Regele Charles a vizitat o expoziție a Institutului Cultural Român la Londra dedicată picturilor Reginei Maria
G4Media, 30 septembrie 2025 13:50
Regele Charles al Marii Britanii a fost oaspetele de onoare al Institutului Cultural Român la Londra cu ocazia unei expoziții dedicate picturilor Reginei Maria, potrivit... © G4Media.ro.
Acum 5 minute
14:20
Proiect de lege depus în Parlament: Pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75% pe care o au angajatorii de a contribui la Pilonul II de pensii să poată, opţional, să vireze, în plus, pe lună, până la 150 de euro deductibili # G4Media
Deputatul PNL Raluca Turcan a anunţat marţi că a depus în Parlament un proiect de lege prin care, pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75% pe... © G4Media.ro.
14:20
Programul ‘‘Foster pentru adopție‘’ începe în Capitală: Câinii vor putea fi încredinţaţi spre îngrijire temporară înaintea adopţiei # G4Media
Câinii vor putea fi încredinţaţi spre îngrijire temporară înaintea unei eventuale adopţii, conform unei hotărâri aprobate în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei,... © G4Media.ro.
14:20
Emmanuel Macron bate un nou record de impopularitate în funcția de președintele al Franței # G4Media
La întrebarea: “Considerați că Emmanuel Macron este un bun Președinte al Republicii?” doar 22% dintre cei chestionați în sondajul Odoxa răspund Da, cel mai jos... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
14:10
VIDEO&FOTO Nicușor Dan a aflat că la Domul Romano-Catolic din Timișoara se fac slujbe și în limba srilankeză # G4Media
Președintele Nicușor Dan a vizitat în această după-amiază Domul Romano-Catolic din Timișoara. După ce a ieșit de la Palatul Baroc, unde se desfășoară unul dintre... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
14:00
MozaiQ organizează marș de protest la București: „Tradiția noastră e iubirea” / Principalele revendicări: parteneriat civil și procedură demnă pentru persoanele trans # G4Media
Asociația MozaiQ, organizație comunitară LGBTI, anunță organizarea unui marș de protest duminică, 5 octombrie, la București, sub sloganul „Tradiția noastră e iubirea”. Evenimentul va începe... © G4Media.ro.
14:00
Inegalitatea socială provoacă modificări în creierul copiilor şi le agravează sănătatea mintală, arată un studiu de specialitate # G4Media
Inegalitatea socială provoacă schimbări structurale în creierul copiilor, care, odată cu trecerea anilor, experimentează o sănătate mintală mai precară, potrivit unui studiu internaţional realizat de... © G4Media.ro.
Acum o oră
13:50
13:50
Uniunea Europeană va stimula alfabetizarea financiară şi oportunităţile de economii și investiţii pentru cetăţeni # G4Media
Comisia Europeană a prezentat marţi două iniţiative majore menite să promoveze uniunea economiilor şi a investiţiilor şi să aducă beneficii concrete tuturor cetăţenilor UE, se... © G4Media.ro.
13:50
A fost modificat statutul deputaților și senatorilor / Parlamentarii sunt obligaţi să publice pe o platformă dedicată întâlnirile avute cu terţe persoane pe iniţiativele legislative # G4Media
Plenul Parlamentului a adoptat, marţi, modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor, fiind introdusă obligaţia acestora de a publica în Registrul unic al transparenţei intereselor – RUTI... © G4Media.ro.
13:40
Cuplurile fără copii cheltuie mai mult ca oricând pe animale de companie: De ce preferă asta în locul economiilor # G4Media
Tot mai multe cupluri tinere din Statele Unite aleg să trăiască fără copii, dar cu… câini și pisici. Iar aceste animale de companie nu sunt... © G4Media.ro.
13:40
Sfatul prețios al lui Hamilton pentru Ferrari: Cum se poate apropia Scuderia de rivalele McLaren și RedBull # G4Media
Lewis Hamilton este din nou alături de Ferrari după ce a trecut prin episodul dureros al pierderii câinelui său, Roscoe. Multiplul campion mondial din F1... © G4Media.ro.
