G4Media.ro.
Acum o oră
08:30
Doi cameramani ai unui canal de investigații din Kârgâzstan, critic cu guvernul, condamnați la cinci ani de închisoare # G4Media
Un tribunal din Kârgâzstan a condamnat la cinci ani de închisoare doi cameramani ai unui canal media privat de investigații, care a devenit ținta autorităților... © G4Media.ro.
08:20
Venezuela a lansat miercuri trei zile de exerciţii militare pe insula Orchila, în Caraibe, în timp ce Statele Unite au desfăşurat nave de război în... © G4Media.ro.
08:20
Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar: ”Copiii trebuie să stea acasă atât timp cât prezintă febră sau simptome evidente” / „Virozele respiratorii rămân cele mai frecvente infecții, urmate de gastroenterite și infecțiile pielii” # G4Media
Medicii pediatri atrag atenția că, odată cu începutul noului an școlar și al grădinițelor, părinții trebuie să fie vigilenți în privința numeroaselor infecții care circulă... © G4Media.ro.
08:20
Rusia deține mii de copii ucraineni în peste 200 de tabere / Acești copii sunt plasați în instituții religioase, orfelinate, hoteluri, colonii dar și în școli militare – presă # G4Media
Îndoctrinare, antrenament militar forțat, cămine și tabere… Un studiu de la Yale detaliază viețile a mii de copii ucraineni răpiți de la invazia rusească din... © G4Media.ro.
08:10
Cele mai bune legume de toamnă și ce beneficii pentru sănătate aduc/ Nutriționiștii ne sfătuiesc să mâncăm dolveac, sfeclă, morcovi și alte câteva legume colorate, gustoase și nutritive, specifice acestui sezon # G4Media
Pe măsură ce temperaturile scad și toamna devine o realitate, o abundență de legume de sezon, delicioase și nutritive, ajung la maturitate. Asta înseamnă, potrivit... © G4Media.ro.
08:10
Un antreprenor francez vrea să readucă la viață divizia auto a Delage / Care este istoria multiplei campioane în motorsport și ce model produce acum # G4Media
Afaceristul francez Laurent Tapie, susținut de unele dintre cele mai sonore nume din lumea afacerilor franceze, a demarat procesul de a readuce la gloria de... © G4Media.ro.
08:10
Sindicatele actorilor şi scenariştilor, solidare cu Jimmy Kimmel / Realizatorul ABC a fost suspendat după ce a spus într-un show că ucigașul lui Charlie Kirk ar fi fost parte din comunitatea MAGA # G4Media
Writers Guild of America West şi Screen Actors Guild au emis declaraţii în sprijinul lui Jimmy Kimmel după ce ABC a retras toate episoadele viitoare... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:00
Ce ar însemna pentru Occident o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei? Dezbaterea a apărut după incursiunile dronelor rusești deasupra Poloniei și României – The New York Times # G4Media
După recentele incursiuni ale unor drone rusești deasupra Poloniei și României, guvernul polonez a reluat discuțiile cu privire la stabilirea unei zone de interdicție aeriană... © G4Media.ro.
08:00
Șeful mărcii Gucci a fost schimbat de către Grupul Kering: Francesca Bellettini preia conducerea brandului de lux / ”Intenţionez să construiesc o organizaţie mai suplă şi mai clară„ # G4Media
Grupul francez de lux Kering a numit-o pe Francesca Bellettini în funcţia de director general al Gucci, înlocuindu-l pe Stefano Cantino, care a condus casa... © G4Media.ro.
08:00
Europa are în plan să realizeze un ”zid anti-drone” împotriva Rusiei, folosind tehnologie ucraineană / 100 de miliarde pentru consolidarea flanului Estic – Financial Times # G4Media
Uniunea Europeană accelerează crearea unui „zid anti-drone” la granița sa de est. Ucraina a pus la dispoziție tehnologii care s-au dovedit deja eficiente împotriva atacurilor... © G4Media.ro.
