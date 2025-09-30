Regele Charles a vizitat o expoziție a Institutului Cultural Român la Londra dedicată picturilor Reginei Maria

G4Media, 30 septembrie 2025 13:50

Regele Charles al Marii Britanii a fost oaspetele de onoare al Institutului Cultural Român la Londra cu ocazia unei expoziții dedicate picturilor Reginei Maria, potrivit...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
14:20
Proiect de lege depus în Parlament: Pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75% pe care o au angajatorii de a contribui la Pilonul II de pensii să poată, opţional, să vireze, în plus, pe lună, până la 150 de euro deductibili G4Media
Deputatul PNL Raluca Turcan a anunţat marţi că a depus în Parlament un proiect de lege prin care, pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75% pe...   © G4Media.ro.
14:20
Programul ‘‘Foster pentru adopție‘’ începe în Capitală: Câinii vor putea fi încredinţaţi spre îngrijire temporară înaintea adopţiei G4Media
Câinii vor putea fi încredinţaţi spre îngrijire temporară înaintea unei eventuale adopţii, conform unei hotărâri aprobate în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei,...   © G4Media.ro.
14:20
Emmanuel Macron bate un nou record de impopularitate în funcția de președintele al Franței G4Media
La întrebarea: “Considerați că Emmanuel Macron este un bun Președinte al Republicii?” doar 22% dintre cei chestionați în sondajul Odoxa răspund Da, cel mai jos...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
14:10
VIDEO&FOTO Nicușor Dan a aflat că la Domul Romano-Catolic din Timișoara se fac slujbe și în limba srilankeză G4Media
Președintele Nicușor Dan a vizitat în această după-amiază Domul Romano-Catolic din Timișoara. După ce a ieșit de la Palatul Baroc, unde se desfășoară unul dintre...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
14:00
MozaiQ organizează marș de protest la București: „Tradiția noastră e iubirea” / Principalele revendicări: parteneriat civil și procedură demnă pentru persoanele trans G4Media
Asociația MozaiQ, organizație comunitară LGBTI, anunță organizarea unui marș de protest duminică, 5 octombrie, la București, sub sloganul „Tradiția noastră e iubirea”. Evenimentul va începe...   © G4Media.ro.
14:00
Inegalitatea socială provoacă modificări în creierul copiilor şi le agravează sănătatea mintală, arată un studiu de specialitate G4Media
Inegalitatea socială provoacă schimbări structurale în creierul copiilor, care, odată cu trecerea anilor, experimentează o sănătate mintală mai precară, potrivit unui studiu internaţional realizat de...   © G4Media.ro.
Acum o oră
13:50
13:50
Uniunea Europeană va stimula alfabetizarea financiară şi oportunităţile de economii și investiţii pentru cetăţeni G4Media
Comisia Europeană a prezentat marţi două iniţiative majore menite să promoveze uniunea economiilor şi a investiţiilor şi să aducă beneficii concrete tuturor cetăţenilor UE, se...   © G4Media.ro.
13:50
A fost modificat statutul deputaților și senatorilor / Parlamentarii sunt obligaţi să publice pe o platformă dedicată întâlnirile avute cu terţe persoane pe iniţiativele legislative G4Media
Plenul Parlamentului a adoptat, marţi, modificarea Statutului deputaţilor şi senatorilor, fiind introdusă obligaţia acestora de a publica în Registrul unic al transparenţei intereselor – RUTI...   © G4Media.ro.
13:40
Cuplurile fără copii cheltuie mai mult ca oricând pe animale de companie: De ce preferă asta în locul economiilor G4Media
Tot mai multe cupluri tinere din Statele Unite aleg să trăiască fără copii, dar cu… câini și pisici. Iar aceste animale de companie nu sunt...   © G4Media.ro.
13:40
Sfatul prețios al lui Hamilton pentru Ferrari: Cum se poate apropia Scuderia de rivalele McLaren și RedBull G4Media
Lewis Hamilton este din nou alături de Ferrari după ce a trecut prin episodul dureros al pierderii câinelui său, Roscoe. Multiplul campion mondial din F1...   © G4Media.ro.
13:40
Încălzirea oceanelor favorizează speciile invazive şi perturbă biodiversitatea marină şi pescuitul, potrivit unui raport al serviciului european Copernicus Marine G4Media
Încălzirea oceanelor favorizează răspândirea speciilor invazive şi perturbă biodiversitatea marină şi pescuitul, în special în Marea Mediterană, au subliniat administratorii serviciului Copernicus Marine al Uniunii...   © G4Media.ro.
