Venezuela demarează exerciţii militare pe o insulă din Caraibe în plină criză cu SUA

G4Media, 18 septembrie 2025 08:20

Venezuela a lansat miercuri trei zile de exerciţii militare pe insula Orchila, în Caraibe, în timp ce Statele Unite au desfăşurat nave de război în...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
09:00
Microsoft confiscă 340 de site-uri asociate unui serviciu care permitea utilizatorilor să efectueze operațiuni masive de phishing G4Media
Microsoft Inc a anunțat că a confiscat aproape 340 de site-uri web legate de un serviciu cu sediul în Nigeria, în creștere rapidă, care permitea...   © G4Media.ro.
09:00
Un fost pastor american, acuzat în SUA de abuz sexual asupra unor copii din București / E acuzat că i-a ademenit pe copiii străzii cu mâncare și promisiunea de adăpost și educație / Aceștia sunt „răniți, furioși și încă suferă de PTSD și dificultăți de integrare socială” G4Media
Un fost pastor al unei biserici din California a fost acuzat de abuz sexual și trafic de copii timp de ani de zile la un...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:50
Regiunea Sardinia aprobă legea privind îngrijirea la sfârșitul vieții și sinuciderea asistată G4Media
Sardinia este a doua regiune din Italia (prima fiind Toscana) care are o lege privind îngrijirea la sfârșitul vieții, potrivit Rador Radio România. Consiliul Regional...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:40
Proprietarii de animale au devenit mai atenți la cheltuielile pentru jucării G4Media
Proprietarii de animale par să fie mai atenți la bugetul alocat jucăriilor pentru câini și pisici în 2025, comparativ cu anul precedent, arată un sondaj PetsInternațional. © G4Media.ro.
08:40
Orban, mustrat de premierul Suediei: Îi amintește calului troian al Rusiei în UE despre invazia sovietică din 1956 și de laudele la adresa Occidentului din trecut / Scrisoarea lui Ulf Kristersson, după atacurile premierului Ungariei G4Media
Premierul Suediei îi amintește lui Viktor Orban, calul troian al Rusiei și al Chinei în UE, despre invazia sovietică din 1956 care a înăbușit sângeros...   © G4Media.ro.
08:40
Italia, grevă generală pentru Gaza: trenurile, transportul și școlile nu vor funcționa pe data de 22 septembrie / Vineri, zi de proteste G4Media
CGIL (Confederația Generală Italiană a Muncii) a convocat o demonstrație pentru data de 19, în semn de protest față de „masacrul și deportarea poporului palestinian”....   © G4Media.ro.
Acum o oră
08:30
Doi cameramani ai unui canal de investigații din Kârgâzstan, critic cu guvernul, condamnați la cinci ani de închisoare G4Media
Un tribunal din Kârgâzstan a condamnat la cinci ani de închisoare doi cameramani ai unui canal media privat de investigații, care a devenit ținta autorităților...   © G4Media.ro.
08:20
Venezuela demarează exerciţii militare pe o insulă din Caraibe în plină criză cu SUA G4Media
Venezuela a lansat miercuri trei zile de exerciţii militare pe insula Orchila, în Caraibe, în timp ce Statele Unite au desfăşurat nave de război în...   © G4Media.ro.
08:20
Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar: ”Copiii trebuie să stea acasă atât timp cât prezintă febră sau simptome evidente” / „Virozele respiratorii rămân cele mai frecvente infecții, urmate de gastroenterite și infecțiile pielii” G4Media
Medicii pediatri atrag atenția că, odată cu începutul noului an școlar și al grădinițelor, părinții trebuie să fie vigilenți în privința numeroaselor infecții care circulă...   © G4Media.ro.
