A crescut cu 24% umărul poliţiştilor concediaţi şi excluşi din forţele de poliţie din Anglia şi Ţara Galilor / 21 au fost concediaţi pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor

G4Media, 15 octombrie 2025 08:00

Numărul poliţiştilor concediaţi şi excluşi din forţele de poliţie din Anglia şi Ţara Galilor a crescut în ultimul an cu 24%, arată datele furnizate de...   © G4Media.ro.

Acum 5 minute
08:10
O companie americană vrea să aducă „lumina solară la cerere” după apus / Tehnologia poate funcționa, dar am vrea să o avem? G4Media
O propunere inedită a unei constelații de sateliți a stârnit îngrijorare printre astronomi. Spre deosebire de sateliții obișnuiți care reflectă lumina soarelui și produc poluare...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:00
„Îl iubesc pe Hitler”. Dezvăluiri despre discuțiile rasiste ale tinerilor republicani: Mii de mesaje private scurse în presă arată cum tineri lideri ai Partidului Republican glumesc despre camere de gazare, sclavie și viol G4Media
Liderii grupurilor Tineretului Republican din întreaga țară se temeau ce s-ar fi întâmplat dacă discuția lor pe Telegram ar fi fost divulgată, dar au continuat...   © G4Media.ro.
08:00
Acum 30 minute
07:50
Traseu educativ la vulcanii noroioși din Brașov / ”Nu era niciun fel de infrastructură de vizitare, niciun fel de informație, niciun fel de panou” G4Media
Geositul de 2,7 hectare, cu patru vulcani noroioși încă activi, are acum un nou traseu ce cuprinde o serie de panouri interpretative si elemente 3D,...   © G4Media.ro.
Acum o oră
07:30
Pisicile negre în cultura și mitologia lumii: Adevărul despre magia lor G4Media
Pisicile negre au o istorie complexă: de la a fi companionii zeițelor antice, până la a fi temute de Biserica Catolică. Astăzi, ele devin adevărate...   © G4Media.ro.
07:30
15 miliarde de dolari în bitcoin, captură a Departamentul de Justiţie al SUA / Un conglomerat multinaţional cu sediul în Cambodgia înșela mii de persoane, inclusiv americani G4Media
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite (DOJ) a anunţat marţi confiscarea de bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, proveniţi dintr-o amplă schemă de...   © G4Media.ro.
07:30
Cine este acest fost oligarh cel mai bogat din Rusia, care ar plănui o lovitură de stat violentă? G4Media
Mihail Hodorkovski este un fost magnat al petrolului care trăiește în exil din 2013. De când a părăsit Rusia, a continuat să sprijine organizațiile care...   © G4Media.ro.
07:30
Autorităţile ucrainene ordonă evacuări în masă din jurul oraşului devastat Kupiansk / De mai multe luni, forţele ruse atacă şi avansează în zonă G4Media
Autorităţile locale din Ucraina au ordonat, marţi, evacuarea familiilor din zeci de sate din apropierea oraşului Kupiansk, din nord-estul ţării, care a fost aproape complet...   © G4Media.ro.
07:20
BBC: ChatGPT va oferi în curând materiale erotice pentru adulți / Aplicația va avea un comportament asemănător cu cel uman, „dar numai dacă doriți acest lucru” G4Media
OpenAI intenționează să permită o gamă mai largă de conținut, inclusiv erotic, pe chatbotul său popular ChatGPT, ca parte a efortului său de a „trata...   © G4Media.ro.
07:20
Deșeurile din Timiș vor fi transportate de săptămâna viitoare în Arad și Hunedoara / Gunoaiele vor fi adunate vor fi încărcate în mașini de mare capacitate și transportate zeci de kilometri G4Media
Deponeul ecologic de la Ghizela își suspendă activitatea din 20 octombrie, iar gunoiul va fi transportat în județele vecine. Autoritățile județene pregătesc noi hotărâri pentru...   © G4Media.ro.
