„Îl iubesc pe Hitler”. Dezvăluiri despre discuțiile rasiste ale tinerilor republicani: Mii de mesaje private scurse în presă arată cum tineri lideri ai Partidului Republican glumesc despre camere de gazare, sclavie și viol
G4Media, 15 octombrie 2025 08:00
Liderii grupurilor Tineretului Republican din întreaga țară se temeau ce s-ar fi întâmplat dacă discuția lor pe Telegram ar fi fost divulgată, dar au continuat... © G4Media.ro.
• • •