13:30
China susține că noul său avion stealth J-35 are semnătură radar de dimensiunea unei vrăbii G4Media
China își consolidează ambițiile militare cu un nou avion de luptă stealth, J-35, despre care presa de stat susține că are o secțiune radar (RCS) mai...   © G4Media.ro.
13:30
Fostul asistent al unui europarlamentar german de extremă dreapta, condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei G4Media
Un tribunal din Dresda l-a condamnat marți la patru ani și nouă luni de închisoare pe Jian Guo, fost asistent al politicianului german Maximilian Krah,...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:10
Medic ginecolog de la Spitalul Filantropia, obligat alături de unitatea medicală să îi plătească daune de 80.000 de euro unei femei căreia i-ar fi pus viața în pericol în urma unei întreruperi de sarcină / Decizia nu este definitivă G4Media
Un medic în specialitatea obstetrică-ginecologie la Spitalul Filantropia din Capitală, Mădălina Gheorghe, a fost obligată de Judecătoria Sectorului 1 la plata sumei de 80.000 de...   © G4Media.ro.
13:10
EXCLUSIV Agresorul livratorului din Bangladesh a declarat că are ”sânge pur” și că nu poate respira același aer cu ”subumanii ăștia” / Judecător: Rasismul ”subminează însăși baza democrației și contravine demnității umane” G4Media
Cosmin Tudoran, bărbatul din București care, la finalul lunii august, a agresat un livrator din Bangladesh și a filmat incidentul, a declarat, apoi, că nu...   © G4Media.ro.
13:10
Şeful Salvamont Sibiu: Şapte recomandări pentru turiştii care merg pe munte după prima ninsoare G4Media
Şeful Serviciului Public Judeţean Salvamont Sibiu, Dan Popescu, le recomandă turiştilor care merg pe munte în această perioadă să se echipeze cu mai multă atenţie...   © G4Media.ro.
13:00
VIDEO Președintele Nicușor Dan, încurcat de protocol G4Media
Președintele Nicușor Dan a fost încurcat, marți, de protocolul la depunerea unei coroane de flori la Monumentul ”Crucificare” din Timișoara dedicat eroilor Revoluției anti-comuniste din...   © G4Media.ro.
12:50
Parlamentul a aprobat înfiinţarea Comandamentului Nodului Logistic – România (LEN-R) / Obiectivul misiunii este coordonarea asistenţei în domeniul securităţii pentru Ucraina şi sprijinirea creşterii interoperabilităţii armatei ucrainene, fără angajarea NATO ca parte la conflic G4Media
Parlamentul a aprobat, marţi, în şedinţă comună, solicitarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la aprobarea înfiinţării pe teritoriul naţional a Comandamentului Nodului Logistic – România...   © G4Media.ro.
12:50
Retragere temporară de la vârful WTA: Accidentările o scot din circuit pe Paula Badosa G4Media
Paula Badosa, fostă ocupantă a locului doi mondial, a anunțat că se retrage temporar din tenis, principala cauză fiind accidentările, transmite presa iberică. Ocupantă în...   © G4Media.ro.
12:40
EXCLUSIV Condiția esențială prin care Dorinel Umbrărescu ar fi dispus să preia Liberty Galați G4Media
Dorinel Umbrărescu, omul de afaceri care deține cel mai puternic grup românesc de construcții, ar fi de dispus să preia combinatul siderurgic Liberty Galați doar...   © G4Media.ro.
12:40
Nicușor Dan: Salut eforturile semnificative depuse de președintele Trump pentru realizarea păcii în Gaza. Planul prezentat oferă o oportunitate reală de a pune capăt războiului  G4Media
Președintele Nicușor Dan salută „eforturile semnificative depuse de președintele Trump pentru realizarea păcii în Gaza”, apreciind că planul prezentat oferă o oportunitate reală de a...   © G4Media.ro.
12:40
Fostul șef al Comisiei SRI din Parlament, Ioan Chirteș, declarații pentru HotNews: Decidenții politici au știut că mișcarea suveranistă are legătură cu Rusia, au fost informați de SRI / Rapoartele SRI neaprobate de Parlament făceau legătura între mișcarea suveranistă și factori externi, în special Rusia G4Media
Ioan Cristian Chirteș (PNL), fostul președinte al Comisiei parlamentare de control SRI, a declarat marți pentru Hotnews că foștii decidenți – președintele și premierul –...   © G4Media.ro.
12:30
Ambasada SUA în România: Guvernul nu a îndeplinit standardele minime în mai multe domenii cheie / Autoritățile nu au identificat în mod proactiv victimele traficului în rândul populațiilor vulnerabile / Traficul pe scară largă de copii, în special traficul sexual, a persistat G4Media
Ambasada SUA în România susține în cel mai raport al său că Guvernul României nu îndeplinește standardele minime ce privesc eliminarea traficului de persoane, chiar...   © G4Media.ro.
