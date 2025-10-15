Powell: economia SUA dă semne de consolidare, dar piaţa muncii rămâne slabă

00:00

Doar aşa, ca să scutim puţin timp şi efort de căutare prin memorie, o să vă aduc aminte cum începe drama. Aceea pusă sub semnătura unuia, Shakespeare, deşi nimeni nu ştie, nici azi, cine a scris-o de fapt. Hamlet, fiul, se întîlneşte cu Hamlet, tatăl, la miez de noapte, sub crenelurile castelului regal.