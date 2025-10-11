VIDEO Cum s-a văzut viitorul mașinilor electrice și plug-in hybrid la Salonul Auto București
Acum 5 minute
12:30
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale # Golazo.ro
Austria are un avantaj: mai mulți jucători în campionate importante ale Europei și o cotă mai mare. Dar nici Austria nu s-a mai calificat la Mondial de când așteaptă și naționala noastră
Acum 10 minute
12:20
Orlando Nicoară, directorul general al eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga, a specificat unde se vor putea viziona meciurile din Liga 1 peste câțiva ani.
Acum 30 minute
12:00
Gele se apără cu statistici Francezul dezvăluie de ce nu s-a impus la FCSB + Ce spune despre o revenire în România # Golazo.ro
Jordan Gele (34 de ani) a explicat de ce nu s-a impus în lotul celor de la FCSB. Atacantul francez nu exclude o revenire în Superliga.
Acum o oră
11:50
Lovitură pentru Real! FOTO. Mbappe a marcat o bijuterie de gol, dar s-a accidentat în meciul câștigat de Franța # Golazo.ro
Kylian Mbappe (26 de ani), atacantul Franței, s-a accidentat la gleznă în meciul contra Azerbaidjanului 3-0. Fotbalistul provenit de la Real Madrid a deschis scorul după ce a driblat șase fotbaliști azeri.
11:50
Acum 2 ore
11:10
„România, țara care urăște Kosovo” Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe # Golazo.ro
Presa din Albania a scris despre partida foc cu Serbia din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
10:50
Tensiuni cu Mourinho Jucătorul lui Chivu, dezvăluiri despre contrele cu „The Special One : „Mi-a spus că sunt un rahat!” # Golazo.ro
Henrikh Mkhitaryan (36 de ani), veteranul celor de la Inter, a vorbit despre relația tensionată pe care a avut-o cu Jose Mourinho (62 de ani), în perioada petrecută la Manchester United.
Acum 4 ore
10:20
Investiție de 4 milioane de euro A fost inaugurată cea mai modernă clinică de recuperare din România: „Mulți sportivi erau nevoiți să meargă afară” # Golazo.ro
Rețeaua de Sănătate „Regina Maria” a inaugurat KINETIC Flagship, cea mai complexă clinică de recuperare medicală din România, un spațiu dedicat inovației și experienței integrate a pacientului.
10:20
Argint pentru România Luis Lauret, vicecampion la Mondialele de Haltere » Sportivii români pleacă cu 4 medalii din Norvegia # Golazo.ro
Luis Lauret a câștigat medalia de argint la stilul muls, categoria 110 kilograme, la Campionatele Mondiale de Haltere din Norvegia.
09:40
Vassaras l-a uimit pe Stoica Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre discuțiile din cadrul ședinței CCA de miercuri.
09:10
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro # Golazo.ro
Proiectul noului stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța rămâne, cel puțin pentru moment, doar pe hârtie.
Acum 12 ore
00:00
Asamoah a fost operat Care este starea fostului fotbalist de la FCU Craiova, accidentat grav în China + Ce a primit chiar pe patul de spital # Golazo.ro
Samuel Asamoah (31 de ani) a fost operat în China, după ce a suferit o accidentare teribilă, care l-ar fi putut lăsa paralizat.
10 octombrie 2025
23:50
Amical controversat Chivu Inter și Atletico s-au duelat în Libia, pentru 3 milioane € fiecare » Invitația a venit de la cel mai puternic om din țară # Golazo.ro
Atletico Madrid - Inter Milano 1-1 (4-2 d.pen.). Formația lui Cristi Chivu a pierdut partida amicală contra spaniolilor lui Diego Simeone.
23:50
Martorii lui Iehova, lângă Metallica, pe Arenă în 2026! Primăria anunță pentru GOLAZO.ro cât va fi închis stadionul pentru fotbal anul viitor. Lovite: FCSB, Dinamo, Rapid # Golazo.ro
Arena Națională va fi închisă pentru fotbal în 25% din 2026. Motivul: două concerte și un eveniment religios. Detalii dă chiar Primăria, într-un răspund pentru GOLAZO.ro
Acum 24 ore
22:20
Llorente și conspirația Jucătorul lui Atletico Madrid e adeptul teoriei „Chemtrails”: „De ce persistă atât?” + Dieta strictă și stilul de viață al spaniolului # Golazo.ro
Marcos Llorente (30 de ani) a surprins într-un interviu, după ce s-a declarat adept al conspirației „Chemtrails”.
22:10
Probleme la FCSB Un jucător important a acuzat probleme medicale și a părăsit antrenamentul + Care este starea lui Mihai Lixandru # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre situația accidentărilor de la FCSB.
21:50
„Este îngrozitor” Mihai Stoica a criticat strategia Federației: „Americanii au făcut asta primii” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a criticat strategia Federației de a aduce vedete care să interpreteze imnul la meciurile echipei naționale.
21:50
Titularul naționalei, dorit la FCSB Mihai Stoica, impresionat de evoluția unui „tricolor”: „Am încercat să-l aducem” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că FCSB a încercat în trecut să-l transfere de mai multe pe Vlad Dragomir (26 de ani).