08:20
Rusia deține mii de copii ucraineni în peste 200 de tabere / Acești copii sunt plasați în instituții religioase, orfelinate, hoteluri, colonii dar și în școli militare – presă G4Media
Îndoctrinare, antrenament militar forțat, cămine și tabere… Un studiu de la Yale detaliază viețile a mii de copii ucraineni răpiți de la invazia rusească din...   © G4Media.ro.
08:10
Cele mai bune legume de toamnă și ce beneficii pentru sănătate aduc/ Nutriționiștii ne sfătuiesc să mâncăm dolveac, sfeclă, morcovi și alte câteva legume colorate, gustoase și nutritive, specifice acestui sezon G4Media
Pe măsură ce temperaturile scad și toamna devine o realitate, o abundență de legume de sezon, delicioase și nutritive, ajung la maturitate. Asta înseamnă, potrivit...   © G4Media.ro.
08:10
Un antreprenor francez vrea să readucă la viață divizia auto a Delage / Care este istoria multiplei campioane în motorsport și ce model produce acum G4Media
Afaceristul francez Laurent Tapie, susținut de unele dintre cele mai sonore nume din lumea afacerilor franceze, a demarat procesul de a readuce la gloria de...   © G4Media.ro.
08:10
Sindicatele actorilor şi scenariştilor, solidare cu Jimmy Kimmel / Realizatorul ABC a fost suspendat după ce a spus într-un show că ucigașul lui Charlie Kirk ar fi fost parte din comunitatea MAGA G4Media
Writers Guild of America West şi Screen Actors Guild au emis declaraţii în sprijinul lui Jimmy Kimmel după ce ABC a retras toate episoadele viitoare...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:00
Ce ar însemna pentru Occident o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei? Dezbaterea a apărut după incursiunile dronelor rusești deasupra Poloniei și României – The New York Times G4Media
După recentele incursiuni ale unor drone rusești deasupra Poloniei și României, guvernul polonez a reluat discuțiile cu privire la stabilirea unei zone de interdicție aeriană...   © G4Media.ro.
08:00
Șeful mărcii Gucci a fost schimbat de către Grupul Kering: Francesca Bellettini preia conducerea brandului de lux / ”Intenţionez să construiesc o organizaţie mai suplă şi mai clară„ G4Media
Grupul francez de lux Kering a numit-o pe Francesca Bellettini în funcţia de director general al Gucci, înlocuindu-l pe Stefano Cantino, care a condus casa...   © G4Media.ro.
08:00
Europa are în plan să realizeze un ”zid anti-drone” împotriva Rusiei, folosind tehnologie ucraineană / 100 de miliarde pentru consolidarea flanului Estic – Financial Times G4Media
Uniunea Europeană accelerează crearea unui „zid anti-drone” la granița sa de est. Ucraina a pus la dispoziție tehnologii care s-au dovedit deja eficiente împotriva atacurilor...   © G4Media.ro.
07:50
Vinea Apoldia Maior Fest, festival al vinului organizat de Universitatea de Științe Agricole din Cluj, în județul Sibiu / Aici deține un domeniu viticol / Clujenii au în portofoliu 14 etichete G4Media
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează la Apoldu de Sus (jud. Sibiu), a patra ediție a sărbătorii vinurilor – Vinea Apoldia Maior...   © G4Media.ro.
07:40
China consideră acordul TikTok cu SUA „avantajos pentru ambele părți” și va revizui transferurile de tehnologie și proprietate intelectuală ale aplicației G4Media
China a calificat miercuri acordul-cadru încheiat la Madrid pentru transferul aplicației TikTok către proprietari controlați de SUA drept „avantajos pentru ambele părți” și a declarat...   © G4Media.ro.
07:40
Jensen Huang, directorul Nvidia, se declară „dezamăgit” de noile restricţii impuse de China / Aşteaptă o discuţie pe această temă cu Donald Trump G4Media
Directorul general al Nvidia, firmă care se confruntă cu restricţii severe la vânzarea cipurilor sale către China, pe fondul războiului dintre SUA şi China în...   © G4Media.ro.