07:50
Vinea Apoldia Maior Fest, festival al vinului organizat de Universitatea de Științe Agricole din Cluj, în județul Sibiu / Aici deține un domeniu viticol / Clujenii au în portofoliu 14 etichete # G4Media
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează la Apoldu de Sus (jud. Sibiu), a patra ediție a sărbătorii vinurilor – Vinea Apoldia Maior... © G4Media.ro.
07:40
China consideră acordul TikTok cu SUA „avantajos pentru ambele părți” și va revizui transferurile de tehnologie și proprietate intelectuală ale aplicației # G4Media
China a calificat miercuri acordul-cadru încheiat la Madrid pentru transferul aplicației TikTok către proprietari controlați de SUA drept „avantajos pentru ambele părți” și a declarat... © G4Media.ro.
07:40
Jensen Huang, directorul Nvidia, se declară „dezamăgit” de noile restricţii impuse de China / Aşteaptă o discuţie pe această temă cu Donald Trump # G4Media
Directorul general al Nvidia, firmă care se confruntă cu restricţii severe la vânzarea cipurilor sale către China, pe fondul războiului dintre SUA şi China în... © G4Media.ro.
07:40
Regele Charles şi Donald Trump s-au lăudat reciproc şi au subliniat relaţia specială în discursurile lor de la banchet. Suveranul britanic a vorbit despre necesitatea de a sprijini Ucraina. Melania Trump, lăudată pentru alegerea vestimentară # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a... © G4Media.ro.
07:40
GSK anunţă investiţii de 30 miliarde de dolari în SUA, în plină vizită de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie # G4Media
Compania farmaceutică britanică GSK a devenit miercuri cel mai recent jucător din industrie care îşi majorează angajamentele financiare în Statele Unite, în timp ce preşedintele... © G4Media.ro.
07:30
Plimbări în siguranță: Află ce plante de toamnă trebuie să eviți pentru a-ți feri câinele de otrăvire # G4Media
Odată ce vara a trecut și toamna se reinstalează, apar și schimbări în natură. Un expert în asigurări de sănătate pentru animale de companie avertizează... © G4Media.ro.
07:30
Deşi modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum ChatGPT al OpenAI, au fost adoptate rapid la nivel global, puţine cercetări au analizat în detaliu felul în... © G4Media.ro.
07:30
Guvernul desființează Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” / Instituția devine compartiment în cadrul Comisariatului judeţean Tulcea al Gărzii de Mediu # G4Media
Guvernul va aproba, în şedinţa de joi, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice... © G4Media.ro.
07:30
Pensionarii români care locuiesc în străinătate trebuie să demonstreze autorităților române că sunt în viață / În caz contrar, de la 1 octombrie, le vor fi suspendate pensiile # G4Media
Pensionarii români care locuiesc în străinătate vor trebui să dovedească autorităților că sunt încă în viață. Este vorba de așa-numitul „Certificat de viață”, document care... © G4Media.ro.
07:20
Atac armat asupra unor poliţişti în statul Pennsylvania / Trei au murit, doi au fost răniți grav / Atacatorul a fost și el ucis # G4Media
Un individ înarmat a deschis focul miercuri asupra a cinci poliţişti în Pennsylvania, omorând trei şi rănind grav doi, atacatorul fiind şi el mort, a... © G4Media.ro.
07:20
Trump a desemnat mişcarea „Antifa” drept organizaţie teroristă / ”Voi recomanda ca persoanele care finanţează „Antifa” să facă obiectul unei anchete aprofundate” # G4Media
Donald Trump a anunţat miercuri desemnarea mişcării „Antifa”, un termen generic care se referă la grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, ca organizaţie... © G4Media.ro.
07:10
Televiziunea ABC din Australia a fost exclusă de la conferinţa de presă a lui Trump în Marea Britanie / Liderul american l-a certat anterior pe un jurnalist din această țară: „Faceţi foarte mult rău Australiei!” # G4Media
ABC, postul de televiziune australian, a declarat că biroul său din Londra a fost informat de Downing Street că acreditarea sa pentru a participa la... © G4Media.ro.