21:30
Iulia Curea, antrenor secund Fosta handbalistă de la CSM București va fi omul din spatele lui Ovidiu Mihăilă la naționala feminină: „O onoare” # Golazo.ro
Iulia Curea (43 de ani) este noul antrenor secund al echipei naționale de handbal feminin.
20:50
„Sub așteptări” Constantin Gâlcă, critic după amicalul României cu Moldova: „Mici momente bune” + Ce spune despre partida cu Austria și viitorul lui Lucescu # Golazo.ro
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a vorbit despre echipa națională, după ce România a învins-o pe Moldova, scor 2-1.
20:50
Un nou star al Angliei? Thomas Tuchel l-a chemat la antrenamentul naționalei pe puștiul-minune al lui Manchester United. Cum l-a impresionat pe Amorim # Golazo.ro
Thomas Tuchel (52 de ani) l-a inclus în antrenamentele naționalei Angliei pe Shea Lacey (18 ani), un tânăr foarte promițător de la Manchester United.
20:00
„Taci din gură!” Mihai Stoica, un nou discurs dur la adresa lui Horațiu Moldovan: „Nu, băiețică...” + Ce spune despre Radu și Târnovanu # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre portarii de la echipa națională.
19:30
Fiecare jucător e un pericol! Cine vine la București: performanță unică reușită de austrieci înainte de duelul cu România # Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Adversara „tricolorilor” vine la București, după ce a zdrobit San Marino, scor 10-0, meci în care titularii au bifat o performanță remarcabilă.
19:20
Italienii invadează Bucureștiul Câte bilete au primit suporterii celor de la Bologna pentru meciul cu FCSB # Golazo.ro
Suporterii celor de la Bologna vor face deplasarea în număr mare la București pentru meciul cu FCSB din Europa League.
19:20
Discuție Kopic - acționari Antrenorul lui Dinamo, la plecarea în Macedonia: „Este ciudat să spui aşa ceva!” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) și-a motivat alegerile făcute pentru lotul lui Dinamo, înaintea amicalului cu FK Pelister.
19:10
De ce vrea să demisioneze Mircea Lucescu? GOLAZO.ro a descifrat declarația cu subînțeles a selecționerului: „Am făcut o promisiune și eu sunt un om de cuvânt” # Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, a dat de înțeles că demisionează dacă România pierde meciul cu Austria: „Eu am făcut o promisiune și eu sunt un om de cuvânt”.
18:50
„Atunci Steaua din Liga 2 dispare” Directorul eAD despre propunerea patronului FCSB privind marca Steaua: „Statul câștigă în orice variantă” # Golazo.ro
Orlando Nicoară, directorul companiei eAD, care deține drepturile TV pentru Superliga, a comentat propunerea lui Gigi Becali făcută către șeful MApN, Ionuț Moșteanu, privind marca Steaua.
18:10
Scenariu incredibil San Marino ar putea ajunge la barajul de Mondial dacă pierde la scor cu România » Cum este posibil + ce națională i-ar mai putea ajuta # Golazo.ro
Situație incredibilă în grupa României! San Marino ar putea ajunge la barajul de calificare la Campionatul Mondial dacă pierde la diferență mare meciul cu „tricolorii” lui Lucescu.
18:00
Care e stadiul noii arene Dinamo Stelian Bujduveanu așteaptă startul investițiilor: „Ultimul stadion emblematic nereabilitat” # Golazo.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a vorbit despre situația mai multor arene pentru sport din București.
17:20
Atenție: să nu pierdem la scor cu Austria! Ce obiectiv minim trebuie să avem duminică, în tentativa de a termina pe locul 2: remiză sau eșec la limită # Golazo.ro
Ținta pe care România o are de atins în finalul grupei preliminare: să treacă de Bosnia, să termine pe 2 și să intre în baraj evitând adversari in prima urnă valorică
17:10
„Cea mai proastă experiență” Un fost câștigător de Grand Slam a fost demoralizat de fanii lui Nadal # Golazo.ro
Dominic Thiem (32 de ani) a explicat că meciurile împotriva lui Rafael Nadal (39 de ani) erau grele din punct de vedere mental.
17:10
„Citeam tot ce apărea despre mine” Jude Bellingham, despre presiunea rețelelor de socializare în viața jucătorilor: „M-am îndoit de mine” # Golazo.ro
Jude Bellingham, jucătorul lui Real Madrid a vorbit despre presiunea rețelelor de socializare asupra fotbaliștilor.
17:00
Dani Olmo (27 de ani) s-a accidentat la antrenamentul de astăzi și va rata meciul cu Georgia, de la ora 21:45.
16:40
Fanii lui Dinamo iau cu asalt Arena Națională! Anunțul făcut de „câini” înaintea derby-ului cu Rapid : „S-au vândut fulger” # Golazo.ro
DINAMO - RAPID. „Câinii” au anunțat că au deschis și inelul 2 de pe Arena Națională pentru derby-ul etapei #13 din Liga 1.