07:40
Regele Charles şi Donald Trump s-au lăudat reciproc şi au subliniat relaţia specială în discursurile lor de la banchet. Suveranul britanic a vorbit despre necesitatea de a sprijini Ucraina. Melania Trump, lăudată pentru alegerea vestimentară G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a...   © G4Media.ro.
07:40
GSK anunţă investiţii de 30 miliarde de dolari în SUA, în plină vizită de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie G4Media
Compania farmaceutică britanică GSK a devenit miercuri cel mai recent jucător din industrie care îşi majorează angajamentele financiare în Statele Unite, în timp ce preşedintele...   © G4Media.ro.
07:30
Plimbări în siguranță: Află ce plante de toamnă trebuie să eviți pentru a-ți feri câinele de otrăvire G4Media
Odată ce vara a trecut și toamna se reinstalează, apar și schimbări în natură. Un expert în asigurări de sănătate pentru animale de companie avertizează...   © G4Media.ro.
07:30
Cum folosesc oamenii ChatGPT în viaţa de zi cu zi – studiu OpenAI G4Media
Deşi modelele lingvistice de mari dimensiuni, precum ChatGPT al OpenAI, au fost adoptate rapid la nivel global, puţine cercetări au analizat în detaliu felul în...   © G4Media.ro.
07:30
Guvernul desființează Comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” / Instituția devine compartiment în cadrul Comisariatului judeţean Tulcea al Gărzii de Mediu G4Media
Guvernul va aproba, în şedinţa de joi, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice...   © G4Media.ro.
07:30
Pensionarii români care locuiesc în străinătate trebuie să demonstreze autorităților române că sunt în viață / În caz contrar, de la 1 octombrie, le vor fi suspendate pensiile G4Media
Pensionarii români care locuiesc în străinătate vor trebui să dovedească autorităților că sunt încă în viață. Este vorba de așa-numitul „Certificat de viață”, document care...   © G4Media.ro.
07:20
Atac armat asupra unor poliţişti în statul Pennsylvania / Trei au murit, doi au fost răniți grav / Atacatorul a fost și el ucis G4Media
Un individ înarmat a deschis focul miercuri asupra a cinci poliţişti în Pennsylvania, omorând trei şi rănind grav doi, atacatorul fiind şi el mort, a...   © G4Media.ro.
07:20
Trump a desemnat mişcarea „Antifa” drept organizaţie teroristă / ”Voi recomanda ca persoanele care finanţează „Antifa” să facă obiectul unei anchete aprofundate” G4Media
Donald Trump a anunţat miercuri desemnarea mişcării „Antifa”, un termen generic care se referă la grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, ca organizaţie...   © G4Media.ro.
07:10
Televiziunea ABC din Australia a fost exclusă de la conferinţa de presă a lui Trump în Marea Britanie / Liderul american l-a certat anterior pe un jurnalist din această țară: „Faceţi foarte mult rău Australiei!” G4Media
ABC, postul de televiziune australian, a declarat că biroul său din Londra a fost informat de Downing Street că acreditarea sa pentru a participa la...   © G4Media.ro.
07:10
Victorie pentru Chivu împotriva fostei sale echipe: Ajax – Inter, 0-2, în primul lui meci ca antrenor în Cahmpions League / PSG şi Bayern Munchen – victorii categorice / Liverpool, trece cu greu de Atletico după ce a fost egalată de la 2-0 G4Media
Formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, fosta echipă a românului, Ajax Amsterdam, în faza...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:30
VIDEO I O budincă din semințe de chia cu iaurt în stil cheese cake la micul dejun, cu fructe după preferință deasupra G4Media
Unii dintre noi suntem deja obișnuiți cu micul dejun construit în jurul fulgilor de ovăz amestecați cu diferite tipuri de semințe și iaurt, lăsați peste...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
00:30
Back to school: cum ne protejăm vederea noi și copiii. Recomandări de la Clinicile Dr. Holhoș, nr. 1 în oftalmologie în România G4Media
Odată cu debutul anului școlar, pentru părinți încep și grijile. Uneori, acestea apar practic din prima zi de școală: cum orarul copiilor nu se suprapune...   © G4Media.ro.