07:10
Victorie pentru Chivu împotriva fostei sale echipe: Ajax – Inter, 0-2, în primul lui meci ca antrenor în Cahmpions League / PSG şi Bayern Munchen – victorii categorice / Liverpool, trece cu greu de Atletico după ce a fost egalată de la 2-0 # G4Media
Formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, fosta echipă a românului, Ajax Amsterdam, în faza... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:30
VIDEO I O budincă din semințe de chia cu iaurt în stil cheese cake la micul dejun, cu fructe după preferință deasupra # G4Media
Unii dintre noi suntem deja obișnuiți cu micul dejun construit în jurul fulgilor de ovăz amestecați cu diferite tipuri de semințe și iaurt, lăsați peste... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:30
Back to school: cum ne protejăm vederea noi și copiii. Recomandări de la Clinicile Dr. Holhoș, nr. 1 în oftalmologie în România # G4Media
Odată cu debutul anului școlar, pentru părinți încep și grijile. Uneori, acestea apar practic din prima zi de școală: cum orarul copiilor nu se suprapune... © G4Media.ro.
17 septembrie 2025
23:10
Când iubirea pentru animale se întâlnește cu pasiunea pentru fotografie. Cum reușește fotografa Adriana Mocan să surprindă personalitatea animalelor în imagini: „Le arăt lumii exact așa cum le văd eu: incredibile” | INTERVIU # G4Media
Adriana Mihaela Mocan este o tânără din Timișoara care și-a descoperit pasiunea pentru fotografie încă din copilărie. Tot de mică, Adriana s-a îndrăgostit iremediabil de... © G4Media.ro.
23:10
Ministrul Economiei, despre Programul SAFE: Aceste sume de bani care vor dezmorţi industria de apărare sunt o componentă din planul de redresare economică. Vin mulţi bani într-un timp scurt / Lista proiectelor trebuie trimisă CE până în 29 noiembrie # G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor dezmorţi industria de apărare, dar vor fi... © G4Media.ro.
23:10
Familia regală găzduieşte la Windsor un banchet în onoarea lui Trump, care încheie prima zi a vizitei sale de stat # G4Media
Regele Charles şi Regina Camilla îi găzduiesc miercuri seara pe Donald şi Melania Trump la Castelul Windsor pentru un banchet de stat somptuos după o... © G4Media.ro.
23:00
Burduja consideră că preluarea Napolact de către Bonafarm amenință securitatea națională / Și deputatul clujean Remus Lăpușan a semnalt că statul român trebuie să se asigure că fermierii din Ardeal nu sunt scoși din lanțul de producție # G4Media
Fost ministru al Energiei, în prezent consilier al premierului Bolojan, liberalul Sebastian Burduja avertizează cu privire la preluarea brandului Napolact de către grupul maghiar Bonafarm.... © G4Media.ro.
23:00
Cehii așteaptă cu sufletul la gură deschiderea unei scrisori misterioase sigilate timp de 20 de ani. Ar putea fi ultimele cuvinte ale părintelui fondator al Cehiei moderne # G4Media
O adevărată frenezie a cuprins Cehia înaintea unui moment istoric: vineri, la Castelul Lány, va fi deschis un plic misterios despre care se crede că... © G4Media.ro.
22:40
Michelle Obama ajunge la miezul nopţii la Bucureşti şi participă la a doua ediţie a unui eveniment de business şi tehnologie # G4Media
Fosta Primă Doamnă a SUA Michelle Obama ajunge la miezul nopţii la Bucureşti, potrivit Boarding Pass, cu un avion privat. Ea va participa, joi, la... © G4Media.ro.
22:30
Sub presiunea protestelor, parlamentul din Timorul de Est anulează un plan costisitor de achiziţionare de vehicule pentru deputaţi # G4Media
Parlamentul din Timorul de Est a reacţionat miercuri la furia opiniei publice şi a anulat un plan costisitor de achiziţionare de vehicule pentru deputaţi, angajându-se... © G4Media.ro.
22:10
VIDEO FOTO | Ce feluri de carne „exotică” am testat într-un restaurant din munți, la granița între Spania și Franța/ Bizon, crocodil sau cangur sunt servite alături de carne de vită din regiune # G4Media
Dacă majoritatea restaurantelor spaniole se mândresc cu pește proaspăt sau carne iberică de calitate, Restaurantul Indecente din capitala Aran-ului, în Spania, merge mai departe și... © G4Media.ro.