13:40
Încălzirea oceanelor favorizează speciile invazive şi perturbă biodiversitatea marină şi pescuitul, potrivit unui raport al serviciului european Copernicus Marine # G4Media
Încălzirea oceanelor favorizează răspândirea speciilor invazive şi perturbă biodiversitatea marină şi pescuitul, în special în Marea Mediterană, au subliniat administratorii serviciului Copernicus Marine al Uniunii... © G4Media.ro.
13:30
China susține că noul său avion stealth J-35 are semnătură radar de dimensiunea unei vrăbii # G4Media
China își consolidează ambițiile militare cu un nou avion de luptă stealth, J-35, despre care presa de stat susține că are o secțiune radar (RCS) mai... © G4Media.ro.
13:30
Acum 2 ore
13:10
Medic ginecolog de la Spitalul Filantropia, obligat alături de unitatea medicală să îi plătească daune de 80.000 de euro unei femei căreia i-ar fi pus viața în pericol în urma unei întreruperi de sarcină / Decizia nu este definitivă # G4Media
Un medic în specialitatea obstetrică-ginecologie la Spitalul Filantropia din Capitală, Mădălina Gheorghe, a fost obligată de Judecătoria Sectorului 1 la plata sumei de 80.000 de... © G4Media.ro.
13:10
EXCLUSIV Agresorul livratorului din Bangladesh a declarat că are ”sânge pur” și că nu poate respira același aer cu ”subumanii ăștia” / Judecător: Rasismul ”subminează însăși baza democrației și contravine demnității umane” # G4Media
Cosmin Tudoran, bărbatul din București care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh și a filmat incidentul, a declarat, apoi, că nu... © G4Media.ro.
13:10
Şeful Salvamont Sibiu: Şapte recomandări pentru turiştii care merg pe munte după prima ninsoare # G4Media
Şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu, Dan Popescu, le recomandă turiştilor care merg pe munte în această perioadă să se echipeze cu mai multă atenţie... © G4Media.ro.
13:00
Președintele Nicușor Dan a fost încurcat, marți, de protocolul la depunerea unei coroane de flori la Monumentul ”Crucificare” din Timișoara dedicat eroilor Revoluției anti-comuniste din... © G4Media.ro.
12:50
Parlamentul a aprobat înfiinţarea Comandamentului Nodului Logistic – România (LEN-R) / Obiectivul misiunii este coordonarea asistenţei în domeniul securităţii pentru Ucraina şi sprijinirea creşterii interoperabilităţii armatei ucrainene, fără angajarea NATO ca parte la conflic # G4Media
Parlamentul a aprobat, marţi, în şedinţă comună, solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România... © G4Media.ro.
12:50
Paula Badosa, fostă ocupantă a locului doi mondial, a anunțat că se retrage temporar din tenis, principala cauză fiind accidentările, transmite presa iberică. Ocupantă în... © G4Media.ro.
12:40
EXCLUSIV Condiția esențială prin care Dorinel Umbrărescu ar fi dispus să preia Liberty Galați # G4Media
Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, ar fi de dispus să preia combinatul siderurgic Liberty Galați doar... © G4Media.ro.
12:40
Nicușor Dan: Salut eforturile semnificative depuse de președintele Trump pentru realizarea păcii în Gaza. Planul prezentat oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului # G4Media
Președintele Nicușor Dan salută „eforturile semnificative depuse de președintele Trump pentru realizarea păcii în Gaza”, apreciind că planul prezentat oferă o oportunitate reală de a... © G4Media.ro.
12:40
Fostul șef al Comisiei SRI din Parlament, Ioan Chirteș, declarații pentru HotNews: Decidenții politici au știut că mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI / Rapoartele SRI neaprobate de Parlament făceau legătura între mișcarea suveranistă și factori externi, în special Rusia # G4Media
Ioan Cristian Chirteș (PNL), fostul președinte al Comisiei parlamentare de control SRI, a declarat marți pentru Hotnews că foștii decidenți – președintele și premierul –... © G4Media.ro.
12:30
Ambasada SUA în România: Guvernul nu a îndeplinit standardele minime în mai multe domenii cheie / Autoritățile nu au identificat în mod proactiv victimele traficului în rândul populațiilor vulnerabile / Traficul pe scară largă de copii, în special traficul sexual, a persistat # G4Media
Ambasada SUA în România susține în cel mai raport al său că Guvernul României nu îndeplinește standardele minime ce privesc eliminarea traficului de persoane, chiar... © G4Media.ro.