07:20
CNN: Afganistanul şi Pakistanul au avut cele mai violente schimburi de focuri din ultimii ani / Ar putea semnala o nouă eră de instabilitate pentru cele două ţări vecine G4Media
Tensiunile dintre Afganistan şi Pakistan s-au intensificat în ultimele zile, odată cu schimburile de focuri mortale dintre cele două ţări vecine, care au alimentat temerile...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:00
Combinatii de mic dejun care, deși par sănătoase, îți pot îmbolnavi ficatul și intestinele / Dr. Răzvan Vintilescu: „Ouăle prăjite cu bacon sunt un duet de infarct matinal, iar dulciurile și cafeaua cresc riscul de rezistență la insulină și gastrită cronică” G4Media
O seamă de combinații alimentare de mic dejun par perfect sănătoase dar, în realitate, ele fac mult rău organismului. „Dulciurile și cafeaua sunt ca un...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:10
Lovitura pe care o pregătește Ferrari: Christian Horner și planul pentru Verstappen G4Media
John Elkann, președintele Scuderiei, începe să aibă tot mai puțină răbdare, iar încrederea în Fred Vasseur, directorul echipei, este la un minim istoric, transmite Daily...   © G4Media.ro.
06:10
O primire mai caldă, înainte de iarnă, cu reduceri de 40% la Elis Pavaje G4Media
După agitația vacanțelor, e momentul perfect să-ți aduci liniștea mai aproape de casă. Toamna e anotimpul care te invită să te bucuri de aer curat,...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:20
Veşmintele Sfintei Cuvioase Parascheva, aduse la Biserica ‘Sfinţii Împăraţi’ din Târgu Jiu G4Media
Credincioşii vor putea să se închine, începând de miercuri, la veşmintele Sfintei Cuvioase Parascheva, aduse la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din municipiul Târgu...   © G4Media.ro.
23:10
Trump anunţă şase morţi în urma unui nou atac al SUA asupra unei ambarcaţiuni în largul Venezeuelei G4Media
Un atac american asupra unei ambarcaţiuni în largul coastelor Venezuelei a ucis marţi şase persoane suspectate de trafic de droguri, a anunţat preşedintele Donald Trump,...   © G4Media.ro.
23:00
Te simți vinovat că îți lași pisica singură acasă? Cum percepe felina despărțirea. Adevărul te va surprinde și te va face să îți privești animalul cu alți ochi G4Media
Fie că plecăm în vacanță, avem obligații profesionale sau suntem nevoiți să ne internăm în spital pentru o perioadă, despărțirea de pisica de acasă este...   © G4Media.ro.
23:00
Israelul va restricţiona ajutorul pentru Gaza şi va menţine graniţa închisă cel puţin până miercuri, în timp ce Hamas îşi întăreşte controlul G4Media
Israelul a restricţionat ajutorul către Gaza şi a menţinut graniţa enclavei închisă, marţi, în timp ce luptătorii Hamas, care au reapărut, şi-au demonstrat controlul executând...   © G4Media.ro.
23:00
Ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni la Udine, unde se desfăşoară meciul Italia-Israel G4Media
Manifestanţii pro-palestinieni au ieşit marţi în stradă în oraşul Udine, din nordul Italiei, şi s-au confruntat cu poliţia înaintea meciului dintre Italia şi Israel de...   © G4Media.ro.
22:30
A murit D’Angelo, cântăreț american de muzică soul G4Media
Cântăreţul american D’Angelo, o figură marcantă a muzicii soul contemporane, care s-a bucurat de un succes notabil în anii 1990-2000, a murit la vârsta de...   © G4Media.ro.
22:30
14 morţi într-o mină de aur din Venezuela, inundată în urma ploilor abundente G4Media
Paisprezece mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunţat marţi...   © G4Media.ro.
22:20
Primăria Turceni, contract de 380 de milioane de euro pentru realizarea unui hub de energie regenerabilă, semnat cu Banca Europeană de Investiții G4Media
Primăria Turceni, județul Gorj, demarează o investiție masivă în energia verde cu ajutorul Băncii Europene de Investiții (BEI). Mai precis, a fost semnat un contract pentru...   © G4Media.ro.
22:20
Ministrul polonez de Externe avertizează Europa că trebuie să se pregătească pentru un atac rusesc ”în profunzime” G4Media
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat marţi că Europa trebuie să fie pregătită pentru o intervenţie rusă în profunzime în regiune, calificând drept...   © G4Media.ro.
22:10
VIDEO SpaceX și xAI cumpără camionete Cybertruck nevândute / Sute de modele au fost livrate companiilor lui Elon Musk G4Media
Cybertruck s-a dovedit a fi primul eșec comercial real al Tesla. După ce a planificat o capacitate de producție de peste 250.000 de unități pe...   © G4Media.ro.
22:10
Iranul condamnă doi cetăţeni francezi la închisoare, pentru presupus spionaj în favoarea Israelului G4Media
O instanţă din Iran a condamnat marţi doi cetăţeni francezi la 20 şi respectiv 17 ani de închisoare, pentru presupus spionaj în favoarea Israelului, informează...   © G4Media.ro.