17 septembrie 2025
23:10
Când iubirea pentru animale se întâlnește cu pasiunea pentru fotografie. Cum reușește fotografa Adriana Mocan să surprindă personalitatea animalelor în imagini: „Le arăt lumii exact așa cum le văd eu: incredibile” | INTERVIU G4Media
Adriana Mihaela Mocan este o tânără din Timișoara care și-a descoperit pasiunea pentru fotografie încă din copilărie. Tot de mică, Adriana s-a îndrăgostit iremediabil de...   © G4Media.ro.
23:10
Ministrul Economiei, despre Programul SAFE: Aceste sume de bani care vor dezmorţi industria de apărare sunt o componentă din planul de redresare economică. Vin mulţi bani într-un timp scurt / Lista proiectelor trebuie trimisă CE până în 29 noiembrie G4Media
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor dezmorţi industria de apărare, dar vor fi...   © G4Media.ro.
23:10
Familia regală găzduieşte la Windsor un banchet în onoarea lui Trump, care încheie prima zi a vizitei sale de stat G4Media
Regele Charles şi Regina Camilla îi găzduiesc miercuri seara pe Donald şi Melania Trump la Castelul Windsor pentru un banchet de stat somptuos după o...   © G4Media.ro.
23:00
Burduja consideră că preluarea Napolact de către Bonafarm amenință securitatea națională / Și deputatul clujean Remus Lăpușan a semnalt că statul român trebuie să se asigure că fermierii din Ardeal nu sunt scoși din lanțul de producție G4Media
Fost ministru al Energiei, în prezent consilier al premierului Bolojan, liberalul Sebastian Burduja avertizează cu privire la preluarea brandului Napolact de către grupul maghiar Bonafarm....   © G4Media.ro.
23:00
Cehii așteaptă cu sufletul la gură deschiderea unei scrisori misterioase sigilate timp de 20 de ani. Ar putea fi ultimele cuvinte ale părintelui fondator al Cehiei moderne G4Media
O adevărată frenezie a cuprins Cehia înaintea unui moment istoric: vineri, la Castelul Lány, va fi deschis un plic misterios despre care se crede că...   © G4Media.ro.
22:40
Michelle Obama ajunge la miezul nopţii la Bucureşti şi participă la a doua ediţie a unui eveniment de business şi tehnologie G4Media
Fosta Primă Doamnă a SUA Michelle Obama ajunge la miezul nopţii la Bucureşti, potrivit Boarding Pass, cu un avion privat. Ea va participa, joi, la...   © G4Media.ro.
22:30
Sub presiunea protestelor, parlamentul din Timorul de Est anulează un plan costisitor de achiziţionare de vehicule pentru deputaţi G4Media
Parlamentul din Timorul de Est a reacţionat miercuri la furia opiniei publice şi a anulat un plan costisitor de achiziţionare de vehicule pentru deputaţi, angajându-se...   © G4Media.ro.
22:10
VIDEO FOTO | Ce feluri de carne „exotică” am testat într-un restaurant din munți, la granița între Spania și Franța/ Bizon, crocodil sau cangur sunt servite alături de carne de vită din regiune G4Media
Dacă majoritatea restaurantelor spaniole se mândresc cu pește proaspăt sau carne iberică de calitate, Restaurantul Indecente din capitala Aran-ului, în Spania, merge mai departe și...   © G4Media.ro.
