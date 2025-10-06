Accidentare teribilă Fostul jucător de la FCU Craiova a fost împins cu capul în panouri și riscă să rămână paralizat » Mesajul formației oltene
6 octombrie 2025
Samuel Asamoah (31 de ani), fostul mijlocaș al celor de la FCU Craiova, a suferit o accidentare teribilă în urma căreia riscă să rămână paralizat.
Mașini pe gazonul din Ghencea Ce eveniment se va organiza pe stadionul Steaua + Unde își vor disputa „militarii” meciul din etapa #11 # Golazo.ro
Stadionul Steaua va fi gazda celei de-a cincea ediții a evenimentului DropDown 2025.
Jucătorul dorit de FCSB, la mare căutare Fotbalistul a avut mai multe oferte din afara României # Golazo.ro
Remus Guțea (18 ani), jucătorul celor de la FC Voluntari, a atras atenția mai multor echipe din Europa, dar și celor de la FCSB.
Meciuri la Casa Albă Planul incredibil al lui Donald Trump » Cum își va sărbători ziua de naștere: „Vor fi cele mai tari dueluri din istorie!” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani) a anunțat că, pentru prima oară în istorie, Casa Albă va găzdui un eveniment sportiv de nivel mondial.
„Barcelona trebuie să-l vândă!” Legenda lui Liverpool nu crede că fotbalistul mai are viitor în blaugrana, după ce a făcut cu Sevilla # Golazo.ro
Jamie Carragher (47 de ani), fostul fundaș central de la Liverpool, a îndemnat-o pe Barcelona să-l vândă pe Ronald Araujo (26 de ani), după înfrângerea cu Sevilla, 1-4.
Secretele lui Chivu la Inter Cum a cucerit antrenorul român unul dintre cele mai grele vestiare din Italia: „Nerazzurrii simt schimbarea” # Golazo.ro
Presa din Italia a analizat primele luni ale lui Cristi Chivu (44 de ani) ca antrenor al celor de la Inter Milano.
Ghinion pentru Sinner FOTO Italianul a abandonat Shanghai Masters din cauza crampelor și a ratat șansa de a urca pe locul 1 mondial # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 ATP) a abandonat partida contra lui Tallon Griekspoor (29 de ani, locul 31 ATP), din cauza problemelor medicale.
Decizie finală Cine e antrenorul lui U Cluj, după ce Sabău a anunțat că vrea să plece: „Pentru binele echipei” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a fost convins de conducerea lui U Cluj să continue pe banca ardelenilor.
FCSB și Dinamo bulversează pariurile Cele mai mari agenții oferă cote contradictorii în privința șanselor la titlu ale campioanei și trupei lui Kopic # Golazo.ro
Cum arată în acest moment, cotele pentru câștigarea campionatului în Liga 1, în viziunea primelor 3 case de pariuri din România
„Nu realizez ce mi se întâmplă” Kevin Ciubotaru, extrem de entuziasmat după ce Mircea Lucescu l-a convocat în premieră la națională # Golazo.ro
Kevin Ciubotaru (21 de ani) a oferit primul interviu după ce a fost convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Moldova și Austria.
Dacia a produs „mașina de mâine” Brandul românesc, competitor pentru mașinile electrice din China » Ce alte modele au primit îmbunătățiri # Golazo.ro
Dacia a prezentat în Franța modelul Hipster Concept, ce dorește să fie o alternativă a mașinilor electrice din China.
Facem greșit sau la fel ca Europa? FCSB și Craiova au schimbat 7, respectiv 6, jucători față de meciurile de joi. Cum procedează cluburile de pe continent # Golazo.ro
FCSB și Craiova s-au întâlnit în meci direct duminică, la doar 3 zile distanță de partidele pe care le-au susținut în cupele europene.
Zoran Nikolic, reacție-surpriză Ce spune handbalistul bruscat de selecționerul George Buricea: „Asta a amplificat imaginea” # Golazo.ro
Zoran Nikolic (34 de ani), jucătorul lovit de antrenorul George Buricea, a venit cu o reacție după situația controversată din Liga Națională.
Gest dezgustător Un influencer a repetat gestul unui sportiv care susținuse că a băut apă din vasul de toaletă » Reacția clubului # Golazo.ro
Reece Walsh (23 de ani), vedeta celor de la Brisbane Broncos, s-a filmat în timp ce bea apă din vasul de toaletă, susținând că este „o nouă metodă de recuperare”.
FCSB - Craiova a bătut Asia Expres! Derby-ul de pe Arenă a făcut audiență bună, peste show-ul difuzat de Antena 1 # Golazo.ro
Derby-ul FCSB - Universitatea Craiova 1-0 a depășit în audiență Asia Expres, de pe Antena. Care e comparația cu derby-urile bucureștene din acest sezon.
Escortat de poliție Russell Martin a fugit de fanii furioși ai lui Rangers după remiza cu Falkirk 1-1 » Ce decizia a luat clubul # Golazo.ro
Falkirk - Rangers 1-1. Russell Martin (39 de ani), antrenorul oaspeților, a fost escorat de poliție pentru a scăpa de furia fanilor.