22:00
Grecia, prima țară din UE care va introduce oficial ziua de muncă de 13 ore. Cum pot fi compensați angajații din mediul privat care acceptă voluntar G4Media
Grecia este pe cale să devină primul stat membru al Uniunii Europene care legalizează o zi de muncă de până la 13 ore în sectorul...   © G4Media.ro.
21:50
Bogdan Ivan, după ce a fost criticat pentru declaraţia că avem cea mai scumpă energie din Europa: Cifrele vorbesc de la sine. Nu este o exagerare, ci o realitate confirmată G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Iva, criticat după declaraţia sa potrivit căreia avem cea mai scumpă energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare, a afirmat, marţi...   © G4Media.ro.
21:30
Ziua de salariu G4Media
Profesorii din România au primit azi salariile. Au văzut de ieri fluturașii de salariu pentru luna octombrie – primele state de plată calculate integral după...   © G4Media.ro.
21:30
VIDEO Videoclip dat publicității din care reiese că opt palestinieni ar fi fost executați de Hamas pentru că ar fi colaborat cu Israelul G4Media
Televiziunea Al-Aqsa, afiliată grupului Hamas, a publicat un videoclip care arată ceea ce prezintă ca fiind execuţia în plină stradă, în oraşul Gaza, a opt...   © G4Media.ro.
21:20
Lia Olguța Vasilescu (PSD) reia amenințarea cu ruperea coaliției de guvernare dacă USR și PNL vor avea candidat comun la Primăria București G4Media
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, a amenințat marți la Antena 3 că actuala coaliţie de guvernare...   © G4Media.ro.
21:00
Synology cedează și revine asupra unor restricții controversate privind unitățile de stocare pentru NAS din 2025, după scăderea vânzărilor G4Media
Synology a renunțat la una dintre cele mai nepopulare decizii din ultimii ani. După ce a înregistrat o scădere drastică a vânzărilor de NAS în...   © G4Media.ro.
20:50
„Le Désespéré”, celebrul autoportret al lui Gustave Courbet, expus în premieră în Franța după 17 ani. Opera a fost cumpărată de Qatar G4Media
Muzeul d’Orsay din Paris expune începând de marţi „Le Désespéré”, celebrul autoportret al lui Gustave Courbet, care nu a mai fost prezentat în Franţa de...   © G4Media.ro.
20:50
CEO-ul Perplexity apelează la inteligența artificială pentru prezentările către investitori, în loc să le creeze el G4Media
Co-fondatorul și CEO-ul Perplexity, Aravind Srinivas, susține că, atunci când trebuie să facă prezentări pentru investitori, se folosește de inteligența artificială. El a declarat pentru Business...   © G4Media.ro.
20:50
UE ar putea impune transferuri tehnologice obligatorii pentru companiile chineze care investesc în Europa G4Media
Uniunea Europeană ia în calcul o măsură controversată: obligarea firmelor chineze să transfere tehnologie către companii europene dacă doresc să opereze pe piața europeană. Propunerea,...   © G4Media.ro.
20:50
Alunecare de teren în şantierul de la Perişani al autostrăzii Sibiu-Piteşti / Un complex turistic e în pericol G4Media
Autorităţile din comuna Perişani au sesizat, marţi, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU)Vâlcea, după ce în urmă cu câteva zile, în satul Poiana, în...   © G4Media.ro.
20:40
Proiectul primarului Capitalei de restricționare a livrărilor în unele intervale orare naște controverse. „Dacă se restricționează aprovizionarea dimineața, nu mai avem pâine proaspătă la raft” G4Media
Un posibil proiect de restricționare a circulației mașinilor de aprovizionare în marile orașe, în intervalele orare 7:00–10:00 și 16:00–19:00, ridică numeroase semne de întrebare în...   © G4Media.ro.
20:40
Regizorul James Cameron ar intenţiona să realizeze un documentar despre filmările pentru „Avatar” G4Media
Regizorul şi scenaristul canadian James Cameron ia în considerare realizarea unui documentar despre filmările pentru „Avatar”, potrivit actriţei Zoe Saldana, care a jucat în această...   © G4Media.ro.
20:30
Operatorul Ukrenergo din Ucraina introduce întreruperi de curent în opt regiuni, din cauza atacurilor ruse G4Media
Operatorul reţelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a anunţat marţi că introduce întreruperi de curent în cel puţin opt regiuni, din cauza distrugerilor provocate instalaţiilor de...   © G4Media.ro.
