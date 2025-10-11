VIDEO Cum s-a văzut viitorul mașinilor electrice și plug-in hybrid la Salonul Auto București

Golazo.ro, 11 octombrie 2025 11:50

Acum 5 minute
12:30
Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale Golazo.ro
Austria are un avantaj: mai mulți jucători în campionate importante ale Europei și o cotă mai mare. Dar nici Austria nu s-a mai calificat la Mondial de când așteaptă și naționala noastră
Acum 10 minute
12:20
Revoluție în Liga 1  Unde se vor putea vedea meciurile din România în următorii ani Golazo.ro
Orlando Nicoară, directorul general al eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga, a specificat unde se vor putea viziona meciurile din Liga 1 peste câțiva ani.
Acum 30 minute
12:00
Gele se apără cu statistici Francezul dezvăluie de ce nu s-a impus la FCSB + Ce spune despre o revenire în România Golazo.ro
Jordan Gele (34 de ani) a explicat de ce nu s-a impus în lotul celor de la FCSB. Atacantul francez nu exclude o revenire în Superliga.
Acum o oră
11:50
Lovitură pentru Real! FOTO. Mbappe a marcat o bijuterie de gol, dar  s-a accidentat în meciul câștigat de Franța Golazo.ro
Kylian Mbappe (26 de ani), atacantul Franței, s-a accidentat la gleznă în meciul contra Azerbaidjanului 3-0. Fotbalistul provenit de la Real Madrid a deschis scorul după ce a driblat șase fotbaliști azeri.
11:50
VIDEO Cum s-a văzut viitorul mașinilor electrice și plug-in hybrid la Salonul Auto București Golazo.ro
Acum 2 ore
11:10
„România, țara care urăște Kosovo”  Presa din Albania, scandalizată de delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu Serbia » Tensiuni uriașe Golazo.ro
Presa din Albania a scris despre partida foc cu Serbia din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
10:50
Tensiuni cu Mourinho Jucătorul lui Chivu, dezvăluiri despre contrele cu „The Special One : „Mi-a spus că sunt un rahat!” Golazo.ro
Henrikh Mkhitaryan (36 de ani), veteranul celor de la Inter, a vorbit despre relația tensionată pe care a avut-o cu Jose Mourinho (62 de ani), în perioada petrecută la Manchester United.
Acum 4 ore
10:20
Investiție de 4 milioane de euro A fost inaugurată cea mai modernă clinică de recuperare din România: „Mulți sportivi erau nevoiți să meargă afară” Golazo.ro
Rețeaua de Sănătate „Regina Maria” a inaugurat KINETIC Flagship, cea mai complexă clinică de recuperare medicală din România, un spațiu dedicat inovației și experienței integrate a pacientului.
10:20
Argint pentru România Luis Lauret, vicecampion la Mondialele de Haltere » Sportivii români pleacă cu 4 medalii din Norvegia Golazo.ro
Luis Lauret a câștigat medalia de argint la stilul muls, categoria 110 kilograme, la Campionatele Mondiale de Haltere din Norvegia.
09:40
Vassaras l-a uimit pe Stoica  Oficialul de la FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat la întâlnirea cu șeful CCA : „Eram pornit pe el” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre discuțiile din cadrul ședinței CCA de miercuri.
09:10
Hagi, pus pe hold FOTO+VIDEO. Noul stadion din Constanța NU se mai face acum! Ce a rămas în urma vechii arene: vegetație și padel! Imagini GOLAZO.ro Golazo.ro
Proiectul noului stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța rămâne, cel puțin pentru moment, doar pe hârtie.
Acum 12 ore
00:00
Asamoah a fost operat  Care este starea fostului fotbalist de la FCU Craiova, accidentat grav în China + Ce a primit chiar pe patul de spital Golazo.ro
Samuel Asamoah (31 de ani) a fost operat în China, după ce a suferit o accidentare teribilă, care l-ar fi putut lăsa paralizat.
