Polițistul Marian Godină, reclamat la Ministrul de Interne pentru postări injurioase împotriva parlamentarilor

Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută drept Ocrotitoarea Moldovei, este prăznuită, anual, la data de 14 octombrie. În această perioadă, peste 13.000 de credincioși au venit la Iași pentru a se închina la moștele acesteia, la Catedrala Mitropolitană. Astăzi, mulți creștini aleg să respecte o interdicție transmisă de la o generație la alta, pentru a nu atrage […]