20:10
Judecătorul Mihail Udroiu de la Înalta Curte se pensionează la doar 48 de ani / Anul trecut, a declarat un salariu lunar de 7.000 de euro / Udroiu a fost consilierul Alinei Bica, condamnată şi fugită în Italia G4Media
Judecătorul Mihail Udroiu de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pensionează la doar 48 de ani. El a depus la CSM solicitare de...   © G4Media.ro.
20:10
Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii: Nu mai dăm drumul la niciun şantier pe perioada iernii. În momentul de faţă, s-a început încărcarea sistemului, toate cele patru CET-uri vor funcţiona G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii, el arătând că...   © G4Media.ro.
20:10
Premierul Lecornu suspendă reforma pensiilor până după alegerile prezidenţiale din 2027 / Socialiştii renunţă pentru moment la moţiunea de cenzură G4Media
Premierul francez Sébastien Lecornu pare să fi reuşit să evite pentru moment „criza regimului Macron”. Prim-ministrul a anunţat marţi în faţa Adunării Naţionale suspendarea reformei...   © G4Media.ro.
19:30
E.ON România, reacție dură după amenda de 25.000 de euro primită pentru încălcarea legislației GDPR / Compania transmite că a contestat în instanță procesul-verbal G4Media
E.ON Energie România a transmis că a luat act de procesul-verbal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care a...   © G4Media.ro.
19:30
VIDEO „Robotul violoncelist” urcă pe scena GoTech World / Acesta a fost creat de un compozitor suedez G4Media
Proiectul compozitorului internațional Fredrik Gran va fi prezent și la București, în cadrul evenimentului GoTech World. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, „robotul...   © G4Media.ro.
19:30
VIDEO Astronomii descoperă în spațiu un rar cerc radio straniu, cu două inele G4Media
O structură neobișnuită cu două inele, observată în spațiu cu ajutorul unor cercetători amatori, s-a dovedit a fi o raritate cosmică. Anomalia celestă, captată de...   © G4Media.ro.
19:30
Stelian Ion, în contextul achitării fostului ministru Nicolae Bănicioiu de către ÎCCJ: Pe viitor, sunt esențiale refacerea competenței DNA privind anchetarea faptelor de corupție comise de magistrați precum și un management onest și profesionist la conducerea DNA G4Media
Fost ministru al Justiției, Stelian Ion critică achitările pe bandă rulantă în cazurile unor inculpați pentru fapte de corupție, în contextul în care și fostul...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:00
Linie de comunicare la AUR împotriva propunerii președintelui Nicușor Dan de a implica SRI în lupta anti-corupție G4Media
Mai mulți lideri și parlamentari ai partidului extremist AUR au ieșit aproape concomitent marți cu comunicate și postări pe rețelele sociale în care critică propunerea președintelui...   © G4Media.ro.
19:00
CNA solicită preşedintelui Nicuşor Dan ca educaţia media să fie inclusă în curriculumul naţional. Ameninţări: 55% dintre cetăţeni declară că au fost expuşi recent la ştiri false iar 39% cred în teorii ale conspiraţiei G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a adoptat, în şedinţa publică de marţi, poziţia oficială prin care solicită preşedintelui României, Nicuşor Dan, includerea educaţiei media ca...   © G4Media.ro.
19:00
O judecătoare de la Înalta Curte a vrut să confiște peste 3 milioane de lei de la fostul ministru Nicolae Bănicioiu / Judecătoarea, în opinie minoritară: Erau probe, dar faptele sunt prescrise ca urmare a deciziilor CCR G4Media
Judecătoarea Francisca Vasile (cunoscută drept una dintre cele mai pregătite şi oneste judecătoare de la Înalta Curte) a vrut să confişte peste 3 milioane de...   © G4Media.ro.
18:50
Critici de la Kremlin, după ce revista Time a publicat o imagine cu Trump care-l dezavantajează / Maria Zakharova: „Numai persoanele cu probleme psihice ar fi putut alege fotografia folosită” G4Media
Kremlinul sare din nou în apărarea lui Donald Trump și critică dur revista Time pentru coperta care îl înfățișează pe președintele american, după acordul său...   © G4Media.ro.
18:30
OMS solicită politici dure anti-alcool în Europa, pentru scăderea numărului de cazuri de cancer G4Media
Biroul regional european al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a îndemnat marţi guvernele europene să adopte politici dure cu scopul reducerii consumului de alcool, responsabil...   © G4Media.ro.