10 octombrie 2025
23:50
Amical controversat Chivu Inter și Atletico s-au duelat în Libia, pentru 3 milioane € fiecare » Invitația a venit de la cel mai puternic om din țară Golazo.ro
Atletico Madrid - Inter Milano 1-1 (4-2 d.pen.). Formația lui Cristi Chivu a pierdut partida amicală contra spaniolilor lui Diego Simeone.
23:50
Martorii lui Iehova, lângă Metallica, pe Arenă în 2026! Primăria anunță pentru GOLAZO.ro  cât va fi închis stadionul pentru fotbal anul viitor. Lovite: FCSB, Dinamo, Rapid Golazo.ro
Arena Națională va fi închisă pentru fotbal în 25% din 2026. Motivul: două concerte și un eveniment religios. Detalii dă chiar Primăria, într-un răspund pentru GOLAZO.ro
Acum 24 ore
22:20
Llorente și conspirația Jucătorul lui Atletico Madrid e adeptul teoriei „Chemtrails”: „De ce persistă atât?” + Dieta strictă și stilul de viață al spaniolului Golazo.ro
Marcos Llorente (30 de ani) a surprins într-un interviu, după ce s-a declarat adept al conspirației „Chemtrails”.
22:10
Probleme la FCSB  Un jucător important a acuzat probleme medicale și a părăsit antrenamentul + Care este starea lui Mihai Lixandru  Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a oferit detalii despre situația accidentărilor de la FCSB.
21:50
„Este îngrozitor” Mihai Stoica a criticat strategia Federației: „Americanii au făcut asta primii” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a criticat strategia Federației de a aduce vedete care să interpreteze imnul la meciurile echipei naționale.
21:50
Titularul naționalei, dorit la FCSB Mihai Stoica, impresionat de evoluția unui „tricolor”: „Am încercat să-l aducem” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit că FCSB a încercat în trecut să-l transfere de mai multe pe Vlad Dragomir (26 de ani).
21:30
 Iulia Curea, antrenor secund Fosta handbalistă de la CSM București va fi omul din spatele lui Ovidiu Mihăilă la naționala feminină: „O onoare” Golazo.ro
Iulia Curea (43 de ani) este noul antrenor secund al echipei naționale de handbal feminin.
20:50
„Sub așteptări” Constantin Gâlcă, critic după amicalul României cu Moldova: „Mici momente bune” + Ce spune despre partida cu Austria și viitorul lui Lucescu  Golazo.ro
Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a vorbit despre echipa națională, după ce România a învins-o pe Moldova, scor 2-1.
20:50
Un nou star al Angliei? Thomas Tuchel l-a chemat la antrenamentul naționalei pe puștiul-minune al lui Manchester United. Cum l-a impresionat pe Amorim Golazo.ro
Thomas Tuchel (52 de ani) l-a inclus în antrenamentele naționalei Angliei pe Shea Lacey (18 ani), un tânăr foarte promițător de la Manchester United.
20:00
„Taci din gură!”   Mihai Stoica, un nou discurs dur la adresa lui Horațiu Moldovan: „Nu, băiețică...” + Ce spune despre Radu și Târnovanu Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre portarii de la echipa națională.
19:30
Fiecare jucător e un pericol! Cine vine la București: performanță unică reușită de austrieci înainte de duelul cu România Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Adversara „tricolorilor” vine la București, după ce a zdrobit San Marino, scor 10-0, meci în care titularii au bifat o performanță remarcabilă.
19:20
Italienii invadează Bucureștiul  Câte bilete au primit suporterii celor de la Bologna pentru meciul cu FCSB  Golazo.ro
Suporterii celor de la Bologna vor face deplasarea în număr mare la București pentru meciul cu FCSB din Europa League.
19:20
Discuție Kopic - acționari  Antrenorul lui Dinamo, la plecarea în Macedonia: „Este ciudat să spui aşa ceva!” Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) și-a motivat alegerile făcute pentru lotul lui Dinamo, înaintea amicalului cu FK Pelister.
19:10
De ce vrea să demisioneze Mircea Lucescu?  GOLAZO.ro a descifrat declarația cu subînțeles a selecționerului: „Am făcut o promisiune și eu sunt un om de cuvânt” Golazo.ro
Mircea Lucescu, 80 de ani, a dat de înțeles că demisionează dacă România pierde meciul cu Austria: „Eu am făcut o promisiune și eu sunt un om de cuvânt”.
