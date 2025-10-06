Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Golazo.ro, 6 octombrie 2025 23:20
LeBron James (40 de ani), starul lui Los Angeles Lakers, pregătește un anunț pe care l-a descris drept „decizia deciziilor”.
• • •
Acum o oră
23:30
„Cine nu ar vrea să ia titlul?” Iftime e pus pe fapte mari, după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc » Leo Grozavu e temperat # Golazo.ro
FC BOTOȘANI - UTA ARAD 2-1. Valeriu Iftime (65 de ani), patronul moldovenilor, a vorbit despre performanța istorică a echipei sale de a urca pe primul loc în Liga 1.
23:20
Declarația serii Adrian Mihalcea, la flash-interviu: „Ce să facem? Să mai naștem doi-trei copii, poate” # Golazo.ro
BOTOȘANI - UTA 1-0. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul celor de la UTA, a vorbit despre meciul pierdut de echipa sa.
23:20
Acum 2 ore
23:00
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta” # Golazo.ro
UEFA a luat o decizie istorică! Forul european a acceptat ca două meciuri, din La Liga, respectiv Serie A, să se dispute în afara Europei.
22:50
Putea ajunge la Dinamo Noua senzație din Liga 1 a fost refuzată de „câini”: „Nu îmi imaginam că va avea acest impact” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele celor de la Dinamo, a vorbit despre Steven Nsimba (29 de ani), atacantul Universității Craiova.
22:40
Continuă războiul Becali - Simion Patronul FCSB, atac dur la liderul AUR: „Băi piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB și deputat în Parlamentul României, a lansat un nou atac la adresa lui George Simion (39 de ani), liderul partidului AUR.
Acum 4 ore
22:00
Dobre, taxat de Nicolescu Președintele lui Dinamo a reacționat după ce căpitanul de la Rapid i-a înjurat pe „câini”: „Atât poate” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a reacționat după ce Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul lui Rapid, i-a înjurat pe „câini” , în urma victoriei cu Farul, 3-1.
21:20
Mesaj - surpriză la FCSB - Craiova Cine a fost jucătorul vizat de pancarta în limba arabă # Golazo.ro
FCSB - U CRAIOVA 1-0. Un mesaj-surpriză în limba arabă a fost afișat în tribune înaintea partidei din etapa #12 din Liga 1.
21:10
„Suntem vânați” Conducătorul de la U Craiova, atac la Istvan Kovacs : „Infatuare și aroganță” # Golazo.ro
Pavel Badea (58 de ani), director executiv la U Craiova, a vorbit despre înfrângerea suferită de U Craiova în fața celor de la FCSB, scor 0-1.
21:00
MM Stoica critică FRF Oficialul de la FCSB, revoltat din cauza amicalului cu Moldova: „ Începe să se strice rău de tot” + Ce spune Nicolescu # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, și Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, au vorbit despre gazonul de pe Arena Națională.
20:40
Rivalul lui Olăroiu Legendarul Cannavaro merge la Mondial! Va antrena o națională de la CM 2026 și se va bate cu mentorul său în Asia # Golazo.ro
Fabio Cannavaro (52 de ani) este noul selecționer al Uzbekistanului, națională pe care o va antrena la CM 2026.
20:30
Florinel Coman, negocieri cu FCSB! Detalii de la discuțiile cu Becali: „Vreau să joc, nea Gigi” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu Florinel Coman (27 de ani), fostul jucător al campioanei.
20:10
Reacție categorică Premierul vrea eliminarea sistemului VAR: „Ei ar trebui să ia deciziile” # Golazo.ro
Friedrich Merz (69 de ani), cancelarul Germaniei, a vorbit despre posibilitatea eliminării sistemului VAR.