16:30
„VAR-ul n-ar fi existat” Michel Platini nu e fan al video arbitrajului » Care sunt situațiile în care crede că ar trebui, totuși, folosit # Golazo.ro
Michel Platini, fost președinte al UEFA, a declarat că nu este adeptul video arbitrajului.
16:20
Convocare de ultimă oră Mircea Lucescu l-a chemat pe Adrian Șut la lot pentru meciul crucial cu Austria » Care este motivul # Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Adrian Șut (26 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, a fost convocat de urgență de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciul din preliminariile CM 2026.
16:00
Alertă maximă în preliminariile CM 2026 1.000 de polițiști vor asigura ordinea la meciul dintre Italia și Israel. Stadionul, aproape gol # Golazo.ro
Meciul dintre Italia și Israel din preliminariile CM 2026 se află sub alertă maximă de securitate, în contextul războiului din Gaza.
15:50
Dorința lui Lixandru VIDEO. „Îmi doream să picăm cu Fenerbahce la ei acasă” + Ce spune Crețu despre adversarele din Europa League # Golazo.ro
Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, și Valentin Crețu (36 de ani), fundaș dreapta, au vorbit despre adversarele campioanei din Europa League.
15:50
Care e miza locului 2 La baraj din preliminarii sau din Liga Națiunilor? Una e să joci primul meci cu Italia sau Turcia, altceva cu Cehia sau Ungaria # Golazo.ro
Locul 2 ne duce la baraj, unde avem locul asigurat oricum din Liga Națiunilor. Există însă o diferență majoră pe ce traseu ajungem în play-off. Detalii, în articol.
15:20
Încă o mare trădare în Serie A? Juventus încearcă să-l convingă pe Maignan să o lase pe AC Milan # Golazo.ro
Juventus dorește să îl transfere, în iarnă, pe Mike Maignan (30 de ani), portarul celor de la AC Milan.
15:10
Comentator ucis de un taur Tragedia a avut loc la puțin timp după ce jurnalistul a împlinit 52 de ani # Golazo.ro
Guillaume Di Grazia, celebrul comentator de la Eurosport, a fost ucis miercuri de un taur. Acesta avea 52 de ani.
15:00
„Cel mai greu moment din cariera mea” Un arbitru celebru din Premier League lansează acuzații la adresa lui Jose Mourinho # Golazo.ro
Anthony Taylor (46 de ani) a dezvăluit că familia sa nu a mai participat la niciun meci de-al său de mai bine de doi ani, din cauza abuzurilor suferite.
14:40
Bujduveanu nu uită de sport Primarul interimar al Capitalei a vorbit despre dezvoltarea și renovarea infrastructurii sportive din București # Golazo.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului, a vorbit despre situația Arenei Naționale și a Sălii Polivalente.
14:40
Zidul galben, la datorie, cu Austria Se anunță atmosferă incendiară pe Arenă, la meciul marilor speranțe + Peste 1.000 de austrieci vin la București # Golazo.ro
FRF estimează o asistență ridicată la partida vitală România - Austria.
14:20
„Eissat? Mi-a plăcut” Fundașul născut în Israel, comparat cu Cristi Chivu: „Poate fi o variantă pentru viitor” # Golazo.ro
Andrei Cristea (41 de ani) l-a comparat pe Lisav Eissat (20 de ani) cu fostul internațional Cristian Chivu (44 de ani).
13:40
Gafă de „Cascadorii râsului” Portarul Libiei a dat pe lângă minge, în partida din preliminariile CM 2026 # Golazo.ro
O fază de cascadorii râsului a avut loc în partida Libia - Capul Verde, scor 3-3, din preliminarile Cupei Mondiale din 2026, zona africană.
13:30
„Are talentul lui Ronaldinho, Pele, Neymar” VIDEO. Jucătorul de la echipa U18 a lui Manchester United i-a impresionat pe microbiști # Golazo.ro
JJ Gabriel (15 ani), jucător la Manchester United U18, i-a uimit pe fani după demonstrația postată pe rețelele de socializare.
13:20
Sergej Barbarez a răbufnit Selecționerul Bosniei, iritat de întrebările jurnaliștilor, după remiza cu Cipru: „Cine spune că am avut noroc cu România?” # Golazo.ro
CIPRU - BOSNIA 2-2. Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul oaspeților, a vorbit despre remiza de la Larnaca.
13:20
Dan Udrea Un așa slab n-am avut de mult la națională. Nu știi cine e fotbalistul și cine e bodyguard-ul! # Golazo.ro
Chemarea lui Lisav Eissat la echipa națională e unul dintre misterele ultimilor ani: cum de ajunge să fie selecționat un fotbalist care nici măcar nu pare fotbalist?
13:20
Vrea România la Mondial Vadim Rață, jucătorul Moldovei, după amicalul pierdut cu „tricolorii”: „Am fost la EURO în tribună, îi susțin” # Golazo.ro
România-Moldova 2-1. Vadim Rață (32 de ani), mijlocașul oaspeților și al lui FC Argeș, își dorește ca naționala lui Mircea Lucescu (80 de ani) să se califice la Campionatul Mondial din 2026.