18:50
„Atunci Steaua din Liga 2 dispare” Directorul eAD despre propunerea patronului FCSB privind marca Steaua: „Statul câștigă în orice variantă” Golazo.ro
Orlando Nicoară, directorul companiei eAD, care deține drepturile TV pentru Superliga, a comentat propunerea lui Gigi Becali făcută către șeful MApN, Ionuț Moșteanu, privind marca Steaua.
18:10
Scenariu incredibil  San Marino ar putea ajunge la barajul de Mondial dacă pierde la scor cu România » Cum este posibil + ce națională i-ar mai putea ajuta Golazo.ro
Situație incredibilă în grupa României! San Marino ar putea ajunge la barajul de calificare la Campionatul Mondial dacă pierde la diferență mare meciul cu „tricolorii” lui Lucescu.
18:00
Care e stadiul noii arene Dinamo Stelian Bujduveanu așteaptă startul investițiilor: „Ultimul stadion emblematic nereabilitat” Golazo.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a vorbit despre situația mai multor arene pentru sport din București.
17:20
Atenție: să nu pierdem la scor cu Austria!  Ce obiectiv minim trebuie să avem duminică, în tentativa de a termina pe locul 2: remiză sau eșec la limită Golazo.ro
Ținta pe care România o are de atins în finalul grupei preliminare: să treacă de Bosnia, să termine pe 2 și să intre în baraj evitând adversari in prima urnă valorică
17:10
„Cea mai proastă experiență” Un fost câștigător de Grand Slam a fost demoralizat de fanii lui Nadal Golazo.ro
Dominic Thiem (32 de ani) a explicat că meciurile împotriva lui Rafael Nadal (39 de ani) erau grele din punct de vedere mental.
17:10
„Citeam tot ce apărea despre mine”  Jude Bellingham, despre presiunea rețelelor de socializare în viața jucătorilor: „M-am îndoit de mine” Golazo.ro
Jude Bellingham, jucătorul lui Real Madrid a vorbit despre presiunea rețelelor de socializare asupra fotbaliștilor.
17:00
Alte probleme pentru Barcelona Dani Olmo s-a rupt înaintea meciului Spaniei cu Georgia! Golazo.ro
Dani Olmo (27 de ani) s-a accidentat la antrenamentul de astăzi și va rata meciul cu Georgia, de la ora 21:45.
16:40
Fanii lui Dinamo iau cu asalt Arena Națională!  Anunțul făcut de „câini” înaintea derby-ului cu Rapid : „S-au vândut fulger” Golazo.ro
DINAMO - RAPID. „Câinii” au anunțat că au deschis și inelul 2 de pe Arena Națională pentru derby-ul etapei #13 din Liga 1.
16:30
„VAR-ul n-ar fi existat”   Michel Platini nu e fan al video arbitrajului » Care sunt situațiile în care crede că ar trebui, totuși, folosit Golazo.ro
Michel Platini, fost președinte al UEFA, a declarat că nu este adeptul video arbitrajului.
16:20
Convocare de ultimă oră Mircea Lucescu l-a chemat pe Adrian Șut la lot pentru meciul crucial cu Austria » Care este motivul Golazo.ro
ROMÂNIA - AUSTRIA. Adrian Șut (26 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, a fost convocat de urgență de Mircea Lucescu (80 de ani) pentru meciul din preliminariile CM 2026.
16:00
Alertă maximă în preliminariile CM 2026 1.000 de polițiști vor asigura ordinea la meciul dintre Italia și Israel.  Stadionul, aproape gol Golazo.ro
Meciul dintre Italia și Israel din preliminariile CM 2026 se află sub alertă maximă de securitate, în contextul războiului din Gaza.
15:50
Dorința lui Lixandru VIDEO. „Îmi doream să picăm cu Fenerbahce la ei acasă”  + Ce spune Crețu despre adversarele din Europa League   Golazo.ro
Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, și Valentin Crețu (36 de ani), fundaș dreapta, au vorbit despre adversarele campioanei din Europa League.