Acum 6 ore
19:30
Mingea de miliarde Lansarea balonului de joc Adidas a Cupei Mondiale 2026 se transformă într-o mașinărie de marketing global # Golazo.ro
Adidas își propune să vândă în anul Cupei Mondiale produse de două miliarde de euro, din care aproape jumătate să fie reprezentat de mingile-replică
19:20
Mașini pe gazonul din Ghencea Ce eveniment se va organiza pe stadionul Steaua + Unde își vor disputa „militarii” meciul din etapa #11 # Golazo.ro
Stadionul Steaua va fi gazda celei de-a cincea ediții a evenimentului DropDown 2025.
19:20
Jucătorul dorit de FCSB, la mare căutare Fotbalistul a avut mai multe oferte din afara României # Golazo.ro
Remus Guțea (18 ani), jucătorul celor de la FC Voluntari, a atras atenția mai multor echipe din Europa, dar și celor de la FCSB.
19:00
Meciuri la Casa Albă Planul incredibil al lui Donald Trump » Cum își va sărbători ziua de naștere: „Vor fi cele mai tari dueluri din istorie!” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani) a anunțat că, pentru prima oară în istorie, Casa Albă va găzdui un eveniment sportiv de nivel mondial.
18:50
Accidentare teribilă Fostul jucător de la FCU Craiova a fost împins cu capul în panouri și riscă să rămână paralizat » Mesajul formației oltene # Golazo.ro
Samuel Asamoah (31 de ani), fostul mijlocaș al celor de la FCU Craiova, a suferit o accidentare teribilă în urma căreia riscă să rămână paralizat.
18:40
„Barcelona trebuie să-l vândă!” Legenda lui Liverpool nu crede că fotbalistul mai are viitor în blaugrana, după ce a făcut cu Sevilla # Golazo.ro
Jamie Carragher (47 de ani), fostul fundaș central de la Liverpool, a îndemnat-o pe Barcelona să-l vândă pe Ronald Araujo (26 de ani), după înfrângerea cu Sevilla, 1-4.
18:20
Secretele lui Chivu la Inter Cum a cucerit antrenorul român unul dintre cele mai grele vestiare din Italia: „Nerazzurrii simt schimbarea” # Golazo.ro
Presa din Italia a analizat primele luni ale lui Cristi Chivu (44 de ani) ca antrenor al celor de la Inter Milano.
Acum 8 ore
18:00
Ghinion pentru Sinner FOTO Italianul a abandonat Shanghai Masters din cauza crampelor și a ratat șansa de a urca pe locul 1 mondial # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, locul 2 ATP) a abandonat partida contra lui Tallon Griekspoor (29 de ani, locul 31 ATP), din cauza problemelor medicale.
17:50
Decizie finală Cine e antrenorul lui U Cluj, după ce Sabău a anunțat că vrea să plece: „Pentru binele echipei” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a fost convins de conducerea lui U Cluj să continue pe banca ardelenilor.
17:10
FCSB și Dinamo bulversează pariurile Cele mai mari agenții oferă cote contradictorii în privința șanselor la titlu ale campioanei și trupei lui Kopic # Golazo.ro
Cum arată în acest moment, cotele pentru câștigarea campionatului în Liga 1, în viziunea primelor 3 case de pariuri din România
17:00
„Nu realizez ce mi se întâmplă” Kevin Ciubotaru, extrem de entuziasmat după ce Mircea Lucescu l-a convocat în premieră la națională # Golazo.ro
Kevin Ciubotaru (21 de ani) a oferit primul interviu după ce a fost convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Moldova și Austria.
16:40
Dacia a produs „mașina de mâine” Brandul românesc, competitor pentru mașinile electrice din China » Ce alte modele au primit îmbunătățiri # Golazo.ro
Dacia a prezentat în Franța modelul Hipster Concept, ce dorește să fie o alternativă a mașinilor electrice din China.
16:20
Facem greșit sau la fel ca Europa? FCSB și Craiova au schimbat 7, respectiv 6, jucători față de meciurile de joi. Cum procedează cluburile de pe continent # Golazo.ro
FCSB și Craiova s-au întâlnit în meci direct duminică, la doar 3 zile distanță de partidele pe care le-au susținut în cupele europene.