Programul Elite League Care este primul adversar al naționalei U20 + Adrian Iencsi a condus primul antrenament # Golazo.ro
România U20 și-a aflat programul eurmătoarea ediție a Elite League.
Kovacs nu nimerește nicio decizie Sezon de coșmar pentru Istvan: a stat mai mult la monitor decât pe teren în Liga 1 și pe plan extern # Golazo.ro
Istvan Kovacs, arbitrul numărul 1 al României, are un start de 2025-2026 extrem de slab, totul culminând cu prestația catastrofală de la derby-ul FCSB - Craiova.
Săpunaru a revenit la Porto Românul, invitat la „O Classico” , alături de mai multe vedete ale „dragonilor” # Golazo.ro
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al celor de la Rapid și Porto, a fost invitat la derby-ul „dragonilor” contra lui Benfica, 0-0.
Arestat pentru abuz sexual asupra unui minor Fostul internațional mexican Omar Bravo riscă între 12 și 27 de ani de închisoare # Golazo.ro
Omar Bravo (45 de ani), fost internațional mexican, a fost arestat în țara natală.
Meciuri fără chirie pe Arc Conducerea CSN „Arcul de Triumf”, invitație neașteptată: „Menirea noastră e să oferim sportului soluții, nu bariere” # Golazo.ro
Conducerea Complexului Sportiv „Arcul de Triumf” a venit cu o propunere inedită pentru FRF și mai multe cluburi din Liga 1.
„Fără nicio ură de rasă” Fostul finanțator din Liga 1 are o nouă afacere. Ce spune despre angajații români și cei nepalezi # Golazo.ro
Gigi Nețoiu, fostul acționar al celor de la Dinamo, susține că muncitorii străini sunt mai conștiincioși decât cei români.
Penalty contestat FC Barcelona a lovitura de pedeapsă acordată pentru Sevilla » Lewandowski a ratat de la 11 metri # Golazo.ro
Sevilla - FC Barcelona 4-1. Echipa „rojiblanco” a deschis scorul dintr-un penalty puternic contestat de catalani.
„Interdicție generală” Valentin Jucan spune că CNA e în favoarea interzicerii firmelor de betting + Ce spun persoanele publice care promovează pariurile # Golazo.ro
Începând de astăzi, 6 octombrie, persoanele cu notorietate nu mai pot face reclamă la jocurile de noroc, conform reglementării CNA, votată în unanimitate.
Rațiu a stârnit controverse FOTO: Românul a fost decisiv la golul victoriei lui Rayo, însă fanii adverși au contestat faza # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) a avut o evoluție foarte bună în partida cu Real Sociedad din etapa #8 din La Liga.
Celta Vigo, punct mare cu Atletico Echipa lui Ionuț Radu a ieșit din zona retrogradabilă » Ce notă a primit românul # Golazo.ro
Celta Vigo - Atletico Madrid 1-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul celeștilor, a fost învins doar de coechiperii săi.
Pariul lui Lucescu Cine e surpriza pentru Austria » Deja pe lista FCSB + fiu de fotbalist, crescut în spirit milităresc și cu rădăcini dacice # Golazo.ro
Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a surprins la convocările pentru dubla din octombrie, chemându-l pentru prima dată la echipa mare pe Kevin Ciubotaru, fundașul stânga de 21 de ani al celor de la FC Hermannstadt.
Răzvan Lucescu, victorie în derby PAOK a câștigat meciul cu Olympiacos, dar antrenorul e nemulțumit: „Este prima dată când trec prin atâta negativitate” # Golazo.ro
PAOK - Olympiacos 2-1. Răzvan Lucescu răsuflă ușurat după succesul din derby-ul Greciei.
„Ruptură de ligament încrucișat” Primul diagnostic pentru Mihnea Rădulescu. Azi face RMN # Golazo.ro
FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Mihnea Rădulescu (20 de ani), mijlocașul oltenilor, ar putea rata majoritatea sezonului, după ce s-a accidentat.
Baiaram și Al Hamlawi, puși la zid! Un fost internațional a criticat dur prestația celor doi atacanți: „Inexistenți!” # Golazo.ro
FCSB - Craiova 1-0. Basarab Panduru (55 de ani) a criticat prestația lui Ștefan Baiaram (22 de ani) și a lui Assad Al Hamlawi (24 de ani).
Cisotti vede diferența Mijlocașul de la FCSB, încântat de schimbarea de atitudine a echipei față de startul sezonului: „Suntem mai bătăioși” # Golazo.ro
FCSB - Craiova 1-0. Juri Cisotti (32 de ani) vede o schimbare masivă în jocul echipei și e încrezător că FCSB poate reveni în fruntea clasamentului.
Salvatorul lui Kovacs, grave probleme de sănătate Sorin Costreie, care i-a schimbat 3 decizii lui Istvan, a suportat operații complicate, care i-au blocat cariera de „central” # Golazo.ro
Derby-ul FCSB - Universitatea Craiova 1-0 a avut parte de multe intervenții VAR.