12:30
Un fost asistent al unui deputat de extremă-dreapta din Germania, condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei G4Media
Un fost colaborator al unui membru controversat al extremei drepte din Germania a fost condamnat marţi la patru ani şi nouă luni de închisoare pentru...   © G4Media.ro.
12:30
VIDEO Scandal în WTA la duelul generațiilor dintre Bencic și Gauff: „Sunt prea bătrână pentru trucurile voastre” G4Media
Partida dintre Coco Gauff și Belinda Bencic a venit la pachet cu „scandalul momentului” din WTA. În meciul din sferturile de la Beijing (competiție de...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:20
Cătălin Predoiu: Doar 40% din ordinele de protecție eliberate de Poliție în cazuri iminente de pericol sunt confirmate ulterior de instanță / Peste 27.000 de cazuri de violență domestică în primele luni ale anului G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Cătălin Predoiu, a precizat, marți, în plenul Parlamentului, că în primele luni ale anului au fost înregistrate peste 27.000 de cazuri de...   © G4Media.ro.
12:00
Netanyahu afirmă că armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza” G4Media
Armata israeliană „va rămâne în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu într-o înregistrare video publicată marţi, în care...   © G4Media.ro.
12:00
Mark Rutte, după recentele intruziuni în spaţiul aerian al NATO: Trebuie să ne protejăm cerul! G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat marţi la eforturi suplimentare în vederea unei mai bune protejări a spaţiului aerian al ţărilor aliate, după...   © G4Media.ro.
11:50
Programul RABLA începe astăzi / Bugetul pentru mașinile pe benzină și hibride, epuizat G4Media
Programul RABLA începe astăzi, după îndelungate discuții, amânări și modificări. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) primește cereri pentru ecotichete începând de astăzi, de la ora 10:00....   © G4Media.ro.
11:50
Talibanii au tăiat internetul în Afganistan fără nicio explicație / Sectorul bancar, comunicațiile, comerțul și transporturile sunt paralizate / De la venirea la putere în 2021, autoritățile talibane au instaurat numeroase restricţii potrivit unor interpretări proprii ale legii islamice G4Media
Afganistan era marţi, pentru a doua zi, privat de internet şi de telefonie mobilă, după ce autorităţile talibane au întrerupt conexiunile prin fibră optică, relatează...   © G4Media.ro.
11:30
Bombardierele ruseşti intrate în spaţiul aerian al Estoniei se îndreptau spre capitala Tallin, comandantul forţei operative NATO care monitorizează spaţiul aerian baltic G4Media
Acţiunea provocatoare a aviaţiei ruse în Estonia a fost mult mai gravă decât s-a spus la nivel oficial la început, întrucât cele trei bombardiere MiG-31...   © G4Media.ro.
11:30
O chinezoaică, condamnată în Marea Britanie după cea mai mare confiscare de criptomonede din lume G4Media
O femeie de origine chineză a fost condamnată la Londra pentru rolul central într-o fraudă care a dus la cea mai mare confiscare de criptomonede...   © G4Media.ro.
11:20
Rectificare bugetară 2025: Guvernul alocă mai mulți bani pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, transportul elevilor și Programul lapte și fructe în școli – proiect G4Media
Guvernul va aloca fonduri suplimentare pentru plata drepturilor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, transportul elevilor și Programul lapte și...   © G4Media.ro.
11:20
Un celebru lanț de hoteluri lansează un ceas deșteptător care trezește oaspeții cu miros de mic dejun G4Media
Holiday Inn Express by IHG a lansat, în premieră mondială, un dispozitiv de cameră care transformă diminețile printr-un concept inedit: trezirea cu miros de mic dejun,...   © G4Media.ro.
11:10
Primăria Galaţi anunţă că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării / Valoarea investiţiei este de 200 de milioane de lei G4Media
Primăria Galaţi a anunţat că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării, valoarea investiţiei ridicându-se la 200 de milioane de lei. Printre lucrările care...   © G4Media.ro.
11:10
Operațiunea specială „Diaspora” la alegerile din Republica Moldova / Reprezentantul candidatului independent Andrei Năstase la Praga susține că ar fi fost remunerat cu 1.500 de euro, scrie Ziarul de Gardă G4Media
La Praga, în cadrul operațiunii speciale „Diaspora”, un reprezentant al candidatului independent Andrei Năstase a trimis o fotografie în care susține că a fost remunerat...   © G4Media.ro.