22:10
Liga Campionilor: Remize în meciurile arbitrate de români, Olympiakos Pireu – Pafos și Slavia Praga – Bodo Glimt / Dragomir, titular la Pafos G4Media
Formaţia Pafos, la care joacă Vlad Dragomir, a remizat, miercuri seară, în deplasare, scor 0-0, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor, joc arbitrat...   © G4Media.ro.
22:10
Filmat ca la Coldplay / Un american a fost prins la meci de camerele tv, după ce a anunțat că e bolnav și a chiulit de la muncă G4Media
Un fan înfocat ale echipei de fotbal al Universității din Tennessee a devenit viral pentru reacțiile sale sfâșietoare în timpul meciului de fotbal universitar de...   © G4Media.ro.
22:00
Primele livrări de arme SUA pentru Ucraina din cadrul noului mecanism includ rachete de apărare aeriană, anunţă Zelenski G4Media
Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor include rachete de mare valoare pentru sistemele...   © G4Media.ro.
21:50
VIDEO | Ștrand pentru câini și stăpâni în septembrie. Mii de participanți la „Dogtember”, unul dintre cele mai mari evenimente caritabile din Marea Britanie G4Media
Piscina Saltdean Lido din East Sussex (Marea Britanie) a devenit locul unde bucuria patrupedelor s-a împletit cu entuziasmul proprietarilor. Aproximativ 2.000 de câini s-au scăldat...   © G4Media.ro.
21:50
Fenomen în SUA: a crescut exponențial consumul de cocaină după declanșarea războiului împotriva fentanilului. Cine e noul rege mexican al drogurilor G4Media
Într-o ascunzătoare montană bine păzită în inima Sierra Madre, Nemesio „Mencho” Oseguera, în vârstă de 59 de ani, conduce cu mână de fier Cartelul Jalisco...   © G4Media.ro.
21:50
Un vis tehnologic din anii ’50 devenit realitate / Ce este RDRE, motorul de rachetă care promite o revoluție în zborul spațial și hipersonic G4Media
Pam Melroy, una dintre cele mai respectate figuri din industria aerospațială, a intrat în Consiliul de Administrație al companiei americane Venus Aerospace, un startup din...   © G4Media.ro.
21:50
Minele de cărbune și-ar putea continua funcționarea. Ministrul Energiei anunţă că negociază cu Comisia Europeană amânarea termenului de închidere G4Media
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a anunţat miercuri seară că poartă negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de...   © G4Media.ro.
21:40
Un gigantic proiect de cazinou în Times Square, respins de comisia din New York responsabilă cu examinarea dosarelor G4Media
Un proiect de amploare, ce viza construirea unui cazinou în Times Square, stârnind furia a numeroase teatre de pe Broadway, a fost respins miercuri de...   © G4Media.ro.
21:40
Trump l-a lăudat pe regretatul Robert Redford, dar sentimentul nu era reciproc / Starul de la Hollywood spunea în 2020 că încă patru ani cu Trump „ar degrada țara noastră iremediabil” G4Media
Robert Redford, starul unor clasice hollywoodiene precum „Butch Cassidy și Sundance Kid” și, mai târziu, regizor câștigător al unui Oscar, a murit, marți 16 septembrie,...   © G4Media.ro.
21:10
VIDEO Tesla Cybertruck a trecut prin testele de impact IIHS 2025 / Scoruri bune pentru protecția pasagerilor / Farurile, punctul slab al camionetei lui Musk G4Media
Tesla Cybertruck, pickup-ul electric care a stârnit numeroase discuții încă de la lansare, a trecut prin testele de siguranță realizate de IIHS pentru varianta 2025. Rezultatele arată...   © G4Media.ro.
21:10
Nava Cygnus XL nu mai ajunge azi la Stația Spațială Internațională din cauza unor probleme tehnice / NASA caută soluții alternative G4Media
NASA a anunțat marți că nava spațială Cygnus XL, construită de Northrop Grumman, a întâmpinat o problemă la motorul principal în timpul manevrelor de apropiere...   © G4Media.ro.