12:30
12:30
VIDEO Scandal în WTA la duelul generațiilor dintre Bencic și Gauff: „Sunt prea bătrână pentru trucurile voastre” # G4Media
Partida dintre Coco Gauff și Belinda Bencic a venit la pachet cu „scandalul momentului” din WTA. În meciul din sferturile de la Beijing (competiție de... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:20
Cătălin Predoiu: Doar 40% din ordinele de protecție eliberate de Poliție în cazuri iminente de pericol sunt confirmate ulterior de instanță / Peste 27.000 de cazuri de violență domestică în primele luni ale anului # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Cătălin Predoiu, a precizat, marți, în plenul Parlamentului, că în primele luni ale anului au fost înregistrate peste 27.000 de cazuri de... © G4Media.ro.
12:00
Armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu într-o înregistrare video publicată marţi, în care... © G4Media.ro.
12:00
Mark Rutte, după recentele intruziuni în spaţiul aerian al NATO: Trebuie să ne protejăm cerul! # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat marţi la eforturi suplimentare în vederea unei mai bune protejări a spaţiului aerian al ţărilor aliate, după... © G4Media.ro.
11:50
Programul RABLA începe astăzi, după îndelungate discuții, amânări și modificări. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) primește cereri pentru ecotichete începând de astăzi, de la ora 10:00.... © G4Media.ro.
11:50
Talibanii au tăiat internetul în Afganistan fără nicio explicație / Sectorul bancar, comunicațiile, comerțul și transporturile sunt paralizate / De la venirea la putere în 2021, autoritățile talibane au instaurat numeroase restricţii potrivit unor interpretări proprii ale legii islamice # G4Media
Afganistan era marţi, pentru a doua zi, privat de internet şi de telefonie mobilă, după ce autorităţile talibane au întrerupt conexiunile prin fibră optică, relatează... © G4Media.ro.
11:30
Bombardierele ruseşti intrate în spaţiul aerian al Estoniei se îndreptau spre capitala Tallin, comandantul forţei operative NATO care monitorizează spaţiul aerian baltic # G4Media
Acţiunea provocatoare a aviaţiei ruse în Estonia a fost mult mai gravă decât s-a spus la nivel oficial la început, întrucât cele trei bombardiere MiG-31... © G4Media.ro.
11:30
O chinezoaică, condamnată în Marea Britanie după cea mai mare confiscare de criptomonede din lume # G4Media
O femeie de origine chineză a fost condamnată la Londra pentru rolul central într-o fraudă care a dus la cea mai mare confiscare de criptomonede... © G4Media.ro.
11:20
Rectificare bugetară 2025: Guvernul alocă mai mulți bani pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, transportul elevilor și Programul lapte și fructe în școli – proiect # G4Media
Guvernul va aloca fonduri suplimentare pentru plata drepturilor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, transportul elevilor și Programul lapte și... © G4Media.ro.
11:20
Un celebru lanț de hoteluri lansează un ceas deșteptător care trezește oaspeții cu miros de mic dejun # G4Media
Holiday Inn Express by IHG a lansat, în premieră mondială, un dispozitiv de cameră care transformă diminețile printr-un concept inedit: trezirea cu miros de mic dejun,... © G4Media.ro.
11:10
Primăria Galaţi anunţă că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării / Valoarea investiţiei este de 200 de milioane de lei # G4Media
Primăria Galaţi a anunţat că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării, valoarea investiţiei ridicându-se la 200 de milioane de lei. Printre lucrările care... © G4Media.ro.
11:10
Operațiunea specială „Diaspora” la alegerile din Republica Moldova / Reprezentantul candidatului independent Andrei Năstase la Praga susține că ar fi fost remunerat cu 1.500 de euro, scrie Ziarul de Gardă # G4Media
La Praga, în cadrul operațiunii speciale „Diaspora”, un reprezentant al candidatului independent Andrei Năstase a trimis o fotografie în care susține că a fost remunerat... © G4Media.ro.