16:10
Zoran Nikolic, reacție-surpriză Ce spune handbalistul bruscat de selecționerul George Buricea: „Asta a amplificat imaginea” # Golazo.ro
Zoran Nikolic (34 de ani), jucătorul lovit de antrenorul George Buricea, a venit cu o reacție după situația controversată din Liga Națională.
Acum 12 ore
15:50
Gest dezgustător Un influencer a repetat gestul unui sportiv care susținuse că a băut apă din vasul de toaletă » Reacția clubului # Golazo.ro
Reece Walsh (23 de ani), vedeta celor de la Brisbane Broncos, s-a filmat în timp ce bea apă din vasul de toaletă, susținând că este „o nouă metodă de recuperare”.
15:30
FCSB - Craiova a bătut Asia Expres! Derby-ul de pe Arenă a făcut audiență bună, peste show-ul difuzat de Antena 1 # Golazo.ro
Derby-ul FCSB - Universitatea Craiova 1-0 a depășit în audiență Asia Expres, de pe Antena. Care e comparația cu derby-urile bucureștene din acest sezon.
14:50
Escortat de poliție Russell Martin a fugit de fanii furioși ai lui Rangers după remiza cu Falkirk 1-1 » Ce decizia a luat clubul # Golazo.ro
Falkirk - Rangers 1-1. Russell Martin (39 de ani), antrenorul oaspeților, a fost escorat de poliție pentru a scăpa de furia fanilor.
14:40
Programul Elite League Care este primul adversar al naționalei U20 + Adrian Iencsi a condus primul antrenament # Golazo.ro
România U20 și-a aflat programul eurmătoarea ediție a Elite League.
14:30
Kovacs nu nimerește nicio decizie Sezon de coșmar pentru Istvan: a stat mai mult la monitor decât pe teren în Liga 1 și pe plan extern # Golazo.ro
Istvan Kovacs, arbitrul numărul 1 al României, are un start de 2025-2026 extrem de slab, totul culminând cu prestația catastrofală de la derby-ul FCSB - Craiova.
14:20
Săpunaru a revenit la Porto Românul, invitat la „O Classico” , alături de mai multe vedete ale „dragonilor” # Golazo.ro
Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul fundaș al celor de la Rapid și Porto, a fost invitat la derby-ul „dragonilor” contra lui Benfica, 0-0.
14:10
Arestat pentru abuz sexual asupra unui minor Fostul internațional mexican Omar Bravo riscă între 12 și 27 de ani de închisoare # Golazo.ro
Omar Bravo (45 de ani), fost internațional mexican, a fost arestat în țara natală.
14:00
Meciuri fără chirie pe Arc Conducerea CSN „Arcul de Triumf”, invitație neașteptată: „Menirea noastră e să oferim sportului soluții, nu bariere” # Golazo.ro
Conducerea Complexului Sportiv „Arcul de Triumf” a venit cu o propunere inedită pentru FRF și mai multe cluburi din Liga 1.
14:00
„Fără nicio ură de rasă” Fostul finanțator din Liga 1 are o nouă afacere. Ce spune despre angajații români și cei nepalezi # Golazo.ro
Gigi Nețoiu, fostul acționar al celor de la Dinamo, susține că muncitorii străini sunt mai conștiincioși decât cei români.
13:40
Penalty contestat FC Barcelona a lovitura de pedeapsă acordată pentru Sevilla » Lewandowski a ratat de la 11 metri # Golazo.ro
Sevilla - FC Barcelona 4-1. Echipa „rojiblanco” a deschis scorul dintr-un penalty puternic contestat de catalani.
13:10
„Interdicție generală” Valentin Jucan spune că CNA e în favoarea interzicerii firmelor de betting + Ce spun persoanele publice care promovează pariurile # Golazo.ro
Începând de astăzi, 6 octombrie, persoanele cu notorietate nu mai pot face reclamă la jocurile de noroc, conform reglementării CNA, votată în unanimitate.