22:10
Liga Campionilor: Remize în meciurile arbitrate de români, Olympiakos Pireu – Pafos și Slavia Praga – Bodo Glimt / Dragomir, titular la Pafos # G4Media
Formaţia Pafos, la care joacă Vlad Dragomir, a remizat, miercuri seară, în deplasare, scor 0-0, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor, joc arbitrat... © G4Media.ro.
22:10
Filmat ca la Coldplay / Un american a fost prins la meci de camerele tv, după ce a anunțat că e bolnav și a chiulit de la muncă # G4Media
Un fan înfocat ale echipei de fotbal al Universității din Tennessee a devenit viral pentru reacțiile sale sfâșietoare în timpul meciului de fotbal universitar de... © G4Media.ro.
22:00
Primele livrări de arme SUA pentru Ucraina din cadrul noului mecanism includ rachete de apărare aeriană, anunţă Zelenski # G4Media
Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor include rachete de mare valoare pentru sistemele... © G4Media.ro.
21:50
VIDEO | Ștrand pentru câini și stăpâni în septembrie. Mii de participanți la „Dogtember”, unul dintre cele mai mari evenimente caritabile din Marea Britanie # G4Media
Piscina Saltdean Lido din East Sussex (Marea Britanie) a devenit locul unde bucuria patrupedelor s-a împletit cu entuziasmul proprietarilor. Aproximativ 2.000 de câini s-au scăldat... © G4Media.ro.
21:50
Fenomen în SUA: a crescut exponențial consumul de cocaină după declanșarea războiului împotriva fentanilului. Cine e noul rege mexican al drogurilor # G4Media
Într-o ascunzătoare montană bine păzită în inima Sierra Madre, Nemesio „Mencho” Oseguera, în vârstă de 59 de ani, conduce cu mână de fier Cartelul Jalisco... © G4Media.ro.
21:50
Un vis tehnologic din anii ’50 devenit realitate / Ce este RDRE, motorul de rachetă care promite o revoluție în zborul spațial și hipersonic # G4Media
Pam Melroy, una dintre cele mai respectate figuri din industria aerospațială, a intrat în Consiliul de Administrație al companiei americane Venus Aerospace, un startup din... © G4Media.ro.
21:50
Minele de cărbune și-ar putea continua funcționarea. Ministrul Energiei anunţă că negociază cu Comisia Europeană amânarea termenului de închidere # G4Media
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunţat miercuri seară că poartă negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de... © G4Media.ro.
21:40
Un gigantic proiect de cazinou în Times Square, respins de comisia din New York responsabilă cu examinarea dosarelor # G4Media
Un proiect de amploare, ce viza construirea unui cazinou în Times Square, stârnind furia a numeroase teatre de pe Broadway, a fost respins miercuri de... © G4Media.ro.
21:40
Trump l-a lăudat pe regretatul Robert Redford, dar sentimentul nu era reciproc / Starul de la Hollywood spunea în 2020 că încă patru ani cu Trump „ar degrada țara noastră iremediabil” # G4Media
Robert Redford, starul unor clasice hollywoodiene precum „Butch Cassidy și Sundance Kid” și, mai târziu, regizor câștigător al unui Oscar, a murit, marți 16 septembrie,... © G4Media.ro.
21:10
VIDEO Tesla Cybertruck a trecut prin testele de impact IIHS 2025 / Scoruri bune pentru protecția pasagerilor / Farurile, punctul slab al camionetei lui Musk # G4Media
Tesla Cybertruck, pickup-ul electric care a stârnit numeroase discuții încă de la lansare, a trecut prin testele de siguranță realizate de IIHS pentru varianta 2025. Rezultatele arată... © G4Media.ro.
21:10
Nava Cygnus XL nu mai ajunge azi la Stația Spațială Internațională din cauza unor probleme tehnice / NASA caută soluții alternative # G4Media
NASA a anunțat marți că nava spațială Cygnus XL, construită de Northrop Grumman, a întâmpinat o problemă la motorul principal în timpul manevrelor de apropiere... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.