„Are calitate și s-a văzut” Jucătorul remarcat de Elias Charalambous în FCSB - U Craiova # Golazo.ro
FCSB - Craiova 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a fost impresionat de evoluția unuia dintre jucătorii trimiși în primul „11”.
„Noi încă suntem jos” Florin Tănase, despre lipsa de omogenitate de la FCSB: „Nu e ușor când schimbi atâția jucători” # Golazo.ro
FCSB - U CRAIOVA 1-0. Florin Tănase, 30 de ani, a tras primele concluzii după victoria în fața formației lui Mirel Rădoi.
„Ei sunt împărați” Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviul de după meciul cu FCSB: „Cine sunt oamenii care spun asta?” # Golazo.ro
FCSB - U CRAIOVA 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre partida pierdută de echipa sa pe Arena Națională.
5 octombrie 2025
Screciu Îl critică pe Kovacs Fundașul Craiovei, convins că nu a fost penalty pentru FCSB: ce i-a zis Mihai Popescu pe teren + Cicâldău își cere scuze # Golazo.ro
FCSB - U CRAIOVA 1-0. Vladimir Screciu (25 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe Arena Națională.
„E o onoare când mă laudă patronul” Alexandru Stoian, după victoria cu Craiova: „Suntem campioana, ne vom reveni” # Golazo.ro
FCSB - U CRAIOVA 1-0. Alexandru Stoian (17 ani), atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre partida câștigată de echipa sa pe Arena Națională.
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut. Pe listă: Craiova, 3 jucători de la FCSB, atmosfera, arbitrii, Nsimba, Baiaram
Răzvan Marin, decisiv Gol în prelungiri pentru o remontada de vis + Răzvan Lucescu, victorie uriașă cu Olympiacos! # Golazo.ro
Kifisia - AEK Atena 2-3. Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul oaspeților, a marcat golul victoriei în meciul care a menținut echipa sa pe primul loc în Grecia.
„Facem remontada campionatului” Patronul FCSB, convins că echipa poate reveni în fruntea clasamentului: „Începem să avem reacție”. Ce jucători a criticat # Golazo.ro
FCSB - Craiova 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a tras primele concluzii după victoria în fața oltenilor.
Bîrligea, în conflict cu fanii Atacantul de la FCSB a fost înjurat de suporterii olteni + Le-a răspuns ironic # Golazo.ro
FCSB - U CRAIOVA. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a intrat în conflict cu suporterii adverși, la partida de pe Arena Națională.
Antrenorul Craiovei experimentează și pierde. FCSB joacă pragmatic și câștigă. În rezumat, cam așa a arătat derbyul. Un meci slab între singurele noastre reprezentante în cupele europene
Așa mai bine arbitrezi „afară”! La cald de la FCSB - U Craiova 1-0 » Istvan Kovacs s-a făcut de râs, cum a iritat Bîrligea pe toată lumea # Golazo.ro
FCSB a învins U Craiova cu 1-0, într-un meci cu trei intervenții VAR care l-au corectat pe „centralul” partidei de pe Arena Națională
Craiova, al treilea meci cu eliminare FOTO Cicâldău a luat „roșu” după ce l-a lovit cu piciorul în cap pe Olaru # Golazo.ro
Alexandru Cicâldău (28 de ani) a fost eliminat în partida cu FCSB de pe Arena Națională.
Prezență - surpriză pe Arenă Florinel Coman, cu FCSB pe piept! Imagini spectaculoase cu el și MM Stoica # Golazo.ro
Florinel Coman (27 de ani), atacantul celor de la Al-Gharafa și fostul jucător al celor de la FCSB, este prezent pe Arena Națională la partida dintre campioana României și Universitatea Craiova.
MM Stoica, atac la suporteri Conducătorul campioanei, revoltat de asistența redusă de la derby-ul cu Craiova: „Cetățeni care vin doar când sunt rezultate” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut un comentariu dur la adresa suporterilor, chiar înaintea meciului cu Universitatea Craiova.
Penalty anulat pentru FCSB FOTO: Istvan Kovacs, corectat de VAR! Dăduse 11 metri la duelul Romanchuk - Bîrligea # Golazo.ro
FCSB - U Craiova. Penalty anulat pentru formația lui Charalambous în minutul 9 al partidei.
CSM București, a doua victorie „Tigroaicele” s-au impus în partida cu Podravka Vegeta din Liga Campionilor EHF # Golazo.ro
CSM București - Podravka Vegeta 34-24. Victorie pentru formația noastră în etapa #4 din grupele EHF Champions League.
Dezastru pentru Young Boys Echipa care a învins FCSB, umilită în Elveția + Viitorul oponent a făcut show în campionat # Golazo.ro
Young Boys Berna, ultima adversară întâlnită de FCSB în Europa League, care s-a impus cu 2-0 pe Arena Națională, a fost învinsă drastic în campionatul intern.
Veste tragică Fostul jucător de la UTA s-a stins prematur din viață » Se tratase de cancer în urmă cu puțin timp # Golazo.ro
Vasile Georgiu, fostul jucător al celor de la UTA Arad s-a stins din viață la doar 44 de ani.