12:30
Rațiu a stârnit controverse FOTO: Românul a fost decisiv la golul victoriei lui Rayo, însă fanii adverși au contestat faza # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) a avut o evoluție foarte bună în partida cu Real Sociedad din etapa #8 din La Liga.
12:20
Celta Vigo, punct mare cu Atletico Echipa lui Ionuț Radu a ieșit din zona retrogradabilă » Ce notă a primit românul # Golazo.ro
Celta Vigo - Atletico Madrid 1-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul celeștilor, a fost învins doar de coechiperii săi.
12:20
Pariul lui Lucescu Cine e surpriza pentru Austria » Deja pe lista FCSB + fiu de fotbalist, crescut în spirit milităresc și cu rădăcini dacice # Golazo.ro
Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a surprins la convocările pentru dubla din octombrie, chemându-l pentru prima dată la echipa mare pe Kevin Ciubotaru, fundașul stânga de 21 de ani al celor de la FC Hermannstadt.
12:00
Răzvan Lucescu, victorie în derby PAOK a câștigat meciul cu Olympiacos, dar antrenorul e nemulțumit: „Este prima dată când trec prin atâta negativitate” # Golazo.ro
PAOK - Olympiacos 2-1. Răzvan Lucescu răsuflă ușurat după succesul din derby-ul Greciei.
11:30
„Ruptură de ligament încrucișat” Primul diagnostic pentru Mihnea Rădulescu. Azi face RMN # Golazo.ro
FCSB - Universitatea Craiova 1-0. Mihnea Rădulescu (20 de ani), mijlocașul oltenilor, ar putea rata majoritatea sezonului, după ce s-a accidentat.
11:10
Baiaram și Al Hamlawi, puși la zid! Un fost internațional a criticat dur prestația celor doi atacanți: „Inexistenți!” # Golazo.ro
FCSB - Craiova 1-0. Basarab Panduru (55 de ani) a criticat prestația lui Ștefan Baiaram (22 de ani) și a lui Assad Al Hamlawi (24 de ani).
Acum 24 ore
10:50
Cisotti vede diferența Mijlocașul de la FCSB, încântat de schimbarea de atitudine a echipei față de startul sezonului: „Suntem mai bătăioși” # Golazo.ro
FCSB - Craiova 1-0. Juri Cisotti (32 de ani) vede o schimbare masivă în jocul echipei și e încrezător că FCSB poate reveni în fruntea clasamentului.
10:40
Salvatorul lui Kovacs, grave probleme de sănătate Sorin Costreie, care i-a schimbat 3 decizii lui Istvan, a suportat operații complicate, care i-au blocat cariera de „central” # Golazo.ro
Derby-ul FCSB - Universitatea Craiova 1-0 a avut parte de multe intervenții VAR.
09:40
„Are calitate și s-a văzut” Jucătorul remarcat de Elias Charalambous în FCSB - U Craiova # Golazo.ro
FCSB - Craiova 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a fost impresionat de evoluția unuia dintre jucătorii trimiși în primul „11”.
00:10
„Noi încă suntem jos” Florin Tănase, despre lipsa de omogenitate de la FCSB: „Nu e ușor când schimbi atâția jucători” # Golazo.ro
FCSB - U CRAIOVA 1-0. Florin Tănase, 30 de ani, a tras primele concluzii după victoria în fața formației lui Mirel Rădoi.
00:10
„Ei sunt împărați” Mirel Rădoi s-a enervat la flash-interviul de după meciul cu FCSB: „Cine sunt oamenii care spun asta?” # Golazo.ro
FCSB - U CRAIOVA 1-0. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oltenilor, a vorbit despre partida pierdută de echipa sa pe Arena Națională.
Ieri
23:50
Screciu Îl critică pe Kovacs Fundașul Craiovei, convins că nu a fost penalty pentru FCSB: ce i-a zis Mihai Popescu pe teren + Cicâldău își cere scuze # Golazo.ro
FCSB - U CRAIOVA 1-0. Vladimir Screciu (25 de ani) a oferit o primă reacție după eșecul de pe Arena Națională.