15:50
Care e miza locului 2 La baraj din preliminarii sau din Liga Națiunilor? Una e să joci primul meci cu Italia sau Turcia, altceva cu Cehia sau Ungaria  Golazo.ro
Locul 2 ne duce la baraj, unde avem locul asigurat oricum din Liga Națiunilor. Există însă o diferență majoră pe ce traseu ajungem în play-off. Detalii, în articol.
15:20
Încă o mare trădare în Serie A? Juventus încearcă să-l convingă pe  Maignan să o lase pe AC Milan Golazo.ro
Juventus dorește să îl transfere, în iarnă, pe Mike Maignan (30 de ani), portarul celor de la AC Milan.
15:10
Comentator ucis de un taur  Tragedia a avut loc la puțin timp după  ce jurnalistul a împlinit 52 de ani Golazo.ro
Guillaume Di Grazia, celebrul comentator de la Eurosport, a fost ucis miercuri de un taur. Acesta avea 52 de ani.
15:00
„Cel mai greu moment din cariera mea” Un arbitru celebru din Premier League lansează  acuzații la adresa lui Jose Mourinho Golazo.ro
Anthony Taylor (46 de ani) a dezvăluit că familia sa nu a mai participat la niciun meci de-al său de mai bine de doi ani, din cauza abuzurilor suferite.
14:40
Bujduveanu nu uită de sport  Primarul interimar al Capitalei a vorbit despre dezvoltarea și renovarea infrastructurii sportive din București Golazo.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului, a vorbit despre situația Arenei Naționale și a Sălii Polivalente.
14:40
Zidul galben, la datorie, cu Austria Se anunță atmosferă incendiară pe Arenă, la meciul marilor speranțe + Peste 1.000 de austrieci vin la București Golazo.ro
FRF estimează o asistență ridicată la partida vitală România - Austria.
14:20
„Eissat? Mi-a plăcut”  Fundașul născut în Israel, comparat cu Cristi Chivu: „Poate fi o variantă pentru viitor” Golazo.ro
Andrei Cristea (41 de ani) l-a comparat pe Lisav Eissat (20 de ani) cu fostul internațional Cristian Chivu (44 de ani).
13:40
Gafă de „Cascadorii râsului” Portarul Libiei a dat pe lângă minge, în partida din preliminariile CM 2026 Golazo.ro
O fază de cascadorii râsului a avut loc în partida Libia - Capul Verde, scor 3-3, din preliminarile Cupei Mondiale din 2026, zona africană.
13:30
„Are talentul lui Ronaldinho, Pele, Neymar”  VIDEO. Jucătorul de la echipa U18 a lui Manchester United i-a impresionat pe microbiști Golazo.ro
JJ Gabriel (15 ani), jucător la Manchester United U18, i-a uimit pe fani după demonstrația postată pe rețelele de socializare.
13:20
Sergej Barbarez a răbufnit Selecționerul Bosniei, iritat de întrebările jurnaliștilor, după  remiza cu Cipru: „Cine spune că am avut noroc cu România?” Golazo.ro
CIPRU - BOSNIA 2-2. Sergej Barbarez (54 de ani), selecționerul oaspeților, a vorbit despre remiza de la Larnaca.
13:20
Dan Udrea Un așa slab n-am avut de mult la națională. Nu știi cine e fotbalistul și cine e bodyguard-ul! Golazo.ro
Chemarea lui Lisav Eissat la echipa națională e unul dintre misterele ultimilor ani: cum de ajunge să fie selecționat un fotbalist care nici măcar nu pare fotbalist?
13:20
Vrea România la Mondial  Vadim Rață, jucătorul Moldovei, după amicalul pierdut cu „tricolorii”: „Am fost la EURO în tribună,  îi susțin” Golazo.ro
România-Moldova 2-1. Vadim Rață (32 de ani), mijlocașul oaspeților și al lui FC Argeș, își dorește ca naționala lui Mircea Lucescu (80 de ani) să se califice la Campionatul Mondial din 2026.