11:00
Vlad Gheorghe: Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță achiziționează 200 de tablete pentru Poliția Locală la prețul astronomic de 12.000 lei bucata G4Media
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe afirmă că Primăria Sectorului 3 condusă de Robert Negoiță achiziționează 200 de tablete pentru Poliția Locală la prețul astronomic de 12.000...   © G4Media.ro.
10:50
Statele Unite expulzează 100 de iranieni după încheierea unui acord cu Teheranul (The New York Times) G4Media
Statele Unite expulzează circa 100 de iranieni în ţara lor de origine, a relatat marţi cotidianul The New York Times, citând doi oficiali iranieni de...   © G4Media.ro.
10:50
Parlamentul a adoptat Declaraţia „România fără violenţa domestică” G4Media
Senatul şi Camera Deputaţilor, reunite, marţi, în şedinţă comună, cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei, au adoptat Declaraţia „România fără violenţa domestică” prin care îşi...   © G4Media.ro.
10:40
Dumitru Andreşoi, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine ”Dacia”, și trei funcționari APIA, trimiși în judecată de către procurorii europeni / Prejudiciu de 2,2 de milioane de euro într-o afacere cu pășuni / Cei trei riscă între trei și zece ani de închisoare G4Media
Preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine ”Dacia”, Dumitru Andreşoi, a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO) din Timișoara pentru o schemă infracțională prin care...   © G4Media.ro.
10:40
Pământul reflectă din ce în ce mai puţină lumină solară, potrivit unui studiu de specialitate / Scăderea concentraţiei de gheaţă marină şi a stratului de zăpadă în emisfera nordică a contribuit la întunecarea atmosferei G4Media
Pământul a devenit mai întunecat între 2001 şi 2024, ceea ce înseamnă că reflectă mai puţină lumină solară, a raportat o echipă de cercetători într-un...   © G4Media.ro.
10:40
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa miercuri la aprinderea iluminatului roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân G4Media
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, va participa miercuri, 1 octombrie, la aprinderea iluminatului roz la Palatul Cotroceni, de Ziua Națională a Luptei împotriva Cancerului...   © G4Media.ro.
10:40
Circulaţia rutieră pe Transalpina, oprită până miercuri, din cauza viscolului şi a poleiului G4Media
Circulaţia rutieră pe DN 67C – Transalpina este oprită, până miercuri dimineaţă, pe tronsonul dintre Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea), din cauza...   © G4Media.ro.
10:40
Dosarul „Loteria Română”: patronul Realitatea tv, Maricel Păcuraru, contestă la Înalta Curte probele obținute de DNA pe mandat de siguranță națională / Experți: Dosarul e prescris, miza e recuperarea prejudiciului de 5 milioane de euro G4Media
Judecătorul fondului din dosarul lui Maricel Păcuraru de la Tribunalul București a respins cererea de anulare a deciziei judecătorului de Cameră preliminară de la Tribunalul...   © G4Media.ro.
10:30
Un judecător federal a oprit concedierile de la Vocea Americii dispuse de administraţia Trump G4Media
Un judecător federal a blocat luni planul administraţiei preşedintelui american Donald Trump de a concedia sute de angajaţi de la Vocea Americii (VOA) şi de...   © G4Media.ro.
10:30
Dan Cașcaval, senator PSD și rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași: Nu știu dacă măsurile din Educație ar fi trebuit să înceapă cu reducerea fondului de burse G4Media
Rectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași a spus luni că Universitatea îi susține pe studenții nemulțumiți de tăierea fondului de burse. Într-un interviu pentru...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:20
Nicuşor Dan, la „Timişoara Cities Summit”: Pentru că există „o competiție geopolitică între Europa și alte modele”, poate exigențele pentru aderarea de noi state la Uniunea Europeană nu ar trebui să fie atât de mari G4Media
UPDATE Ora 10.00: Președintele Nicușor Dan a afirmat, în discursul susținut la Timişoara Cities Summit, că poate exigențele pentru aderarea de noi state la Uniunea...   © G4Media.ro.
10:20
Egiptul şi Qatarul confirmă că au predat Hamas planul de pace al preşedintelui Trump ce privește războiul din Gaza G4Media
Egiptul şi Qatarul, mediatori în războiul din Fâşia Gaza, au confirmat că au predat Hamas planul preşedintelui american, Donald Trump, pentru încheierea războiului şi pentru...   © G4Media.ro.
10:10
Schimbul de ulei la motocicletă: înainte sau după „iernat”? G4Media
Pe măsură ce zilele devin mai scurte și temperaturile scad, mulți motocicliști încep pregătirile pentru depozitarea motocicletelor pe perioada iernii. Una dintre întrebările recurente este...   © G4Media.ro.