11:00
Vlad Gheorghe: Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță achiziționează 200 de tablete pentru Poliția Locală la prețul astronomic de 12.000 lei bucata # G4Media
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe afirmă că Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță achiziționează 200 de tablete pentru Poliția Locală la prețul astronomic de 12.000... © G4Media.ro.
10:50
Statele Unite expulzează 100 de iranieni după încheierea unui acord cu Teheranul (The New York Times) # G4Media
Statele Unite expulzează circa 100 de iranieni în ţara lor de origine, a relatat marţi cotidianul The New York Times, citând doi oficiali iranieni de... © G4Media.ro.
10:50
Senatul şi Camera Deputaţilor, reunite, marţi, în şedinţă comună, cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei, au adoptat Declaraţia „România fără violenţa domestică” prin care îşi... © G4Media.ro.
10:40
Dumitru Andreşoi, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine ”Dacia”, și trei funcționari APIA, trimiși în judecată de către procurorii europeni / Prejudiciu de 2,2 de milioane de euro într-o afacere cu pășuni / Cei trei riscă între trei și zece ani de închisoare # G4Media
Preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine ”Dacia”, Dumitru Andreşoi, a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) din Timișoara pentru o schemă infracțională prin care... © G4Media.ro.
10:40
Pământul reflectă din ce în ce mai puţină lumină solară, potrivit unui studiu de specialitate / Scăderea concentraţiei de gheaţă marină şi a stratului de zăpadă în emisfera nordică a contribuit la întunecarea atmosferei # G4Media
Pământul a devenit mai întunecat între 2001 şi 2024, ceea ce înseamnă că reflectă mai puţină lumină solară, a raportat o echipă de cercetători într-un... © G4Media.ro.
10:40
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa miercuri la aprinderea iluminatului roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân # G4Media
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa miercuri, 1 octombrie, la aprinderea iluminatului roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului... © G4Media.ro.
10:40
Circulaţia rutieră pe Transalpina, oprită până miercuri, din cauza viscolului şi a poleiului # G4Media
Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina este oprită, până miercuri dimineaţă, pe tronsonul dintre Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea), din cauza... © G4Media.ro.
10:40
Dosarul „Loteria Română”: patronul Realitatea tv, Maricel Păcuraru, contestă la Înalta Curte probele obținute de DNA pe mandat de siguranță națională / Experți: Dosarul e prescris, miza e recuperarea prejudiciului de 5 milioane de euro # G4Media
Judecătorul fondului din dosarul lui Maricel Păcuraru de la Tribunalul București a respins cererea de anulare a deciziei judecătorului de Cameră preliminară de la Tribunalul... © G4Media.ro.
10:30
Un judecător federal a oprit concedierile de la Vocea Americii dispuse de administraţia Trump # G4Media
Un judecător federal a blocat luni planul administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a concedia sute de angajaţi de la Vocea Americii (VOA) şi de... © G4Media.ro.
10:30
Dan Cașcaval, senator PSD și rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași: Nu știu dacă măsurile din Educație ar fi trebuit să înceapă cu reducerea fondului de burse # G4Media
Rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a spus luni că Universitatea îi susține pe studenții nemulțumiți de tăierea fondului de burse. Într-un interviu pentru... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:20
Nicuşor Dan, la „Timişoara Cities Summit”: Pentru că există „o competiție geopolitică între Europa și alte modele”, poate exigențele pentru aderarea de noi state la Uniunea Europeană nu ar trebui să fie atât de mari # G4Media
UPDATE Ora 10.00: Președintele Nicușor Dan a afirmat, în discursul susținut la Timişoara Cities Summit, că poate exigențele pentru aderarea de noi state la Uniunea... © G4Media.ro.
10:20
Egiptul şi Qatarul confirmă că au predat Hamas planul de pace al preşedintelui Trump ce privește războiul din Gaza # G4Media
Egiptul şi Qatarul, mediatori în războiul din Fâşia Gaza, au confirmat că au predat Hamas planul preşedintelui american, Donald Trump, pentru încheierea războiului şi pentru... © G4Media.ro.
10:10
Pe măsură ce zilele devin mai scurte și temperaturile scad, mulți motocicliști încep pregătirile pentru depozitarea motocicletelor pe perioada iernii. Una dintre întrebările recurente este... © G4Media.ro.
